Pfizer із наступного тижня тимчасово скоротить поставки вакцини проти COVID-19 в Європу

Компанія Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить поставки своєї вакцини проти коронавірусу в Європу. Скорочення поставок пов'язано з модернізацією потужностей компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявили в інституті громадського охорони здоров'я Норвегії, передає Reuters.

У Норвегії зазначили, що зараз неясно, скільки часу Pfizer знадобиться, щоб повернутися до максимальної продуктивності.

"Виробник вакцини компанія Pfizer скорочує поставки вакцини в Норвегію і Європу з наступного тижня", - йдеться в повідомленні інституту.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливі поставки вакцини Pfizer в лютому. Ця вакцина може потрапити в Україну за механізмом COVAX.

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