Pfizer із наступного тижня тимчасово скоротить поставки вакцини проти COVID-19 в Європу
Компанія Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить поставки своєї вакцини проти коронавірусу в Європу. Скорочення поставок пов'язано з модернізацією потужностей компанії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявили в інституті громадського охорони здоров'я Норвегії, передає Reuters.
У Норвегії зазначили, що зараз неясно, скільки часу Pfizer знадобиться, щоб повернутися до максимальної продуктивності.
"Виробник вакцини компанія Pfizer скорочує поставки вакцини в Норвегію і Європу з наступного тижня", - йдеться в повідомленні інституту.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливі поставки вакцини Pfizer в лютому. Ця вакцина може потрапити в Україну за механізмом COVAX.
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В Бундесе пока готовят станции вакцинации к массовому приёму через 5 дней.
Видел уже готовые -- даже указатели на дорогах уже висят.
А пока всех старичков прокололи вне очереди -- "И это правильно, дорогие товарищи!"
Тем более, что пожилые люди основные аккумуляторы и разносчики заразы...
Посещение домов престарелых запрещены почти с самого начала эпидемии.
Среди пожилых людей самая большая заболеваемость и смертность.
Поэтому их и вакцинируют в первую очередь и раньше даже медиков, полиции и военных.
...а шо у вас -- не всё, как у людей?
Естественно, среди них потери будут больше по-любому.
Но просто вымереть им никто не даст -- это наши Люди -- Отцы и Матери.
Бороться будут, как за младенцев.
Я вчера из клиники вернулся -- 4 дня там обследовался (в основном пожилые, очень пожилые и почти все лежачие) -- вашу технологию мышления там бы не поняли.
А я понимаю... -- мы все Совка больные дети.