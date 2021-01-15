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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо наступного тижня учні молодших класів повернуться до шкіл, це зведе нанівець мету жорсткого карантину, - Степанов

Якщо наступного тижня учні молодших класів повернуться до шкіл, це зведе нанівець мету жорсткого карантину, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступає проти повернення учнів молодших класів до школи, оскільки вони можуть "принести" інфекцію зі школи членам своєї сім'ї.

Про це Степанов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Період дії посиленого карантину в Україні збігається із завершенням інкубаційного терміну захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися протягом новорічних свят. Багатьом з вас відомо, що діти нерідко переносять коронавірус безсимптомно, тому батьки можуть не знати про ризики передачі хвороби й привести малечу на навчання. А це своєю чергою призведе до зростання захворюваності через перехресне зараження дітей", - пояснив глава МОЗ.

Також, за словами міністра, діти можуть "принести" інфекцію зі школи членам своєї сім'ї. Зокрема, і тим, які перебувають у зоні ризику.

"Я розумію батьків та вчителів - усі надто втомилися від обмежувальних заходів. Але маємо ще трохи набратися терпіння. Карантин триватиме до 24 січня, результатом його дотримання стане здатність медичної системи витримувати подальші навантаження", - підсумував Степанов.

Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан виступив за відновлення очного навчання в школах. Він вважає, що діти до 10 років мають почати ходити до школи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 почав частіше уражати дітей, зросла кількість випадків госпіталізації, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) школа (2228) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
зменшити кількість хворих до вакцинування, щоб не загружати лікарів і зменшити смертність. Діти є носіями, легко хворіють, але розносять заразу, яку підхоплюють дорослі, важко хворіють і мруть.
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15.01.2021 14:58 Відповісти
+3
раби можуть здохнуть, не доживши до абразавания.
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15.01.2021 14:59 Відповісти
+2
А какая сопственно цель то была?
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15.01.2021 14:40 Відповісти
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Степанову не хватит денег на хатынку?
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15.01.2021 14:39 Відповісти
все, за что зеленые недоумки не берутся - все за 5 минут сводится на ноль...
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15.01.2021 14:40 Відповісти
А какая сопственно цель то была?
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15.01.2021 14:40 Відповісти
зменшити кількість хворих до вакцинування, щоб не загружати лікарів і зменшити смертність. Діти є носіями, легко хворіють, але розносять заразу, яку підхоплюють дорослі, важко хворіють і мруть.
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15.01.2021 14:58 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов выступает против возвращения учеников младших классов в школу, поскольку они могут "принести" инфекцию из школы членам своей семьи.

Не ссы, Стёпа. Пусть завуч на выходе проверяет, чтобы ничего из школы не выносили.
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15.01.2021 14:41 Відповісти
как там
китайское дерьмо по заоблачной цене?
Якщо наступного тижня учні молодших класів повернуться до шкіл, це зведе нанівець мету жорсткого карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 2802
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15.01.2021 14:47 Відповісти
"Жесткий" карантин - это Степашка про Буковель нам говорит !?
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15.01.2021 14:47 Відповісти
А то, что это сведет на ноль все образование, то ничего. Дети степановых и пр. будут учиться с репетиторами и поступать за деньги в вузы.
А рабам - зась!
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15.01.2021 14:48 Відповісти
раби можуть здохнуть, не доживши до абразавания.
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15.01.2021 14:59 Відповісти
І він прав. Точніше не він, а інфекціоністи. Особисто спілкувався
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15.01.2021 15:18 Відповісти
Украинский локдаун как самурай. У него нет цели. Есть только путь.
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15.01.2021 15:20 Відповісти
Озвучьте цель !!
Дети не болеют, локдаун увеличивает количество больных ...
Какова цель этих мер?
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15.01.2021 15:22 Відповісти
Та же что и в Европе: убить малые и средние бизнесы, для "Great Reset".

Никакого отношения ни к какому "вирусу" это паскудство, разумеется, не имеет.
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15.01.2021 15:25 Відповісти
Мы это знаем.
Почему они не озвучивают?
Так бы и сказали: "Мы всё делаем для того, что бы через 10 лет осталось 30% украинцев".
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15.01.2021 16:01 Відповісти
Может боятся чего ? Всё равно им бежать некуда.
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15.01.2021 22:34 Відповісти
Степа- ДАУН-ов та барижник вакцин.
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15.01.2021 15:45 Відповісти
Кличко не может отказать мамочка???
Задолбались с детками???
А смысл тогда?? Это не локдаун а черт знает что....
Им дети не нужны..так побочное действие секса..
А учителя и медики подавно..подумаешь подохнут...от гриппа всегда умирали...
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15.01.2021 16:12 Відповісти
Раньше было именем закона! А теперь стало именем ковида ты болен! Мрак.
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15.01.2021 16:49 Відповісти
Интересно каким именем ковида вы больны??
Никто вам ковид не поставит за красивые глаза..так что успокойтесь
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15.01.2021 17:24 Відповісти
 
 