Якщо наступного тижня учні молодших класів повернуться до шкіл, це зведе нанівець мету жорсткого карантину, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступає проти повернення учнів молодших класів до школи, оскільки вони можуть "принести" інфекцію зі школи членам своєї сім'ї.

Про це Степанов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Період дії посиленого карантину в Україні збігається із завершенням інкубаційного терміну захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися протягом новорічних свят. Багатьом з вас відомо, що діти нерідко переносять коронавірус безсимптомно, тому батьки можуть не знати про ризики передачі хвороби й привести малечу на навчання. А це своєю чергою призведе до зростання захворюваності через перехресне зараження дітей", - пояснив глава МОЗ.

Також, за словами міністра, діти можуть "принести" інфекцію зі школи членам своєї сім'ї. Зокрема, і тим, які перебувають у зоні ризику.

"Я розумію батьків та вчителів - усі надто втомилися від обмежувальних заходів. Але маємо ще трохи набратися терпіння. Карантин триватиме до 24 січня, результатом його дотримання стане здатність медичної системи витримувати подальші навантаження", - підсумував Степанов.

Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан виступив за відновлення очного навчання в школах. Він вважає, що діти до 10 років мають почати ходити до школи.

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