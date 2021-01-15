Якщо наступного тижня учні молодших класів повернуться до шкіл, це зведе нанівець мету жорсткого карантину, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступає проти повернення учнів молодших класів до школи, оскільки вони можуть "принести" інфекцію зі школи членам своєї сім'ї.
Про це Степанов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Період дії посиленого карантину в Україні збігається із завершенням інкубаційного терміну захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися протягом новорічних свят. Багатьом з вас відомо, що діти нерідко переносять коронавірус безсимптомно, тому батьки можуть не знати про ризики передачі хвороби й привести малечу на навчання. А це своєю чергою призведе до зростання захворюваності через перехресне зараження дітей", - пояснив глава МОЗ.
Також, за словами міністра, діти можуть "принести" інфекцію зі школи членам своєї сім'ї. Зокрема, і тим, які перебувають у зоні ризику.
"Я розумію батьків та вчителів - усі надто втомилися від обмежувальних заходів. Але маємо ще трохи набратися терпіння. Карантин триватиме до 24 січня, результатом його дотримання стане здатність медичної системи витримувати подальші навантаження", - підсумував Степанов.
Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан виступив за відновлення очного навчання в школах. Він вважає, що діти до 10 років мають почати ходити до школи.
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Не ссы, Стёпа. Пусть завуч на выходе проверяет, чтобы ничего из школы не выносили.
китайское дерьмо по заоблачной цене?
А рабам - зась!
Дети не болеют, локдаун увеличивает количество больных ...
Какова цель этих мер?
Никакого отношения ни к какому "вирусу" это паскудство, разумеется, не имеет.
Почему они не озвучивают?
Так бы и сказали: "Мы всё делаем для того, что бы через 10 лет осталось 30% украинцев".
Задолбались с детками???
А смысл тогда?? Это не локдаун а черт знает что....
Им дети не нужны..так побочное действие секса..
А учителя и медики подавно..подумаешь подохнут...от гриппа всегда умирали...
Никто вам ковид не поставит за красивые глаза..так что успокойтесь