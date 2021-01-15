Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов

Молекулярно-біологічні дослідження показали, що український кандидат у вакцини проти COVID-19 унікальний. Існує велика ймовірність, що українська вакцина зможе блокувати не тільки коронавірус, але і MERS, SARS-1 і, можливо, віруси, які з'являться в подальшому.

Про це на ZOOM-конференції розповів професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми провели ще кілька молекулярно-біологічних аналізів - це дуже сучасні комп'ютерні аналізи геномів. І вони показали, що унікальність української вакцини буде в тому, що велика ймовірність, що вона буде блокувати і MERS, і SARS-1, і, ми сподіваємося, всякі різні віруси, які з'являться в майбутньому. Тому що у них є спільна домена ділянка, яку ми відтворили", - пояснив Фаворов.

Учений також упевнений, що український кандидат в вакцини має дуже великі перспективи стати провідним вакцинним препаратом у світі.

"Не торкаючись критики інших вакцин, розуміючи, що вони були зроблені як вакцини військового часу (треба було по-швидкому все зробити, щоб почати вакцинацію), я вважаю, що українська вакцина має надійну перспективу стати однією з основних", - зазначив він.

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Нагадаємо, Фаворов повідомив, що розробка українського кандидата в вакцини ніколи не фінансувалася і не фінансується за державні гроші. Всі стадії дослідження і розробки були здійснені виключно за оборотні кошти підприємств-розробників "Діапроф-Мед" і DiaPrep System Inc. Він також зазначив, що без фінансування дорогої третьої фази клінічних випробувань, яка неможлива без виробництва 100 тисяч готових доз вакцини, проект поки перебуває на паузі. Більш того, бюджетом 2021 року не передбачено фінансування виробництва української вакцини.

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19. Також Зеленський особисто заявив про готовність випробувати на собі українську вакцину після заключної фази клінічних випробувань.