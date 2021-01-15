Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов
Молекулярно-біологічні дослідження показали, що український кандидат у вакцини проти COVID-19 унікальний. Існує велика ймовірність, що українська вакцина зможе блокувати не тільки коронавірус, але і MERS, SARS-1 і, можливо, віруси, які з'являться в подальшому.
Про це на ZOOM-конференції розповів професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ми провели ще кілька молекулярно-біологічних аналізів - це дуже сучасні комп'ютерні аналізи геномів. І вони показали, що унікальність української вакцини буде в тому, що велика ймовірність, що вона буде блокувати і MERS, і SARS-1, і, ми сподіваємося, всякі різні віруси, які з'являться в майбутньому. Тому що у них є спільна домена ділянка, яку ми відтворили", - пояснив Фаворов.
Учений також упевнений, що український кандидат в вакцини має дуже великі перспективи стати провідним вакцинним препаратом у світі.
"Не торкаючись критики інших вакцин, розуміючи, що вони були зроблені як вакцини військового часу (треба було по-швидкому все зробити, щоб почати вакцинацію), я вважаю, що українська вакцина має надійну перспективу стати однією з основних", - зазначив він.
Нагадаємо, Фаворов повідомив, що розробка українського кандидата в вакцини ніколи не фінансувалася і не фінансується за державні гроші. Всі стадії дослідження і розробки були здійснені виключно за оборотні кошти підприємств-розробників "Діапроф-Мед" і DiaPrep System Inc. Він також зазначив, що без фінансування дорогої третьої фази клінічних випробувань, яка неможлива без виробництва 100 тисяч готових доз вакцини, проект поки перебуває на паузі. Більш того, бюджетом 2021 року не передбачено фінансування виробництва української вакцини.
Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19. Також Зеленський особисто заявив про готовність випробувати на собі українську вакцину після заключної фази клінічних випробувань.
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- Пробуй-пробуй, - сказали пацаны.
Радуцкий уже потирает лапки
Але починати розробку потрібно було хоча б влітку,як усі.А зараз може вийти лише грандіозний розпил бабла.
Похвальную грамоту от Ермака ?
Але вся ця затія-профанація.
Що стосується російських інвестицій, то їх повно в Україні. Прямих і опосередкованих. Не усі вони - зрада. Але загалом це не дивує.
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https://www.facebook.com/michael.favorov/posts/10215124574066565?__cft__[0]=AZWHeavrkf8OZLRQ_dHLM4SyNaDSsLrDI3cBzrTkH851dzFi3nLURjTaTG4pxWYZ8x9U4XE6HkPAReMotsnHzs-RmmXvUK9NjWw4ZsQZ8gpgk1Qz1vsEWqObKHmrIQ00YO4&__tn__=%2CO%2CP-R 12 січня о 00:40 ·
Сегодня утром привился Модерной. Дочка (in low) записала меня на прививку, что мне было не под силу потому, что все телефоны заняты, а сайты падали уже в четверг, от перегрузки. Но Алене это удалось!
Прививка делается не выходя из машины. Огромная пустая парковка оборудована под три колонны автомобилей. На следовании колонн три пункта остановки для 1. проверки данных, 2. ответов на вопросы и подписание согласия и собственно 3. прививка. Иметь копию Е-мейла на телефоне о записи и водительские права, обязательно. Уколы делают девочки медсестры, регулируют потоки, солдаты.
Всё построено по принципу площадки сортировки раненых!
После прививки сидишь в машине 15 минут, если ничего не произошло, уезжаешь, до следующего визита через 28 дней.
Моё время было 9:05 (начало в 9:00) моя регистрация в Де Калбе, район Атланты, №97. За 30 минут через систему вакцинации прошло 100 человек!!! Америка!
И знаешь ли ты, сколько длится высокий титр антител противоинфлюэнцальных вакцин?
На следующую эпидемию мы их всех уделаем!!!
СашиМиши-стоматолога
Лонгрід "В Украине худшая ситуация с вакцинацией в Европе. Кто реально виноват?" можна https://biz.liga.net/all/fmcg/article/ne-vse-kak-u-lyudey-v-ukraine-hudshaya-situatsiya-s-vaktsinatsiey-v-evrope-kto-realno-vinovat почитати тут . Але якщо вам ліньки, то скорочений варіант: бардак, непрофесіоналізм і жадібність.
А если прислонить ампулу к уху, то можно услышать шелест волн: "пи*дешшш... пи*дешшш..."
Це означає , що інші, в тому числі китайська, яку шапіто збирається колоти українцям, ВООЗ не визнає як безпечні для проведення щеплень людині.
Та ясное дело . На закупках через прокладки легче украсть. И ЗЕк выполняет предписание Транснациональных корпорация - сделать Украину аграрной. Зачем нам НАУКА, зачем нам ЛЮДИ. Лишних убрать. Попросту не лечить.
разработку.
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