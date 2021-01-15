Зеленський призначив Шкарлета заступником голови Комітету з держпремій у галузі науки і техніки
Міністра освіти Сергія Шкарлета зробили заступником голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, який вручає державні премії за наукові й технічні досягнення.
Відповідний указ, ухвалений президентом Володимиром Зеленським, 15 січня оприлюднили на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Так, Шкарлет тепер заступник голови комітету.
Головою призначили Анатолія Загороднього - президента Національної академії наук України.
Також Зеленський вирішив вивести зі складу комітету Ганну Новосад, яка була міністеркою освіти і науки до Шкарлета.
Топ коментарі
+22 Порохобандерівець
показати весь коментар15.01.2021 15:01 Відповісти Посилання
+19 алексей свиридов #476578
показати весь коментар15.01.2021 15:02 Відповісти Посилання
+18 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.01.2021 15:05 Відповісти Посилання
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Зебіли зробили науку разом, в чергове.
Впевнено і невимушено він знищує Україну.
Бубочка, ты максимальный вред стране нанести собрался?
образование есть - министра нет
Наплодит себе подобных-будет поддержка на
ухдученом совете Источник: https://censor.net/ru/n3242046
завдяки тобі і твоїм 73%вим дебілам держава кожен день розвалюється все більше