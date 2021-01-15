Зеленський призначив Шкарлета заступником голови Комітету з держпремій у галузі науки і техніки

Міністра освіти Сергія Шкарлета зробили заступником голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, який вручає державні премії за наукові й технічні досягнення.

Відповідний указ, ухвалений президентом Володимиром Зеленським, 15 січня оприлюднили на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, Шкарлет тепер заступник голови комітету.

Головою призначили Анатолія Загороднього - президента Національної академії наук України.

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Також Зеленський вирішив вивести зі складу комітету Ганну Новосад, яка була міністеркою освіти і науки до Шкарлета.