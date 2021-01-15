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Зеленський призначив Шкарлета заступником голови Комітету з держпремій у галузі науки і техніки

Зеленський призначив Шкарлета заступником голови Комітету з держпремій у галузі науки і техніки

Міністра освіти Сергія Шкарлета зробили заступником голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, який вручає державні премії за наукові й технічні досягнення.

Відповідний указ, ухвалений президентом Володимиром Зеленським, 15 січня оприлюднили на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, Шкарлет тепер заступник голови комітету.

Головою призначили Анатолія Загороднього - президента Національної академії наук України.

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Також Зеленський вирішив вивести зі складу комітету Ганну Новосад, яка була міністеркою освіти і науки до Шкарлета.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) призначення (2306) Шкарлет Сергій (353) Загородній Анатолій (5)


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Топ коментарі
+22
О поперло недобитому ригу!
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15.01.2021 15:01 Відповісти
+19
Пздц, теперь еще и часть премий будет оседать в карманах плагиатора.
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15.01.2021 15:02 Відповісти
+18
Как теперь преподаватель может запретить студенту использовать плагиат в своих работах, если плагиат является основой получения министерского портфеля?....
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15.01.2021 15:05 Відповісти
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О поперло недобитому ригу!
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15.01.2021 15:01 Відповісти
Клован плагіатщика поставив оцінювати реальних науковців.
Зебіли зробили науку разом, в чергове.
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15.01.2021 15:17 Відповісти
Пздц, теперь еще и часть премий будет оседать в карманах плагиатора.
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15.01.2021 15:02 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ПОДОНОК !!!!!
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15.01.2021 16:19 Відповісти
Давай"плагиатор"-отрабатывай назначение.Попрет кому то теперь.
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15.01.2021 15:03 Відповісти
Как теперь преподаватель может запретить студенту использовать плагиат в своих работах, если плагиат является основой получения министерского портфеля?....
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15.01.2021 15:05 Відповісти
тут можно неплохо прибарахлиться..
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15.01.2021 15:05 Відповісти
Но внукам не хватит. Маловато будет.
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15.01.2021 15:08 Відповісти
Тупорылая скотина,а не президент
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15.01.2021 15:06 Відповісти
Ні. Зеленський не тупий. Навпаки- він надзвичайно розумна людина. Плюс- у нього не менш розумні куратори- Медведчук, Портнов, Єрмак.
Впевнено і невимушено він знищує Україну.
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15.01.2021 15:09 Відповісти
Назначить тупого руководить образованием, а теперь еще и раздавать госпремии. Ну зебилы, вы и здобулы.
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15.01.2021 15:07 Відповісти
Теперь принцип формирования ЗЕ-команды окончательно прояснился. Чем тупее, тем выше поднимешься.
Бубочка, ты максимальный вред стране нанести собрался?
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15.01.2021 15:08 Відповісти
Еще немного и придется заказывать обряд « пульса де нура» для Зе.
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15.01.2021 15:08 Відповісти
а в США министра образования нету,

образование есть - министра нет
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15.01.2021 15:09 Відповісти
Оно же памятник, кто ж его посадит
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15.01.2021 15:10 Відповісти
Зеленский назначил Шкарлета замглавы Комитета по госпремиям в области науки и техники - Цензор.НЕТ 1191
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15.01.2021 15:11 Відповісти
Тупые зебилы рукоплещут стоя..
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15.01.2021 15:14 Відповісти
за плагиат будет шнобелевские премии вручать другим выдатным плагиаторам
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15.01.2021 15:14 Відповісти
Зробили це РАЗОМ!
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15.01.2021 15:24 Відповісти
Ну і зекадр!...
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15.01.2021 15:44 Відповісти
Мерзкая ЗЕкарлица очередной раз харкнула в лицо украинского народа.
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15.01.2021 15:46 Відповісти
Первую премию получит за конкурс "кто быстрее слямзит у соседа"
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15.01.2021 15:47 Відповісти
"Министра образования Сергея Шкарлета сделали заместителем председателя Комитета по Государственным премиям Украины"
Наплодит себе подобных-будет поддержка на ухд ученом совете Источник: https://censor.net/ru/n3242046
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15.01.2021 15:50 Відповісти
Это хитрый и дальновидный ход. Возможна немалая экономия на премиях для настоящих ученых. Кто из них захочет принимать награду их грязных коррумпированных ручонок?
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15.01.2021 16:08 Відповісти
Зєля тупорила, годі вже приймати дурь всяку..
завдяки тобі і твоїм 73%вим дебілам держава кожен день розвалюється все більше
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15.01.2021 16:35 Відповісти
Такая неалекватная реакция на текущие события, говорит о том, либо человек пошел вабанк, либо теряет почву под ногами и живет в виртуальном мире, в любом случае это угроза существования Украины, т.е.шоумен не видит, и не чувствует, что его кресло держится уже на трех ножках, проукраинские силы должны подставить свое поечо, либо убрать третью ножку.
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15.01.2021 16:51 Відповісти
Такая неалекватная реакция на текущие события, говорит о том, либо человек пошел вабанк, либо теряет почву под ногами и живет в виртуальном мире, в любом случае это угроза существования Украины, т.е.шоумен не видит, и не чувствует, что его кресло держится уже на трех ножках, проукраинские силы должны подставить свое поечо, либо убрать третью ножку.
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15.01.2021 16:53 Відповісти
НУ ЧТО СДЕЛАЕШЬ С ИДИЁТОМ !
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15.01.2021 17:00 Відповісти
Исключительный долбо...б. Вы спросите кто? Оба.
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15.01.2021 18:03 Відповісти
Зеленський відверто демонструє, що йому плювати на інтелігенцію, яку зачепить таке аморальне рішення. Він її не боїться, бо її мало і вона розрізнена. Копіює червоних більшовиків. Диктатура пролетаріата замінена на диктатуру бидла, з яким він почуває себе дуже впевнено.
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15.01.2021 18:11 Відповісти
Неуч неуча назначил в комитет науки и техники это самый анекдотический мем покруче голивуда да уже вешайте себе героя Украины все чего Вы коснетесь превращается в тлен просто коллапс здравого ума и приход идиотизма в полный рост
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15.01.2021 21:11 Відповісти
и таких козлов нужно пережить ....
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15.01.2021 21:19 Відповісти
Знайте, -все кто будет сидеть за одним столом со шкарлетом, такие же воры от образования и плагиаторы как и он сам.
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15.01.2021 22:00 Відповісти
Да....Так впевнено призначати на державні посади Ворогів та Всіляких Диверсантів- це треба мати таку Силу Волі Ненависті до України,що диву даєшся,як Воно до сих пір не подавилось від свого ж лайна!
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15.01.2021 22:44 Відповісти
 
 