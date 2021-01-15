УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9855 відвідувачів онлайн
Новини
2 630 44

Лукашенко про санкції проти Білорусі: Нас душили і душитимуть. Клином світ на Євросоюзі не зійшовся

Лукашенко про санкції проти Білорусі: Нас душили і душитимуть. Клином світ на Євросоюзі не зійшовся

Білорусі необхідно навчитися протистояти санкційному тиску.

Про це Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні, приймаючи з доповіддю голову правління Нацбанку Павла Каллаура і помічника Президента Валерія Бєльського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Всякого роду санкційний тиск, - ви повинні розуміти, що це чисто політичні речі, - підкреслив він. - Немає причин, ми не заслужили того, щоб проти нас вводили санкції. Нас душили і душитимуть. Ми повинні навчитися протистояти цьому. Це вже, напевно, третій або четвертий етап в задушенні економіки і нашої державності. Треба дивитися на світ ширше. Клином світло на Євросоюзі не зійшовся".

"Хоча і вони ж не дурні, розуміють, що близько 3 тис. підприємств різного роду функціонують і зав'язані на Білорусь. І обвалу в Білорусі ніхто не хоче, тому що це певні недоліки і проблеми в самому Європейському Союзі. Тому треба працювати з усіма - і європейцями, і американцями. Але є і азіатський ринок. Грошей сьогодні в світі море. І тим більше нічим не забезпечених, надрукованих, вкинуті і так далі. Їх треба якось пов'язувати, всі ж це розуміють", - зазначив Лукашенко.

Також читайте: Купівля струму з Білоруської АЕС загрожує енергетичній безпеці України, - Deutsche Welle

Також він підкреслив, що в зв'язку з цим треба працювати і займатися залученням фінансових ресурсів.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) санкції (12249)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Нас душили и будут душить. Клином свет на Евросоюзе не сошелся - Цензор.НЕТ 6756
показати весь коментар
15.01.2021 15:04 Відповісти
+6
Клином тебя пуйло сзаду подпирает, удушенный фюрер.
показати весь коментар
15.01.2021 15:04 Відповісти
+4
Кому то еще интересна єта лысая падаль?
Зачем писать о этой мрази?
показати весь коментар
15.01.2021 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клином тебя пуйло сзаду подпирает, удушенный фюрер.
показати весь коментар
15.01.2021 15:04 Відповісти
Правильніше нєфрітовим стєржнєм...
показати весь коментар
15.01.2021 15:28 Відповісти
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Нас душили и будут душить. Клином свет на Евросоюзе не сошелся - Цензор.НЕТ 6756
показати весь коментар
15.01.2021 15:04 Відповісти
Что-то самозванец забыл сказать про Африку, Южную Америку и Антарктиду......
показати весь коментар
15.01.2021 15:05 Відповісти
Кому то еще интересна єта лысая падаль?
Зачем писать о этой мрази?
показати весь коментар
15.01.2021 15:05 Відповісти
ти навіщо над людьми знущався? іди вже геть до фашистського ростова
показати весь коментар
15.01.2021 15:08 Відповісти
План" Путин+Тихановская", во всей красе.
показати весь коментар
15.01.2021 15:08 Відповісти
Беларусам Лука нравится... -- это их выбор.

А беларусы нравятся Луке... -- это его выбор...*)
показати весь коментар
15.01.2021 15:08 Відповісти
"Душили-душили, душили-душили .." - чет он мне кого-то напоминает...
показати весь коментар
15.01.2021 15:10 Відповісти
Та Шариков Лукасуке и в подмётки не годится.Размах не тот.Да и из Таракана "польта" не пошьёш.
показати весь коментар
15.01.2021 15:27 Відповісти
Не ,никто вас не душил а вот если по взрослому придушат то никакое ***** не поможет ...
показати весь коментар
15.01.2021 15:14 Відповісти
мания преследования.
может лукавый белкой страдает
показати весь коментар
15.01.2021 15:27 Відповісти
Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают", - отметил Лукашенко. и в помощь азиатский рынок но не европейский и американский
показати весь коментар
15.01.2021 15:28 Відповісти
Вчера Луку душили-душили
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Нас душили и будут душить. Клином свет на Евросоюзе не сошелся - Цензор.НЕТ 8407
показати весь коментар
15.01.2021 15:28 Відповісти
фюрер а ты не думаешь что страна белорусь страдает только из за тебя? согласись , не хорошо это , когда из за одного упертого дятла, хотябы и находящегося при высокой власти, страдает весь белоруский народ! как ты считаешь это справедливо или нет? ты же весь такой честный и правильный, а вот этого понять никак не хочешь и не можешь! на самом деле то дело только в тебе ************!!!
показати весь коментар
15.01.2021 15:35 Відповісти
Білоруси так "страдают", що не хочуть і в ЄС, виявляється, їм так, як є -- краще.
показати весь коментар
15.01.2021 20:00 Відповісти
Точно,свет не сошелся,Есть прекрасная Северная Корея,Куба,Венесуэла.
показати весь коментар
15.01.2021 15:41 Відповісти
Еще есть бензоколонка-Северная Нигерия.
показати весь коментар
15.01.2021 16:56 Відповісти
душат тебя, а не литвинов.(белоруссов)
показати весь коментар
15.01.2021 16:07 Відповісти
Чугуноголовый долбодятел
показати весь коментар
15.01.2021 16:08 Відповісти
Ага, ще Африка є.
показати весь коментар
15.01.2021 16:39 Відповісти
В Білорусі екологічні продукти. Рівень імунітету населення високий. Підуть в Ойропу-скурвиться все. Ні Захід, ні Схід. Країни мають обрати власний вектор аби не залежати від удавки МВФ. Ні в якому разі не підтримую диктатора, але в умовах, які ставить Европа перед Україною - зашморг. Згадайте перший рік після Майдану… тяжкі бої на Сході. Море похоронок. Европа зажадала аби ми провели гейпарад. Ну і тому подібні забаганки задньоприводних вуйків з Брюселю. У нас два вороги. А ми посередині-між наковальнею та молотом.
показати весь коментар
15.01.2021 16:42 Відповісти
А у тебя есть петух из го.на!
показати весь коментар
15.01.2021 16:57 Відповісти
Бідні ви бідні, дуже шкода гомофобів та інших шовіністів! Як же ж вас, гетеросексуальних білих совків, принижують тими "гейпарадами".
показати весь коментар
15.01.2021 18:13 Відповісти
Не могоч голову. Приїдь до Барселони і розберись в темі. Прогресисти …
показати весь коментар
15.01.2021 18:22 Відповісти
Схожі заяви вже були в одній країні-сусідці на кшалт "Іскандери" і "Тополя" санкцій не бояться".
показати весь коментар
15.01.2021 17:00 Відповісти
В мене просто два питання.Перше - чи зменшилось населення Білорусі за часи незалежності на третину,як у нас?..І друге - чи повинна віддавати Білорусь п"яту частину свого доходу за борги МВФ,як ми?..Якби я знав відповіді на ці питання,то тоді б і відповів - Лука реальний лідер свого народу,чи такий самий гівнюк,як і наші шість поців,від Кравчука до Зєлі...Але я не знаю,тому і утримуюсь від коментарів...
показати весь коментар
15.01.2021 17:41 Відповісти
Якби всі любителі омонівських бутилок в сраці утримувались від коментарів - було б дуже класно.
показати весь коментар
15.01.2021 18:11 Відповісти
Ні Кучма, ні Порошенко -- не гівнюки, а державні діячі, тому Москва і приклала руку до їх усунення. А гівнюки і раді старатися -- "гуртом батька бити". А набили собі тільки носа.
показати весь коментар
15.01.2021 19:41 Відповісти
"Нас душили и будут душить.Нас перетрахивали и будут перетрахивать".
Это карма.
показати весь коментар
15.01.2021 18:00 Відповісти
А на ком сошёлся, губернатор Белорусской губернии?
показати весь коментар
15.01.2021 18:09 Відповісти
на росии.
показати весь коментар
15.01.2021 22:51 Відповісти
Какова статистика параноиков и шизофреников в Беларуси, интересно?
показати весь коментар
15.01.2021 18:15 Відповісти
А ти порахуй, -- стільки, скільки вийшло з протестами на вулицю -- ото всі параноїки і шизофреники. Правда, вже майже всі схаменулися.
показати весь коментар
15.01.2021 19:45 Відповісти
Сойдется очком на горлышке советской молочной бутылки
Лукашенко про санкції проти Білорусі: Нас душили і душитимуть. Клином світ на Євросоюзі не зійшовся - Цензор.НЕТ 5280
показати весь коментар
15.01.2021 19:45 Відповісти
А хто там рулить політикою в ЄС? Друзі росії -- германія і франція? Вони і штовхають Білорусь до раші своїми дурними санкціями. Лукашенко справжній лідер, господарник і патріот Білорусі.
показати весь коментар
15.01.2021 19:52 Відповісти
правильно.Північну Корею тобі в подруги
показати весь коментар
15.01.2021 20:51 Відповісти
Україні потрібно підтримати та імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
показати весь коментар
16.01.2021 00:45 Відповісти
 
 