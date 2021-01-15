Лукашенко про санкції проти Білорусі: Нас душили і душитимуть. Клином світ на Євросоюзі не зійшовся

Білорусі необхідно навчитися протистояти санкційному тиску.

Про це Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні, приймаючи з доповіддю голову правління Нацбанку Павла Каллаура і помічника Президента Валерія Бєльського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Всякого роду санкційний тиск, - ви повинні розуміти, що це чисто політичні речі, - підкреслив він. - Немає причин, ми не заслужили того, щоб проти нас вводили санкції. Нас душили і душитимуть. Ми повинні навчитися протистояти цьому. Це вже, напевно, третій або четвертий етап в задушенні економіки і нашої державності. Треба дивитися на світ ширше. Клином світло на Євросоюзі не зійшовся".

"Хоча і вони ж не дурні, розуміють, що близько 3 тис. підприємств різного роду функціонують і зав'язані на Білорусь. І обвалу в Білорусі ніхто не хоче, тому що це певні недоліки і проблеми в самому Європейському Союзі. Тому треба працювати з усіма - і європейцями, і американцями. Але є і азіатський ринок. Грошей сьогодні в світі море. І тим більше нічим не забезпечених, надрукованих, вкинуті і так далі. Їх треба якось пов'язувати, всі ж це розуміють", - зазначив Лукашенко.

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Також він підкреслив, що в зв'язку з цим треба працювати і займатися залученням фінансових ресурсів.