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Новини
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В Україні є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney і Pixar, - Ткаченко

В Україні є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney і Pixar, - Ткаченко

Анімаційні студії України можуть конкурувати на світовому ринку мультфільмів.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney та Pixar. Взяти хоча б "Викрадену принцесу", що номінувалася на численних міжнародних фестивалях та здобула перемогу в Ірландії за "Найкращий художній фільм"", - зазначив міністр.

За словами Ткаченка, робота над мультфільмом – кропіткий і тривалий процес, над яким працюють десятки аніматорів, режисер, монтажери та інші.

"Такі студії, як Animagrad, "Червоний собака", "Новаторфільм", "КАПІ" та інші створюють якісний контент, який не лише показує свою конкурентоспроможність на світовому ринку, а і є дійсно прибутковим", - наголосив глава Мінкультури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко. ВIДЕО

Серед гідних повнометражних робіт, які можна переглянути, Ткаченко назвав: "Клара і Чарівний Дракон", "Микита Кожум'яка", "Викрадена принцеса".

"Не можу не згадати і про мультсеріал "Козаки", який уже став класикою, і короткометражну анімацію "Кохання"", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український мультфільм "Викрадена принцеса" відкликали з прокату в окупованому Криму

Автор: 

мультфільм (20) Ткаченко Олександр (509) Disney (49)


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Топ коментарі
+6
ха. да я даже знаю такую аниме-студию !!! она расположена в ОП !!! Квартал-шапито называется !
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15.01.2021 15:21 Відповісти
+6
Пока украинские студии конкурируют с Диснеем украинские дети смотрят российских богатырей, мимишек, тигов с лео, маши с медведями, трех котиков, фиксиков, лунтика и другие мультфильмы. Украинского же нечего и посмотреть.
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15.01.2021 15:37 Відповісти
+4
под киевом что, опять какие-то торфяники тлеют? что ни новость сегодня - то вакцина, лечащая все, включая спид и геморрой, то мультфильмы снимают на зависть пиксару.. и еще ж не вечер!
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15.01.2021 15:31 Відповісти
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Классные!
И что Дисней, боится нас?
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15.01.2021 15:19 Відповісти
ха. да я даже знаю такую аниме-студию !!! она расположена в ОП !!! Квартал-шапито называется !
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15.01.2021 15:21 Відповісти
хотілось написати, однак ігор зробив це шводче
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15.01.2021 23:00 Відповісти
В Украине есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4074
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15.01.2021 15:22 Відповісти
А ще легалізація проституції, борделі і казіно..гашиш, сіріяли снімають, Том Круз прилітав.Проблеми для воюючії країни в період пандемії і клоуна на троні з ізраїльсько-рюзгєми репатріантами на схемах в'общякє'
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15.01.2021 15:23 Відповісти
Но кто такие фиксики?
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15.01.2021 16:06 Відповісти
Началось....
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15.01.2021 15:27 Відповісти
-А ваш слон іззість вагон яблук?
-Іззісти то він їх іззість, але ж хто йому їх дасть...
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15.01.2021 15:27 Відповісти
Ну если ещё кокоса нюхнуть то и Голливуд может под Жмеринкой сходу появиться ...
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15.01.2021 15:29 Відповісти
Шо нюхнуть? Например, Нюхач фильм, я видела в Испании на испанском. Что ж вы так плохо думаете о наших способностях.
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15.01.2021 15:36 Відповісти
А можна замість нюхати поцікавитись темою, є досить класні мультфільми для дітей
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15.01.2021 15:49 Відповісти
под киевом что, опять какие-то торфяники тлеют? что ни новость сегодня - то вакцина, лечащая все, включая спид и геморрой, то мультфильмы снимают на зависть пиксару.. и еще ж не вечер!
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15.01.2021 15:31 Відповісти
Пока украинские студии конкурируют с Диснеем украинские дети смотрят российских богатырей, мимишек, тигов с лео, маши с медведями, трех котиков, фиксиков, лунтика и другие мультфильмы. Украинского же нечего и посмотреть.
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15.01.2021 15:37 Відповісти
пропаганда всегда интереснее
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15.01.2021 15:54 Відповісти
кому тут "нєчєво смотрєть по-укрАінскі"..?
УкрАніма https://www.youtube.com/user/ukranima?feature=watch
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15.01.2021 15:53 Відповісти
Мультфильмы для взрослых не советовать. А Петрика Пяточкина, Телесика и Капитошку смотреть целыми днями не будешь. Нужны мультсериалы которые интересны детям.
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15.01.2021 16:16 Відповісти
чуть не так
они работают на дисней и
пиксар)))
и уже лет 15)))
уметь делать
не значит уметь зарабатывать))
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15.01.2021 15:53 Відповісти
в 90-ті стала популярна схема роботи на давальницькій сировині. Роки проходять схеми залишаються.
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16.01.2021 05:59 Відповісти
давальческое сырье - это инструмент на всех рынках мира
был и будет
а тут нет давальческого
от слова НИЧЕГО
есть четкие тизеры и модели персонажей
колировка и раскадровка
и сидят наши аниматоры за компами
на софте чужом малюють анимацию
зарабатывают деньги
а творчество???
немного дорого творить за свои...
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16.01.2021 07:15 Відповісти
********* словами робота на давальницькій сировині це аутсорс. У держави третього світу видають лекала по яким буде робитися, або тз, місцевим аборигенам дають малі(по мірках замовника) зарплати, після ставлять наліпку - mady by Dysney або Armani і отримують 99 відсотків прибутку.
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16.01.2021 11:18 Відповісти
давальческое - это одно
аутсорс - это другое
а анимация - это третье
кто мешает создать компанию и раскручивать бренд????
и зарабатывать 99%???
мега производители нанимают компании поменьше
и это нормальное сотрудничество
всегда можно отказаться
рабства давно нет
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16.01.2021 12:41 Відповісти
ти як наче вчора вилупився. Хто заважає? Це такий тролінг? Може ти не в Україні, а десь під Сан-Франківськом?
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16.01.2021 12:59 Відповісти
я смотрю ты решил поумничать???
даунито
вылупилось твоя мать из под коровы
сравнивать давальческое и аутсорс
гениальный дибил
ты хоть школу закончило???
или на каникулах???
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16.01.2021 13:08 Відповісти
Теперішні мультфільми це комп'ютерна анімація.Мені більше колись подобались такі як Duck Tales.
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15.01.2021 16:04 Відповісти
Может в Украине что и есть, а причем тут Ткаченко. Оно что, благодаря ему существует?
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15.01.2021 16:14 Відповісти
А цим деб..ам тільки мультики, відосікі
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15.01.2021 16:17 Відповісти
Где конкурирует? На Нетфликсе? В кинотеатрах США? Нет.
Только в больном воображении министра 95 квартала.
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15.01.2021 16:37 Відповісти
Зедебильный идиот! Кроме как разрабатывать брехню по заказу бени на Г+г ,полный 0.Какие студии?
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15.01.2021 18:06 Відповісти
Ты у нелоха спроси. Он про такие мультики тебе расскажет. Дисней курит.
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15.01.2021 18:08 Відповісти
В Україні є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney і Pixar, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3791
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15.01.2021 18:42 Відповісти
Ай какие влажные мечты.
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15.01.2021 18:59 Відповісти
А что он пил и курил ? Я тоже такое хочу попить, покурить и сразу в Disney
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15.01.2021 20:28 Відповісти
 
 