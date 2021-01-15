В Україні є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney і Pixar, - Ткаченко

Анімаційні студії України можуть конкурувати на світовому ринку мультфільмів.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney та Pixar. Взяти хоча б "Викрадену принцесу", що номінувалася на численних міжнародних фестивалях та здобула перемогу в Ірландії за "Найкращий художній фільм"", - зазначив міністр.



За словами Ткаченка, робота над мультфільмом – кропіткий і тривалий процес, над яким працюють десятки аніматорів, режисер, монтажери та інші.

"Такі студії, як Animagrad, "Червоний собака", "Новаторфільм", "КАПІ" та інші створюють якісний контент, який не лише показує свою конкурентоспроможність на світовому ринку, а і є дійсно прибутковим", - наголосив глава Мінкультури.

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Серед гідних повнометражних робіт, які можна переглянути, Ткаченко назвав: "Клара і Чарівний Дракон", "Микита Кожум'яка", "Викрадена принцеса".

"Не можу не згадати і про мультсеріал "Козаки", який уже став класикою, і короткометражну анімацію "Кохання"", - зазначив він.

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