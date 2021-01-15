"Слуги народу" на чолі з Бужанським зажадали першочергового розгляду законопроєкту про скасування штрафів за російську мову в сфері обслуговування. ДОКУМЕНТ
"Слуга народу" Максим Бужанський з кількома нардепами СН вимагають першочергового розгляду їхнього законопроєкту про скасування штрафів за російську мову в сфері обслуговування (№4528 про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо скасування заходів реагування в сфері обслуговування населення).
Про це Бужанський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Цей же пост опублікував і інший автор законопроєкту Данило Гетманцев.
"Разом з колегами вимагаємо першочергового розгляду Законопроєкту № 4528 на увазі необхідність зменшення тиску на бізнес у сфері обслуговування споживачів", - заявив Бужанський.
Він також опублікував свій лист на ім'я голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва (СН).
Раніше "слуги народу" на чолі з Бужанським зареєстрували законопроєкт про скасування штрафів за російську мову в сфері обслуговування
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гроші мертвечука треба відробляти!