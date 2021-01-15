УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9923 відвідувача онлайн
Новини Мовне питання
10 334 110

"Слуги народу" на чолі з Бужанським зажадали першочергового розгляду законопроєкту про скасування штрафів за російську мову в сфері обслуговування. ДОКУМЕНТ

"Слуга народу" Максим Бужанський з кількома нардепами СН вимагають першочергового розгляду їхнього законопроєкту про скасування штрафів за російську мову в сфері обслуговування (№4528 про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо скасування заходів реагування в сфері обслуговування населення).

Про це Бужанський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Цей же пост опублікував і інший автор законопроєкту Данило Гетманцев.

"Разом з колегами вимагаємо першочергового розгляду Законопроєкту № 4528 на увазі необхідність зменшення тиску на бізнес у сфері обслуговування споживачів", - заявив Бужанський.

Він також опублікував свій лист на ім'я голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва (СН).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь розповів, як діяти, якщо заклад відмовляється обслуговувати державною мовою

Слуги народу на чолі з Бужанським зажадали першочергового розгляду законопроєкту про скасування штрафів за російську мову в сфері обслуговування 01

Раніше "слуги народу" на чолі з Бужанським зареєстрували законопроєкт про скасування штрафів за російську мову в сфері обслуговування

Автор: 

ВР (15073) українська мова (840) мова (742) російська мова (316) Гетманцев Данило (916) Потураєв Микита (146) Бужанський Максим (104)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+60
"Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - Цензор.НЕТ 5721
показати весь коментар
15.01.2021 15:29 Відповісти
+58
Живете в Украине, так будьте добры, выучите язык государства в котором живете, угнетаемые вы наши
показати весь коментар
15.01.2021 15:30 Відповісти
+42
Гніди банкують...
Гроші мертвечука треба відробляти!
показати весь коментар
15.01.2021 15:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Хабад аж трясеться за єдиное язиковоє пространство. Їм як чиряк на дупі заважає чомусь мова, вчіть не мову орків а міжнародну англійську, мову меншин, а не окупанта. Звідки ці виродки вилазять і плодяться чи ба не ФСБ продукує байстрюків.
показати весь коментар
15.01.2021 20:24 Відповісти
Ну а кацапощелепним, зі сфери обслуговуванія, раджу їхати до вигрібної ями-404! Там вже "ссср", будуть вищє навить директорів, по блату цукор та олію продавти! =)
показати весь коментар
15.01.2021 20:57 Відповісти
Злити в унітаз,як непотріб.
показати весь коментар
15.01.2021 20:59 Відповісти
дайте покидьку відсмоктати та знизьте йому штраф на 3 грн
показати весь коментар
15.01.2021 21:05 Відповісти
Да хто в нього, цюцюрку сувати буде???
показати весь коментар
15.01.2021 21:11 Відповісти
и тут маланская мордяра .бужанский ...
показати весь коментар
15.01.2021 21:10 Відповісти
Бужанский, петушара московская, больше других проблем нет в стране?
показати весь коментар
15.01.2021 21:57 Відповісти
Анекдот вспомнил, про крики утопающего, не русского. Паследний раз купаюсь! Паследний раз купаюсь!
показати весь коментар
15.01.2021 22:16 Відповісти
Допоможе ***** сваха.
показати весь коментар
15.01.2021 22:21 Відповісти
огидний китайці вивчають украінську мову за 3 місяці
показати весь коментар
16.01.2021 06:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 