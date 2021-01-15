25-річний львів'янин зник під час проходження маршруту на г. Піп Іван. Ведуться пошуки, є інформація, що він на території Румунії, - ДСНС. ФОТО

На Рахівщині тривають пошуки 25-річного львів'янина, який загубився під час проходження туристичного маршруту на г. Піп Іван.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Напередодні, 14 січня, рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов.

За даними рятувальників, сьогодні вранці, 15 січня, роботи відновили. У пошуках беруть участь гірські рятувальники з м. Рахів та с. Кваси – загалом 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Крім цього, з’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії. Тож представники Мукачівського прикордонного загону зв’язалися з румунськими колегами та закликали їх долучитися до пошуків заблукалого львів’янина. Пошуки тривають.

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"Ось в яких умовах рятувальники Закарпаття продовжують пошуки заблукалого туриста", - відзначили в ДСНС, коментуючи прикріплені фото.



