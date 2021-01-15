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Новини
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25-річний львів'янин зник під час проходження маршруту на г. Піп Іван. Ведуться пошуки, є інформація, що він на території Румунії, - ДСНС. ФОТО

25-річний львів'янин зник під час проходження маршруту на г. Піп Іван. Ведуться пошуки, є інформація, що він на території Румунії, - ДСНС. ФОТО

На Рахівщині тривають пошуки 25-річного львів'янина, який загубився під час проходження туристичного маршруту на г. Піп Іван.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Напередодні, 14 січня, рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов.

За даними рятувальників, сьогодні вранці, 15 січня, роботи відновили. У пошуках беруть участь гірські рятувальники з м. Рахів та с. Кваси – загалом 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Крім цього, з’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії. Тож представники Мукачівського прикордонного загону зв’язалися з румунськими колегами та закликали їх долучитися до пошуків заблукалого львів’янина. Пошуки тривають.

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"Ось в яких умовах рятувальники Закарпаття продовжують пошуки заблукалого туриста", - відзначили в ДСНС, коментуючи прикріплені фото.

25-річний львівянин зник під час проходження маршруту на г. Піп Іван. Ведуться пошуки, є інформація, що він на території Румунії, - ДСНС 01
25-річний львівянин зник під час проходження маршруту на г. Піп Іван. Ведуться пошуки, є інформація, що він на території Румунії, - ДСНС 02

Автор: 

гори (84) ДСНС (5192) Закарпатська область (2087)


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Топ коментарі
+6
Лучше в Румынию, чем в Воркуту с Норильском
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15.01.2021 15:43 Відповісти
+6
В тих горах не вихід.
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15.01.2021 15:48 Відповісти
+4
Много раз проходил по Черногорскому хребту (от Піп Івана до Петроса), но сейчас новость озадачила: как можно с безобидной горы ПІ попасть в румынию - мне непонятно. Там 20+км пути. Даже если хотеть, то при такой погоде - минимум два дня маслать.
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15.01.2021 15:51 Відповісти
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Лучше в Румынию, чем в Воркуту с Норильском
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15.01.2021 15:43 Відповісти
а забезпечити снігоходами - не вихід?
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15.01.2021 15:44 Відповісти
В тих горах не вихід.
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15.01.2021 15:48 Відповісти
там и лыжи не спасают-проваливаются
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15.01.2021 15:49 Відповісти
А не шукати на свій зад пригод не вихід, чому має задіюватись купа рятувальних служб через чиїсь хотєлки безглузді. Таких екстремалів взагалі не треба шукати державним коштом, хай якісь страховки оформляють перед пошуком пригод.
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15.01.2021 16:05 Відповісти
цікаво, що ви скажете, якщо ваші радні так зникнуть?
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15.01.2021 16:14 Відповісти
Те ж саме- нема чого взимку лазити по горах.
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15.01.2021 16:20 Відповісти
ЭтА был пАбег с Квартала-Шапито в Румынию !!! (только время плохое выбрал - снега очень много)
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15.01.2021 15:48 Відповісти
Много раз проходил по Черногорскому хребту (от Піп Івана до Петроса), но сейчас новость озадачила: как можно с безобидной горы ПІ попасть в румынию - мне непонятно. Там 20+км пути. Даже если хотеть, то при такой погоде - минимум два дня маслать.
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15.01.2021 15:51 Відповісти
Якщо йти з Шибеного, то там легко потрапити в долину "ліворуч", до Румінештів. Я одного разу теж вляпався у халепу, але всього лиш метрів на 100.
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15.01.2021 16:56 Відповісти
Можливо, то Мармороський Піп Іван
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15.01.2021 19:14 Відповісти
Не можливо, а точно. Була саме така інформація в мережі. Не всі знають, що є дві вершини висотою 2 км під назвами Піп Іван Чорногірський (там зараз реставрують обсерваторію) і Піп Іван Мармароський з вершиною прямо на румунському кордоні у досить дикій місцевості. Там забрести у Румунію в непогоду досить просто. А от вибрести звітам досить складно. Рятувальники у снігу по груди можуть шукати цього хлопа довго. Нехай йому щастить.
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15.01.2021 20:23 Відповісти
До Румунії по такому снігу він би йшов довго, мабуть йєті його зїли
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15.01.2021 15:52 Відповісти
замело...десь заснув... і...
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15.01.2021 15:54 Відповісти
Как бы сказал, вчерашний "герой" - "он повосхоит, а потом найдут". вы тупые или что, такого губернатора и что там - мигом бы опустили в норм. стране... ну да, а шо там - сам придет видать снегоступальщик то))) или тушку найдут
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15.01.2021 15:55 Відповісти
Телепортация...
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15.01.2021 16:01 Відповісти
От попов хорошего не жди.
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15.01.2021 16:05 Відповісти
Якщо він по такому снігу дострибав до Румунії, то рятівники його і на гелікоптерах не наздоженуть.
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15.01.2021 16:16 Відповісти
при снеге выше пояса нужно сидеть в срубе, пить хреновуху и париться в бане (еще можна ругать зеленского)

а не бродить ХЗ где
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15.01.2021 17:16 Відповісти
 
 