До віялових відключень не вдаватимемося. Ситуація непроста, але і не критично складна, - Шмигаль
Необхідність у віялових відключеннях електроенергії в Україні відсутня. Нинішнє зниження температури українська енергосистема пройде стабільно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"15 січня "Енергоатом" запускає один зі своїх блоків, виводить його з ремонту, далі, буквально через короткий час, запускається другий блок. Фактично ці параметри дають нам впевненість у тому, що ми до віялових відключень, як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні, і не будемо", - сказав прем'єр.
Нинішнє зниження температури українська енергосистема пройде стабільно, впевнений Денис Шмигаль.
"Для цього є всі передумови. Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергосистема, низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС. У зв'язку з цим відбулися наради, ухвалено рішення, в разі необхідності, запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу", - пояснив він.
Прем'єр додав, що крім імпорту вугілля, зокрема з Казахстану, вугілля забезпечать українські шахти.
"Єдине, є певна інерційність. Коли склади були забиті, вугільні шахти призупинили або скоротили видобуток, а зараз починають відновлювати його", - зазначив глава уряду, додавши, що на це потрібен певний час.
"Зміщення ремонтних програм окремих блоків, зокрема атомних, плюс похолодання - збільшення попиту на електроенергію - призвели до швидкого, несподіваного спрацьовування вугілля на складах. А коли немає на потоці вугілля, то запуск цього процесу потребує часу. Ось і виник такий плюс мінус дво-тритижневий розрив, який призвів до недостатньої кількості вугілля на складах. Але він некритичний", - прокоментував Шмигаль.
"Ситуація непроста ... Але й не критично складна", - підсумував він.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву екснардепа Сергія Висоцького писав про те, що "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії. Пізніше в "Укренерго" повідомили, що віялові відключення поки що не плануються.
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Веерные отключения пока не планируются.
К веерным отключениям прибегать не будем.
И это в течении полудня! -- мушки дрозофилы размножаются медленнее...*)
Наши источники сообщают, что Виктор Пинчук активно включается в майнинг криптовалюты. Через проходную "Днепростали" зашли грузовики с необходимым оборудованием, а персонал сокращают.
Пинчук решил не отставать от Игоря Коломойского , который переоборудовал свой американский завод в Кентукки под майнинг криптовалюты. При этом, майнить биткоины на своих мощностях он будет под прикрытием развития "зелёной металлургии". Основная затратная составляющая работы майнинговых ферм - электроэнергия. Именно для этого Пинчук через лоббистов пытается признать своё производство "зелёным", чтобы получить льготную цену, а также его "прокладки" участвуют в скупке дешёвой атомной электроэнергии в Беларуси.
Косвенным подтверждением того, что Пинчук хочет стать "криптофермером" является наличие его людей в лоббистских группах, которые готовят нормативную базу для легализации биткоина в Украине. В первом чтении парламент уже принял законопроект о виртуальных активах.
А это тогда что такое?
Будете сидеть, зебилы, без носков, в холоде, без света, без денег в локдауне.
такого за всю историю Украины не было такого бес предела и и тупизма диалетанты с детского садика 95
«Укрэнерго» аргументирует введение веерных отключений электроэнергии тем, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.
Об этом сегодня в https://www.facebook.com/photo?fbid=3739759536131561&set=a.218070734967143 Facebook написал журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий, передает «https://censor.net/».
«Мы все наблюдаем, как нарастают кризисные явления в энергетике. И тарифы - это просто эхо хаоса.
Ко мне в руки попал один документ. Это письмо от председателя правления «Укрэнерго» к и. о. министра энергетики Юрию Витренко.
Этим письмом «Укрэнерго» просит Министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии.
В этом письме «Укрэнерго» в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов», - сообщил журналист.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BA-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87.html Витренко поведет Украину к энергетическому коллапсу с ускорением - эксперт
«Последний раз веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 90-х.
Острую фазу войны, в результате которой у нас испарилось 20% экономики, мы прошли без такого коллапса в энергетике. Даже успели отказаться от российского газа!
https://www.facebook.com/Kucherenko2020 привел по этому поводу такой комментарий:
«Докерувалися. «Центренерго» під впевненим керівництвом «понятных» менеджерів залишилася без вугілля в розпал морозів.
Станом на ранок п'ятниці на аварійному ремонті 6 з 9 блоків Зміївської ТЕС «Центренерго».
Міненерго уже два дні не публікує актуальних запасів вугілля на складах ТЕС. Останні дані за позавчора, коли Зміївській станції залишалось 2 тис. тонн антрациту і 7 тис. тонн газового вугілля - тобто на півтора дня роботи. На інших станціях не набагато краща ситуація.
Як наслідок маємо дефіцит в системі 2,6 ГВт і попередження від Укренерго про віялові відключення з 14 по 19 січня.
От вам і результат роботи «понятных менеджеров» і регулювання від «незалежного регулятора», який півтора роки тільки тим і займався, що ростив спекулянтів і торговців повітрям».