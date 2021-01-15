До віялових відключень не вдаватимемося. Ситуація непроста, але і не критично складна, - Шмигаль

Необхідність у віялових відключеннях електроенергії в Україні відсутня. Нинішнє зниження температури українська енергосистема пройде стабільно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"15 січня "Енергоатом" запускає один зі своїх блоків, виводить його з ремонту, далі, буквально через короткий час, запускається другий блок. Фактично ці параметри дають нам впевненість у тому, що ми до віялових відключень, як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні, і не будемо", - сказав прем'єр.

Нинішнє зниження температури українська енергосистема пройде стабільно, впевнений Денис Шмигаль.

"Для цього є всі передумови. Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергосистема, низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС. У зв'язку з цим відбулися наради, ухвалено рішення, в разі необхідності, запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу", - пояснив він.

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Прем'єр додав, що крім імпорту вугілля, зокрема з Казахстану, вугілля забезпечать українські шахти.

"Єдине, є певна інерційність. Коли склади були забиті, вугільні шахти призупинили або скоротили видобуток, а зараз починають відновлювати його", - зазначив глава уряду, додавши, що на це потрібен певний час.

"Зміщення ремонтних програм окремих блоків, зокрема атомних, плюс похолодання - збільшення попиту на електроенергію - призвели до швидкого, несподіваного спрацьовування вугілля на складах. А коли немає на потоці вугілля, то запуск цього процесу потребує часу. Ось і виник такий плюс мінус дво-тритижневий розрив, який призвів до недостатньої кількості вугілля на складах. Але він некритичний", - прокоментував Шмигаль.

"Ситуація непроста ... Але й не критично складна", - підсумував він.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву екснардепа Сергія Висоцького писав про те, що "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії. Пізніше в "Укренерго" повідомили, що віялові відключення поки що не плануються.