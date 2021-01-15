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Новини
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Публікація Портновим персональних даних співробітників "Схем": Захист звернувся до Верховного Суду

Публікація Портновим персональних даних співробітників

Тривають спроби захисту через суд змусити ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова видалити зі свого телеграм-каналу персональні дані співробітників програми "Схеми".

Про це йдеться на сторінці Facebook програми, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійшли до касації. Адвокати звернулися до Верховного суду, не погоджуючись з рішенням перших двох інстанцій", - йдеться в повідомленні.

Адвокати сподіваються, що тепер уже Верховний суд винесе справедливе рішення, зобов'яже Портнова видалити захищені законом дані, і сума коштів на правову допомогу буде повернуто після скасування рішення попередніх інстанцій.

Раніше Печерський суд відмовився зобов'язати Портнова видалити опубліковані ним персональні дані співробітників "Схем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, - "Схеми"

14 грудня Апеляційний суд Києва також відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія програми "Схеми" Бориса Мазура.

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в мю Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістів.

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретарка Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист. 

Автор: 

Верховний Суд (1194) журналістика (1789) Портнов (360)


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Топ коментарі
+13
Данные порнова с семейством опубликуйте, делов-то.
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15.01.2021 16:12 Відповісти
+11
Классический пример двойных стандартов банды, захватившей власть в Украине. Персональные данные людей публиковать нельзя, но своим можно все.
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15.01.2021 16:31 Відповісти
+9
Що, Сєдлєцкая, на Портнова наїхати- це тобі не Порошенка брудом поливати.
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15.01.2021 16:19 Відповісти
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Данные порнова с семейством опубликуйте, делов-то.
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15.01.2021 16:12 Відповісти
Публикация Портновым персональных данных сотрудников "Схем": Защита обратилась в Верховный Суд - Цензор.НЕТ 4353
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15.01.2021 16:17 Відповісти
Що, Сєдлєцкая, на Портнова наїхати- це тобі не Порошенка брудом поливати.
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15.01.2021 16:19 Відповісти
Портнов "избранный" Коломойским. А "избранным" Коломойским в Украине позволено всё. Они хозяева Украины. /Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
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15.01.2021 16:19 Відповісти
Він вам не дорогенька! Його суд з вас тільки порже.
Страдайте лохи!
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15.01.2021 16:23 Відповісти
Классический пример двойных стандартов банды, захватившей власть в Украине. Персональные данные людей публиковать нельзя, но своим можно все.
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15.01.2021 16:31 Відповісти
Палка всегда о двух концах.Поэтому надо думать макитрой,прежде чем смотреть в замочные скважины.Портнов -негодяй,но умный .Зубы обломал Схемам.Он бы мог анонимно опубликовать,как Лерос и другие.И впредь ,наверняка, это сделает.
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15.01.2021 16:35 Відповісти
тупой собачий рот
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15.01.2021 17:13 Відповісти
Не подобралось Бути дорогенькими..
Будете брудом у порогова..
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15.01.2021 17:16 Відповісти
Так пускай схемы снимут видос про "патриота" портянку, в котором расскажут неудобную для этого фашиста правду. А еще пускай пожалуются американцам за утеснение этой тварью свободы слова в Украине - тоже ****** ему санкций. Только так можно выводить рыгов на чистую воду
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15.01.2021 17:46 Відповісти
Ешше адин юрист хаозяин наших судеб,хоча і всі ми президенти .
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15.01.2021 18:02 Відповісти
Всех так называемых украинских "судей", вместе с их творцом портновым, отправить в Ростов.
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16.01.2021 05:50 Відповісти
 
 