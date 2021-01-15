Публікація Портновим персональних даних співробітників "Схем": Захист звернувся до Верховного Суду

Тривають спроби захисту через суд змусити ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова видалити зі свого телеграм-каналу персональні дані співробітників програми "Схеми".

Про це йдеться на сторінці Facebook програми, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійшли до касації. Адвокати звернулися до Верховного суду, не погоджуючись з рішенням перших двох інстанцій", - йдеться в повідомленні.

Адвокати сподіваються, що тепер уже Верховний суд винесе справедливе рішення, зобов'яже Портнова видалити захищені законом дані, і сума коштів на правову допомогу буде повернуто після скасування рішення попередніх інстанцій.

Раніше Печерський суд відмовився зобов'язати Портнова видалити опубліковані ним персональні дані співробітників "Схем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судова система стала на бік Портнова і дозволила йому поширювати дані журналістів, - "Схеми"

14 грудня Апеляційний суд Києва також відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія програми "Схеми" Бориса Мазура.

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в мю Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістів.

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретарка Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.