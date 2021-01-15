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В Одесі проходить випробування в морі новий розвідувальний корабель для ВМС України

В Одесі проходить випробування в морі новий розвідувальний корабель для ВМС України

Новий середній розвідувальний корабель ВМСУ "Сімферополь" здійснив перший в 2021 році вихід у море.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Це третій вихід у море корабля, який проходить державні випробування на підприємстві "Судноверф Україна" в одеському порту. Перший відбувся майже рік тому - 30 січня 2020 р.,  другий - 28 серпня 2020 року.

Нагадаємо, корабель почали будувати з невикористаного корпусу риболовецького траулера проєкту 502ЕМ і спустили на воду на київському суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському" 23 квітня 2019 року. У жовтні того ж року в спеціальному доці його транспортували спочатку в Херсон, потім - до Одеси.

Довжина "Сімферополя" 55 метрів, ширина 10 метрів. Водотоннажність близько 1200 тонн, швидкість у варіанті траулера 12 вузлів.

Дивіться: Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання. ФОТОрепортаж

Корабель обладнений новітньою українською станцією радіотехнічної розвідки "Мельхіор", створеної фахівцями ДП "НДІ радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація". Вона працює в пасивному режимі і залишається непоміченою, аналізуючи радіочастотний спектр, що випромінюється кораблями, літальними апаратами або береговими об'єктами. Максимальна дальність виявлення цілей РЛС "Мельхіор" - до 450 км, однак всі характеристики радіоелектронної апаратури залишаються секретними.

Автор: 

ВМС (1408) випробування (404) корабель (1618) оборона (4855) Одеса (5538)


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Топ коментарі
+18
Да, корпус рыбцкий. Но начинка совсем не траулера. А установка " Мельхиора" (усовершенствованная "Кольчуга") говорит о том, что для разведывательных целей его нашпиговали современной аппаратурой. С другой стороны конечно лучше использовать в качестве траулера "не знающего в мире аННалогов "Кузю".
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15.01.2021 16:30 Відповісти
+13
сегодня у Игорька были красненькие таблеточки.. Игорек сегодня агрессивный и кусается!
будьте осторожны!.. берегите своё здоровье в общение с Игорьком..
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15.01.2021 17:12 Відповісти
+11
альо, це розвідник, а не бойовий корабель.
хоча "вулкан" для самозахисту могли б поставити

назва "Сімферополь" зачьотна !
привіт Криму!
тепер: "Родіна слишит, Родіна знаєт!"
ми з вами на звязку, кримчани....
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15.01.2021 16:55 Відповісти
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кстати, вот тот самый СРК "Лиман" (средний развед корабль).. которого протаранил скотовоз "Ашот-7"..
Максимальная скорость: 17,3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) узла ..

Экономичная скорость: 11 узлов..
первоначально это гидрографическое судно, которое после 19 лет эксплуатации переделали в разведчика..
В Одесі проходить випробування в морі новий розвідувальний корабель для ВМС України - Цензор.НЕТ 459
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15.01.2021 17:24 Відповісти
что оно вообще могло разведывать ?
подслушивать переговоры турецкого мелкого бизнеса по торговле баранами ?
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15.01.2021 17:30 Відповісти
Виходить Лиман корегував бомбардування Белграду натовськими літаками.
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15.01.2021 17:42 Відповісти
у этого чуда нет никакой приличной антенны РЛС !!!
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15.01.2021 17:47 Відповісти
Как вариант и потом трусить бабло...или ты считаешь что ФСБу не этим занимается
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15.01.2021 21:05 Відповісти
а чем она хуже ?
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15.01.2021 17:48 Відповісти
Хороший корабль.
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15.01.2021 16:48 Відповісти
Погодка сегодня - бомба, море гладенькое, ветра нет
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15.01.2021 16:49 Відповісти
Таки и в развед-кораблях мы ""впереди" то-есть сзади, у всех развед-кораблей скорость намного выше , ну разве разведку рыбы которой нет вести, тут и скорость особо не нужна
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15.01.2021 17:02 Відповісти
не скигли !!!

И чем эта тихоходная шаланда лучше разведкорабля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_18280 Иван Хурс?

до речі, не вказано чим озброєна російська "шаланда", крім 2 кулеметів
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15.01.2021 17:20 Відповісти
пардон, наш корабль то ЛУЧШЕ российского !!!!!
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15.01.2021 17:23 Відповісти
годный човын...глотай пыль, вата!...
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15.01.2021 17:14 Відповісти
ну знаешь ли, бронекатер это не броненосец или линкор с бронепоясом в 20 см
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15.01.2021 17:21 Відповісти
аривидерчи !!!
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15.01.2021 17:49 Відповісти
Да там жесть от баночного пива, в ненагруженных местах - фольга от шоколадки, и папиросная бумага.
Какие ещё новости судостроения ?
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15.01.2021 18:17 Відповісти
не раскрыта тема конфетных фантиков
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15.01.2021 19:43 Відповісти
И что ради одной станции "Мельхиор" строили корабль?
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15.01.2021 17:23 Відповісти
такие штуки - штучные
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15.01.2021 19:44 Відповісти
Заради прибутків порошенка добудували це старе корито!
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16.01.2021 16:53 Відповісти
Учитывая, по чем Порошенко свои бронекатера у себя же купил, я на 90% уверен, что на деньги, за которые Шоколадная кузня поставила этот корабль, можно было современный во всех смыслах в Европе заказать. А таких как этот - минимум два поставить Но, по ходу, задумка маскироваться прикидываясь траулером)
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15.01.2021 18:50 Відповісти
ты что Спиноза чтоб думать?
алень нарьян-марский, рога чешет и "думает"
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15.01.2021 19:48 Відповісти
Конечно можно. Две авианосных группы можно за достроенный траулер купить. Г+Г не даст соврать.
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15.01.2021 22:21 Відповісти
А я задам простой вопрос, А ШО РАЗВЕДОВАТЬ?
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15.01.2021 19:05 Відповісти
миграции тюльки и кильки в Черном море
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15.01.2021 19:45 Відповісти
написано же: "мирный сейнер пасется у берегов Крыма"
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15.01.2021 19:46 Відповісти
Все, что излучает сигналы в радиусе 400 км. Тупее вопроса сложно задать. Поздравляю.
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15.01.2021 22:21 Відповісти
А для чого це розвідувати? І з берега не можна то саме розвідувати? Скільки того Чорного моря взагалі?
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16.01.2021 16:50 Відповісти
Действительно, зачем грицьку морская разведка. Он так старался распродать все под корень. И тут на тебе.
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16.01.2021 19:05 Відповісти
ПО МОЕМУ БЕСПЕЛОТНИКИ И СПУТНИКИ ЛУЧШЕ !!!
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16.01.2021 05:53 Відповісти
І як ти на безпілотник поставиш гідроакустичне обладнання?
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16.01.2021 09:45 Відповісти
Так само як на звичайний корабель, тільки безпілотник буде працювати без людей і не буде загрози знищення екіпажу у разі атаки ворога.
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16.01.2021 16:51 Відповісти
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