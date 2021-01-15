В Одесі проходить випробування в морі новий розвідувальний корабель для ВМС України

Новий середній розвідувальний корабель ВМСУ "Сімферополь" здійснив перший в 2021 році вихід у море.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Це третій вихід у море корабля, який проходить державні випробування на підприємстві "Судноверф Україна" в одеському порту. Перший відбувся майже рік тому - 30 січня 2020 р., другий - 28 серпня 2020 року.

Нагадаємо, корабель почали будувати з невикористаного корпусу риболовецького траулера проєкту 502ЕМ і спустили на воду на київському суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському" 23 квітня 2019 року. У жовтні того ж року в спеціальному доці його транспортували спочатку в Херсон, потім - до Одеси.

Довжина "Сімферополя" 55 метрів, ширина 10 метрів. Водотоннажність близько 1200 тонн, швидкість у варіанті траулера 12 вузлів.

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Корабель обладнений новітньою українською станцією радіотехнічної розвідки "Мельхіор", створеної фахівцями ДП "НДІ радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація". Вона працює в пасивному режимі і залишається непоміченою, аналізуючи радіочастотний спектр, що випромінюється кораблями, літальними апаратами або береговими об'єктами. Максимальна дальність виявлення цілей РЛС "Мельхіор" - до 450 км, однак всі характеристики радіоелектронної апаратури залишаються секретними.