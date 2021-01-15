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ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено)

ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено)

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Генерального прокурора розглянути клопотання адвоката Микита про те, щоб передати справу з СБУ в НАБУ.

Про це йдеться в рішенні суду від 13 січня. Текст рішення опубліковано пресслужбою НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокат Микитася - ще одного обвинуваченого у справі - просив суд зобов'язати Генпрокурора розглянути його клопотання про передання справи на розгляд НАБУ. Другим його проханням було, щоб сам суд передав справу в НАБУ.

Скаргу задовольнили частково. ВАКС відмовився сам передавати справу в НАБУ - суддя зазначив, що це питання може вирішити тільки Генеральний прокурор. І зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання адвоката про передачу справи в НАБУ.

При цьому пресслужба НАБУ розмістила цю новину на своєму сайті з заголовком "Справа за підозрою заступника керівника Офісу президента має розслідувати НАБУ - рішення суду". На що Татаров написав у Telegram: "Інформація, оприлюднена НАБУ, що нібито ВАКС виніс рішення щодо мене, не відповідає дійсності".

ВАКС зобовязав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) 01
ВАКС зобовязав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) 02
ВАКС зобовязав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) 03
ВАКС зобовязав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) 04
ВАКС зобовязав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) 05
ВАКС зобовязав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) 06
ВАКС зобовязав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) 07

Нагадаємо, 29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Автор: 

НАБУ (5111) Антикорупційний суд ВАКС (2000) Офіс Президента (2033) Татаров Олег (429)


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Топ коментарі
+12
Нечего там расследовать и так всё ясно ,лови Татарина и тащи его на нары ...
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15.01.2021 16:25 Відповісти
+7
Це і так було зрозуміло. Питання в іншому, чому стала можлива зміна підслідності?
А тому, що КСУ визнав неконституційною статтю за завідомо неправосудне рішення, а зелена ВРУ, за відведені пів року, порушення не усунула. Думаєте просто так? Та ні, саме заради подібної маніпуляції. Цікаво чи встигло НАБУ передати справу ДБР, і якщо так, то у якому вона зараз стані?
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15.01.2021 16:53 Відповісти
+7
Если я нарушу Закон, я сам уйду...
Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4212
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15.01.2021 16:54 Відповісти
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Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС - Цензор.НЕТ 9338
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15.01.2021 16:23 Відповісти
Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС - Цензор.НЕТ 2741
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15.01.2021 16:25 Відповісти
ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) - Цензор.НЕТ 2345
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15.01.2021 20:55 Відповісти
Нечего там расследовать и так всё ясно ,лови Татарина и тащи его на нары ...
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15.01.2021 16:25 Відповісти
Танасевич забзділа?
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15.01.2021 16:34 Відповісти
Вчитався.... Це сторона Микитася, його адвокати наполягли, щоб НАБУ розслідувало Татарова?
Так виходить...
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15.01.2021 16:44 Відповісти
Ну пусть заведут дело на генерального прокурора.
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15.01.2021 16:50 Відповісти
Та ні, вона вже навчилась чужими руками жар загрібати. Там мутанули через рішення слідчого судді, а він завдяки Зеленій ВРУ не несе зараз за подібне відповідальність.
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15.01.2021 17:04 Відповісти
От халепа.)
Для Таторова и Зели.
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15.01.2021 16:50 Відповісти
Це і так було зрозуміло. Питання в іншому, чому стала можлива зміна підслідності?
А тому, що КСУ визнав неконституційною статтю за завідомо неправосудне рішення, а зелена ВРУ, за відведені пів року, порушення не усунула. Думаєте просто так? Та ні, саме заради подібної маніпуляції. Цікаво чи встигло НАБУ передати справу ДБР, і якщо так, то у якому вона зараз стані?
показати весь коментар
15.01.2021 16:53 Відповісти
Если я нарушу Закон, я сам уйду...
Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4212
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15.01.2021 16:54 Відповісти
А у цього дід полковник-краснопьорий, якій гнобив криворізький люд.
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15.01.2021 17:28 Відповісти
Він і пішов - на Буковель.
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15.01.2021 18:22 Відповісти
не будет ни какого дела пока в кресле сидит нарко-зеленое Нечто, это главный его решала в ментовке и судах, а главное что у него есть компромат на большинство из его Сброда, на него самого и ермака и уже только полный Дэбил не понимает что ваЗЕлин Предатель, а его "дружбан" ермак смотрящий за ним, поставленный еще в Омане!!!!
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15.01.2021 17:09 Відповісти
А почему не сказано, кто должен привести приговор в исполнение?!
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15.01.2021 17:10 Відповісти
зеленский и его ОП ложили на Вас и на нас всех вместе БОЛЬШОЙ и очень толстый. если Вы бесзребетное образование и не можете доказать предатею что он предатель, если президент грубейшим образом нарушает ПРОТОКОЛ по которому должен жить и работать(имею в виду несанкционированную поездку в оман) и Вы не в состоянии это все присечь, то не називайтесь серьезным гос. органом. и вообще, при таких результатах Вашей работы, Вы мне как налогоплательщику НАХ.....Й не нужны.
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15.01.2021 17:15 Відповісти
Яка у Татарова типове "мусорська обличчя".
Мабуть з мусорської династії. Гени
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15.01.2021 17:25 Відповісти
Що на це скаже "око государєве" бєнядіктова?
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15.01.2021 17:58 Відповісти
Упорно Микитась не хочет за всю шоблу паровозом ехать.
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15.01.2021 18:15 Відповісти
Генеральний прокурор сама злочинець.
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15.01.2021 18:17 Відповісти
А ЧТО, Г-ЖА ВЕНЕДИКТОВА СЧИТАЛА, ЧТО ГЛАВНОЕ - ЗАБРАТЬ ДЕЛО, А РАССЛЕДОВАНИЕМ МОЖНО И ТУПО НЕ ЗАНИМАТЬСЯ, СО ВРЕМЕНЕМ ЗАКРЫВ ЗА ДАВНОСТЬЮ?
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15.01.2021 18:46 Відповісти
Шо вы мине эти бумажки суете? вытри ими свой тухес!
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15.01.2021 18:48 Відповісти
" ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ ", НАБУ передало дело в АнтикорПрокуратуру, те вернули в Офис Генпрока, откуда все ушло в НЗК, после было передано вначале в Печерский, а затем в ОАСКиева. После чего Верховный суд решил передать рассмотрение на Совет Старейшин : Беня, Ринат, Витя, Петя...и др. официальные лица вынесли приговор. Его озвучил официально избранный Буратино. Публика рукоплескала ! Как и все предыдущие 30 лет.
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15.01.2021 20:38 Відповісти
Як справу з допомогою Венедиктової передали в СБУ про Татарова нічого не чути і про його справу теж.
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15.01.2021 20:44 Відповісти
Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины,
завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года,
имеет оперативный псевдоним "Кувшинов"
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16.01.2021 01:30 Відповісти
А хто там зараз у офісі не є завербованим? Я вже підозрюю що агент Клоун теж їх чоловік...
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16.01.2021 10:52 Відповісти
Ермак, псевдоним "Козырь"
Об этом уже писали ранее
Портнов, псевдо "Казбек"
тоже уже было

читайте и вам откроется
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr
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16.01.2021 16:40 Відповісти
Якийсь там ВАКС посмів щось вякнути на прокурора ЗЄ
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16.01.2021 02:44 Відповісти
После того как глава ВАКС, Елена Танасевич, приняла участие в шабаше судей-ведьм у кивалова, можно ожидать еще и не таких решений, а вообще можно ставить крест на ВАКС.
Всю эту наглую судейскую кодлу, ставящую себя выше Закона, нужно утилизировать и как можно скорее, так они представляют собой угрозу национальной безопасности.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/14/7279897/
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16.01.2021 05:58 Відповісти
Схоже це відписка від ВАКС. Прокурор відмовить у задоволенні прохання посилаючись на рішення Печерського суду.
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16.01.2021 06:57 Відповісти
Злодії кістками лягають, щоби їх злочини розслідувало СБУ, очолюване другом Зеленського, а не НАБУ, куди керівник призначений за конкурсом в часи "Бариги"...
Усе що потрібно знати про боротьбу із корупцією "Слугами Народу"...
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16.01.2021 10:51 Відповісти
До чого ж ублюдочна влада в нашій країні,хай Бог милує...
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16.01.2021 13:47 Відповісти
Татаров агент фсб , під прикриттям і начальник венедіктової інкогніто ! Ягілох руеи повідрубує , хто їх буде чіпать ! Вони ж бо , під прикриттям , фсб і офісу ОП !😈
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16.01.2021 16:32 Відповісти
К сожалению это так...
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16.01.2021 17:01 Відповісти
 
 