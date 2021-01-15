ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено)
Вищий антикорупційний суд зобов'язав Генерального прокурора розглянути клопотання адвоката Микита про те, щоб передати справу з СБУ в НАБУ.
Про це йдеться в рішенні суду від 13 січня. Текст рішення опубліковано пресслужбою НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Адвокат Микитася - ще одного обвинуваченого у справі - просив суд зобов'язати Генпрокурора розглянути його клопотання про передання справи на розгляд НАБУ. Другим його проханням було, щоб сам суд передав справу в НАБУ.
Скаргу задовольнили частково. ВАКС відмовився сам передавати справу в НАБУ - суддя зазначив, що це питання може вирішити тільки Генеральний прокурор. І зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання адвоката про передачу справи в НАБУ.
При цьому пресслужба НАБУ розмістила цю новину на своєму сайті з заголовком "Справа за підозрою заступника керівника Офісу президента має розслідувати НАБУ - рішення суду". На що Татаров написав у Telegram: "Інформація, оприлюднена НАБУ, що нібито ВАКС виніс рішення щодо мене, не відповідає дійсності".
Нагадаємо, 29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.
30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову
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Для Таторова и Зели.
А тому, що КСУ визнав неконституційною статтю за завідомо неправосудне рішення, а зелена ВРУ, за відведені пів року, порушення не усунула. Думаєте просто так? Та ні, саме заради подібної маніпуляції. Цікаво чи встигло НАБУ передати справу ДБР, і якщо так, то у якому вона зараз стані?
Мабуть з мусорської династії. Гени
завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года,
имеет оперативный псевдоним "Кувшинов"
Об этом уже писали ранее
Портнов, псевдо "Казбек"
тоже уже было
читайте и вам откроется
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr
Всю эту наглую судейскую кодлу, ставящую себя выше Закона, нужно утилизировать и как можно скорее, так они представляют собой угрозу национальной безопасности.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/14/7279897/
Усе що потрібно знати про боротьбу із корупцією "Слугами Народу"...