ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено)

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Генерального прокурора розглянути клопотання адвоката Микита про те, щоб передати справу з СБУ в НАБУ.

Про це йдеться в рішенні суду від 13 січня. Текст рішення опубліковано пресслужбою НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокат Микитася - ще одного обвинуваченого у справі - просив суд зобов'язати Генпрокурора розглянути його клопотання про передання справи на розгляд НАБУ. Другим його проханням було, щоб сам суд передав справу в НАБУ.

Скаргу задовольнили частково. ВАКС відмовився сам передавати справу в НАБУ - суддя зазначив, що це питання може вирішити тільки Генеральний прокурор. І зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання адвоката про передачу справи в НАБУ.

При цьому пресслужба НАБУ розмістила цю новину на своєму сайті з заголовком "Справа за підозрою заступника керівника Офісу президента має розслідувати НАБУ - рішення суду". На що Татаров написав у Telegram: "Інформація, оприлюднена НАБУ, що нібито ВАКС виніс рішення щодо мене, не відповідає дійсності".















Нагадаємо, 29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову