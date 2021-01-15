Гончарук про смерть юриста Нижного, який входив до найближчого оточення Зеленського: "Пішла з життя людина, яку я вважав найадекватнішою серед тих, кого я знав"
Смерть Сергія Нижного є невимірюваною втратою.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав експрем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи інформацію про смерть юриста Сергія Нижного, який входив до найближчого оточення Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
"Пішла з життя людина, яку я вважав найадекватнішою серед тих, кого я знав.
Сергій Нижний
Друже, ти завжди прямо говорив те, що думаєш і робив те, в що віриш. Таких неймовірно мало.
Співчуття родині та всій Україні. Невимірювана втрата для нас всіх.
Рідко буває так боляче...
Спочивай з миром, Друже!"- написав Гончарук.
Нагадаємо, у четвер, 14 січня, у віці 40 років помер український юрист і співкеруючий партнер юридичної компанії HillMont Partners Сергій Нижний. Він помер після важкої хвороби. Нижний неодноразово консультував студію "Квартал 95", входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, був одним із спонсорів його президентської кампанії.
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АДЕКВАТНЫЕ люди с самого начала понимали, что быть в команде прихвостней Бени, Ахмета, кремля нормальным людям делать нечего.
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это тело помогало Зеленскому скрывать свои доходы, а также оспорило запрет на показ "Сватов" в Украине.
Поэтому пожелаю ему счастья, здоровья и хорошего настроения!
Так батькові хотілося стати москалем?!😢
Зрештою, це другорядне питання. Головне - спаплюжене українське прізвище.
Ще один приклад - кацапське ПОнасенкоВ.🙄
Раз финансировал этих ублюдков - значит, сволочь, хотел половить рыбку в той мутной воде, которую они замутят,..
неадекватні призначили неадекватного...
Может хотел перевоспитать полено как папа Карло? Но что то пошло не так...
А ще викупив квартиру поруч із квартирою Тохи Геращенка площею 190 кв.м, (яку Толік орендує).Просто співпадіння...