Гончарук про смерть юриста Нижного, який входив до найближчого оточення Зеленського: "Пішла з життя людина, яку я вважав найадекватнішою серед тих, кого я знав"

Смерть Сергія Нижного є невимірюваною втратою.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав експрем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи інформацію про смерть юриста Сергія Нижного, який входив до найближчого оточення Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Пішла з життя людина, яку я вважав найадекватнішою серед тих, кого я знав.

Сергій Нижний

Друже, ти завжди прямо говорив те, що думаєш і робив те, в що віриш. Таких неймовірно мало.

Співчуття родині та всій Україні. Невимірювана втрата для нас всіх.

Рідко буває так боляче...

Спочивай з миром, Друже!"- написав Гончарук.

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Нагадаємо, у четвер, 14 січня, у віці 40 років помер український юрист і співкеруючий партнер юридичної компанії HillMont Partners Сергій Нижний. Він помер після важкої хвороби. Нижний неодноразово консультував студію "Квартал 95", входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, був одним із спонсорів його президентської кампанії.