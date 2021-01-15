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Новини
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Гончарук про смерть юриста Нижного, який входив до найближчого оточення Зеленського: "Пішла з життя людина, яку я вважав найадекватнішою серед тих, кого я знав"

Гончарук про смерть юриста Нижного, який входив до найближчого оточення Зеленського:

Смерть Сергія Нижного є невимірюваною втратою.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав експрем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи інформацію про смерть юриста Сергія Нижного, який входив до найближчого оточення Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Пішла з життя людина, яку я вважав найадекватнішою серед тих, кого я знав.

Сергій Нижний

Друже, ти завжди прямо говорив те, що думаєш і робив те, в що віриш. Таких неймовірно мало.

Співчуття родині та всій Україні. Невимірювана втрата для нас всіх.

Рідко буває так боляче...

Спочивай з миром, Друже!"- написав Гончарук.

Читайте також: Нижний був єдиним у близькому колі Зеленського, хто виступав проти розгону Ради в 2019-му, тому що це неконституційно, - Мостова

Нагадаємо, у четвер, 14 січня, у віці 40 років помер український юрист і співкеруючий партнер юридичної компанії HillMont Partners Сергій Нижний. Він помер після важкої хвороби. Нижний неодноразово консультував студію "Квартал 95", входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, був одним із спонсорів його президентської кампанії.

Гончарук про смерть юриста Нижного, який входив до найближчого оточення Зеленського: Пішла з життя людина, яку я вважав найадекватнішою серед тих, кого я знав 01

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) Зеленський Володимир (24552) смерть (6787)


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Топ коментарі
+14
Мнение чувака с самокатом вряд ли может претендовать на серьезное восприятие.
АДЕКВАТНЫЕ люди с самого начала понимали, что быть в команде прихвостней Бени, Ахмета, кремля нормальным людям делать нечего.
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15.01.2021 16:31 Відповісти
+13
Гончаруку об адекватности вряд-ли что-то известно ...
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15.01.2021 16:27 Відповісти
+12
В окружении Зеленого разве есть адекватные люди !? Сомневаюсь....
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15.01.2021 16:28 Відповісти
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Гончаруку об адекватности вряд-ли что-то известно ...
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15.01.2021 16:27 Відповісти
Адекватний чоловік не буде Україні співчуття висловлювати через смерть того, хто створив для неї зеленого аершника Апокаліпсису. Така думка крутиться, якби Нижний помер два роки тму, можливо Україна взагалі ніякого співчуття не потребувала. Що покійний зробив доя України?
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15.01.2021 16:40 Відповісти
Консультував студію 95 квартал як уникнути податків
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15.01.2021 16:56 Відповісти
Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Ныжного: "Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал" - Цензор.НЕТ 9955
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15.01.2021 16:50 Відповісти
опять кукарекаешь, мурзилка! ты выбрал дебила, он назначил дебила, тот следующего...кто виноват? ты, дебил73!
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15.01.2021 18:49 Відповісти
Та кто там тебя выбирал тебе падло ,пора в палату к Наполеону .
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15.01.2021 19:07 Відповісти
Так нахрена тогда выбирал таких во власть? По приколу? Что, уже не смешно?
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15.01.2021 19:13 Відповісти
В окружении Зеленого разве есть адекватные люди !? Сомневаюсь....
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15.01.2021 16:28 Відповісти
Мнение чувака с самокатом вряд ли может претендовать на серьезное восприятие.
АДЕКВАТНЫЕ люди с самого начала понимали, что быть в команде прихвостней Бени, Ахмета, кремля нормальным людям делать нечего.
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15.01.2021 16:31 Відповісти
https://twitter.com/GrishaSilence
https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

это тело помогало Зеленскому скрывать свои доходы, а также оспорило запрет на показ "Сватов" в Украине.
Поэтому пожелаю ему счастья, здоровья и хорошего настроения!
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16.01.2021 11:20 Відповісти
Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Ныжного: "Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал" - Цензор.НЕТ 3403
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15.01.2021 16:32 Відповісти
Це ж треба було так познущатися з українського прізвища Ніжний!
Так батькові хотілося стати москалем?!😢
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15.01.2021 16:35 Відповісти
А чому Ви вважаєте, що Ніжний а не Нижній?
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15.01.2021 16:46 Відповісти
Бо прізвищ типу верхній-нижній-лівий-правий набагато менше.
Зрештою, це другорядне питання. Головне - спаплюжене українське прізвище.
Ще один приклад - кацапське ПОнасенкоВ.🙄
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15.01.2021 17:03 Відповісти
По-любому "Ныжный" это неадекватный перевод - тогда либо Нижный, либо Ныжний.
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15.01.2021 16:49 Відповісти
Адекват не свяжется с зелеными клованами.
Раз финансировал этих ублюдков - значит, сволочь, хотел половить рыбку в той мутной воде, которую они замутят,..
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15.01.2021 16:58 Відповісти
неадекватний бачив в житті лише неадекватних...
неадекватні призначили неадекватного...
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15.01.2021 16:59 Відповісти
Карма дожене всіх "друзів ЗЕ".
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15.01.2021 17:10 Відповісти
Сомневаюсь всего адекватности..
Может хотел перевоспитать полено как папа Карло? Но что то пошло не так...
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15.01.2021 17:13 Відповісти
Звичайний рєшала.Була в парламенті й своя група "Нижні". Совість і батьківщину продавати вчився в Катеринчука.
А ще викупив квартиру поруч із квартирою Тохи Геращенка площею 190 кв.м, (яку Толік орендує).Просто співпадіння...
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15.01.2021 17:40 Відповісти
Чувак который сделал все...или многое для того что бы протащить во власть тупого осла не может быть адекватным...
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15.01.2021 18:03 Відповісти
Ой, я таких рішал - юрсто - адвокатів вагони бачив !
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15.01.2021 18:30 Відповісти
Шкода,але... Якби він допоміг привести до влади особу більшу або рівня Б.Хмельницький, Сагайдачного, Порошенка та навіть принца Монако (територія 3 на 3 км), то можна було б і за памятник клопотати. Але тут на 360 градусів інше. Допоміг Україні і українцям,конституційному громадянству....вчухати таку Біду,що вже Локдаун плаче від сорому!
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15.01.2021 22:39 Відповісти
 
 