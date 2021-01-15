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Новини Агресія Росії проти України
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Контррозвідка СБУ виявила схему поставок неякісних снарядів для ЗСУ на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України виявила та блокувала схему поставок частинам Збройних Сил України снарядів, які не відповідають технічним умовам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ виявила схему поставок неякісних снарядів для ЗСУ на 50 млн грн 01

За даними попереднього слідства, київська комерційна структура уклала державний контракт з Міністерством оборони України на виготовлення і поставку артилерійських снарядів. Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в рамках державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн гривень, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися непридатними для використання.

Контррозвідка СБУ виявила схему поставок неякісних снарядів для ЗСУ на 50 млн грн 02

Організоване ділками виробництво снарядів, за попередніми висновками, здійснювалося кустарним способом у непристосованих приміщеннях. Відповідно до проведених досліджень, виготовлена ​​таким чином військова продукція не відповідає технічним умовам і не може бути прийнята на озброєння ЗС України. У зв'язку з цим згадані снаряди вилучено з можливого використання.

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Контррозвідка СБУ виявила схему поставок неякісних снарядів для ЗСУ на 50 млн грн 03
Контррозвідка СБУ виявила схему поставок неякісних снарядів для ЗСУ на 50 млн грн 04

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях фігурантів правоохоронці вилучили технічну і фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності. В рамках раніше розпочатого кримінального провадження у ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Перевіряються дії керівництва і менеджменту підприємств щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності держави.

Автор: 

боєприпаси (2309) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13048) силовики (2515) Сумська область (3953)


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Топ коментарі
+10
Розстріли будуть,чи знову підозри?
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15.01.2021 17:47 Відповісти
+7
Прокладка шосткінського заводу.
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15.01.2021 17:45 Відповісти
+5
А расстреливать кто будет? Тупицкий, Вовки, Портнов, Луценко, Венедиктова, Аваков, Баканов?... А вообще складывается впечатление, что у наших "производителей" вообще ничего нельзя закупать, ни товары, ни услуги, кругом тотальное разворовывание, отсутствие качества и некомпетентность. То снаряды в гараже, то патроны в чулане, то казармы из папье-маше
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15.01.2021 18:01 Відповісти
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Прокладка шосткінського заводу.
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15.01.2021 17:45 Відповісти
Привет, друже! Ты знаешь, я не в курсе, есть ли у нас завод по производству запалов, для ручных гранат. Но, ты помнишь как часто они рвались в руках. Не только гражданских, вовсе нет! А и ветеранов АТО, на гражданке. Почему-то всё списывалось на бухло. А я не совсем это представляю! Пусть я трижды бухой, но рвать чеку и одновременно отпускать предохранительный рычаг гранаты... это нонсенс!

А тут, не помню ресурс, но там, как-то раз, промелькнуло видео. Там чувак, вроде как суицидник откровенный. Но!!! На видео, в кафе, отчетливо видно: он вырывает чеку а взрыв- максимум через секунду!

Я вот к чему: а не могли ли вот такие прокладки и запалы выпускать, без замедлителя...
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15.01.2021 17:58 Відповісти
Таке і можливе в цьому місті "кайданників", яких за часів Петра 1 висилали на роботи на порохових заводах, де вони потім і поселялись. Щось подібне до заселення Донбасу після Голодомору.
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15.01.2021 18:38 Відповісти
Розстріли будуть,чи знову підозри?
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15.01.2021 17:47 Відповісти
А расстреливать кто будет? Тупицкий, Вовки, Портнов, Луценко, Венедиктова, Аваков, Баканов?... А вообще складывается впечатление, что у наших "производителей" вообще ничего нельзя закупать, ни товары, ни услуги, кругом тотальное разворовывание, отсутствие качества и некомпетентность. То снаряды в гараже, то патроны в чулане, то казармы из папье-маше
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15.01.2021 18:01 Відповісти
Нет, не будет. Будут призывы к народу Украины пополнять оборонный бюджет путем отправки смс-сок, как в 2014 году. И поднимут налог на войну до двух процентов.
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15.01.2021 18:13 Відповісти
Будуть, будуть, такими же патронами як ці снаряди.
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15.01.2021 18:42 Відповісти
ЗЕ-радницька політика недопреЗЕдента
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15.01.2021 17:58 Відповісти
Вот же ж какие длинные руки у Порошенко!
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15.01.2021 18:09 Відповісти
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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15.01.2021 18:11 Відповісти
Прям не министерство , а лохотрон какой то!!!! Ну что же тут одно жулье вензде????
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15.01.2021 18:15 Відповісти
Ведь есть же инициатор этого контракта с фамилией. НЕ озвучили. Ждут свою долю.
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15.01.2021 18:43 Відповісти
Агов, ЗЕжелудки! "Свинарчуки!Барыги!!Торговлянакрови!!!..."(с), или не заплатили?
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15.01.2021 18:19 Відповісти
По ТБ ведро не должно на шкафчике стоять .
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15.01.2021 18:21 Відповісти
Эстафету по производству снарядов шоумен перехватил из рук шоколада, мы видим цеха на фото, явно не современные, а совковые, перешли по наследству.
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15.01.2021 18:24 Відповісти
ты дебил? что на фото советского кроме плит ПР на крыше?
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15.01.2021 18:41 Відповісти
некачественных снарядов / Теперь производство снарядов в Украине в умелых руках специалистов: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Этих специалистов знают и за рубежом: 18.09.2020 г. состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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15.01.2021 18:25 Відповісти
українці, патріоти
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15.01.2021 18:35 Відповісти
Ловят? Как поймают,непременно на кол посадить! Пусть подумают о патриотизме и о войне...
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15.01.2021 18:29 Відповісти
Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов...

А военную приемку и вообще ОТК уже отменили? Вот и выдать зарплату снарядами всем кто принимал их. И кстати... снаряды уже какие-то подвальные кооперативы делают?
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15.01.2021 18:35 Відповісти
Абсолютный дебилизм: снаряды в сарае ЗЕ!!! Я бы к первому снаряду привязал изобретателя- но, они не наши!!!, а жалко - живучие!
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15.01.2021 18:37 Відповісти
А кто такой контракт утвердил? Он живой еще? У него есть фамилия? Наградите его орденом Сутулова, суку подлую. Власть воров и сутенеров в Украине жиреет на бедах народа. Скотыняки такие....
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15.01.2021 18:41 Відповісти
А на якому фото браковані снаряди ?
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15.01.2021 18:57 Відповісти
А почему такое происходит!?, а потому, что большая часть военно начальничков с мозгами с СССР. Наверное потому в настоящее время во многих воинских частях по Украине задерживают с выплатой заработной платы, А ПОЧЕМУ НЕ КТО С РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСУ НЕ ЖЕЛАЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ ВОЕННО СЛУЖАЩИМ!!!??? ПОЧЕМУ ВОЕННО СЛУЖАЩИЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕД,ПОМОЩЬЮ ДО СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ?, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЕСЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ЗАБОЛЕЛ К ПРИМЕРУ ОРЗ, ТО ОН ДОЛЖЕН С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОД 39 ЕХАТЬ В ОБЛАСТНУЮ ВОЕННУЮ БОЛЬНИЦУ, КАК ВЫ СЕБЕ ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ - ДА! ОНИ ВОЕННЫЕ У НИХ СВОИ ПОРЯДКИ, НО ОНИ ЖЕ ЛЮДИ - НАШИ ЗАЩИТНИКИ. ПОЧЕМУ НЕ КТО НА ЭТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ!???.
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15.01.2021 19:08 Відповісти
Цікаво, а МО технічні умови писало?
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15.01.2021 20:03 Відповісти
 
 