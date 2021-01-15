Контррозвідка СБУ виявила схему поставок неякісних снарядів для ЗСУ на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України виявила та блокувала схему поставок частинам Збройних Сил України снарядів, які не відповідають технічним умовам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними попереднього слідства, київська комерційна структура уклала державний контракт з Міністерством оборони України на виготовлення і поставку артилерійських снарядів. Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в рамках державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн гривень, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися непридатними для використання.

Організоване ділками виробництво снарядів, за попередніми висновками, здійснювалося кустарним способом у непристосованих приміщеннях. Відповідно до проведених досліджень, виготовлена ​​таким чином військова продукція не відповідає технічним умовам і не може бути прийнята на озброєння ЗС України. У зв'язку з цим згадані снаряди вилучено з можливого використання.

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Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях фігурантів правоохоронці вилучили технічну і фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності. В рамках раніше розпочатого кримінального провадження у ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Перевіряються дії керівництва і менеджменту підприємств щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності держави.