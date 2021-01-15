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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві подачею кисню обладнано понад 3 100 ліжок для хворих на коронавірус, – Кличко

У Києві подачею кисню обладнано понад 3 100 ліжок для хворих на коронавірус, – Кличко

Подачею кисню у столиці вже обладнали понад 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Всього місто на сьогодні підготувало 4000 ліжок.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на онлайнбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні хворих на коронавірус у Києві вже приймають 23 заклади.

"Місто визначило для прийому хворих на коронавірус понад 5 тисяч ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади "Укрзалізниці". Сьогодні хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3 100 ліжок. Зокрема, 2 120 – з централізованою подачею", – зазначив мер.

Читайте: На кисневі концентратори і медичний кисень у 2020 році витрачено 700 млн грн, - Мінекономіки

За його словами, кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі 993.

Як зауважив Віталій Кличко, на збільшення ліжкомісць із подачею кисню місто спрямувало майже 30 млн гривень. Це – кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,4 млн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню для лікарень

Автор: 

карантин (18172) Київ (19788) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Ой как много шо пздц !!! Если не дай Бог будет серьезная вспышка вирусняка - то за эти 4.000 кислородных койко-мест больные убивать друг-друга будут прямо в больницах.. сумно ***
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15.01.2021 16:40 Відповісти
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання двох вакцин проти коронавірусу: BioNTech і Pfizer. https://www.dw.com/ru/voz-odobrila-primenenie-vakciny-biontech-i-pfizer/a-56110993.
Це означає , що інші, в тому числі китайська, яку шапіто збирається колоти українцям, ВООЗ не визнає як безпечні для проведення щеплень людині.
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15.01.2021 16:40 Відповісти
Виталя, для более чем 3 млн. населения города это много или мало?
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15.01.2021 16:45 Відповісти
И огласи, пожалуйста, тарифы на эти койки....
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15.01.2021 16:46 Відповісти
В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек/ Киев приобрел 200 новых современных автобусов, - Кличко/построен корпус клиники -Кличко/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко: теплосети готовы. / Кличко открыл ./ В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского.
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15.01.2021 17:00 Відповісти
 
 