Багато хто зі "слуг народу" погоджується, що тема коронавірусу "занадто роздута", але не готові це публічно визнати, - Камельчук
Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що не спростовує існування "COVID-19", а спростовує "все, що на це зверху наліплено".
Про це Камельчук розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, багато колег по фракції "погоджуються з тим, що ця тема занадто роздута - але не готові це публічно визнати".
"Погоджуються вони з тим, що це якась величезна вигадка? Про це ми не говорили. Але можу сказати, що людей, які можуть собі дозволити висловитися або просто мати бажання поговорити на цю тему, - одиниці", - зазначив "слуга народу".
У той же час Камельчук хотів би донести свою позицію до президента, голови ОП Єрмака і міністра охорони здоров'я Степанова.
"Бажання, звичайно ж (просунути свої ідеї керівництву держави. - Ред.), є. І перше, що мені хотілося б зупинити, - це локдаун. І як раз у зв'язку з цим був поданий запит на президента, який більшістю в 226 голосів повинна була підтримати Верховна Рада. Так, не вистачило 33 голосів. Це був останній робочий день минулого року. Ми були тоді в нормальній кількості - але хтось прослухав, хто не зрозумів, недочитав. Хоча був шанс дати можливість президенту абсолютно на законних підставах заветувати постанову Кабінету Міністрів і скасувати локдаун. На підставі того, що локдаун порушує права, закони та Конституцію", - пояснив парламентарій.
Крім того, Камельчук заявив, що міністр охорони здоров'я Степанов "не готовий до діалогу".
"Я зробив цей висновок щодо його реакції на мої висловлювання. Єдина фраза, яку він виголосив у ефірі: нехай він поїде в лікарні - і подивиться. Ще раз повторюю: я не спростовую хворобу. Я спростовую все, що на це зверху наліплено; те, як це використовується. Ось, мене раніше питали, чому я голосував за антиковідний фонд і так далі. Але ж справа в тому, що там купа грошей передбачена на медичне обладнання, на оплату праці. Це ж хороші речі! Це на користь медицини, тому не підтримувати це не можна", - сказав нардеп.
Нагадаємо, раніше Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".
Пізніше "слуга народу" пояснив своє резонансну заяву.
Також Камельчук раніше заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже привели до смерті людей.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Юрієм Камельчуком читайте тут.
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А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?
Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців. Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:
-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.
При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
15.01.2021
Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.
По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.
Источник: https://censor.net/ru/n3241969
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.
Это все что надо знать о слуге народа..за одно бы посмотрел что налеплено или ненапллено..
Так что: спасибочки некоторым СМИ- паникерам и адептам барановируса.
Тесты на COVID 19 были запатентованы в 2015г, Ротшильдами.
Льоня Космос на Альфі-Центаврі замовив усе, що треба. І, з достовірних джерел відомо, що йому ніхто не став відмовляти!
Не сумнівайтеся - все буде чотко!
Так что не удивительно.
Если нужно навешать зебилам, почему закупка вакцин провалена, а бабало уже ушло, то пандемия преувеличена.
Если тем же зебилам нужно навешать про то, почему экономика в жопе, денег нет и печатный станок уже 25% гривневой массы напечатал, то это из-за лютой пандемии.
У 73% мозг, как у улитки. Им заходят абсолютно взаимоисключающие заявления СН и ЗЕ на ура.
Вколіть, нарешті, цьому дурнику дозу галаперидолу. Бо саменький не заспокоїться!