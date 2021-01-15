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Новини Коронавірус і карантин
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Багато хто зі "слуг народу" погоджується, що тема коронавірусу "занадто роздута", але не готові це публічно визнати, - Камельчук

Багато хто зі

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що не спростовує існування "COVID-19", а спростовує "все, що на це зверху наліплено".

Про це Камельчук розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, багато колег по фракції "погоджуються з тим, що ця тема занадто роздута - але не готові це публічно визнати".

"Погоджуються вони з тим, що це якась величезна вигадка? Про це ми не говорили. Але можу сказати, що людей, які можуть собі дозволити висловитися або просто мати бажання поговорити на цю тему, - одиниці", - зазначив "слуга народу".

У той же час Камельчук хотів би донести свою позицію до президента, голови ОП Єрмака і міністра охорони здоров'я Степанова.

Також дивіться: Виступаю проти будь-якого локдауну й критично ставлюся до ефективності багатьох вакцин, - "слуга народу" Камельчук. ВIДЕО

"Бажання, звичайно ж (просунути свої ідеї керівництву держави. - Ред.), є. І перше, що мені хотілося б зупинити, - це локдаун. І як раз у зв'язку з цим був поданий запит на президента, який більшістю в 226 голосів повинна була підтримати Верховна Рада. Так, не вистачило 33 голосів. Це був останній робочий день минулого року. Ми були тоді в нормальній кількості - але хтось прослухав, хто не зрозумів, недочитав. Хоча був шанс дати можливість президенту абсолютно на законних підставах заветувати постанову Кабінету Міністрів і скасувати локдаун. На підставі того, що локдаун порушує права, закони та Конституцію", - пояснив парламентарій.

Крім того, Камельчук заявив, що міністр охорони здоров'я Степанов "не готовий до діалогу".

"Я зробив цей висновок щодо його реакції на мої висловлювання. Єдина фраза, яку він виголосив у ефірі: нехай він поїде в лікарні - і подивиться. Ще раз повторюю: я не спростовую хворобу. Я спростовую все, що на це зверху наліплено; те, як це використовується. Ось, мене раніше питали, чому я голосував за антиковідний фонд і так далі. Але ж справа в тому, що там купа грошей передбачена на медичне обладнання, на оплату праці. Це ж хороші речі! Це на користь медицини, тому не підтримувати це не можна", - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".

Пізніше "слуга народу" пояснив своє резонансну заяву.

Також Камельчук раніше заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже привели до смерті людей.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Юрієм Камельчуком читайте тут.

Автор: 

депутат (1784) карантин (18172) Слуга народу (2822) Камельчук Юрій (43) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Шизофрения - это в первую очередь психическое отклонение, характеризующееся неадекватным восприятием окружающего мира. Суть заболевания заключается в том, что в сознании больного человека смешивается воедино реальность и придуманное им в воображении.
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15.01.2021 16:48 Відповісти
+3
Так правильней будет - "Многие "слуги народа" соглашаются, что они "слишком тупые и бездарны", но не готовы это публично признать. - Камельчук"
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15.01.2021 16:49 Відповісти
+2
Більшість слуг розуміють що вони дебіли, але не готові публічно це визнать.
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15.01.2021 16:49 Відповісти
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Шизофрения - это в первую очередь психическое отклонение, характеризующееся неадекватным восприятием окружающего мира. Суть заболевания заключается в том, что в сознании больного человека смешивается воедино реальность и придуманное им в воображении.
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15.01.2021 16:48 Відповісти
За майже 2 роки правління ЗЕ, глибокі наукові дослідження самопочуття шлунків та гаманців українців прийшли до неочікуваного висновку: - виявилося що Слуги Народу є слугами не всього народу України, а лише його частини, яка має усталену назву - олігархи та "русзький мір"...

А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?

Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців. Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:

-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.

При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
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15.01.2021 17:25 Відповісти
Можно подумать что до ЗЕ наука была на пике своего развития.... Просто за 30 лет те кто мог что то создать покинули страну... Любой опытный врач знает что работая сиделкой у какого то белее-менее состоятельного человека за границей, он заработает в десятки раз больше чем работая по специальности в Украине. А перспективных ученых давно уже у нас нет, наука и образование у нас не в почете, т.к. думающий электорат никому не нужен.
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15.01.2021 17:39 Відповісти
https://newsland.com/community/8620/content/lechit-nechem-no-nado-lechit/7306998 Лікувати нічим, але треба лікувати ...
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15.01.2021 18:51 Відповісти
Хроника одного президента
15.‎01.‎2021

Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.

По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.
Источник: https://censor.net/ru/n3241969
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.
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15.01.2021 18:52 Відповісти
Так правильней будет - "Многие "слуги народа" соглашаются, что они "слишком тупые и бездарны", но не готовы это публично признать. - Камельчук"
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15.01.2021 16:49 Відповісти
Більшість слуг розуміють що вони дебіли, але не готові публічно це визнать.
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15.01.2021 16:49 Відповісти
задрал...звезда антиковидная..
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15.01.2021 16:53 Відповісти
Приспати цього придурка не бажають, зелені довбні???
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15.01.2021 16:55 Відповісти
Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать, - Камельчук - Цензор.НЕТ 9384
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15.01.2021 17:06 Відповісти
Не стану врать: я полностью разделяю его слова. От и до! Он меня удивил, надо сказать. Не ожидал я что на фоне всей этой истерии какой-то нардеп может такое высказать. Браво, Камельчук!
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15.01.2021 17:02 Відповісти
Він і до цього багато чого наговорив, і там повно дурні.
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15.01.2021 17:06 Відповісти
Да??? Не знал.
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15.01.2021 17:06 Відповісти
"Птица-говорун", розумом та кмітливістю не відзначається.
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15.01.2021 17:05 Відповісти
О! опять вирусолог Камельчук
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15.01.2021 17:08 Відповісти
Тема раздута..а в больницы ехать не хотят
Это все что надо знать о слуге народа..за одно бы посмотрел что налеплено или ненапллено..
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15.01.2021 17:10 Відповісти
Я уже писал тут, что пошел чуток далее, чем больница. Пошел и угробил один день своей жизни на то, чтобы убедиться в ИНФе, которую ежедневно, в октябре, подсовывал наш "городской сайт" 0629. А они писали о десятках трупов ежедневно, об очередях похоронных машин, процессий, на городское кладбище... Я и начал ездить на кладбище, каждые два часа. Проводил там 15 мину и ехал обратно, домой. Описывал увиденное, то есть то, что всё- чушь собачья! Никаких очередей. Всего я тогда увидел три автобуса "Скорботы". Три!!! Что для Мариуполя- ничто!

Так что: спасибочки некоторым СМИ- паникерам и адептам барановируса.
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15.01.2021 17:18 Відповісти
Нашел, кому это рассказывать.
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15.01.2021 18:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1vLIVz4832k

Тесты на COVID 19 были запатентованы в 2015г, Ротшильдами.
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15.01.2021 17:13 Відповісти
Какая прелесть!!! Странно, но я не очень-то удивлен...
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15.01.2021 17:19 Відповісти
в 100 г. до н.э. рептилоидами. у тебя просто старая инфа.
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15.01.2021 17:53 Відповісти
Та нє, не рептилоїдам - є свіжіша інфа!
Льоня Космос на Альфі-Центаврі замовив усе, що треба. І, з достовірних джерел відомо, що йому ніхто не став відмовляти!
Не сумнівайтеся - все буде чотко!
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15.01.2021 23:22 Відповісти
Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать.- Не готовы публично признать не только коронавирус. Ясько: Многих "слуг народа" уже или перекупили, или они сами продались за какие-то быстрые дивиденды .
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15.01.2021 17:18 Відповісти
Все идет по плану ***... В Тяньцзине, Китай, был обнаружен новый "Корона", "Covid-21" и вы не поверите где. Из местного продуктового магазина были заражены 2000 коробок мороженого. (с)
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15.01.2021 17:20 Відповісти
Камельчук, ты не юли, а признавайся, будешь педаль гитарную колоть, чтоб Гейтц тебe по 5G мозгов догрузил или нет?
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15.01.2021 17:49 Відповісти
Что такое вакцинация? Это: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ, тем вирусом, от которого хочешь защититься. А теперь; гуляет вирус, от которого нет лекарства, вы, здоровый человек, колите его себе сами и надеетесь, что не заразитесь. Это коллективное самоубийство !!! ... И все это на фоне растущих подозрений, что то, что этот вирус оказался на свободе - намеренная афера. А лепет про мышей, которых съели китайцы - просто смешон.(с)
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15.01.2021 18:12 Відповісти
це прикриття провалів чинної влади... тому й роздута
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15.01.2021 18:16 Відповісти
это какой то редкий урод-даун
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15.01.2021 18:25 Відповісти
У большинства слуг урода образование, как у пересичного таксиста или базарной хабалки.

Так что не удивительно.
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15.01.2021 18:34 Відповісти
А вобще тема удобная конечно.

Если нужно навешать зебилам, почему закупка вакцин провалена, а бабало уже ушло, то пандемия преувеличена.

Если тем же зебилам нужно навешать про то, почему экономика в жопе, денег нет и печатный станок уже 25% гривневой массы напечатал, то это из-за лютой пандемии.

У 73% мозг, как у улитки. Им заходят абсолютно взаимоисключающие заявления СН и ЗЕ на ура.
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15.01.2021 18:37 Відповісти
Чому б йому не прищепитися "новачком". або...., і докласти висновок?
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15.01.2021 19:04 Відповісти
Зачем этого дегенерата Комельчука пиарить? У нас на улицу выйди- каждый второй такую же самую околесицу нести будет. Слово в слово с Комельчкком.
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15.01.2021 19:45 Відповісти
Хто-небудь! Зробіть що-небудь! (с)
Вколіть, нарешті, цьому дурнику дозу галаперидолу. Бо саменький не заспокоїться!
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15.01.2021 23:12 Відповісти
 
 