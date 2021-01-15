Багато хто зі "слуг народу" погоджується, що тема коронавірусу "занадто роздута", але не готові це публічно визнати, - Камельчук

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що не спростовує існування "COVID-19", а спростовує "все, що на це зверху наліплено".

Про це Камельчук розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, багато колег по фракції "погоджуються з тим, що ця тема занадто роздута - але не готові це публічно визнати".

"Погоджуються вони з тим, що це якась величезна вигадка? Про це ми не говорили. Але можу сказати, що людей, які можуть собі дозволити висловитися або просто мати бажання поговорити на цю тему, - одиниці", - зазначив "слуга народу".

У той же час Камельчук хотів би донести свою позицію до президента, голови ОП Єрмака і міністра охорони здоров'я Степанова.

Також дивіться: Виступаю проти будь-якого локдауну й критично ставлюся до ефективності багатьох вакцин, - "слуга народу" Камельчук. ВIДЕО

"Бажання, звичайно ж (просунути свої ідеї керівництву держави. - Ред.), є. І перше, що мені хотілося б зупинити, - це локдаун. І як раз у зв'язку з цим був поданий запит на президента, який більшістю в 226 голосів повинна була підтримати Верховна Рада. Так, не вистачило 33 голосів. Це був останній робочий день минулого року. Ми були тоді в нормальній кількості - але хтось прослухав, хто не зрозумів, недочитав. Хоча був шанс дати можливість президенту абсолютно на законних підставах заветувати постанову Кабінету Міністрів і скасувати локдаун. На підставі того, що локдаун порушує права, закони та Конституцію", - пояснив парламентарій.

Крім того, Камельчук заявив, що міністр охорони здоров'я Степанов "не готовий до діалогу".

"Я зробив цей висновок щодо його реакції на мої висловлювання. Єдина фраза, яку він виголосив у ефірі: нехай він поїде в лікарні - і подивиться. Ще раз повторюю: я не спростовую хворобу. Я спростовую все, що на це зверху наліплено; те, як це використовується. Ось, мене раніше питали, чому я голосував за антиковідний фонд і так далі. Але ж справа в тому, що там купа грошей передбачена на медичне обладнання, на оплату праці. Це ж хороші речі! Це на користь медицини, тому не підтримувати це не можна", - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".

Пізніше "слуга народу" пояснив своє резонансну заяву.

Також Камельчук раніше заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже привели до смерті людей.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Юрієм Камельчуком читайте тут.