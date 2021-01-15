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Заступник голови ОП Татаров заплатив за навчання в США 269 тисяч. ДОКУМЕНТ

Заступник голови ОП Татаров заплатив за навчання в США 269 тисяч. ДОКУМЕНТ

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров оплатив навчання в університеті в столиці США Вашингтоні.

Його декларацію про суттєві зміни в майновому стані опублікувало Нацагентство щодо запобігання корупції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

У документі зазначено, що 13 січня Татаров оплатив навчання вартістю 269 129 грн в Американському університеті у Вашингтоні, округ Колумбія, США.

З декларації не зрозуміло, оплачував Татаров освіту для себе чи для іншої особи. Також невідомо, чому і як довго вчили або будуть учити в університеті клієнта.

Заступник голови ОП Татаров заплатив за навчання в США 269 тисяч 01

Автор: 

декларація (1441) США (23607) навчання (600) вища освіта (210) Вашингтон (81) Татаров Олег (429)


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Топ коментарі
+17
зебільнули ще раз себе ,зебіли ?
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15.01.2021 16:56 Відповісти
+13
не хотит герой в растовские *****, проплатил на всяк случай запасной аэродром в загнивающей проклятой Америке.
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15.01.2021 17:03 Відповісти
+12
а че не в Трускавце ?
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15.01.2021 17:05 Відповісти
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зебільнули ще раз себе ,зебіли ?
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15.01.2021 16:56 Відповісти
Не отвлекайте, они сейчас входят в фазу, в которой козел их имеет, как было предсказано ещё в 2019 году.
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15.01.2021 17:11 Відповісти
За майже 2 роки правління ЗЕ, глибокі наукові дослідження самопочуття шлунків та гаманців українців прийшли до неочікуваного висновку: - виявилося що Слуги Народу є слугами не всього народу України, а лише його частини, яка має усталену назву - олігархи та "русзький мір"...

А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?

Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців. Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:

-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.

При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
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15.01.2021 17:24 Відповісти
Марні надії що виборці ЗЕ-банди будуть надівати кайданки, вони сподіваються що прийде якийсь месія і зробить це за них. А вони за це ще й його, вибачте на слові, обсеруть.
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15.01.2021 17:32 Відповісти
Нищие бюрократы в отличие от респектабельного госслужащего Порошенко не могут позволить себе ничего.
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15.01.2021 17:00 Відповісти
Є хоч якась тема в цьому світі куди ви-двйби не в змозі приплести Порошенка?)))) В мене таке враження, якби Порошенка не існувало то для вас даунів його б потрібно було придумати)))
І буде тобі ,тупій істоті відомо,що Порошенко офіційний мультіміліонер
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15.01.2021 17:34 Відповісти
вот ответь ,кацапня лаптевая на один вопрос...зачем порохЮшо арендовал яхту за 350 000 баксов полетел к той яхте и обратно на рейсовом самолете? прирчем в одном классе с каким то бомжом с 6 классами образования?тебе не кажется ,шо гэбня туповата?

Татаров оплатив навчання в університеті Вашингтона - Цензор.НЕТ 1803
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15.01.2021 18:35 Відповісти
И лайкнуло тебя два известнвх голубца - нехилый у вас тройничек намечается😄
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16.01.2021 00:50 Відповісти
бідний Вашингтон)
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15.01.2021 17:01 Відповісти
Я сомневаюсь что для себя, скорее всего для кого то из детей.... Тоже, видимо, не верит в Шкарлета....
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15.01.2021 17:08 Відповісти
не хотит герой в растовские *****, проплатил на всяк случай запасной аэродром в загнивающей проклятой Америке.
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15.01.2021 17:03 Відповісти
а че не в Трускавце ?
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15.01.2021 17:05 Відповісти
Вот тобі і зовнішній вплив.
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15.01.2021 17:07 Відповісти
ха... чучело !! не забудь оплатить себе платную камеру-люкс в СИЗО Киева лет на 10-ть вперед ..
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15.01.2021 17:07 Відповісти
Цей виродок Татаров вже підготував виліт на навчання,щоби накивати п'ятами від очікованого арешту за корупційні дії!А Єрмак з Зеленським "тут ні до чого"!Хитрі шоумени 95 кварталу!
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15.01.2021 17:08 Відповісти
Родине - реформы в образовании ,а себе обучение за рубежом , и так все : хепнуть и быстро за кордон , в офшор , в вуз , в недвижимость да куда угодно , только не в Украину . Нужен закон - есть актив за рубежом , нахер с госслужбы
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15.01.2021 17:14 Відповісти
От дурачок, його там і закриють.
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15.01.2021 17:19 Відповісти
ВАКСа проделки. Попросил вернуть дело из СБУ в НАБУ. Вот клиента и потянуло на «учиться».
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15.01.2021 17:34 Відповісти
Решил прикупить дипломчик в trump organization...?
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15.01.2021 17:37 Відповісти
Это тот Татаров, который любит Россию и рассказывает про внешнее управление?
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15.01.2021 17:38 Відповісти
Он самый.
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15.01.2021 18:31 Відповісти
А пачиму ни МГУ или П.Лумумби ? Виродок б.л.я.т.ь, як і все ЗЕкодло продажне, крутять своїми зафавленими сраками то у бік рахи, то заходу, опущенци вже хотять бульбонську електрику купляти - аби фашитському омону зарплати збільшити і більше московскої зброї калгазник міг купити. Бульбонія такий самий ворог як і раха.
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15.01.2021 18:31 Відповісти
Это пока недоработка США , скоро мразь Татаров получит тоже , чтои бенькин шакаленыш дубинеску
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15.01.2021 20:11 Відповісти
хочет слинять типа на учебу если что
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15.01.2021 18:05 Відповісти
Володьку учить будут!😁
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15.01.2021 18:20 Відповісти
Ему нужен повод для визы и вылета
Потри будет жить в маяйями и ржать над украинцами
Хотя может рвануть и в Коста Рику
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15.01.2021 18:26 Відповісти
Евросолидарности надо срочно сливать Татарова ФБР, как россияйского агента.

Хай едет учиться, гнида.
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15.01.2021 18:30 Відповісти
пусть едет на Колыму в техникум Лесоповала гнида прокацапская.
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15.01.2021 18:37 Відповісти
Мабуть ЗЕ дав Контакт:- ще один розум з"явиться у неньки!!!
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15.01.2021 18:56 Відповісти
У ЗЕ в контактах только КВН и Трускавец. Другого образования ЗЕ не знает.
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15.01.2021 19:38 Відповісти
Дивина якась, Олег Татаров позиціонує у країні клерком офісу президента і як доктор наук, "заслужений юрист" (згідно указу Януковича), а ще має дописку професора (тільки не відомо у якому університеті чи академії і на якій кафедрі), якої йому ще освіти бракує, тоді що ж він за доктор і професор, коли ще не довчився. Та й платіжка якась фігова, схожа на чистий лохотрон. Що це за платіжка і переказ - американський університет (який точно, ідентифікаційні реквізити, штат Колумбія. Зараз 21 століття, а рахунок, а банківські реквізити. Не подобається мені той тип, вся його одісея - це кримінальні афери, є за що саджати, але стаття виглядає як дурня.
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15.01.2021 19:39 Відповісти
Кто пустил этого бандита в Америку?
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16.01.2021 05:48 Відповісти
 
 