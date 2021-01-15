Заступник голови ОП Татаров заплатив за навчання в США 269 тисяч. ДОКУМЕНТ
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров оплатив навчання в університеті в столиці США Вашингтоні.
Його декларацію про суттєві зміни в майновому стані опублікувало Нацагентство щодо запобігання корупції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.
У документі зазначено, що 13 січня Татаров оплатив навчання вартістю 269 129 грн в Американському університеті у Вашингтоні, округ Колумбія, США.
З декларації не зрозуміло, оплачував Татаров освіту для себе чи для іншої особи. Також невідомо, чому і як довго вчили або будуть учити в університеті клієнта.
Топ коментарі
+17 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар15.01.2021 16:56 Відповісти Посилання
+13 Bigukrman я
показати весь коментар15.01.2021 17:03 Відповісти Посилання
+12 violator
показати весь коментар15.01.2021 17:05 Відповісти Посилання
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А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?
Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців. Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:
-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.
При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
І буде тобі ,тупій істоті відомо,що Порошенко офіційний мультіміліонер
Потри будет жить в маяйями и ржать над украинцами
Хотя может рвануть и в Коста Рику
Хай едет учиться, гнида.