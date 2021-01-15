Заступник голови ОП Татаров заплатив за навчання в США 269 тисяч. ДОКУМЕНТ

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров оплатив навчання в університеті в столиці США Вашингтоні.

Його декларацію про суттєві зміни в майновому стані опублікувало Нацагентство щодо запобігання корупції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

У документі зазначено, що 13 січня Татаров оплатив навчання вартістю 269 129 грн в Американському університеті у Вашингтоні, округ Колумбія, США.

З декларації не зрозуміло, оплачував Татаров освіту для себе чи для іншої особи. Також невідомо, чому і як довго вчили або будуть учити в університеті клієнта.