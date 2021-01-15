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Продовжуємо координувати наші зусилля для встановлення миру на Донбасі, - Зеленський повідомив про розмову з Меркель

Продовжуємо координувати наші зусилля для встановлення миру на Донбасі, - Зеленський повідомив про розмову з Меркель

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це Зеленський написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Бажаю міцного здоров'я кожному громадянину Німеччини за часів пандемії COVID19. Продовжуємо координувати наші зусилля для встановлення миру на Донбасі", - написав Зеленський.

Крім цього він зазначив, що Німеччина залишається надійним другом і партнером для України. Інших подробиць щодо цієї розмови глава держави не повідомив.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Меркель Ангела (1139)


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Топ коментарі
+13
Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе, - Зеленский сообщил о разговоре с Меркель - Цензор.НЕТ 8424
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15.01.2021 17:10 Відповісти
+10
а как именно выглядят эти усилия ?
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15.01.2021 17:09 Відповісти
+5
наркоша
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15.01.2021 17:10 Відповісти
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а как именно выглядят эти усилия ?
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15.01.2021 17:09 Відповісти
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
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15.01.2021 17:36 Відповісти
З такими нелюдами налагоджувати стосунки? Нехай вони повиздихають там. Випалити напалмом, щоб лишилася чиста земля!
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15.01.2021 18:31 Відповісти
Домовляються за прямі контракти з Мордором по постачанню газу...
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15.01.2021 18:25 Відповісти
Привет инопланетянин, не газуй. Куда смотрит экология? ?
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15.01.2021 18:59 Відповісти
Не знают как капитуляцию перед ****** втюхать побыстрее
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15.01.2021 19:58 Відповісти
И что Меркель согласилась на все предательские инициативы? Или даже ей стало стыдно за Украину?
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15.01.2021 17:09 Відповісти
Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе, - Зеленский сообщил о разговоре с Меркель - Цензор.НЕТ 8424
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15.01.2021 17:10 Відповісти
наркоша
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15.01.2021 17:10 Відповісти
Коли обличчя блазня з'являється на екрані телевізора, а в динаміку звучить його захриплий гугнявий голос, мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал. Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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15.01.2021 17:37 Відповісти
Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе, - Зеленский сообщил о разговоре с Меркель - Цензор.НЕТ 2564
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15.01.2021 17:18 Відповісти
Наша с ней основная задача - незастуканными быть на месте
Явки, пароли, чужие дачи и дома надо быть в десять
Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза
Мы спешим разными дорогами на один вокзал
В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет
Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет
Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей
Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней
Мы могли бы служить в разведке
Мы могли бы играть в кино
Мы, как птицы, садимся на разные ветки
И засыпаем в метро
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15.01.2021 17:20 Відповісти
ммдааа ... разговор с Меркель , должен всем напомнить что у руля не лох какой то , а ого ого го ... в следущий раз почтового голубя отправьте
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15.01.2021 17:20 Відповісти
А де коментар цього "найвеличнішого політика Всесвіту" щодо перемовин д'Єрмака в нормандському форматі? Особливо після заяв, що обговорювалась, здебільшого, не ситуація на Донбасі та в Крму, а постачання кацапського газу напряму з московії.
Тут навіть не скажеш, що воно язика в дупу засунуло, бо там вже стирчить рука ляльковода...
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15.01.2021 17:23 Відповісти
и шо? даже вакциною поделиться не вспомнил? тю... от переводчик зараза...не перевел фрау самого главного, порохобот видать )))))
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15.01.2021 17:30 Відповісти
То есть не возвращение оккупированных территорий, а о мире.
С кем !?
Придурок.
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15.01.2021 17:31 Відповісти
А лаву підсудних будуть в зелений колір фарбувати?
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15.01.2021 17:34 Відповісти
Как задолбал этот придурок пропихивать мир любой ценой.
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15.01.2021 17:34 Відповісти
Пусть сначала уйдут,уберут за собой,заплатят контрибуцию(как в Чечне),потом о мире поговорим.
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15.01.2021 17:42 Відповісти
Уходя, они там всё сожгут нах, и поломают.
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15.01.2021 18:15 Відповісти
Как в Чечне? Там повсюди портрети пуйла, і російська влада. Тому й контрибуція за нафту. Україна незалежна, забув?
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15.01.2021 18:40 Відповісти
Про які зусилля ти зелене непорозуміння верзеш??? Ти ні що і звати тебе ні як!!! тИ для заходу політичний труп, тЕбе не запрошують ні де і ні хто!!!!!! Скоріше ти б вже сам пішов і забрав всю свою голоту непорозумінь і крадіїв!!!!!!!!!!
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15.01.2021 17:37 Відповісти
ЗЕля не напрягайся. Все твои потуги напрасны. Пуйлу не выгоден мир на Донбассе.
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15.01.2021 17:49 Відповісти
Зеленский сообщил о разговоре с Меркель.- Порожняк фуфлыжника с путинской курвой . / Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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15.01.2021 18:08 Відповісти
То он буквы перепутал. На самом деле он с Мендель говорил
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15.01.2021 18:14 Відповісти
О чем можно говорить с фрау Меркель? Она не враг Украине , но и не друг, также как и Макрон. Они ,как и положено , защищают интересы своих стран политические и экономические , а остальное их не пикчет. Украина для них обуза .Хрен ты с ними договоришся вова, без подключки Штатов и Британцев ещё оооочень долго будем пустомелить.
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15.01.2021 18:29 Відповісти
Якщо підуть на контракт на російський газ, то Захід зніме санкції з рашки, і відмовиться з нами мати справу. Ось чого хочуть зебєня.
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15.01.2021 18:46 Відповісти
Если Украина напрямую покупает у России газ, то какие могут быть санкции Запада против России? А потом какие могут быт санкции США на Германию за строительство Северного потока?
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15.01.2021 19:00 Відповісти
"Рад пообщаться с Ангелой Меркель, агентом Штази-КГБ с 1985г. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе" на условиях пуйла, - Ваш Зеро, кремлевский корпоративный клоун
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15.01.2021 18:30 Відповісти
Наша Доярочка зелёного козла доить не будет -- но послухает не без сострадания.

Первая Дама Немецкой Федерации, всё ж...
Не повезло ей под конец карьеры с коллегами по странам и континентам... -- одни Гении Всех Времён и народов кругом наскирдовались. *)
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15.01.2021 18:30 Відповісти
Меркель с этого мира хоть "Северный поток-2" может заиметь. А ты,Чмо,что? Скорее всего , тебя поимеют...
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15.01.2021 18:33 Відповісти
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились активизировать работу в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Сегодня они провели телефонные переговоры.
Об этом говорится в сообщении на сайте https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/telefonat-von-bundeskanzlerin-merkel-mit-dem-praesidenten-der-ukraine-wolodymyr-selensky-1839818 правительства Германии .
"Канцлер и президент обсудили вопросы, касающиеся сдерживания пандемии COVID-19 и ситуации на востоке Украины. Договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-rasskazal-telefonnom-razgovore-1610722353.html об этом разговоре сообщил Зеленский , однако не предоставил конкретных подробностей.
"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал он в своем Twitter.
Отметим, в начале января https://news.rbc.ua/rus/politics/putin-merkel-obsudili-minskie-soglasheniya-1609842089.html Меркель обсудила минские соглашения и нормандский процесс с президентом России Владимиром Путиным.
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15.01.2021 18:36 Відповісти
Він розкаже комсомольці, що очі ************ після гір, а що таке Будапешт- ще не доклали!!!
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15.01.2021 18:52 Відповісти
О чём могут говорить две ***** на панеле?
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15.01.2021 18:53 Відповісти
Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал Зеленский.Меркель .совместно с французами и рашистами, создавшими в Минске войну и кровопролитие глубоко н,,,ть на мир в Донбасе.Они создали замороженный военный конфликт по указанию рашиста и при взаимном согласии.Меркель интересует,как оптяпать транзит рашистского газа ,через украинскую трубу , того газа,который фрицы уже должны были покупать по потоку, строительство которого заблокировали Штаты и транзит и обьемы рашистского газа должны быть выгодны рашисту.Вот агент Меркель и старается изо всех сил выполнить указания кремлевского хозяина...
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15.01.2021 19:27 Відповісти
Дежурные протокольные слова, за которыми НИЧЕГОШЕНЬКИ не содержится! Меркель уже одной ногой на пенсии, на фиг ты ей сдался со своим призвезденным Даунбассом?!!
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15.01.2021 19:52 Відповісти
з таким же успіхом буба міг спитати у Меркель про погоду у Берліні
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15.01.2021 21:02 Відповісти
 
 