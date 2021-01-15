Продовжуємо координувати наші зусилля для встановлення миру на Донбасі, - Зеленський повідомив про розмову з Меркель
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це Зеленський написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Бажаю міцного здоров'я кожному громадянину Німеччини за часів пандемії COVID19. Продовжуємо координувати наші зусилля для встановлення миру на Донбасі", - написав Зеленський.
Крім цього він зазначив, що Німеччина залишається надійним другом і партнером для України. Інших подробиць щодо цієї розмови глава держави не повідомив.
Топ коментарі
+13 саша паламарчук
показати весь коментар15.01.2021 17:10 Відповісти Посилання
+10 133133
показати весь коментар15.01.2021 17:09 Відповісти Посилання
+5 Олег Сидоренко #450395
показати весь коментар15.01.2021 17:10 Відповісти Посилання
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Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
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Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
Явки, пароли, чужие дачи и дома надо быть в десять
Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза
Мы спешим разными дорогами на один вокзал
В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет
Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет
Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей
Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней
Мы могли бы служить в разведке
Мы могли бы играть в кино
Мы, как птицы, садимся на разные ветки
И засыпаем в метро
Тут навіть не скажеш, що воно язика в дупу засунуло, бо там вже стирчить рука ляльковода...
С кем !?
Придурок.
Первая Дама Немецкой Федерации, всё ж...
Не повезло ей под конец карьеры с коллегами по странам и континентам... -- одни Гении Всех Времён и народов кругом наскирдовались. *)
Об этом говорится в сообщении на сайте https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/telefonat-von-bundeskanzlerin-merkel-mit-dem-praesidenten-der-ukraine-wolodymyr-selensky-1839818 правительства Германии .
"Канцлер и президент обсудили вопросы, касающиеся сдерживания пандемии COVID-19 и ситуации на востоке Украины. Договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-rasskazal-telefonnom-razgovore-1610722353.html об этом разговоре сообщил Зеленский , однако не предоставил конкретных подробностей.
"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал он в своем Twitter.
Отметим, в начале января https://news.rbc.ua/rus/politics/putin-merkel-obsudili-minskie-soglasheniya-1609842089.html Меркель обсудила минские соглашения и нормандский процесс с президентом России Владимиром Путиным.