Не скажу, що я за зближення з Росією, але через 30-50 років ми до цього питання повернемося, - "слуга народу" Камельчук
Окупований Росією Крим не варто "міняти" на Донбас, за нього потрібно боротися.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук.
Парламентарій заявив, що Україні однозначно варто боротися за окупований Росією Крим.
"Віддати і забути Крим, і повернути Донбас? На це розраховує Росія. Але це взагалі не варіант. За Крим однозначно варто боротися", - сказав Камельчук.
За словами "слуги народу", ця боротьба буде "черговим етапом того, як Крим протягом століть переходив з рук в руки".
"І повернення стане новим етапом в десятки років. Навіть якщо ми знайдемо юридичні механізми впливу, пройдуть десятки років", - додав він.
"Я точно не скажу, що я за зближення з Росією. Але думаю, що в довгостроковій перспективі, років так 30-50, ми до цього питання повернемося. Але вже на інших умовах ... Що стосується позавекторності, то я розумію, що це зараз малореально, оскільки ми багато в чому залежимо від інших країн. В тому числі фінансово", - зазначив нардеп.
Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Юрієм Камельчуком читайте тут.
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зеленского, ермака-козыря, татарова, демченко, портнова, медведчука и прочая
не должна носить украинская земля.