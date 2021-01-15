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Новини Агресія Росії проти України
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У 2020 році жертви серед мирного населення на Донбасі - 23 загиблих і 105 поранених, - СММ ОБСЄ

У 2020 році жертви серед мирного населення на Донбасі - 23 загиблих і 105 поранених, - СММ ОБСЄ

У 2020 році СММ ОБСЄ підтвердила повідомлення про 128 жертв серед цивільного населення на Донбасі: 23 загиблих і 105 поранених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку СММ ОБСЄ в Фейсбук.

Зазначається, що більшість жертв обстрілів зі стрілецької зброї та важкого озброєння були зафіксовані до набрання чинності 27 липня 2020 додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Після того, як ці додаткові заходи набрали чинності, Місія фіксувала жертви в основному від спрацювання вибухонебезпечних предметів.

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Автор: 

ОБСЄ (3515) поранення (2824) жертви (1839) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Население которое звало врага в Украину, не является мирным.
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15.01.2021 17:44 Відповісти
Та ты шо/
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15.01.2021 21:34 Відповісти
Режим "тишины" по Зе-нарику.
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15.01.2021 18:57 Відповісти
 
 