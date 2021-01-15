У 2020 році жертви серед мирного населення на Донбасі - 23 загиблих і 105 поранених, - СММ ОБСЄ

У 2020 році СММ ОБСЄ підтвердила повідомлення про 128 жертв серед цивільного населення на Донбасі: 23 загиблих і 105 поранених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку СММ ОБСЄ в Фейсбук.

Зазначається, що більшість жертв обстрілів зі стрілецької зброї та важкого озброєння були зафіксовані до набрання чинності 27 липня 2020 додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Після того, як ці додаткові заходи набрали чинності, Місія фіксувала жертви в основному від спрацювання вибухонебезпечних предметів.

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