УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8976 відвідувачів онлайн
Новини
3 635 53

Від колег по фракції чув, що хтось у парламенті отримує "зарплату в конвертах", але не помічав, - "слуга народу" Камельчук

Нардеп монобільшості Юрій Камельчук розповів, що деякі колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплату в конвертах.

Про це Камельчук заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Камельчука, сам він "зарплату в конверті" не отримує, але від колег по фракції "чув" ,що такі випадки у Верховній Раді є.

"Від колег по фракції чув, що хтось в парламенті, можливо, отримує, але доказів немає. Я чую це 1,5 року", - сказав нардеп.

Водночас, йому "не образливо" за таку ситуацію.

Читайте також: Не скажу, що я за зближення з Росією, але через 30-50 років ми до цього питання повернемося, - "слуга народу" Камельчук

"Не прикро, тому що у мене немає доказів. Та й такої потреби немає. Я вже повторював десятки разів, що нормально заробив до цього в бізнесі. По-перше, є заощадження. По-друге, дружина продовжує частково займатися тим, чим я займався раніше. І у неї є своя успішна консультаційна діяльність", - пояснив "слуга народу".

Також Камельчук розповів, що тренінг для нардепів "Слуги народу" в Трускавці був "демо-тренінгом".

"Трускавець - це був демо-тренінг того, що потрібно вивчати. ​​Це, знаєте, як вступний набір лекцій в університеті. Коли тобі кажуть: дивись, є такі сфери, приблизно ось сюди потрібно дивитися, приблизно цього навчатися. А далі - самі. І, на жаль, не вийшло у нас, я так розумію, далі якось організувати глибину навчання. А потім ще й карантин наклався ... до речі, буквально перед запровадженням карантину у нас планувалося глибше навчання для народних депутатів. Але його зупинили у зв'язку з тим, що не виходило збирати людей. Хоча можна було робити це онлайн", - сказав нардеп.

Повний текст інтерв'ю зі "слугою народу" Юрієм Камельчуком читайте тут.

Автор: 

ВР (15073) Слуга народу (2822) зарплата (2265) Камельчук Юрій (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 9822

...
показати весь коментар
15.01.2021 17:49 Відповісти
+17
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 4020
показати весь коментар
15.01.2021 17:58 Відповісти
+11
Що заплющував очі?
показати весь коментар
15.01.2021 17:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...
показати весь коментар
15.01.2021 17:48 Відповісти
розуміємо. безумовно не бачив. розуміємо.
показати весь коментар
15.01.2021 17:49 Відповісти
Видать видел только чемоданы, сколько же в конверт влезет.
показати весь коментар
15.01.2021 18:12 Відповісти
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 9822

...
показати весь коментар
15.01.2021 17:49 Відповісти
Та треба ще більшу ємність, тазик малуватий буде.
показати весь коментар
15.01.2021 21:17 Відповісти
Що заплющував очі?
показати весь коментар
15.01.2021 17:50 Відповісти
Патамушо в конвертах.
показати весь коментар
15.01.2021 17:52 Відповісти
ФСБ перекупило "Слуга народу" в Парламентській асамблеї Ради ЄвропиОт коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 5919
показати весь коментар
15.01.2021 17:52 Відповісти
тварини
показати весь коментар
15.01.2021 18:13 Відповісти
Та нє. Новиє літса.
показати весь коментар
15.01.2021 18:52 Відповісти
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч.
показати весь коментар
15.01.2021 17:53 Відповісти
"Не замечал", бо клали в кишені непомітно, на рахунки родичів і зацікавлених осіб.
показати весь коментар
15.01.2021 17:53 Відповісти
самые умные из зелени берут только кешем и нигде не расписыватся
показати весь коментар
15.01.2021 19:26 Відповісти
ух какой незамечательный...
показати весь коментар
15.01.2021 17:56 Відповісти
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 4020
показати весь коментар
15.01.2021 17:58 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 18:53 Відповісти
США вводять санкції проти соратників Зеленського, напряму кажуть - це російська агентура. Зеленський тупо мовчить а потім каже, ну да, моє оточення - рос.агентура і що? Тобто тупо визнає, що владу в нас захопила Росія, "але краще послухайте про відпочинок Порошенка".
показати весь коментар
15.01.2021 17:56 Відповісти
Від колег по фракції чув, що отримують "зарплату в конвертах", але не помічав, - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 8071
показати весь коментар
15.01.2021 18:30 Відповісти
Говорят у него заскоки тоже есть, типа не смывает за собой в туалете, а просит после себя "проверить" все ли там в порядке... Чудной он короче.
показати весь коментар
15.01.2021 17:58 Відповісти
Слышал звон, да не знает, где он- суждения, основанные на россказнях, сплетнях, домыслах. Что за чушь вообще?
показати весь коментар
15.01.2021 18:00 Відповісти
дай своему Бубочке ещё 100 дней...
показати весь коментар
15.01.2021 19:12 Відповісти
Угу. Это все доносы аферистов, как с санкциями США против Дубинеску....
показати весь коментар
15.01.2021 20:01 Відповісти
Сегодня я смотрю что дежурный от "слуг" по несению всякой куйни в массы - Камельчук.
показати весь коментар
15.01.2021 18:01 Відповісти
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал


-- Немедленно уберите свой чемодан со стола!
-- Это не чемодан -- это кошелёк!
показати весь коментар
15.01.2021 18:02 Відповісти
он в конвертах не получает, он получает в коробке
показати весь коментар
15.01.2021 18:02 Відповісти
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 3458
показати весь коментар
15.01.2021 18:04 Відповісти
В общем четко видим уровень человека: мне не обидно тк. я до этого успел заработать.
Сам факт коррупции, рассматривается исключительно с позиции "я не завидую коррупционерам, тк у меня денег хватает".
показати весь коментар
15.01.2021 18:04 Відповісти
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 9369
показати весь коментар
15.01.2021 18:17 Відповісти
Как шуршало слышал, но видеть - нет не видел.. Очки купи, кот Базилио.
показати весь коментар
15.01.2021 18:21 Відповісти
наговаривают на слуг . не в конвертах им платят
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 257
показати весь коментар
15.01.2021 18:24 Відповісти
Смешно замечать конверт 😀😀😀
Надо замечать
1, новый автомобиль
2, новую недвижимость
3, куда едут учится дети ( в Англии от 20 000 у е в год)
4, куда едут отдыхать
5, стоимость обуви , одежды, часов
Если все это прокалькулировать - то только мама учительница может оплатить 😀😀😀
показати весь коментар
15.01.2021 18:24 Відповісти
Ну так оно так и есть в СН.

Конвертов не замечают друг у друга, но после Нового года слуги коломойского на одну зарплату напокупали себе особняков и элитных автомобилей.
показати весь коментар
15.01.2021 18:53 Відповісти
Что-то одни мифы вокруг вас,пане Камельчук. Может и вы сам - миф, мифический депутат...
показати весь коментар
15.01.2021 18:26 Відповісти
Від колег по фракції чув, що отримують "зарплату в конвертах", але не помічав, - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 58
показати весь коментар
15.01.2021 18:28 Відповісти
Это так тихой сапой.
Нынешний ЗЕленый глава НБУ про это даже под пытками не признается.
показати весь коментар
15.01.2021 18:51 Відповісти
Если есть предложение на такую пургу уже много лет, значит есть спрос! Заслуживаем таких дупутатов и перезидентов!
показати весь коментар
15.01.2021 18:32 Відповісти
ты ничего не брал? просто тебе наверное никто не давал! ты ж неуловимый джо....
показати весь коментар
15.01.2021 19:01 Відповісти
І не дивно. Під галаперидолом і слона поряд вогнебородий не помітить. Йому ж той чудо-препарат спеціально ширяють, коли іншим роздають конверти: щоб не патякало багато і для економії.
показати весь коментар
15.01.2021 19:14 Відповісти
По словам Камельчука, сам он "зарплату в конверте" не получает, но от коллег по фракции "слышал". И в то же время сам, на " не слышал" купил тачку за 100К презедентов. Тварь.....
показати весь коментар
15.01.2021 19:20 Відповісти
Как то сразу одновременно и об одном и том же.Искркене желаю УКРАИНЕ,ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ,а ЖЕЛАТЕЛЬНО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО НИ СЛУГ НАРОДА.НИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОПЗЖ на нашей Земле.
показати весь коментар
15.01.2021 19:48 Відповісти
Во заливает,"слуга народа" !
показати весь коментар
15.01.2021 20:00 Відповісти
А він хоч там чув,але нічого не бачив і бізнес в нього успішний,а заощадження вже в нього були до того,як він став депутатом.Мудак звичайний,знайомтесь- Камельчук.
показати весь коментар
15.01.2021 20:19 Відповісти
які ж ми сліпенькі
показати весь коментар
15.01.2021 20:41 Відповісти
 
 