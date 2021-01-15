Від колег по фракції чув, що хтось у парламенті отримує "зарплату в конвертах", але не помічав, - "слуга народу" Камельчук
Нардеп монобільшості Юрій Камельчук розповів, що деякі колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплату в конвертах.
Про це Камельчук заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Камельчука, сам він "зарплату в конверті" не отримує, але від колег по фракції "чув" ,що такі випадки у Верховній Раді є.
"Від колег по фракції чув, що хтось в парламенті, можливо, отримує, але доказів немає. Я чую це 1,5 року", - сказав нардеп.
Водночас, йому "не образливо" за таку ситуацію.
"Не прикро, тому що у мене немає доказів. Та й такої потреби немає. Я вже повторював десятки разів, що нормально заробив до цього в бізнесі. По-перше, є заощадження. По-друге, дружина продовжує частково займатися тим, чим я займався раніше. І у неї є своя успішна консультаційна діяльність", - пояснив "слуга народу".
Також Камельчук розповів, що тренінг для нардепів "Слуги народу" в Трускавці був "демо-тренінгом".
"Трускавець - це був демо-тренінг того, що потрібно вивчати. Це, знаєте, як вступний набір лекцій в університеті. Коли тобі кажуть: дивись, є такі сфери, приблизно ось сюди потрібно дивитися, приблизно цього навчатися. А далі - самі. І, на жаль, не вийшло у нас, я так розумію, далі якось організувати глибину навчання. А потім ще й карантин наклався ... до речі, буквально перед запровадженням карантину у нас планувалося глибше навчання для народних депутатів. Але його зупинили у зв'язку з тим, що не виходило збирати людей. Хоча можна було робити це онлайн", - сказав нардеп.
Повний текст інтерв'ю зі "слугою народу" Юрієм Камельчуком читайте тут.
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Сам факт коррупции, рассматривается исключительно с позиции "я не завидую коррупционерам, тк у меня денег хватает".
Надо замечать
1, новый автомобиль
2, новую недвижимость
3, куда едут учится дети ( в Англии от 20 000 у е в год)
4, куда едут отдыхать
5, стоимость обуви , одежды, часов
Если все это прокалькулировать - то только мама учительница может оплатить 😀😀😀
Конвертов не замечают друг у друга, но после Нового года слуги коломойского на одну зарплату напокупали себе особняков и элитных автомобилей.
Нынешний ЗЕленый глава НБУ про это даже под пытками не признается.