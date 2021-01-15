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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед складу українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Талаківка і Гнутове збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також упродовж доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 63 вибухонебезпечні предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.

Автор: 

обстріл (29527) Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


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"Режим тиші"
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15.01.2021 18:45 Відповісти
4 раза! видать зеля, в трещину ***** опять заглянуть забыл!
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15.01.2021 18:46 Відповісти
Єрмак з Козаком домовились тільки про 4.
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15.01.2021 18:49 Відповісти
Да вобще красотища. Сепары стреляют просто так и ни в кого не попадают.

Если кто и погиб, то сам виноват. Нефиг было Украину защищать, как сказал Хомчак.
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15.01.2021 18:49 Відповісти
 
 