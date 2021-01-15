УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
2 016 31

Офіс омбудсмена розробив проєкт закону про перехідне правосуддя для окупованих територій, - Денісова

Офіс омбудсмена розробив проєкт закону про перехідне правосуддя для окупованих територій, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила на онлайн-зустрічі з главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшаром Халітом Чевіком (Yaşar Halit Çevik) питання реєстрації новонароджених дітей і перехідного правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Спільно обговорили проблематику, пов’язану з реєстрацією новонароджених дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей... Офісом Уповноваженого буде детально проаналізовано зазначене питання та надані роз’яснення як діяти батькам, щоб їхні діти отримали українське громадянство", - зазначила Денісова.

.Також вона повідомила, що Офіс Уповноваженого розробив проєкт закону про перехідне правосуддя, який було передано робочій групі при Офісі Президента України для спільного напрацювання остаточного варіанту цього документу.

Читайте також: ОБСЄ готова бути на Донбасі посередником, але не арбітром, - голова місії Чевік

"Однак, останнім часом засідання згаданої робочої групи не проводяться. Вважаю, що цей процес повинен бути завершений, а проєкт закону – ухвалений Верховною Радою України, адже це являється передумовою для деокупації українських територій та реінтеграції населення", - зазначила омбудсмен.

За словами Денисової, вона домовилася з головою СММ ОБСЄ про продовження практики проведення робочих зустрічей "задля посилення співпраці у сфері захисту прав громадян на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

Автор: 

Денісова Людмила (883) судочинство (56) Чевік Ясар Халіт (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
нам самим бы переходное правосудие...от сегодняшнего к настоящему
показати весь коментар
15.01.2021 18:25 Відповісти
+3
2 млн кримських імбецилів + 7-9 млн імбецилів донбасу = 9-11 млн.
Україні без них стало набагато краще й легше.
Тут поспішати не треба з законами.

До тих мешканців Криму, Донбасу, що переїхали в Україну в 2014-2016 це не стосується.
показати весь коментар
15.01.2021 19:11 Відповісти
+2
Якое переходное? Такое как у нас сейчас или еще хуже?
показати весь коментар
15.01.2021 18:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якое переходное? Такое как у нас сейчас или еще хуже?
показати весь коментар
15.01.2021 18:21 Відповісти
вот какое "..судие" для димбасят да и крысчан также...
показати весь коментар
15.01.2021 18:23 Відповісти
Офис омбудсмена разработал проект закона о переходном правосудии для оккупированных территорий, - Денисова - Цензор.НЕТ 7302
показати весь коментар
15.01.2021 18:24 Відповісти
нам самим бы переходное правосудие...от сегодняшнего к настоящему
показати весь коментар
15.01.2021 18:25 Відповісти
*Переходноє * !?...На років так 25 - ть ! Опісля звільнення .
показати весь коментар
15.01.2021 18:28 Відповісти
А что уже освободили???
показати весь коментар
15.01.2021 18:33 Відповісти
Війну ж закінчили вже. Не чув що казав найвеличніший?
показати весь коментар
15.01.2021 18:46 Відповісти
А что в Украине есть правосудие?
показати весь коментар
15.01.2021 18:40 Відповісти
Задоволений?
показати весь коментар
15.01.2021 18:48 Відповісти
Так я в тебе і спитав,чи ти баран?
показати весь коментар
15.01.2021 19:05 Відповісти
отменена реформа осенью 2019-го.

тебе не сообщили или сообщили, но приказали делать вид, что этого не было ?
показати весь коментар
15.01.2021 18:50 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби в розетку пальці не пхало.
показати весь коментар
15.01.2021 18:44 Відповісти
Какое переходное? С русского на украинское? В Украине есть закон и он должен быть один на всех.
показати весь коментар
15.01.2021 18:44 Відповісти
Ты вот это серьезно про "в Украине есть закон"?

В каком месте и кто его исполняет в Украине?

В лучшем случае законами в Украине пользуются, как необязательными правилами. В худшем откровенно игнорируют или выворачивают наизнанку.
показати весь коментар
15.01.2021 18:48 Відповісти
⚡️Хроника стабильности:
У тюменского фельдшера не нашлось денег на автобус, и путь в 50 декабрьских километров до одной из деревень он решил проделать пешком. Через 27 километров его сбила машина. Все...
показати весь коментар
15.01.2021 19:30 Відповісти
Пер... какое-какое?
показати весь коментар
15.01.2021 18:47 Відповісти
главное выработать формулу, шо бы заработал механизм наработки координирования...
от так от смело и невзирая на лица...
показати весь коментар
15.01.2021 18:48 Відповісти
переходное правосудие? это чо за фигня? а денисова? это что прихованная амнистия лугандоновских под х у й ловников? я не удивлюсь шо вы так украинцам глаза грязью замазуете потому что "там же нашилюди"
показати весь коментар
15.01.2021 18:56 Відповісти
Переходное? Это наверно что они используют все наши законы? И первым это обслуживание на Украинском языке, иначе штраф. Тарифную политику принимают. Вводят реформу Супрун.
И остальные 250 реформ и тогда они станут счастливыми как мы!
показати весь коментар
15.01.2021 23:11 Відповісти
понимаю твой сарказм ватник. пусть вообще ничего не используют , они итак счастливы в своей резервации. я бы предложил только стену и ров с крокодилами, чтобы еще счастливее стали!
показати весь коментар
16.01.2021 00:25 Відповісти
Офис омбудсмена разработал проект закона о переходном правосудии для оккупированных территорий, - Денисова - Цензор.НЕТ 5428
показати весь коментар
15.01.2021 19:03 Відповісти
2 млн кримських імбецилів + 7-9 млн імбецилів донбасу = 9-11 млн.
Україні без них стало набагато краще й легше.
Тут поспішати не треба з законами.

До тих мешканців Криму, Донбасу, що переїхали в Україну в 2014-2016 це не стосується.
показати весь коментар
15.01.2021 19:11 Відповісти
Засуетилась Денисова. Мамашкам с детишками не хватает оккупационных Фублей на молочишко, а то, что их ТАМ регистрируют и не по украинским паспортам родителей, а по аусвайсам с курицей-мутантом, это не в счет???!!! ТЬФУ НА НИХ, со всем моим презрением! Презренные продажные твари! За что прогибаетесь, юродивые??? ***** на вас пофиг!!!
показати весь коментар
15.01.2021 19:34 Відповісти
Переходное правосудие это как??? Надеюсь на время переходного периода будут смазывать кол вазелином, а потом потом нет
показати весь коментар
15.01.2021 21:09 Відповісти
 
 