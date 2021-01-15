Офіс омбудсмена розробив проєкт закону про перехідне правосуддя для окупованих територій, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила на онлайн-зустрічі з главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшаром Халітом Чевіком (Yaşar Halit Çevik) питання реєстрації новонароджених дітей і перехідного правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Спільно обговорили проблематику, пов’язану з реєстрацією новонароджених дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей... Офісом Уповноваженого буде детально проаналізовано зазначене питання та надані роз’яснення як діяти батькам, щоб їхні діти отримали українське громадянство", - зазначила Денісова.

.Також вона повідомила, що Офіс Уповноваженого розробив проєкт закону про перехідне правосуддя, який було передано робочій групі при Офісі Президента України для спільного напрацювання остаточного варіанту цього документу.

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"Однак, останнім часом засідання згаданої робочої групи не проводяться. Вважаю, що цей процес повинен бути завершений, а проєкт закону – ухвалений Верховною Радою України, адже це являється передумовою для деокупації українських територій та реінтеграції населення", - зазначила омбудсмен.

За словами Денисової, вона домовилася з головою СММ ОБСЄ про продовження практики проведення робочих зустрічей "задля посилення співпраці у сфері захисту прав громадян на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".