Офіс омбудсмена розробив проєкт закону про перехідне правосуддя для окупованих територій, - Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила на онлайн-зустрічі з главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшаром Халітом Чевіком (Yaşar Halit Çevik) питання реєстрації новонароджених дітей і перехідного правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
"Спільно обговорили проблематику, пов’язану з реєстрацією новонароджених дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей... Офісом Уповноваженого буде детально проаналізовано зазначене питання та надані роз’яснення як діяти батькам, щоб їхні діти отримали українське громадянство", - зазначила Денісова.
.Також вона повідомила, що Офіс Уповноваженого розробив проєкт закону про перехідне правосуддя, який було передано робочій групі при Офісі Президента України для спільного напрацювання остаточного варіанту цього документу.
"Однак, останнім часом засідання згаданої робочої групи не проводяться. Вважаю, що цей процес повинен бути завершений, а проєкт закону – ухвалений Верховною Радою України, адже це являється передумовою для деокупації українських територій та реінтеграції населення", - зазначила омбудсмен.
За словами Денисової, вона домовилася з головою СММ ОБСЄ про продовження практики проведення робочих зустрічей "задля посилення співпраці у сфері захисту прав громадян на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".
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тебе не сообщили или сообщили, но приказали делать вид, что этого не было ?
В каком месте и кто его исполняет в Украине?
В лучшем случае законами в Украине пользуются, как необязательными правилами. В худшем откровенно игнорируют или выворачивают наизнанку.
У тюменского фельдшера не нашлось денег на автобус, и путь в 50 декабрьских километров до одной из деревень он решил проделать пешком. Через 27 километров его сбила машина. Все...
от так от смело и невзирая на лица...
И остальные 250 реформ и тогда они станут счастливыми как мы!
Україні без них стало набагато краще й легше.
Тут поспішати не треба з законами.
До тих мешканців Криму, Донбасу, що переїхали в Україну в 2014-2016 це не стосується.