Ляшко: Покажіть мені супергіганта, який 3 тижні карантину ходить щодня купувати презервативи
Посилені карантинні обмеження не стосуються продажу презервативів.
Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Презервативи продаються в аптеках. Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи", - сказав Ляшко у відповідь на запитання про те, чи нормально це, що презервативи не продаються на касах супермаркетів.
"Аптек у країні набагато більше, ніж супермаркетів", - додав він.
Після цього Ляшко уточнив, що і в супермаркетах ніхто не забороняв продавати засоби контрацепції.
"Насправді презервативи належать як до засобів особистої гігієни, так і до виробів медичного призначення, під час карантину їх спокійно можна продавати зокрема і на касі в супермаркетах. Заборони не існує", - пояснив він.
На запитання про те, чому ж супермаркети забороняють їх продаж, Ляшко відповів "Напевно, про всяк випадок".
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три пачки: папику, ЗЕлику и его личинке (наперед)
от порохоботов Цензора,
чтоб больше не плодились !
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- Колько, я в "жопі"!...
- Що таке?
- Пам"ятаєш, ми, після початку карантину, бухали в "общазі"?
- Це тоді, коли я Люську трахнув?...
- Ага... Я тоді теж коло неї "погрівся", поки ти п"яний спав. Не було у мене презерватива, так я твій вивернув, натіг і Люську трахнув...
- І що?
- Що, що... Люська "залетіла, а я тріпер хватонув...
ишь,разбаловались,не могут до аптеки дошкандыбать
Де того ксерокса знайти, щоб на друзки його рознести?..
Направду не все так сумно. Є один чудовий підхід, який не унеможливить розчарування: не потрібно зачаровуватись. Це не так уже й важко - достатньо усвідомлювати, що політики завше брешуть (на відміну від державних діячів), отже і слухати їх треба "у пів-вуха".
...А лінк на Смешка можна?
У него грамотно всё выстроено, как раз на широкие массы - как бы правда, но так замешанная на популизме. что сценаристы сериала Слуга народа нервно курят в сторонке. А его измышлизмы на тему что надо делать достойны пера фантаста.
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
выпал свежий пушистый снег, на улице легкий морозец!
как приятно обтереться снегом и проложить босиком тропу по еще нетронутому снегу к ближайшему АТБ !
но только за батоном хлеба, а не какими-то носками !!!!!!!!!!!!!
Мы на розовом слоне едем в гости к сотоне
*галоперидолу мне. Ведро.
Розовые слоники.
Бегают и прыгают
Сволочи ушастые...
(Але чомусь мужику співчуваю...).
с зелеными поведешься - тоже дебилом станешь.
Цікаво. Якщо обох персонажів на прізвище "Ляшко" замкнути надовго у кімнаті з одним диваном...
«Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила?» - наконец проснулся главный санитайзер Ляшко. Ну видимо потому, что эти правила позволяет себе нарушать наш гарант и президент, лыжник и музыкант, человек и пароход.
Хомчак заявил, что морпехи Красногрудь и Журавель в серой зоне оказались самовольно, без приказа. Т.е. в том, что боец три дня истекал кровью из-за прямого приказа Бубочки не вмешиваться в ситуацию, виноват сам Журавель.
"Мы вас туда не посылали" - давно известный нарратив. Но то, что его продвигает главнокомандующий ЗСУ - это днище. Я не знаю, как он потом будет смотреть в глаза солдатам.
Давайте запретим и его.
тілляшків" можна вирішити дуже просто: в мішок і з мосту.