Ляшко: Покажіть мені супергіганта, який 3 тижні карантину ходить щодня купувати презервативи

Посилені карантинні обмеження не стосуються продажу презервативів.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Презервативи продаються в аптеках. Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи", - сказав Ляшко у відповідь на запитання про те, чи нормально це, що презервативи не продаються на касах супермаркетів.

"Аптек у країні набагато більше, ніж супермаркетів", - додав він.

Після цього Ляшко уточнив, що і в супермаркетах ніхто не забороняв продавати засоби контрацепції.

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"Насправді презервативи належать як до засобів особистої гігієни, так і до виробів медичного призначення, під час карантину їх спокійно можна продавати зокрема і на касі в супермаркетах. Заборони не існує", - пояснив він.

На запитання про те, чому ж супермаркети забороняють їх продаж, Ляшко відповів "Напевно, про всяк випадок".