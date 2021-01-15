Коронавірус залишиться з людством і буде не страшніший за грип, - глава Moderna Бансель
Позбутися коронавірусу неможливо. Він залишиться з людством і поступово стане не таким небезпечним, як зараз.
Про це Стефан Бансель, глава компанії Moderna, що розробила вакцину проти коронавірусу, заявив під час конференції з охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.
"Нам доведеться жити з цим вірусом, на нашу думку, вічно", - сказав Бансель.
Він вважає, що медикам доведеться весь час відслідковувати появу нових мутацій коронавірусу, а вченим - постійно створювати вакцини для боротьби з ними.
Такої ж думки дотримується головний науковий радник Великої Британії Патрік Валленс.
"Швидше за все, коронавірус перетвориться на сезонне захворювання на кшталт грипу", - заявив він на засіданні стратегічного Комітету з питань національної безпеки в Лондоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При пересечении границы граждане должны иметь с собой сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прилета. Также необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса.
Плюси, - там тепло, і не треба платити самашедші пеньонзи за комуналку.
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
выпал свежий пушистый снег, на улице легкий морозец!
как приятно обтереться снегом и проложить босиком тропу по еще нетронутому снегу к ближайшему АТБ !
но только за батоном хлеба, а не какими-то носками !!!!!!!!!!!!!
ударим голыми пятками по короновирусу !!!!
.
И вирус передается адресно, не задуривайте людей. Вирус это не прыгающая лягушка по континентам и по малонаселенным островам.
говорит глава компании Модерна, разработавшей вакцину от коронавируса,
то поневоле появляются некоторые вопросы к вакцине Модерна...
и хотя все и так понятно, но я бы его уволил за профнепригодность и антирекламу собственной продукции...
оказывается не только в Украине команда "проффесионалов" и мастеров спорта по хворобе....
не вы не генетик-микробиолог, ни я.
а раз не в курсах? - все должно быть со здоровой долей сомнения.
выявить . Типа суслик тут был накапостил,но его никто не видел . Однм больше выявленым одним меньше оставте эту игру вирусолагам и не пугайте особо впячетлительных.
https://petrimazepa.com/zachem_medvedchuku_chipirovat_ukraincev_putinskoy_vakcinoy