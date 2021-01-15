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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус залишиться з людством і буде не страшніший за грип, - глава Moderna Бансель

Коронавірус залишиться з людством і буде не страшніший за грип, - глава Moderna Бансель

Позбутися коронавірусу неможливо. Він залишиться з людством і поступово стане не таким небезпечним, як зараз.

Про це Стефан Бансель, глава компанії Moderna, що розробила вакцину проти коронавірусу, заявив під час конференції з охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

"Нам доведеться жити з цим вірусом, на нашу думку, вічно", - сказав Бансель.

Він вважає, що медикам доведеться весь час відслідковувати появу нових мутацій коронавірусу, а вченим - постійно створювати вакцини для боротьби з ними.

Такої ж думки дотримується головний науковий радник Великої Британії Патрік Валленс.

"Швидше за все, коронавірус перетвориться на сезонне захворювання на кшталт грипу", - заявив він на засіданні стратегічного Комітету з питань національної безпеки в Лондоні.

Читайте також: Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Уж лучше пусть они потирают ручки, чем жить среди потенциально заразных имбицилов, не знающих эелементарных правил гигиены, еще несколько лет.
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15.01.2021 20:03 Відповісти
+9
сказал Модерна радостно потирая ручки и подсчитывая прибыль от новых вакцин новых мутаций
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15.01.2021 19:56 Відповісти
+6
После первого заболевания почки отпадут, зубы, волосы повылазят, зрение испортится... А потом уже только в легкой форме.
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15.01.2021 20:02 Відповісти
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правильно ,если человек переболел раз ковидом , второй раз он уже болеет в легкой форме
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15.01.2021 19:54 Відповісти
После первого заболевания почки отпадут, зубы, волосы повылазят, зрение испортится... А потом уже только в легкой форме.
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15.01.2021 20:02 Відповісти
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15.01.2021 20:04 Відповісти
Пи.....жь переболел все гуд
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15.01.2021 20:08 Відповісти
Какой раз по счету за жизнь - ты же не знаешь, и никто не знает.
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16.01.2021 00:26 Відповісти
ну 1 раз точно
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16.01.2021 08:36 Відповісти
А саме гірше-прутень на п'ятці виростає. Потрібно роззуватися, щоб в туалет сходити.
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15.01.2021 20:34 Відповісти
были случаи,что и наоборот...первый раз легко-а на следующий скопытился...
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15.01.2021 20:11 Відповісти
первый раз переболел в ноябре ковидом в легкой форме - пробыл на изоляции 3 недели, все соблюдал... по итогу новый год встречал с пустым холодильником и почти без подарков ребенку - соцстрах выплатил деньги! Внимание! за ноябрь вчера! и это при том что на лечение потребовалось около 3 000 грн и кроме того, чтобы не разносить заразу продукты заказывал на дом - что разумеется увеличило расходы на доставку еще на 1000 грн + тест не хотели делать в Харькове чтоб статистику не портить и пришлось делать самому за 1300 грн +отопление выключили из-за аварии - сидеть пришлось в холодной квартире! Вот такая она забота от государства Украина, которому исправно все время платил исправно все налоги.
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15.01.2021 20:14 Відповісти
Стесняюсь спросить за кого вы голосовали в 2019 году. Поприкалывались?
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15.01.2021 20:27 Відповісти
поприкалывались те, кто голосовал за лохдауна - говорящую наручную куклу олигархов. Крутят ей как хотят изредка подергивая за фэберже чтобы рот открывала.
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16.01.2021 07:30 Відповісти
как испанка в свое время
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15.01.2021 19:55 Відповісти
кста.. у испанки было 3 волны, и она собрала свой "урожай" и ушла сама-собой (вакцины так и не придумали и лекарств тоже) и больше не возвращалась по сей день...тфу-тфу-тфу
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15.01.2021 20:10 Відповісти
Свиной грипп, это и есть испанка
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15.01.2021 20:58 Відповісти
нет.. та "испанка" была 100 лет назад..
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15.01.2021 21:07 Відповісти
в 2009 был, испанка - вирус гриппа H1N1
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15.01.2021 20:58 Відповісти
это не та испанка..
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15.01.2021 21:08 Відповісти
испанка имеет тот же серотип H1N1 что и свиной грипп 2009 года, так что никуда она не ушла, просто человечество адаптировалось
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15.01.2021 21:09 Відповісти
та не знаю.. может и так - я не вирусолог... да и нормальных вирусологов кацапы над Донбассом сбили в МН 17 - там около 100 человек вирусологов со всего мира летели в нем на какую-то там конференцию по мировым угрозам из-за вирусов..
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15.01.2021 21:14 Відповісти
в свое время так с чумой было, первая волна выкосила целые города, остались те у кого иммунитет справился, следующие волны добрали тех, у кого иммунитета не было а в первый раз повезло, а потом уже не всерьез проходила, брала невезучих и слабых
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15.01.2021 21:17 Відповісти
сказал Модерна радостно потирая ручки и подсчитывая прибыль от новых вакцин новых мутаций
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15.01.2021 19:56 Відповісти
Уж лучше пусть они потирают ручки, чем жить среди потенциально заразных имбицилов, не знающих эелементарных правил гигиены, еще несколько лет.
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15.01.2021 20:03 Відповісти
Ти точно імбіцил. І таким як ти корона дає ускладнення на їхній хворий від народження мозок.
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15.01.2021 20:06 Відповісти
Який мозок, там суцільна кістка.
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15.01.2021 20:14 Відповісти
к имбицилам имбицила не липнет, они, заразы, заразой не болеют
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15.01.2021 20:07 Відповісти
Да он жил и до человечества (нынешнего), будет жить и после...
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15.01.2021 19:56 Відповісти
живучая падла
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15.01.2021 19:58 Відповісти
Сейшельские острова начали принимать граждан всех стран, которые имеют сертификаты о вакцинации от коронавируса.
При пересечении границы граждане должны иметь с собой сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прилета. Также необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса.
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15.01.2021 19:58 Відповісти
На Сейшелах навряд. А от у Омані, мені здається, на всю суму підвищених зимових тарифів простий українець міг би купити якусь пальмову хижку.
Плюси, - там тепло, і не треба платити самашедші пеньонзи за комуналку.

Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель - Цензор.НЕТ 881
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15.01.2021 20:14 Відповісти
такую хижину можно поставить не выезжая в Оман и так же там не платить за ком услуги, потому что их нет
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15.01.2021 21:19 Відповісти
Вспомнился недавний очередной зашквар 95х дегенератов, что характерно, сертификат о подпольной вакцинации не предусмотрен.
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15.01.2021 20:50 Відповісти
разрешите мне тогда купить носки. уже по дырке на большем пальце, коронабесы хреновы!!!!
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15.01.2021 20:01 Відповісти
Не выдумывай. Возьми выбрось их, надень другие. Что это за мужчина, у которого одна пара носков.
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15.01.2021 20:08 Відповісти
я тогда себе на ногу портнова намотаю
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15.01.2021 20:12 Відповісти
Зашей в худшем случае. В инете закажи. Осталась неделя карантина
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15.01.2021 20:41 Відповісти
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!

выпал свежий пушистый снег, на улице легкий морозец!
как приятно обтереться снегом и проложить босиком тропу по еще нетронутому снегу к ближайшему АТБ !
но только за батоном хлеба, а не какими-то носками !!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 20:13 Відповісти
Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель - Цензор.НЕТ 2621
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15.01.2021 20:15 Відповісти
товарищи,



ударим голыми пятками по короновирусу !!!!

.
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15.01.2021 20:40 Відповісти
В Лівані заборонили навіть в АТБ ходити.
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15.01.2021 20:36 Відповісти
носки надо менять, когда их можно снять, не снимая ботинки
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15.01.2021 21:48 Відповісти
Нет!!! Абсолютно неправильно. Он будет пока будет рядом программист. Нет программиста - нет вируса.... и не только его одного.
И вирус передается адресно, не задуривайте людей. Вирус это не прыгающая лягушка по континентам и по малонаселенным островам.
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15.01.2021 20:03 Відповісти
все кто должны памиреть - помрут и так. у них на судьбе написано. но если много молиться 🙏🙏🙏 и не заниматься гейщиной 👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨 то всьо будет хорошо!!!!
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15.01.2021 20:06 Відповісти
греховники в греховных гробах,молящиеся -в намоленных...
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15.01.2021 20:14 Відповісти
когда о "Коронавирус останется с человечеством..."
говорит глава компании Модерна, разработавшей вакцину от коронавируса,
то поневоле появляются некоторые вопросы к вакцине Модерна...
и хотя все и так понятно, но я бы его уволил за профнепригодность и антирекламу собственной продукции...

оказывается не только в Украине команда "проффесионалов" и мастеров спорта по хворобе....
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15.01.2021 20:13 Відповісти
Так короновіруси і були завжди, зараз ковід19 розрекрамували просто найбільше
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15.01.2021 20:17 Відповісти
как испанка в свое время, собрала жатву, а потом осталась в виде не особо опасного штамма H1N1, так и с короной будет, люди приобретут иммунитет и будут болеть как обычным гриппом
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15.01.2021 21:11 Відповісти
я бы не утверждал.
не вы не генетик-микробиолог, ни я.
а раз не в курсах? - все должно быть со здоровой долей сомнения.
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15.01.2021 21:22 Відповісти
Для нашего народа опасна сама медицина особенно ее верхушка.
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15.01.2021 20:25 Відповісти
Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель - Цензор.НЕТ 3624
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15.01.2021 20:35 Відповісти
Чому бути, того не оминути. Тому треба жити зараз і по людськи.
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15.01.2021 20:36 Відповісти
Если бы коронавируса не было, его нужно было бы выдумать,- говорят владельцы фармбизнеса , диагностических лабораторий и другие попавшие в яблочко
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15.01.2021 20:46 Відповісти
Забыла добавить сюда Радуцкого с Зеленским. Последний из Ковидного фонда дороги втридорога строит. И за что бы он строил, если бы не Ковид?
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15.01.2021 21:01 Відповісти
вирусолог Жолобак- Вирусологи наблюдают клинику разных вирусов но 50% из них не могут
выявить . Типа суслик тут был накапостил,но его никто не видел . Однм больше выявленым одним меньше оставте эту игру вирусолагам и не пугайте особо впячетлительных.
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15.01.2021 21:00 Відповісти
К стати о гриппе, а куда он делся? НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ! Вот что ковид баблотворящий делает!
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15.01.2021 21:10 Відповісти
да никуда он не делся, просто о нем писать не интересно, ну заболел, ну вылечился
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15.01.2021 21:12 Відповісти
Он считает, что медикам придется все время отслеживать появление новых мутаций коронавируса, а ученым - постоянно создавать вакцины для борьбы с ними.Источник: https://censor.net/ru/n3242118-----------------------------------------------Да-с,бесперервний потік бабла.
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15.01.2021 21:11 Відповісти
По старинке при предъявлении вашего паспорта люди будут видеть слово «Украина» и трезубец. Но на сертификате о вакцинации появится слово «Спутник V»: прямая ассоциация не с галушками и Подолом, а с триколором и Красной площадью....сли повезёт - стать очередным прообразом распространения «русского мира» на планете. Русский язык, русский мир, русская вакцина. ... «Какая разница», как говаривал один наш президент. Какая разница, если семью надо везти на курорт в Турцию? Какая разница, если работа стоит, а в Европу без сертификата о вакцинации не пускают? И так далее, и тому подобное. Господи, и эти люди часто боятся 5G. Вы же сами понимаете, в какой стране мы живём. Если Медведчук продавит распространение этого чипа-признака - вне всяких сомнений, наши люди начнут прививаться. Потом, если непроверенная инъекция вызовет неприятные последствия, они-то прозреют. Только свою функцию для Кремля каждый уколотый к тому времени уже выполнит.
https://petrimazepa.com/zachem_medvedchuku_chipirovat_ukraincev_putinskoy_vakcinoy
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15.01.2021 23:24 Відповісти
сподіваюсь, що з часом те ж саме відбудеться і з зеленою пліснявою
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16.01.2021 09:49 Відповісти
 
 