Коронавірус залишиться з людством і буде не страшніший за грип, - глава Moderna Бансель

Позбутися коронавірусу неможливо. Він залишиться з людством і поступово стане не таким небезпечним, як зараз.

Про це Стефан Бансель, глава компанії Moderna, що розробила вакцину проти коронавірусу, заявив під час конференції з охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

"Нам доведеться жити з цим вірусом, на нашу думку, вічно", - сказав Бансель.

Він вважає, що медикам доведеться весь час відслідковувати появу нових мутацій коронавірусу, а вченим - постійно створювати вакцини для боротьби з ними.

Такої ж думки дотримується головний науковий радник Великої Британії Патрік Валленс.

"Швидше за все, коронавірус перетвориться на сезонне захворювання на кшталт грипу", - заявив він на засіданні стратегічного Комітету з питань національної безпеки в Лондоні.

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