Під час бойових дій у зоні ООС в 2020 році загинули 50 військовослужбовців ЗСУ, 339 були поранені, - Міноборони

50 військовослужбовців ЗСУ загинули в результаті бойових дій на Донбасі впродовж 2020 року.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС від початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС від початку 2020 року, становить 339 осіб", - сказано в документі, підписаному начальником Управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.

З інших причин, крім бойових, під час операції Об'єднаних сил упродовж 2020 померли 79 українських військових, повідомили в міністерстві.

Всього, за даними Міноборони, під час проведення спочатку АТО, потім - ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2665 військових Збройних сил України, поранено 10152. Кількість "інших загиблих (померлих)" військових ЗСУ, за заявою відомства, становить 1168 осіб.

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