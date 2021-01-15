Під час бойових дій у зоні ООС в 2020 році загинули 50 військовослужбовців ЗСУ, 339 були поранені, - Міноборони
50 військовослужбовців ЗСУ загинули в результаті бойових дій на Донбасі впродовж 2020 року.
Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС від початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС від початку 2020 року, становить 339 осіб", - сказано в документі, підписаному начальником Управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.
З інших причин, крім бойових, під час операції Об'єднаних сил упродовж 2020 померли 79 українських військових, повідомили в міністерстві.
Всього, за даними Міноборони, під час проведення спочатку АТО, потім - ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2665 військових Збройних сил України, поранено 10152. Кількість "інших загиблих (померлих)" військових ЗСУ, за заявою відомства, становить 1168 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis
https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1349655005377261568 14 янв.
пи*дец. Расформирована аэроразведка ВСУ.
Сделать армию во время войны слепой может только враг. И эта зеленая плесень сидит в кресле президента.
Добавлю, что МО таки образом убрало и один из стандартов НАТО, которое Украины в рамках соглашения выполнила.
Мені соромно про це говорити вголос, але, після того, як православні росіяни розстріляли похоронну процесію в Сартані під Маріуполем, накрили ракетами з «Градів» в суботній ранок базар в Маріуполі і вбили 32 мирних мешканця, а православний громадянин з Санкт-Петербурга, Олексій Мільчаков знімав на Донбасі з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови убитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізав на живих полонених свою свастику і любив фотографуватися на тлі покалічених і обгорілих тіл українських воїнів, мені неприємно чути російський , вологодський, волзький, мордовський, мокшанський і угро-фінський говір.
Я не можу тепер слухати радянські пісні і російські самобутні романси (в тому числі і «Поручик Галіцин», мелодію якого, росіяни вкрали у пісні «Мiй друже, Ковалю») і прошу водія маршрутки налаштувати радіоприймач на іншу частоту. Коли в коментарях зустрічаю угро-фінський діалект: («чёй-то», «дик», «токмо», «поребрик», «кура», «гречка», «кенгуруха», «Пухта», «хабарікі» і т. д.) у мене виникає нудотний рефлекс.
Я перестав вважати російських офіцерів людьми після того, як військові Сергія Шойгу розтягнувшись ланцюгом, добивали з пістолетів під Іловайськом поранених, стікаючих кров'ю двадцятирічних українських хлопців, а якути і буряти, коли закінчилися патрони, багнетами відрізали пораненим голови. Географічна назва «Росія» у мене тепер асоціюється з тероризмом і садизмом. Я навіть сир «Російський» перестав купувати, хоча його виготовляють в українському місті Шостці.
Одесити ховали хлопців, загиблих на Донбасі на війні з російським православним окупантом, у яких були відрізані вуха, ніс, руки, відпиляні ступні ніг. У деяких трупів були просвердленi електродрилем колінні чашечки і виколоті очі.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
при ЗЕленій жабі наші воіни перетровились на мішені
=========================================
Ні ! Не в "В ходе боевых действий в зоне ООС" а в "в ходє пєрємірія Зєлєнскаго"
Январь - 11 убитых. Из них: 7 - убиты снайпером, 2 - МВТ (минно-взрывная травма), 1 - поражение СПГ, 1- поражение стрелковым оружием.
Февраль - 5 убитых. Из них: 1 - убит снайпером, 1 - МВТ, 1 - поражение от огня АГС, 2 - поражение стрелковым оружием.
Март - 13 убитых. Из них: 3 - убиты снайпером, 5 - поражение ПТУР, 2 - МВТ, 1 - под миномётным огнём, 1 - поражение стрелковым оружием.
Апрель - 4 убитых. Из них: 1 - под артиллерийским огнём, 1 - поражение от огня СПГ, 2 - поражение стрелковым оружием.
Итого за 4 месяца - 33 убитых.
Умерших от ран, с отрывом тромба, неосторожное обращение с оружием, захлебнувшихся в блевотине, ДТП, суицид и остальное НЕ БОЕВОЕ - не учитываем. Там свои цифры.
Так вот цифирь "50", уже обнаруживается в районе 21.07.2020 года.
Это середина года.
Дурачки в МО, либо не умеют считать, либо им так подсказывают.
В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла и заблокировала схему поставки частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядов, не соответствующих техническим условиям.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.
Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.Количество личного состава имеющего срок кадровой службы более 3 лет за год снизился на 39,4%.
За 2020 год наблюдается рост численности личного состава штабных подразделений (это связано с разделением функций генерального штаба и созданием новой должности верховного главнокомандующего) 12,2%, служб министерства обороны на 11,2 %, а так же вспомогательных служб обеспечения на 15,2 %.
А загиблі проти російських окупантів наші герої воїни їх смерть повинна бути не марною. Агресор ворог повинен бути знищений і вигнаний за межі нашої Батьківщини! І наша рідна Українська але тимчасово окупована українська земля Криму і Донбасу обов'язкового звільнена від лютого ворога загарбника..
https://censor.net/ru/resonance/3239916/zagibl_gero_roku_2020go_pomenno_kojniyi
А вот ...резидент ЗЕбил - капитулянт маниакально доказывает что в глазах )(уйла
он чётко видит только мир и безграничную любовь к Украине -новоросссии???
Всё-таки перемирие даёт результат.