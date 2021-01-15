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Новини
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Офіс ГПУ розпочав кримінальне провадження за фактом вивезення ікони з окупованого Луганська в Боснію і Герцеговину, - МЗС

Офіс ГПУ розпочав кримінальне провадження за фактом вивезення ікони з окупованого Луганська в Боснію і Герцеговину, - МЗС

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за певних умов.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У МЗС заявили, що те, що ікона вивезена з української території, є незаперечним фактом.

Раніше президент Боснії і Герцеговини Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, якщо українська сторона доведе, що шукала її до того, як її подарували главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

За його словами, Україна ніколи не ставила питання про повернення ікони. Але, за словами Ніколенка, МЗС України буде відкидати умови й ультиматуми, які ставить Додік. "Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надаватиме сприяння у рамках кримінального розслідування та експертизи і в її якнайскорішому поверненні до України", - сказав він.

Читайте також: Україна не приймає мову ультиматумів, - МЗС про умови Додіка щодо поверненню подарованої Лаврову ікони

Ніколенко нагадав, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності. Відповідно до статті 7, держави-учасниці цієї Конвенції зобов’язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам’ятки. На вимогу іншої держави-учасниці країна має вживати відповідні кроки для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Автор: 

Боснія (70) ікона (61) МЗС (4202)


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Топ коментарі
+10
А когда откроют дела по вывезеным с оккупированых територий заводов, приборов и механизмов в рашкостан? хотя, чего это я)
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15.01.2021 21:04 Відповісти
+5
Додика объявляйте в международный розыск!
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15.01.2021 21:02 Відповісти
+3
ГПУ я смотрю нечем заняться !! Откройте делопроизводство за вывоз икон и другой дорогой и старинной церковной утвари с Печерской и Почаевской Лавр - фигуранты ведь все рядом, а не в Боснии и Лугандоне что фиг их достанешь ..
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15.01.2021 21:20 Відповісти
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Додика объявляйте в международный розыск!
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15.01.2021 21:02 Відповісти
А когда откроют дела по вывезеным с оккупированых територий заводов, приборов и механизмов в рашкостан? хотя, чего это я)
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15.01.2021 21:04 Відповісти
а хіба є точні дані про то? неможливо ж побувати на місці і хочаб якийсь протокол скласти.
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15.01.2021 21:59 Відповісти
ГПУ я смотрю нечем заняться !! Откройте делопроизводство за вывоз икон и другой дорогой и старинной церковной утвари с Печерской и Почаевской Лавр - фигуранты ведь все рядом, а не в Боснии и Лугандоне что фиг их достанешь ..
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15.01.2021 21:20 Відповісти
Кстати,а как там крымское золото?
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15.01.2021 21:31 Відповісти
https://nigroll.com/sbu-presekla-shemu-postavki-v-vsu-nekachestvennyh-***********/ СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла и заблокировала схему поставки частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядов, не соответствующих техническим условиям.
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15.01.2021 21:31 Відповісти
Это может быть правда, а может нет, кто его знает... https://plus.obozrevatel.com/crime/pushilin-i-nikonorova-glavar-dnr-mozhet-sbezhat-v-rf-s-************.htm
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15.01.2021 22:01 Відповісти
Украинцы счастливые люди! Они до сих пор в век высоких технологий не могут понять в каком дерьме они живут! Обидно до слёз! Повезло же родиться в Неньке!
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15.01.2021 22:22 Відповісти
офіс генерального прокурора ....... так вони ж не православні і нехрещені. з якого дива вони будуть розслідувати цю справу. Для них ікона - це матеріальна складова, яка виникає після її продажу чи іншої її реалізації. Ось побачите, там за рік навіть муха не валятиметься.
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16.01.2021 11:07 Відповісти
 
 