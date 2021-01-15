Офіс ГПУ розпочав кримінальне провадження за фактом вивезення ікони з окупованого Луганська в Боснію і Герцеговину, - МЗС

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за певних умов.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У МЗС заявили, що те, що ікона вивезена з української території, є незаперечним фактом.

Раніше президент Боснії і Герцеговини Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, якщо українська сторона доведе, що шукала її до того, як її подарували главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

За його словами, Україна ніколи не ставила питання про повернення ікони. Але, за словами Ніколенка, МЗС України буде відкидати умови й ультиматуми, які ставить Додік. "Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надаватиме сприяння у рамках кримінального розслідування та експертизи і в її якнайскорішому поверненні до України", - сказав він.

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Ніколенко нагадав, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності. Відповідно до статті 7, держави-учасниці цієї Конвенції зобов’язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам’ятки. На вимогу іншої держави-учасниці країна має вживати відповідні кроки для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності.

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Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.