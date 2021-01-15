Російського опозиціонера Павла Зеленського, батька трьох дітей, заарештували на півтора місяця за твіт

Павла Зеленського, оператора російської організації "Фонд боротьби з корупцією", якою керує опозиційний політик Олексій Навальний, заарештували на півтора місяця за твіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала дружина Павла Зеленського Наталя.

Вона зазначила: "Цей день я запам'ятаю назавжди. О 6-й ранку подзвонили в двері і група ефесбешників почала обшук у нашій квартирі. Наявність трьох дітей, молодшій 4, їх не збентежила. Вони вибачалися, але робили свою роботу. Паша був у мами, і туди в цей самий час теж прийшли з обшуком. Хто ще не знає - Паша відеооператор в ФБК.

Але прийшли до нас з постановою про порушення кримінальної справи за екстремізм. А точніше за твіт, написаний, безумовно, емоційно, три місяці тому після самоспалення журналістки Ірини Славіної. Так, хтось із вас може сказати, що в Пашиних словах є заклики. Що так не можна писати в нашій країні (вже тут я б замислилася, а нормальна така постановка питання?).

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Люди, це твіт - слова, набрані пальцем, це літери, це навіть не виступ з трибуни. І таких (і гірше) твітів мільйони. Але уголовку заводять на одиниць! І з особливим завзяттям заводять їх на співробітників ФБК.

Вранці був обшук - а ввечері Пашу відправили в СІЗО на 1,5 місяця. Я виступала в суді як свідок, але слова про багатодітного батька і годувальника розчинилися в повітрі.

Для контрасту: мент, який прострелив колінце дівчинці, щоб зґвалтувати, - сидить удома. А Паша - в СІЗО".