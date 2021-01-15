Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову

"Укренерго" готує план на випадок масових відключень електроенергії, група "слуг народу" на чолі з Бужанським хоче скасувати штрафи за відмову надавати послуги українською мовою, Ляшко розповів все про заборону продажу шкарпеток і презервативів, - головні новини України 15 січня.

План віялових відключень

"Укренерго" готує план віялових відключень електрики на випадок, якщо на складах не вистачить вугілля під час морозів. Востаннє світло в Україні відключали таким чином наприкінці 90-х. Після того, як план опублікували ЗМІ, "Укренерго", РНБО і прем'єр-міністр Шмигаль заявили, що насправді електрику відключати не планують. Глава уряду визнав, що вугілля на складах ТЕС мало. Але запевнив, що ситуацію вдасться виправити завдяки запуску двох блоків АЕС.

"Газові" пристрасті

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко стверджує, що російські агенти запускають хвилю обурення його словами про необхідність розблокувати експорт газу з Росії незалежними здобувачами. Він стверджує, що для України це - "питання десятків мільярдів доларів", а Росії, навпаки, невигідно.

У різних регіонах України тривають протести проти зростання цін на газ. На Харківщині за день відбулося 13 акцій, у двох населених пунктах люди перекривали траси. На Майдан у Києві протестувальники вийшли під гаслом "Нехай палають Палаци".

Бужанський проти штрафів за відмову обслуговувати українською

Група "слуга народу" на чолі з нардепом Бужанським вимагає терміново розглянути її законопроєкт про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування. Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набирає чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не було прохання споживача про інше.

Дубінський хотів скликати "слуг народу", ті відмовилися

Нардеп Дубінський звернувся до керівництва фракції "Слуга народу" із закликом якомога швидше зібрати термінове засідання і розглянути питання про накладені на нього США санкції. Він хотів пояснити колегам, що став жертвою "брудної провокації з боку непорядних опонентів". Глава фракції Арахамія відповів, що фракція з цього приводу збиратися не буде.

Ляшко про шкарпетки і презервативи

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ляшко пояснив, що шкарпетки в магазинах заборонили продавати на вимогу самих представників бізнесу. За його словами, це зробили, щоб не ставити магазини, які торгують тільки промисловими товарами, у невигідне становище порівняно з супермаркетами, де продається все.

Про продаж презервативів він висловився так: "Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи". А потім уточнив, що засоби контрацепції ніхто продавати не забороняв.