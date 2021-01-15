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Новини
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Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову

Головні новини дня 15 січня:

"Укренерго" готує план на випадок масових відключень електроенергії, група "слуг народу" на чолі з Бужанським хоче скасувати штрафи за відмову надавати послуги українською мовою, Ляшко розповів все про заборону продажу шкарпеток і презервативів, - головні новини України 15 січня.

План віялових відключень

"Укренерго" готує план віялових відключень електрики на випадок, якщо на складах не вистачить вугілля під час морозів. Востаннє світло в Україні відключали таким чином наприкінці 90-х. Після того, як план опублікували ЗМІ, "Укренерго", РНБО і прем'єр-міністр Шмигаль заявили, що насправді електрику відключати не планують. Глава уряду визнав, що вугілля на складах ТЕС мало. Але запевнив, що ситуацію вдасться виправити завдяки запуску двох блоків АЕС.

"Газові" пристрасті

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко стверджує, що російські агенти запускають хвилю обурення його словами про необхідність розблокувати експорт газу з Росії незалежними здобувачами. Він стверджує, що для України це - "питання десятків мільярдів доларів", а Росії, навпаки, невигідно.

У різних регіонах України тривають протести проти зростання цін на газ. На Харківщині за день відбулося 13 акцій, у двох населених пунктах люди перекривали траси. На Майдан у Києві протестувальники вийшли під гаслом "Нехай палають Палаци".

Бужанський проти штрафів за відмову обслуговувати українською

Група "слуга народу" на чолі з нардепом Бужанським вимагає терміново розглянути її законопроєкт про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування. Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набирає чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не було прохання споживача про інше.

Дубінський хотів скликати "слуг народу", ті відмовилися

Нардеп Дубінський звернувся до керівництва фракції "Слуга народу" із закликом якомога швидше зібрати термінове засідання і розглянути питання про накладені на нього США санкції. Він хотів пояснити колегам, що став жертвою "брудної провокації з боку непорядних опонентів". Глава фракції Арахамія відповів, що фракція з цього приводу збиратися не буде.

Ляшко про шкарпетки і презервативи

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ляшко пояснив, що шкарпетки в магазинах заборонили продавати на вимогу самих представників бізнесу. За його словами, це зробили, щоб не ставити магазини, які торгують тільки промисловими товарами, у невигідне становище порівняно з супермаркетами, де продається все.

Про продаж презервативів він висловився так: "Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи". А потім уточнив, що засоби контрацепції ніхто продавати не забороняв.

Автор: 

Тарифи на газ (1063) Електрика (2042) Вітренко Юрій (633) Ляшко Віктор (1519) Дубінський Олександр (492) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+22
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 1707
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15.01.2021 22:05 Відповісти
+14
Пащадітє жєнщін іради!

Главные новости дня 13 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 1480
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15.01.2021 22:02 Відповісти
+14
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 4822
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15.01.2021 22:08 Відповісти
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Пащадітє жєнщін іради!

Главные новости дня 13 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 1480
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15.01.2021 22:02 Відповісти
Скажіть хто небуть цій депутатші, хай сипне нафталіну туди, звідки витягла свою маску😁
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15.01.2021 22:03 Відповісти
Ой, а хто ж це вигадав, Ліза? Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 559
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15.01.2021 22:07 Відповісти
Презервативы запретили продавать носки.
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15.01.2021 23:09 Відповісти
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 1107
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15.01.2021 23:52 Відповісти
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 1707
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15.01.2021 22:05 Відповісти
вже повний, та ще не песець

Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 9729
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15.01.2021 22:18 Відповісти
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 5845
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15.01.2021 22:07 Відповісти
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 4822
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15.01.2021 22:08 Відповісти
https://twitter.com/nepozormene

https://twitter.com/nepozormene Не позор мене https://twitter.com/nepozormene @nepozormene https://twitter.com/nepozormene/status/1350069885179723777 7 ч

Я немогла з вами не поділитися цим.
Зелена свинособака

Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 2245
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15.01.2021 22:24 Відповісти
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 4435
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15.01.2021 22:10 Відповісти
... це ще землетрусів з 1928 не було, але касаби підземну воду викачують - і таки настараються

https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



Якщо люті морози таки прийдуть, то Господь може і з цього користь нам зробити: покрити Азовське море льодом, а коли потеплішає - створити тороси і спрямувати їх рушійну силу в бік окупаційного мосту під Керч. Коли по мосту проїжджатиме потяг в 20 вагонів з солдатнею як цапів, а під містом - баржа із їх технікою
Чим більше з нас про це мріятиме, тим більше шансів на виконання бажань.
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15.01.2021 22:11 Відповісти
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 9738
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15.01.2021 22:13 Відповісти
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 6670
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15.01.2021 22:11 Відповісти
Точно, - эпоха безглуздых ограничений.
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16.01.2021 07:28 Відповісти
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 5863
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15.01.2021 22:14 Відповісти
ніхрєна не буде. русскохромосомні вже підготуватились. https://strana.ua/articles/analysis/311738-chto-delat-esli-zastavljajut-sobljudat-jazykovoj-zakon.html
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15.01.2021 22:34 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1350162793866153986 46 мин

Персональний дизайн шкарпеток для цієї брудної потвори.

Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 9145
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15.01.2021 22:15 Відповісти
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 6710
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15.01.2021 22:15 Відповісти
не терпится гундяю...пристраивает уже *****

Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 25
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15.01.2021 22:18 Відповісти
В истории христианства мне известен только ОДИН такой случай: святитель ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, которого мы прославляем 14 января, был причислен к лику святых вскоре после дня смерти, ни у кого не было сомнений в его святости уже при жизни.
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15.01.2021 22:47 Відповісти
тут самое интересно,шо при живом то такие слова...
-"мы с нетерпением ждем этого светлого дня".
по моему гундяй достоин как минимум соловков...а то и кола
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15.01.2021 22:53 Відповісти
Той випадок коли :
- дав Бог язика , та не дав розуму ...
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16.01.2021 00:08 Відповісти
На все Воля Божья. Человеческие желания и пожелания другим людям заканчиваются в земной жизни, дальше - вершатся Суд и определение Божие о человеке. Мы лишь можем гадать и предполагать. Но "Ин Суд Божий, ин суд человеческий". Хоть у меня лично этот персонаж симпатий не вызывает...
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16.01.2021 07:24 Відповісти
5 блок Запорожской АЭС пустили, но 23.01.21 должны остновить 1 блок в плановый ремонт.
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15.01.2021 22:21 Відповісти
Не кажіть ...
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16.01.2021 00:08 Відповісти
Жалуйтесь в МАГАТЭ. Они заковыряли с этими плановыми ремонтами.
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16.01.2021 06:00 Відповісти
при чем тут МАГАТЭ? Ты не в теме. Плановые ремонты должны проводиться по графику.
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16.01.2021 17:22 Відповісти
Они и делаются по графику.
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16.01.2021 18:15 Відповісти
А при чем тут "Они заковыряли с этими плановыми ремонтами"?
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16.01.2021 18:59 Відповісти
А при чем тут твой первый комментарий, что с 23-го 1 блок в ремонте?
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16.01.2021 20:05 Відповісти
Глава правительства признал, что угля на складах ТЭС мало. Но заверил, что ситуацию удастся выправить благодаря запуску двух блоков АЭС.Источник: https://censor.net/ru/n3242135
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17.01.2021 15:02 Відповісти
ты умных людей цитируешь, уважаю такое
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17.01.2021 17:13 Відповісти
Вообще не в тему.
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17.01.2021 18:30 Відповісти
https://twitter.com/viatrovych

https://twitter.com/viatrovych Volodymyr Viatrovych https://twitter.com/viatrovych @viatrovych https://twitter.com/viatrovych/status/1350067180742848512 7 ч

Лікар, який допоможе наркоману «злізти з голки» - добрий лікар.
Як назвати його, якщо він раптом знову пропонує вколотися, бо тепер можна колотися за знижкою?
Юрій Вітренко заявив про можливість закупівлі газу у Росії.
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15.01.2021 22:25 Відповісти
Клоуны таки сами себя закопают.
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15.01.2021 22:27 Відповісти
Вообще-то это с одного и того-же сайта. ЦЕНЗОР.НЕТ называется...
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 788
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15.01.2021 22:29 Відповісти
ти коли скін робиш,хоч би дати додавав.
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15.01.2021 22:35 Відповісти
Пожалуйста, мне не жалко...
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 6841
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15.01.2021 22:43 Відповісти
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 6782
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15.01.2021 22:44 Відповісти
Одна заява по іншій , що-ж вам ще сказать , попереджує влада ...
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16.01.2021 00:10 Відповісти
"Веєрних отключал" не планується, в разі коли морози довго не протримаються, так казали
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16.01.2021 16:58 Відповісти
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 7487"
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15.01.2021 22:36 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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15.01.2021 22:37 Відповісти
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 9896"
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15.01.2021 22:37 Відповісти
Чому немає жодної новини про тиск нацради з радіо та ТВ на телеканал "Прямий" ?
Журналісти Патріотичні України мають підтримувати один одного!
Слідкуйте на ю-тубі за подіями.
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15.01.2021 22:40 Відповісти
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 671
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15.01.2021 22:49 Відповісти
#уки у себя отключите отопление при морозе -15. У людей электроотопление. #идарасы конченые.
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16.01.2021 09:26 Відповісти
 
 