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Новини
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У Карпатах волонтери знайшли заблукалого туриста зі Львова, якого рятувальники розшукували з 14 січня, - ДСНС (оновлено)

У Карпатах волонтери знайшли заблукалого туриста зі Львова, якого рятувальники розшукували з 14 січня, - ДСНС (оновлено)

У Карпатах волонтери, які допомагали рятувальникам ДСНС, знайшли заблукалого туриста зі Львова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Закарпатській області.

"О 21:00 15 січня у Службу порятунку надійшла інформація про те, що туристи-волонтери, які також допомагали в пошуках туриста-львів'янина, який заблукав, знайшли в районі полонини Струнга", - сказано в повідомленні.

Зараз знайдений турист перебуває в безпечному місці, стан його здоров'я задовільний.

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На зустріч волонтерам рухаються рятувальники на всюдиході "Богун", яким пізніше львів'янина доставлять у найближчий населений пункт.

Нагадуємо, рятувальники з 14 січня займаються пошуком 25-річного львів'янина, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на г. Піп-Іван у Карпатах.

Як повідомляє Zaxid.net, волонтери добровільного рятувально-пошукового поста в Мармаросах виявили заблукалого туриста за пів кілометра від кордону на румунській стороні. У нього обмороження кінцівок.

25-річного львів’янина, який загубився під час сходження на гору Піп Іван Мармароський, розшукали. Два дні закарпатські рятувальники прочісували гірську місцевість в хуртовину і 15-градусний мороз. Виявили заблукалого туриста волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах за півкілометра від кордону на румунській стороні. У нього обмороження кінцівок.

25-річний львів’янин Стефан сам пішов в похід на гору Піп Іван Мармароський (1936 м). Вдень 14 січня був сильний снігопад, який дав приріст снігу понад 50 см. Турист втратив орієнтир та заблукав. Ввечері до волонтерів подзвонив його друг, скинув приблизні координати заблукалого і попросив допомоги у пошукової групи. Також львів’янин сам зателефонував рятувальникам.

"Він розповів, що його засипає снігом, болить нога, два рази він відкопував свій намет від снігу, бо такі сильні снігопади ламають намет. О 10 вечора два наші волонтери на скітурі (гірські лижі, на яких можна ходити) вирушили на пошуки", – розповів один з волонтерів.

Загубленого Стефана знайшли за 2-3 години десь за півкілометра від кордону на румунській стороні. "Знайшли туриста за світлом його ліхтарика вже без намета, він важко пересувався. Наші хлопці перетрусили його рюкзак, викинули все зайве, щоб полегшити його. І почали транспортувати його на пластиковій ак’ї (евакуаційній ноші, що ковзають по снігу). Близько 7 ранку вони були на хребті гори Піп Іван. За допомогою 40-метрової мотузки і альпіністського спорядження спускали його вниз. Близько 6:00 вечора 15 січня його доставили до гірського притулку", – сказано в повідомленні.

У туриста є ознаки обмороження на пальцях ніг і рук. Його зігріли, стан чоловіка не критичний, тепер рятувальники його мають транспортувати до медзакладу.

Автор: 

Карпати (266) рятувальники (170) ДСНС (5192) Закарпатська область (2088)


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Топ коментарі
+17
этого мальчика пора смывать в унитаз истории
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15.01.2021 22:20 Відповісти
+11
спасателям слава! не зря свой хлеб едят, в снегу по пояс выбороли своего туриста
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15.01.2021 22:12 Відповісти
+9
Расскажет внукам, каким балбесом безбашенным был в молодости
А корешам,как с острогой ходил на карпатского медведя
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15.01.2021 22:19 Відповісти
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ну вот...а его уже в Румынии искать хотели...
молоток! живой, поросенок!!!
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15.01.2021 22:09 Відповісти
контрабас отнёс и вернулся )
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15.01.2021 22:44 Відповісти
ну хоть спасатели поимели туриста в свои опытные руки )
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15.01.2021 22:09 Відповісти
подснежная ловля на туриста
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15.01.2021 22:10 Відповісти
спасателям слава! не зря свой хлеб едят, в снегу по пояс выбороли своего туриста
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15.01.2021 22:12 Відповісти
я не понял, волонтеры или спасатели?
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15.01.2021 22:13 Відповісти
повилазило? "... туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, ..."Источник: https://censor.net/ru/n3242136
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15.01.2021 22:26 Відповісти
этот маланчик? не?
В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова, которого разыскивали с 14 января, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1994
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15.01.2021 22:16 Відповісти
этого мальчика пора смывать в унитаз истории
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15.01.2021 22:20 Відповісти
Этого бы волонтеры не искали.
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15.01.2021 23:39 Відповісти
Ви навіщо на фоні замку Любарта розмітили це непорозуміння? Для мене, як лучанина- це образа.
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16.01.2021 01:32 Відповісти
Расскажет внукам, каким балбесом безбашенным был в молодости
А корешам,как с острогой ходил на карпатского медведя
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15.01.2021 22:19 Відповісти
він одійшов за цигарками у найближчий снігур? чи відлити?
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15.01.2021 22:28 Відповісти
турист не мамонт, турист не вымрет
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15.01.2021 22:24 Відповісти
Молодцы.спасли человека
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15.01.2021 22:29 Відповісти
Хлопу дуже пощастило. Одному взимку туди лізти - то повне безумство навіть для дуже досвідченого і спорядженого. Отримав травму, потрапив у лавину, поморозився, знесилів і відсутній зв'язок з рятувальниками - шансів вибрести в цивілізацію мало.
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15.01.2021 23:09 Відповісти
Slava Bogu !
Respect volonteram !
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15.01.2021 23:35 Відповісти
А где пограничники на дронах с инфракрасными камерами? Ходит-бродит по границе, никому дела нет.
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16.01.2021 06:51 Відповісти
Волонтери-рятувальники. Що сказати?-Хлопці зі сталевими яйцями. І що характерно, без імен, мабуть, задля адреналіну. Бійці. Цей хлопчик повинен їх до смерті горілкою поїти.
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16.01.2021 07:11 Відповісти
Хорошо, конечно, только, жаль, что не тот мальчик потерялся.
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16.01.2021 07:25 Відповісти
Счастливчик. Говорят что дуракам везет, вот этому ооочень повезло.
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16.01.2021 13:03 Відповісти
признаки обморожения - повезет ему если не отрежут пальцы ног
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11.03.2021 22:11 Відповісти
 
 