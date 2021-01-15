У Карпатах волонтери знайшли заблукалого туриста зі Львова, якого рятувальники розшукували з 14 січня, - ДСНС (оновлено)

У Карпатах волонтери, які допомагали рятувальникам ДСНС, знайшли заблукалого туриста зі Львова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Закарпатській області.

"О 21:00 15 січня у Службу порятунку надійшла інформація про те, що туристи-волонтери, які також допомагали в пошуках туриста-львів'янина, який заблукав, знайшли в районі полонини Струнга", - сказано в повідомленні.

Зараз знайдений турист перебуває в безпечному місці, стан його здоров'я задовільний.

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На зустріч волонтерам рухаються рятувальники на всюдиході "Богун", яким пізніше львів'янина доставлять у найближчий населений пункт.

Нагадуємо, рятувальники з 14 січня займаються пошуком 25-річного львів'янина, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на г. Піп-Іван у Карпатах.

Як повідомляє Zaxid.net, волонтери добровільного рятувально-пошукового поста в Мармаросах виявили заблукалого туриста за пів кілометра від кордону на румунській стороні. У нього обмороження кінцівок.

25-річного львів’янина, який загубився під час сходження на гору Піп Іван Мармароський, розшукали. Два дні закарпатські рятувальники прочісували гірську місцевість в хуртовину і 15-градусний мороз. Виявили заблукалого туриста волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах за півкілометра від кордону на румунській стороні. У нього обмороження кінцівок.

25-річний львів’янин Стефан сам пішов в похід на гору Піп Іван Мармароський (1936 м). Вдень 14 січня був сильний снігопад, який дав приріст снігу понад 50 см. Турист втратив орієнтир та заблукав. Ввечері до волонтерів подзвонив його друг, скинув приблизні координати заблукалого і попросив допомоги у пошукової групи. Також львів’янин сам зателефонував рятувальникам.

"Він розповів, що його засипає снігом, болить нога, два рази він відкопував свій намет від снігу, бо такі сильні снігопади ламають намет. О 10 вечора два наші волонтери на скітурі (гірські лижі, на яких можна ходити) вирушили на пошуки", – розповів один з волонтерів.

Загубленого Стефана знайшли за 2-3 години десь за півкілометра від кордону на румунській стороні. "Знайшли туриста за світлом його ліхтарика вже без намета, він важко пересувався. Наші хлопці перетрусили його рюкзак, викинули все зайве, щоб полегшити його. І почали транспортувати його на пластиковій ак’ї (евакуаційній ноші, що ковзають по снігу). Близько 7 ранку вони були на хребті гори Піп Іван. За допомогою 40-метрової мотузки і альпіністського спорядження спускали його вниз. Близько 6:00 вечора 15 січня його доставили до гірського притулку", – сказано в повідомленні.

У туриста є ознаки обмороження на пальцях ніг і рук. Його зігріли, стан чоловіка не критичний, тепер рятувальники його мають транспортувати до медзакладу.