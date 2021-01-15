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В.о. міністра енергетики Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів

В.о. міністра енергетики Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів

Україні, незважаючи на дефіцит електроенергії, вдасться найближчим часом уникнути віялових відключень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle сказав виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Зараз у нас є дефіцит електроенергії на ринку", - зазначив Вітренко.

За його словами, це пов'язано з низьким виробленням енергії на сонячних і вітрових електростанціях через погодні умови. "У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка ми включаємо газомазутові блоки, тому що спостерігається дефіцит електроенергії", - продовжив Вітренко.

Брак вугілля на складах він пояснив тим, що останній квартал минулого року теплові електростанції працювали на піку потужностей, оскільки на ремонтах були блоки атомних електростанцій. За його словами, дефіцит електроенергії становить тисячі мегават, який планують покрити за рахунок включення газомазутних блоків.

Читайте також: Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго"

"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, (...) не буде віялових відключень електроенергії", - сказав Вітренко.

Він додав, що Україна має стати частиною великої європейської енергосистеми, щоб такі ситуації не повторювалися в майбутньому.

Щодо цін на газ для населення Вітренко зазначив, що уряд вирішив знизити їх для побутових споживачів з 1 лютого.

"За результатами моніторингу ринку природного газу було виявлено, що велика частина постачальників - регіональні постачальні компанії - фактично зловживають своїм домінуючим становищем", - констатував виконувач обов'язків міністра. "Як тимчасовий карантинний захід уряд вирішив обмежити граничну ціну поставки газу населенню", - зауважив Вітренко.

За його словами, цей крок можна вважати ринковим заходом, оскільки уряд не зобов'язує нікого поставляти газ за такою ціною, а споживачі зможуть купувати блакитне паливо у "Нафтогазу". Вітренко додав, що знижені ціни діятимуть до кінця карантину і фактично до кінця опалювального сезону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До віялових відключень не вдаватимемося. Ситуація непроста, але і не критично складна, - Шмигаль

Автор: 

Електрика (2042) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+28
Погубить работающие АЭС с дешевой электроэнергией, чтобы покупать дорогую у Ахметова или в Роисии+Беларуси.
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15.01.2021 22:35 Відповісти
+20
Можна жити й без мозку! Доказано 73-ма відсотками одноклєточних.
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15.01.2021 22:34 Відповісти
+18
Довыбирались безмозглые.
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15.01.2021 22:37 Відповісти
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https://twitter.com/freeukrman

https://twitter.com/freeukrman ДревляниН https://twitter.com/freeukrman @freeukrman https://twitter.com/freeukrman/status/1350041621476347904 9 ч

Докерувалась влада Зеленського за 2 роки до такого, що в енергетиці повна жопа.
Да така, що на повному серйозі йде мова про графіки обмеження та аварійного відключення споживачів від електроспоживання.

И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 3619
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15.01.2021 22:32 Відповісти
Погубить работающие АЭС с дешевой электроэнергией, чтобы покупать дорогую у Ахметова или в Роисии+Беларуси.
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15.01.2021 22:35 Відповісти
Только наличие атомной генерации спасло Украину от энергетического краха в 14-15 х годах. Сейчас слуги спешно исправляют этот недочет.
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15.01.2021 22:41 Відповісти
сынок полная копия своей ..бнутой мамашки жаль что ее тварь гранатой только посекло оооочччеееень жаль...
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15.01.2021 22:43 Відповісти
Так погубить же и была задача.
Нужно перекачивать бабло в нужные карманы.
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15.01.2021 22:56 Відповісти
нужна висилиц
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15.01.2021 22:39 Відповісти
побольше
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15.01.2021 22:39 Відповісти
Надто фарисейськими бачаться заяви нинішнього в.о. міністра енергетики і колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка. На попередній посаді він енергійно відстоював принцип ринкового ціноутворення, ба більше - лобіював прив'язку ціни на газ до його вартості на європейських газових біржах. При цьому ігнорувався той факт, що Україна видобуває 20 млрд кубометрів власного газу і його собівартість в рази нижча, ніж ціна імпортного газу та його доставки.
Натомість https://www.facebook.com/100007211555008/videos/2394761580774204/ на новій посаді Вітренко розвернувся на 180 градусів . І тепер пропонує, по-перше, відновити обов'язкові продажі газу «Нафтогазу» для потреб населення - як це було до запровадження ринку. А по-друге, запровадити схему «хаб мінус», тобто виключити з ціни вартість транспортування газу через територію України до європейської біржі, де він придбаний для споживання в Україні. Таку ціну, на думку Вітренка, слід фіксувати на рік і щорічно переглядати. За його розрахунками, «Нафтогаз» міг би продавати в січні газ по 5,9 грн за кубометр, що значно нижче від середньозваженої ціни газзбутів - 9,6 грн.
Така схема з регулюванням ціни справді могла б знизити ціни на газ - зрештою, за подібною моделлю «Нафтогаз» забезпечував населення раніше. Втім, не факт, що вона буде прийнята - адже це множить на нуль результати багаторічних переговорів України з МВФ та Євросоюзом щодо запровадження повноцінних ринкових взаємовідносин у газовій сфері (саме їх свого часу активно просував Вітренко). По-друге, «Нафтогаз», яким керує колишній соратник, а нинішній ворог Вітренка Андрій Коболєв, аж ніяк не радіє перспективам відновлення регульованих, а не ринкових цін для населення. Там пропонують іншу модель - мовляв, хай газзбути публікують тариф одразу на рік, щоб населення заздалегідь знало, на що чекати. Зрозуміло, що від цінового шоку ця пропозиція не рятує. Зазначимо, що повернення до регулювання ціни на газ означає зростання корупції в цій сфері і крадіжок газу, який під виглядом "газу для населення" продаватимуть дорожче підприємцям. - https://texty.org.ua/articles/102734/ze-taryf-chomu-podorozhchav-haz-i-sho-potribno-robyty-uryadu/?src=main
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15.01.2021 22:41 Відповісти
ну 2 дня назад НАБУ вставили в 5 точку Ахметке по самое гланды отменив незаконное прекращение уголовного дела (закрытие) Роттердам+++ по газу они придумали Дюссельдорф газ хаб + внутри страны уже прикрутили хаб минус и кто придумывает все эти схематозы ДТЕК имени Наперстка... с Роттердамом они сами себя высекли причем в расчетах что всучили и уболтали или купили решение НКРЕКП... а именно уголь марки Г занимает ничтожный процент от общей массы где то 300 тысяч тонн на 2 5 миллионов тон всего уголька добываемого в стране так вот в расчеты они обосновали Роттердам + доставка угля из ЮАР море 300 тысяч тонн.... а на деле формулу на 300 тысяч натянули на весь уголь- который добывается в Украине и даже из России он никак не мог ехать морем через морской порт..Роттердам и тут кстати вопрос почему из ЮАР по факту уголь выгружали в Южном и Одесских торговых портах и каким боком Роттердам ко всей этой лабуде??!!если по углю в Европе кластером выступает Ганновер Германия??!!....
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15.01.2021 22:50 Відповісти
https://twitter.com/__M_s_n__

https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1350170918639833088 1 ч

"Блокада Донбасу" в 2017 затівалась бенею для того, щоб переключити ТЕС з ахметовського вугілля на свій мазут.
Оці всі садові, парасюки, геруси, сімьони, оцей *********** сирок лобіював інтереси бабушкі, прикриваючись звільненням полонених.
Аж тут бабушкіни птєнци прийшли до влади))
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15.01.2021 23:02 Відповісти
Де в тексті написано про наміри "аварійного відключення споживачів"?
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16.01.2021 09:39 Відповісти
Можна і без світла жити! Тільки не ПОРОШЕНКО!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 22:33 Відповісти
Можна жити й без мозку! Доказано 73-ма відсотками одноклєточних.
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15.01.2021 22:34 Відповісти
Так как раз при Порошенко подняли тарифы в 10 раз и при Порошенко ввели эти Наблюдательные советы которые сейчас грабят украинцев
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15.01.2021 22:45 Відповісти
Голубая луна всєму віной, Боря! 😁
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15.01.2021 22:48 Відповісти
🤣🤣🤣 карета старая... кольоса гнутиє... а нам всьо пофігу, ми іпонутиє...
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15.01.2021 22:33 Відповісти
Обязанности министра энергетики Юрий Витренко."Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке", - отметил Витренко.Что ж ты (нех слово по вкусу) продаешь электроэнергию в Молдову?
Почему ты делаешь предложение закупать газ у русского гитлера?
По той же причине, что Кравченко предлагает гитлеру воду в Крым?
Сколько вы все стоите в базарный день?
Все вы заслужили полный блэкаут по жизни...
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15.01.2021 22:34 Відповісти
скажу больше проект который готова была финансировать Европа, **** и так далее о строительстве линии ЛЭП чтобы соединить Бурштынский энерго-остров со всей Украиной Ахметов зарубил на корню.... там он беспредельничает по полной гоня всю энергетику в Европу а внутри страны продает ее дороже чем ее гнать например из Канады...
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15.01.2021 22:42 Відповісти
Доруководились...
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15.01.2021 22:35 Відповісти
Довыбирались безмозглые.
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15.01.2021 22:37 Відповісти
Думаю, мы сможем без труда нарастить поставки электроэнергии в этот трудный период.
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15.01.2021 22:36 Відповісти
ПНХ - ПОСТАЧАЛЬНИК СРАНИЙ.
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15.01.2021 22:39 Відповісти
Смокчи мовчки у свого диктатора.
Я б взагалі нічого не купляв у Білорусі, поки це не країна, а шістка росії.
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17.01.2021 00:43 Відповісти
Звиздец, зелень докерувалась до полной разрухи всего за полтора года.
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15.01.2021 22:37 Відповісти
А куди ж поділась енергія яку виробляють АЕС? Чи вони у нас тільки людей труять?
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15.01.2021 22:38 Відповісти
А куда она делась?
Сейчас работает 12 из 15 энергоблоков АЭС, три энергоблока в плановом ремонте.
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16.01.2021 04:31 Відповісти
Если повесить Коболева и Витренко на железный крюк нанзав их через живот то они раскажут перед смертью всю схему кто грабит Украинцев .
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15.01.2021 22:38 Відповісти
і геруса.
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15.01.2021 22:41 Відповісти
От хотим развиваться быстрее до нам бы выжить всего за полтора года. Грустный рекорд зебилов.
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15.01.2021 22:39 Відповісти
о каком дефиците речь? выработка та же, производство- упало...
да её девать некуда !!!
и это с учётом того что её потери уже где-то под 30 % !!!
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15.01.2021 22:39 Відповісти
Довели страну,мрази зеленые...
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15.01.2021 22:39 Відповісти
ну оближи по теме,раз так хочется
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15.01.2021 22:57 Відповісти
При Порошенко була така срака в країні? Хоч натяк був на відключення веєрні електроенергії?
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15.01.2021 22:46 Відповісти
На питання відповідь надай. А стосовно хто кого куди привів, просто перечитай програму передвиборчу твого блазня, та передивись дебати на стадіоні. Все ж було так легко, метати бісер перед бидлом.
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15.01.2021 22:55 Відповісти
Да. В 15 году была такая же ситуация, после которой и появился Роттердам+, веерных отключений не случилось тогда. А сейчас посмотрим.
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16.01.2021 04:36 Відповісти
Нет. Не было. Вы лжете. Украина была в состоянии войны в 2015 году. Шли боеые действия часть Украины была под оккупацией и был большой небаланс, но не было таких долгов, не было отключени блоков АЭС.
Скажу больше, сейча дог перед производителями, за год стал в три раза больше чем за все 20 лет существования Энергоринка.
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16.01.2021 09:49 Відповісти
Т.е. это при Порошенко у нас опять заговорили о поставках газа из Раши? Т.е. это при Порошенко у нас был такой звиздец в энергетике и рекордные цены на газ, электрику, отопление и т.д. И это при Порошенко у нас стали брать за доставку? Как же мы получали все до этого? Прямо чудеса.
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15.01.2021 22:51 Відповісти
думаю Витренко нужно пройти без проблем накуй
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15.01.2021 22:40 Відповісти
Так це ще пару місяців тому ,до нього вграли атомні електростанції зелені мразі
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15.01.2021 22:51 Відповісти
Эти суки за полтора года угробили Украину.
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15.01.2021 22:41 Відповісти
Нє, нє. Це в більшості "досягнення" мудрого наріду! Дивіденди повинні бути щедрими. Щоб кармани розірвало, і на хліб не помістилось...
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15.01.2021 22:45 Відповісти
Ага, начни веерные отключения. Зелёные подонки пропеллером вылетят из Украины
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15.01.2021 22:41 Відповісти
Вы видимо "снесун"?
Быдло настроено глотать.
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16.01.2021 00:23 Відповісти
не глотатель и не диванный точно
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16.01.2021 03:08 Відповісти
Ага, кресельный)))
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16.01.2021 03:15 Відповісти
Докерувалися блазні...
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15.01.2021 22:42 Відповісти
а вот если б киловатт был бы по 5 грн...тогда б на всех хватило??? да???
думаю дворцам и их бохоподобным хозяивам жизни блекауты не грозят...
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15.01.2021 22:43 Відповісти
Прийде весна сажати будемо, доречі ось дуже популярний в минулому метод садіння злочинцівИ.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 2827
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15.01.2021 22:45 Відповісти
Він наче гопака танцює.
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16.01.2021 02:39 Відповісти
https://turchynov.com/blog/details/energetichnij-kolaps-yak-tehnologiya-zradi-i-kapitulyaciyi Енергетичний колапс, як технологія зради і капітуляції

И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 8354
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15.01.2021 22:48 Відповісти
Нужно сделать по 3.20 за Квт чтобы зевыродки в полной мере наслаждались зелёной энергией
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15.01.2021 22:50 Відповісти
Украинцы бесхребетные терпилы и поэтому ничего не измениться в лучшую сторону! 400 лет так!!!! И меня угораздило родиться в Неньке!
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15.01.2021 22:50 Відповісти
https://twitter.com/ligovs

https://twitter.com/ligovs Ronin



"Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це список серіалів "Квартал-95", проданих до Ф в 2020-му р. А є ще тб-шоу, концерти Бізнес на крові процвітає.Руні подобаються жарти, котрі "хохлів" принижують.
Але то не "Рошен", то нашим манкуртам очі не муляє


И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 354
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15.01.2021 22:52 Відповісти
Три года до его пересиденства я не мог смотреть эту потвору!
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15.01.2021 22:54 Відповісти
И.о.гражданина страны, и.о. сына, и.о. министра, и.о. человека, и.о. совести, и.о. и.о......
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15.01.2021 22:53 Відповісти
витренко, в случае дефицита э/э - подключи страну к резервному генератору дворца ахметова в плютах !
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15.01.2021 22:57 Відповісти
А ЗЕлохам дуже подобається.
И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 4388
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15.01.2021 23:01 Відповісти
Откуда у вас уголь на тэс будет если вы за него не платите? А ещё три года юмористам править
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15.01.2021 23:02 Відповісти
Звідки взявся дефіцит ??👹👹👹
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15.01.2021 23:02 Відповісти
прорашистские "зе слуги" создают дефицит по указанию куйла для того.что бы Украине снова натянуть рашистскую енергетическую удавку
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15.01.2021 23:05 Відповісти
блэкаут, локдаун, школа он-лайн - новые термины дипильные и новые реалии от вовочки..
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15.01.2021 23:07 Відповісти
не волнуйтесь, не отключат. А если и отключат, то не во время выступления рабиновича по тв. Его выступления пропустить вам не позволят
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15.01.2021 23:08 Відповісти
Нас можно поздравить со старым "Новым" 2010 годом! Пришла эпоха пахла (кровосиси), зарплату уже начали у бюджетников задерживать, блекаут на носе =) с Крыма прилетела, что дальше таваризчи зЕлохи73%??? Ведь, именно вы соучастники этого грабежа, не звиздите что вас обманули!!! Скоро и язЕлох, на международной арене будет нерукопожатым, как и проффесионал головных уборов...
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15.01.2021 23:08 Відповісти
И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 1607И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 2482

Вторник добавил, что сниженные цены будут действовать до конца карантина и фактически до конца отопительного сезона. Источник: https://censor.net/ru/n3242142
Ну вы типа понялиИ.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 1563 - по пятницу включительно, затронет субботу фактически до воскресенья.
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15.01.2021 23:08 Відповісти
Вначале отключают електростанции а потом жалуются что електроенергии не хватает. Ощущение что измываются и проверяют предел терпения у людей.
Как бы народ не взял управление в свои руки.
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15.01.2021 23:13 Відповісти
И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 4845
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15.01.2021 23:13 Відповісти
Не вистачає вугілля, а у нас шахти закривають.
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15.01.2021 23:13 Відповісти
То зЕлохи мозок "вугіллям" називають!
Кацапощелепні, що зробиш...
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15.01.2021 23:26 Відповісти
Припухший звиздюк. Какой блекаут? Блекаут тебе скоро будет, урод мордатый.
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15.01.2021 23:15 Відповісти
панове, а вы уверены, что в Крым э/э не поставляют ???
ведь крысакам надо воду топить, пока снег на Ай-Петри )))
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15.01.2021 23:17 Відповісти
Скільки ел.енергії Україна добуває, потребує і скільки продає за кордон? В Крим ел.енергію не поставляємо, на Донбас також + зелена енергетика і не хватає в України енергії? Може досить дурити народ? Експорт електроенергії України за 2020 рік... https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/9/668990/
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15.01.2021 23:22 Відповісти
Не, ну вы слышали поца - "надеемся что СЛЕДУЮЩУЮ неделю мы пройдем без блэкаутов !" - та если это произойдет то мы с тебя сделаем Блэка с аутом в оппе..
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15.01.2021 23:26 Відповісти
женіть цю панянку, що готує віялові відключення електроструму
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15.01.2021 23:26 Відповісти
могут ли клоуны отключать рубильники ?
нет, клоуны могут только включать ... дурака !
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15.01.2021 23:26 Відповісти
Такое впечатление, что у "95"-го всё идёт по плану! И Крым с лугандоном вернётся в Югозападный украинский округ расиськой *********!
А главное что? Что бы не стреляли, ну а расстрелы, не в счёт...
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15.01.2021 23:37 Відповісти
Министр не уверен, он надеется! Интересно, а в чем же все-таки он уверен?
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15.01.2021 23:41 Відповісти
Зупинили атомні електростанції навмисно,щоб зробити дефіцит е/е в країні і щоб потім купувати її у РФ.
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16.01.2021 00:08 Відповісти
В нас нема недостатку в газі, електриці чі у вугіллі. Ці падли нагнітають паніку щоб ми знову все купляли в рашці !!! 8 атомних блоків, купа газу в підземних сховищах. Хтось вірить що ми загинаємося??? Це саботаж на державному рівні і державна зрада !!! (с)
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16.01.2021 00:15 Відповісти
Які 8? Тільки на ЗАЕС 6 блоків, а загалом 15.
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17.01.2021 00:34 Відповісти
Головне не дати ворогам втекти з України. Народ з ними розбереться своїм судом.
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16.01.2021 01:11 Відповісти
Зима только началась, а на складах уже нет угля?
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16.01.2021 01:37 Відповісти
а шо і шишкам відключатимуть? тому ВИ пройдете без блекауту, а ось смертні - будуть з ним!
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16.01.2021 02:34 Відповісти
Меньше, чем за 2 года, ЗЕлеными ублюдками сделано:
- изнасилована Конституция;
- узурпированы все ветви власти;
- уничтожена экономика;
- уничтожено производство;
- уничтожены все реформы, начатые до них;
- уничтожены энергорынок и энергетика;
- уничтожен газовый рынок;
- полным ходом уничтожается ВСУ;
- полным ходом уничтожается энергонезависимость от РФ.

А теперь, зебилы, сидите в темноте без свечей, носков, денег в локдауне.
Следующий этап - продукты по карточкам и гривны в рулонах.

Здравствуй Венесуэла!!!
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16.01.2021 02:34 Відповісти
Отмена безвиза, что бы от покращення сбежать никто не смог
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16.01.2021 08:35 Відповісти
Це синочок конотопськоі відьми Вітренко?

Ну, як відомо: яблуко від бярози далеко не падає.
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16.01.2021 03:03 Відповісти
Докерувалися зебилы!
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16.01.2021 05:16 Відповісти
Айяяй, а кто это сделал всех нас вместе?
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16.01.2021 08:34 Відповісти
В.о. міністра енергетики Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів - Цензор.НЕТ 981
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16.01.2021 09:07 Відповісти
а який прибуток закладений в цих тарифах, а яка маржа?! і по якій ціні закуплений газ влітку?! чому про це ніхто не говорить....яка рашка?! забули яквони краном кожен рік крутили , знов 73%
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16.01.2021 09:59 Відповісти
І ще при практично плюсовій температурі в грудні - 1300 грн за опалення 50м2, всі говорять про утеплення, а де лічильники в радянських будинках з вертикальним розведенням, нам вішають лапшу пронеможливість, а в східній Європі вже давно всі будинки перевели на індивідуальні лічильники - ось це і є економія, але це не вигідно фірташам і ім подобним
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16.01.2021 10:03 Відповісти
А он мне нравится!
Единственный из всего зеделенского Кабивета министров, которым может вменяемо говорить!
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16.01.2021 10:33 Відповісти
ЗЕ лечит своих баранов битьем тарифами и кормит сказками. Но даже суровые условия не заставят их изменить традиции. В случае опасности они гадят, блеют и расшибаю лоб об стену. Думать не пробуют.
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16.01.2021 10:35 Відповісти
Який може бути дефіцит, коли в Україні надлишок потужностей для виробництва електроенергії? Хіба що коли вороги керують енергетичним сектором та державою.
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17.01.2021 00:26 Відповісти
 
 