В.о. міністра енергетики Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів
Україні, незважаючи на дефіцит електроенергії, вдасться найближчим часом уникнути віялових відключень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle сказав виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко.
"Зараз у нас є дефіцит електроенергії на ринку", - зазначив Вітренко.
За його словами, це пов'язано з низьким виробленням енергії на сонячних і вітрових електростанціях через погодні умови. "У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка ми включаємо газомазутові блоки, тому що спостерігається дефіцит електроенергії", - продовжив Вітренко.
Брак вугілля на складах він пояснив тим, що останній квартал минулого року теплові електростанції працювали на піку потужностей, оскільки на ремонтах були блоки атомних електростанцій. За його словами, дефіцит електроенергії становить тисячі мегават, який планують покрити за рахунок включення газомазутних блоків.
"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, (...) не буде віялових відключень електроенергії", - сказав Вітренко.
Він додав, що Україна має стати частиною великої європейської енергосистеми, щоб такі ситуації не повторювалися в майбутньому.
Щодо цін на газ для населення Вітренко зазначив, що уряд вирішив знизити їх для побутових споживачів з 1 лютого.
"За результатами моніторингу ринку природного газу було виявлено, що велика частина постачальників - регіональні постачальні компанії - фактично зловживають своїм домінуючим становищем", - констатував виконувач обов'язків міністра. "Як тимчасовий карантинний захід уряд вирішив обмежити граничну ціну поставки газу населенню", - зауважив Вітренко.
За його словами, цей крок можна вважати ринковим заходом, оскільки уряд не зобов'язує нікого поставляти газ за такою ціною, а споживачі зможуть купувати блакитне паливо у "Нафтогазу". Вітренко додав, що знижені ціни діятимуть до кінця карантину і фактично до кінця опалювального сезону.
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https://twitter.com/freeukrman ДревляниН https://twitter.com/freeukrman @freeukrman https://twitter.com/freeukrman/status/1350041621476347904 9 ч
Докерувалась влада Зеленського за 2 роки до такого, що в енергетиці повна жопа.
Да така, що на повному серйозі йде мова про графіки обмеження та аварійного відключення споживачів від електроспоживання.
Нужно перекачивать бабло в нужные карманы.
Натомість https://www.facebook.com/100007211555008/videos/2394761580774204/ на новій посаді Вітренко розвернувся на 180 градусів . І тепер пропонує, по-перше, відновити обов'язкові продажі газу «Нафтогазу» для потреб населення - як це було до запровадження ринку. А по-друге, запровадити схему «хаб мінус», тобто виключити з ціни вартість транспортування газу через територію України до європейської біржі, де він придбаний для споживання в Україні. Таку ціну, на думку Вітренка, слід фіксувати на рік і щорічно переглядати. За його розрахунками, «Нафтогаз» міг би продавати в січні газ по 5,9 грн за кубометр, що значно нижче від середньозваженої ціни газзбутів - 9,6 грн.
Така схема з регулюванням ціни справді могла б знизити ціни на газ - зрештою, за подібною моделлю «Нафтогаз» забезпечував населення раніше. Втім, не факт, що вона буде прийнята - адже це множить на нуль результати багаторічних переговорів України з МВФ та Євросоюзом щодо запровадження повноцінних ринкових взаємовідносин у газовій сфері (саме їх свого часу активно просував Вітренко). По-друге, «Нафтогаз», яким керує колишній соратник, а нинішній ворог Вітренка Андрій Коболєв, аж ніяк не радіє перспективам відновлення регульованих, а не ринкових цін для населення. Там пропонують іншу модель - мовляв, хай газзбути публікують тариф одразу на рік, щоб населення заздалегідь знало, на що чекати. Зрозуміло, що від цінового шоку ця пропозиція не рятує. Зазначимо, що повернення до регулювання ціни на газ означає зростання корупції в цій сфері і крадіжок газу, який під виглядом "газу для населення" продаватимуть дорожче підприємцям. - https://texty.org.ua/articles/102734/ze-taryf-chomu-podorozhchav-haz-i-sho-potribno-robyty-uryadu/?src=main
https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1350170918639833088 1 ч
"Блокада Донбасу" в 2017 затівалась бенею для того, щоб переключити ТЕС з ахметовського вугілля на свій мазут.
Оці всі садові, парасюки, геруси, сімьони, оцей *********** сирок лобіював інтереси бабушкі, прикриваючись звільненням полонених.
Аж тут бабушкіни птєнци прийшли до влади))
Почему ты делаешь предложение закупать газ у русского гитлера?
По той же причине, что Кравченко предлагает гитлеру воду в Крым?
Сколько вы все стоите в базарный день?
Все вы заслужили полный блэкаут по жизни...
Я б взагалі нічого не купляв у Білорусі, поки це не країна, а шістка росії.
Сейчас работает 12 из 15 энергоблоков АЭС, три энергоблока в плановом ремонте.
да её девать некуда !!!
и это с учётом того что её потери уже где-то под 30 % !!!
Скажу больше, сейча дог перед производителями, за год стал в три раза больше чем за все 20 лет существования Энергоринка.
Быдло настроено глотать.
думаю дворцам и их бохоподобным хозяивам жизни блекауты не грозят...
https://twitter.com/ligovs Ronin
"Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це список серіалів "Квартал-95", проданих до Ф в 2020-му р. А є ще тб-шоу, концерти Бізнес на крові процвітає.Руні подобаються жарти, котрі "хохлів" принижують.
Але то не "Рошен", то нашим манкуртам очі не муляє
Вторник добавил, что сниженные цены будут действовать до конца карантина и фактически до конца отопительного сезона. Источник: https://censor.net/ru/n3242142
Ну вы типа поняли - по пятницу включительно, затронет субботу фактически до воскресенья.
Как бы народ не взял управление в свои руки.
Кацапощелепні, що зробиш...
ведь крысакам надо воду топить, пока снег на Ай-Петри )))
нет, клоуны могут только включать ... дурака !
А главное что? Что бы не стреляли, ну а расстрелы, не в счёт...
- изнасилована Конституция;
- узурпированы все ветви власти;
- уничтожена экономика;
- уничтожено производство;
- уничтожены все реформы, начатые до них;
- уничтожены энергорынок и энергетика;
- уничтожен газовый рынок;
- полным ходом уничтожается ВСУ;
- полным ходом уничтожается энергонезависимость от РФ.
А теперь, зебилы, сидите в темноте без свечей, носков, денег в локдауне.
Следующий этап - продукты по карточкам и гривны в рулонах.
Здравствуй Венесуэла!!!
Ну, як відомо: яблуко від бярози далеко не падає.
Единственный из всего зеделенского Кабивета министров, которым может вменяемо говорить!