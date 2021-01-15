Українця затримали у Гонконзі за те, що допомагав активістам тікати до Тайваню, ㅡ ЗМІ

29-річний українець разом із десятком інших підозрюваних допомагав продемократичним активістам тікати до Тайваню. Його затримала влада Гонконгу.

Про це пише видання South China Morning Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Усього правоохоронці Гонконгу затримали 11 осіб за підозрою в допомозі "людям, які переховувалися від правосуддя", утекти з країни.

Серед підозрюваних 8 чоловіків і 3 жінки віком від 18 до 72 років, зокрема радник міського округу Гонконгу Коулун-Сіті Даніель Вонг Квок-тун. За попередніми даними, затриманий 29-річний українець Кирило працює в ресторані.

За даними журналістів, усіх підозрюваних утримували в буцегарні понад 28 годин. Їх затримали з можливістю виходу під заставу, щонайменше чотири людини вже на волі.

Як зазначає президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" та головний координатор проєкту Free Hong Kong Center Артур Харитонов, усім їм інкримінують пожертви від тисячі до десятків тисяч гонконгських доларів (від 3,6 тисячі грн) для порятунку 12 продемократичних активістів, які в серпні 2020 року намагалися втекти морем до Тайваню.

"Окрім цього, джерело в поліції Гонконгу повідомляє, що деяких затриманих "надавачів допомоги" звинувачують в організації тактичних дій порятунку, зокрема — у наданні укриття", ㅡ зазначає Харитонов.

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