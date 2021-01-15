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Новини
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Українця затримали у Гонконзі за те, що допомагав активістам тікати до Тайваню, ㅡ ЗМІ

Українця затримали у Гонконзі за те, що допомагав активістам тікати до Тайваню, ㅡ ЗМІ

29-річний українець разом із десятком інших підозрюваних допомагав продемократичним активістам тікати до Тайваню. Його затримала влада Гонконгу.

Про це пише видання South China Morning Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Усього правоохоронці Гонконгу затримали 11 осіб за підозрою в допомозі "людям, які переховувалися від правосуддя", утекти з країни.

Серед підозрюваних 8 чоловіків і 3 жінки віком від 18 до 72 років, зокрема радник міського округу Гонконгу Коулун-Сіті Даніель Вонг Квок-тун. За попередніми даними, затриманий 29-річний українець Кирило працює в ресторані.

За даними журналістів, усіх підозрюваних утримували в буцегарні понад 28 годин. Їх затримали з можливістю виходу під заставу, щонайменше чотири людини вже на волі.

Як зазначає президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" та головний координатор проєкту Free Hong Kong Center Артур Харитонов, усім їм інкримінують пожертви від тисячі до десятків тисяч гонконгських доларів (від 3,6 тисячі грн) для порятунку 12 продемократичних активістів, які в серпні 2020 року намагалися втекти морем до Тайваню.

"Окрім цього, джерело в поліції Гонконгу повідомляє, що деяких затриманих "надавачів допомоги" звинувачують в організації тактичних дій порятунку, зокрема — у наданні укриття", ㅡ зазначає Харитонов.

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Автор: 

Гонконг (73) Тайвань (185) українці (2554)


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Топ коментарі
+9
Кто на ком стоял(с)???
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15.01.2021 23:27 Відповісти
+9
Текст как-то по-дебильному написан!!
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15.01.2021 23:29 Відповісти
+7
Украинца задержали в Гонконге за то, что бежал активистам бежать на Тайвань, - СМИ - Цензор.НЕТ 7544
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15.01.2021 23:32 Відповісти
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Кто на ком стоял(с)???
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15.01.2021 23:27 Відповісти
Украинца задержали в Гонконге за то, что бежал активистам бежать на Тайвань, - СМИ - Цензор.НЕТ 7544
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15.01.2021 23:32 Відповісти
накурились?? Да...?
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15.01.2021 23:28 Відповісти
Текст как-то по-дебильному написан!!
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15.01.2021 23:29 Відповісти
" бежал активистам бежать"
Як це?
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15.01.2021 23:29 Відповісти
руський очень бедный изык ...
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15.01.2021 23:32 Відповісти
Донышком вверх ))
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15.01.2021 23:33 Відповісти
оказивал пассівноє благопріятствованіє, навєрноє
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15.01.2021 23:36 Відповісти
Украинцы несут свободу даже в Китай!
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15.01.2021 23:29 Відповісти
Украинца задержали в Гонконге за то, что бежал активистам бежать на Тайвань, - СМИ

Заголовок такой что бы добавить интригу?
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15.01.2021 23:30 Відповісти
Помогал бежать
Что не так?
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15.01.2021 23:33 Відповісти
Разве там такой текст?
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15.01.2021 23:34 Відповісти
а как ты себе это представляешь? помогал бежать? ты на карту смотрел где Гонконг а где Тайвань? бежать на Тайвань из коммунистического Китая невозможно... чтобы было понятно этотвсеравно что из ссср бежать в Штаты!!! дурню написал журналист. наш чувак видимо просто участвовал в протестном движении гонконговцев но жто же не помогал бежать?
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16.01.2021 00:32 Відповісти
бєжал бєжать - ето нє мєшал по-гонконгскі?
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15.01.2021 23:35 Відповісти
це не той шо помогав президенту - втікачу ?
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15.01.2021 23:30 Відповісти
на Тайвань - ведь Тайвань страна, что за срускии текст писал, в название тоже чудесно
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15.01.2021 23:31 Відповісти
"ведь Тайвань страна"
Тайван - не "вєдь" і не "страна".

Тайван - це назва острову, а "страна" - R.O.C. (Republic of China), себто Китай.
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16.01.2021 00:12 Відповісти
ну не будь занудой , во всем мире употребляют название Тайвань, но как ты пишешь тоже верно для энциклопедических справочников.. Гонконг ведь тоже неверное название , верное спецальный административный район КНР Гонконг. северная корея тоже неверно - верно КНДР (даже расшифровывать не буду). кстати Тайвань это еще и название провинции императорского Китая, поэтому коммуняки с материкового КНР и кричат о том что провинция должна вернуться в лоно родины. ладно туфта все это и интересна только для китаистов.....
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16.01.2021 00:41 Відповісти
"верно для энциклопедических справочников."
Не вигадуйте всіляку прутню, яка не відповідає дійсності. На тайванському пашпорті громадянина великими літерами написано "中華民國護照" - "ПАШПОРТ КИТАЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ", а в графі "національність" зазначається "Republic of China", а не "Taiwan".

Поштова адреса для міжнародних відправлень містить в собі "Taiwan, R.O.C.". І на упаковці всіх товарів тайванського походження також написано "Taiwan R.O.C."

Тому вам не варто бути тайванцем більше, ніж то є самі "тайванці".
"интересна только для китаистов"
Ви маєте рацію, бо як в Китаї, так і решта світі, зазвичай вас зватимуть "russian", не дивлячись на ваше українське громадянство, бо їм те до лампочки.
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16.01.2021 02:36 Відповісти
А шо я разве против названия Тайвань или китайская республаика? посмотри на географическую карту и почитай как написано название страны на месте острова. и на упаковке това ров написано лаконично и ясно - maide in Taiwan. думаю это чтобы пркупатели не путали с Материковым Китаем. на счет Украины - в Пекине прекрасно знают что такое wukelan (Украина) и не называют тебя русским если ты представишься украинцем. старое поколение да могут тебя назвать но не русским а советским sulian. рашистов называют элосы... и ты видать это прекрасно знаешь... в глубинке там где ничего вообще не знают тебя назовут просто лаовай или чхабицзе (длинноносый). бывал в КНР много раз по работе.
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16.01.2021 13:06 Відповісти
червоний поперек сообщи мне где в моих постах я написал прутню? мне это очень важно.... а вообще посмотри еще и википедию таминаз вание страны - китайская республика (тайвань) . тебя так устраивает? ну и про прутню пше прошу.
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16.01.2021 13:39 Відповісти
де в моих постах я написал прутню?
Для мене будь-що нерелеванте - то все прутня. В даному контексті "енциклопєдічєскіє справочнікі" - то саме і є прутня.
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16.01.2021 14:24 Відповісти
ну ну.....а як на мене то ти звичайний мізантроп вульгаріс, який все ратися буде , але свою помилку ніколи не визнає.... ти загуглісь на всяк випадок і подивись що таке енціклопедічний довідник, сінолог б л я....
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16.01.2021 16:37 Відповісти
Вы уже отмечаете день Битлз )))
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15.01.2021 23:32 Відповісти
Кто пишет эту пургу? Какой безграмотный ? Админы , которые меня блокируют , тоже такие же тупые?
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15.01.2021 23:32 Відповісти
хватит бухать!
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15.01.2021 23:32 Відповісти
А где трампососы, которые любят рассказывать как ************ щемило Китай?
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15.01.2021 23:34 Відповісти
Щіто?!!!
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15.01.2021 23:37 Відповісти
вот імєнно - а ми тут на что..?
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15.01.2021 23:38 Відповісти
"Его задержали власти Гонконга."

нихера не Гонконга, а Китая - гребаные маоисты испаскудят что угодно
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15.01.2021 23:40 Відповісти
Украинца задержали в Гонконге за то, что помогал активистам бежать на Тайвань, - СМИ - Цензор.НЕТ 6578

Это не он?
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15.01.2021 23:41 Відповісти
Хана Гонконгу. Такое чудесное место было.
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16.01.2021 00:04 Відповісти
Китайцы вообще охренели мрази тоталитарные!
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16.01.2021 00:54 Відповісти
Як би не було написано-головне,що наш Украінець допомагав активістам ! Respect !
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16.01.2021 00:56 Відповісти
Очень не повезло парню. 1) Понятно что он теперь будет безработным. Его никто на работу не возьмёт. Самоё лёгкое наказание будет - депортация с запретом въезда в Гонконг и континентальный Китай. 2) Худший вариант - его посадят. Может на неделю-месяц. А возможно и впаяют срок. Китайцы могут легко....
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18.01.2021 17:48 Відповісти
 
 