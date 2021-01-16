Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ. ІНФОГРАФІКА

В Україні 11,13 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії становить 3507 грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Станом на 1 січня 2021 року пенсії в розмірі понад 10 тис. гривень отримують 336 985 осіб (3% від загальної кількості пенсіонерів).

Пенсії від 5001 грн до 10000 грн отримують 1,29 млн осіб (11,6%), від 4001 до 5000 грн - 898,5 тис. осіб (8,1%), від 3001 до 4000 грн - 2,1 млн осіб (19,2%).

Переважна більшість пенсіонерів - 4,59 млн осіб (41,2%) - отримують від 2 тис. до 3 тис. гривень. Пенсії від 1500 до 2000 грн отримують 1,8 млн осіб (16,3%).

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