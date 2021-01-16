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Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ. ІНФОГРАФІКА

Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ. ІНФОГРАФІКА

В Україні 11,13 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії становить 3507 грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ 01

Станом на 1 січня 2021 року пенсії в розмірі понад 10 тис. гривень отримують 336 985 осіб (3% від загальної кількості пенсіонерів).

Пенсії від 5001 грн до 10000 грн отримують 1,29 млн осіб (11,6%), від 4001 до 5000 грн - 898,5 тис. осіб (8,1%), від 3001 до 4000 грн - 2,1 млн осіб (19,2%).

Переважна більшість пенсіонерів - 4,59 млн осіб (41,2%) - отримують від 2 тис. до 3 тис. гривень. Пенсії від 1500 до 2000 грн отримують 1,8 млн осіб (16,3%).

Читайте також: Пенсії у 2021 році підвищуватимуться в кілька етапів, - Мінсоцполітики

Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ 02

Автор: 

пенсіонери (894) Пенсійний фонд (663) пенсія (1599)


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Топ коментарі
+21
Это ты еврей
А они - жыды
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16.01.2021 00:47 Відповісти
+18
Размер пенсии 77% украинских пенсионеров не превышает 4 тыс. грн, больше 10 тыс. грн получают 3%, - ПФУ - Цензор.НЕТ 7997
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16.01.2021 00:18 Відповісти
+17
Шість років тому Україна вистояла в найкритичніший момент, про який зараз нагадують відомі всім назви ДАП і Дебальцеве. І все завдяки простим українцям. Зараз немає навіть тисячної частки небезпеки, але Зе примудряється перетворити в Г практично все, що вирішив «реформувати». Це саботаж-диверсія на державному рівні та державна зрада !!!(с)
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16.01.2021 00:21 Відповісти
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Размер пенсии 77% украинских пенсионеров не превышает 4 тыс. грн, больше 10 тыс. грн получают 3%, - ПФУ - Цензор.НЕТ 7997
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16.01.2021 00:18 Відповісти
Це навіть не клоун жартує, це Зеля Чмо патякає...
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16.01.2021 10:41 Відповісти
Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ - Цензор.НЕТ 4073
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16.01.2021 11:00 Відповісти
Так, вони вже давно існують. Прикол у чому? Ти не платиш за водовідведення?
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16.01.2021 11:02 Відповісти
Не плутати водовідведення з гімновідведенням!
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16.01.2021 11:26 Відповісти
Я зранку п*ю каву, але в туалет йду на роботі.
Питання: чи повинен я платити за водовідведення?
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16.01.2021 11:28 Відповісти
Ні, за тебе заплатить роботодавець
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16.01.2021 13:48 Відповісти
Будуть, якщо Г поЗЕленіє
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16.01.2021 11:40 Відповісти
Половина пенсіонерів не отримує і 100 долларів. Той випадок коли все життя тяжко працював і не заробив заплатити компослуги, не кажучи про те що ще ж і їсти щось маєш. Тоді як в'язні отримують і те і те безкоштовно.
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16.01.2021 14:33 Відповісти
а что, это новость?
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16.01.2021 00:19 Відповісти
больше половины даже 3000 грн не получает
так всю жизнь работай и в результате...пенсия только на еду
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16.01.2021 00:21 Відповісти
Шість років тому Україна вистояла в найкритичніший момент, про який зараз нагадують відомі всім назви ДАП і Дебальцеве. І все завдяки простим українцям. Зараз немає навіть тисячної частки небезпеки, але Зе примудряється перетворити в Г практично все, що вирішив «реформувати». Це саботаж-диверсія на державному рівні та державна зрада !!!(с)
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16.01.2021 00:21 Відповісти
Не розраховуйте на пенсії.Накопичуйте з молоду:долари,євро,золото,срібло,нерухомість і тд.
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16.01.2021 00:21 Відповісти
Золоті слова. Всі так кажуть. Тільки з чого накопичувать як чередня зарплатня в більшості не перевищує 350 баксів. З яких більше ста тільки за комуналку взимку треба витратити? Питання звісно риторичне. Я б молоді порадив втікати з нашої країни світ за очі. Нічого доброго тут їх не чекає. Жалюгідне існування та зубожіння. Так шо, щонайменше в данний час, любити Батьківщину краще здалеку. Як би прикро це не виглядало. Рідна країна вам нічого не зможе запропонувати зараз, та навряд чи що запропонує в найближчому майбутті. Немає навіть натяків, що у найближчі 10 років щось на краще зміниться. Така ось прикра дійсність.
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16.01.2021 21:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450460 Хтось нормально заробляє.хтось не може,навіть якщо хоче.Всі не виїдуть.Десятки мільйонів українців не потрібні там.Бо своїх вистачає,а з цим вірусом тим більше.
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17.01.2021 01:48 Відповісти
Молодь має змогу виїхати та виїжджає. Наприклад моя донька з чоловіком у Польщі з з лютого 2020 року.
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17.01.2021 01:51 Відповісти
І, так би мовити статистика, Вам суперечіть. За її тільки офіційними данними https://hromadske.ua/posts/majzhe-10-naselennya-v-uryadi-***********-skilki-**********-viyihalo-za-kordon-vid-pochatku-desyatilittya 4 мільони українців там працюють. На справді, вважаю, значно більше.
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17.01.2021 01:59 Відповісти
І можна вже казати, що завдяки їм наша економіка ще тримається.
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17.01.2021 02:01 Відповісти
І попит на українців тільки зростає.
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17.01.2021 02:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450460 Усім в Польщі громадянство не дадуть.В інших країнах також.Але я сам не проти,щоб люди їхали закордон.
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17.01.2021 02:23 Відповісти
Ну власне вім звісно не дадуть. Не в цьому справа взагалі. Я більш ніж впевнений - хто потребує той отримає. Інше все мене власне не обходит. Вже видно що докерувалися...
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17.01.2021 02:37 Відповісти
Президент еврей, серый кардинал Коломойский тоже еврей. Что тут удивительного?
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16.01.2021 00:22 Відповісти
Это ты еврей
А они - жыды
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16.01.2021 00:47 Відповісти
Если Вы умеете отличать жыда от еврея это уже продвинутый уровень
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16.01.2021 01:06 Відповісти
А что в этом сложного?
Еврей это просто национальность
А жид - это степень пассивной гомосексуальности и коррумпированности
В большинстве случаев кстати к евреям эти жиды не имеют никакого отношения
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16.01.2021 01:11 Відповісти
Согласен, жыд-это состояние души
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16.01.2021 01:29 Відповісти
а шо вы хотели от жЫдёнка? шоб он вам хлеб маслом мазал?...карма не велит!
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16.01.2021 00:22 Відповісти
ЗЕлохи мажуть на хліб нові тарифи.
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16.01.2021 00:39 Відповісти
Размер пенсии 77% украинских пенсионеров не превышает 4 тыс. грн, больше 10 тыс. грн получают 3%, - ПФУ - Цензор.НЕТ 5622
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16.01.2021 00:37 Відповісти
у нас получается в государстве 2 государства - это бедняков и олигархов шестерками. Нужно устроить много тысячный майдан пойти к олигархам в их офисы или замки и вытащить их и уничтожить или майдан устроить из военизированных подразделений прошедших войну и ими провести операцию по зачистки страны от олигархов.
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16.01.2021 00:38 Відповісти
Хе-хе. А мудрий нарід знов проголосує за них і вуаля.
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16.01.2021 00:41 Відповісти
я имею ввиду, что олигархов уничтожить навсегда или изгнать из страны и забрать все активы - национализировать все, или Линчевать их. Если вломится к ним толпа много тысячная и стадом пролетит, то после олигархи RIP. Не будет вообщем олигархов, значит они не смогут и власть свою ставить опять, и суды покупать и т.д. Нужно не власти на революциях сносить, а нужно сносить того, кто за ними стоит - олигархов. Нужна революция против олигархов именно. Эти бандиты олигархи ограбили Украинский народ - рейдерски захватили предприятия и ресурсы Украины, которые принадлежат Украинскому народу и все доходы с них должны идти в казну и на пенсии и зарплаты и т.п. А бандиты захватили и это все, и грабят тупо. Это уму не постижимо, как так может происходить. Они тупо оккупанты Украинской собственности. Нужно их уничтожить и все национализировать. И ресурсы все забрать у них и как в конституции и написано, что все принадлежит народу Украины. А этих мразей Линчевать или если успеют пусть драпают в свои России или Израили!
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16.01.2021 00:58 Відповісти
Помніцца стадо вже проносилось в 1917 році і винищило "бєлую кость". І шо?
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16.01.2021 01:03 Відповісти
они царя убили и семью, а у нас олигархи. Нужно олигархов филигранно вырезать из организма Украины, и тогда они не будут всю систему страны делать невыносимой. То бишь власть законы принимает под олигархов, суды решения принимают в пользу олигархов, предприятия захватили и накручивают тарифы завышая во много раз, людей до нищеты довели всех. Убрав их из страны, государство начнет выздоравливать, а пока они в Украине есть, то страна будет похожа на АД.
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16.01.2021 01:11 Відповісти
Будь ми десь на місці норвегії, або франції чи іспанії то були б шанси українцям керувати україною, але на жаль ми між європою та росією, і доки росія існує ми будемо просто буферною зоною між цими двома утвореннями, тобто росія нам не дасть стати повністю незалежними і у нас постійно будуть її агенти впливу, партії і т.д. а методи росії це контроль в першу чергу над корупцією та організованою злочинністю чим вона у нас і користується.
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16.01.2021 01:25 Відповісти
олигархов главное уничтожить, а затем можно будет сделать при поддержке США - честные спецслужбы и суды и тогда агентуру РФ будет легко уничтожать. Алгоритм оздоровления государства начинается с уничтожения олигархов! Дальше шаг за шагом выстраивать государство в нормальное благое. Если ничего не менять, то Украина просто скатится, да уже скатилась в какой то пиз... Если ничего не делать, то они тупо развалят Украину на клочья и скормят их России. Вся жизнь борьба и в случае Украины - это борьба за выживание и нужно уничтожить олигархов и вести параллельно войну против России на всех уровнях фронтов.
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16.01.2021 01:38 Відповісти
Олигарх как сам по себе не существует. Вокруг него кормится огромное число различных решал, суетятся разнокалиберные политиканы, продажные "блюстители порядка" и прочие. Собственно, это - кланы. Если в Латинской Америке подобные кланы формировались веками и поначалу носили фамильный характер, то у нас - вот такой постсоветский, олигархический, проросший в общество корнями.
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16.01.2021 07:12 Відповісти
Всё у всех отобрать и разделить и поровну разделить! И эти соревнования спортивные, тоже надо запретить, чтобы и мыслей дурных ни у кого не могло возникнуть, кто быстрей, кто выше, кто сильней! Да и деньги, давно пора отменить, а то они где то скапливаются, застревают, вот их на всех и не хватает!
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16.01.2021 11:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480752, как у Платона стражи типа, которым не нужна плата, а они типа сами внутри должны быть с золотом нравственным и их государство просто будет обеспечивать всем, чем надо. А деньги им типа не будут важны и их невозможно будет купить.
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16.01.2021 17:19 Відповісти
Вообще то это был сарказм.
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16.01.2021 17:33 Відповісти
понятен тогда твой уровень
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16.01.2021 17:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/27028 А, во Франции, короля казнили и революция была. И живут хорошо.
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16.01.2021 17:20 Відповісти
так было уже "атнять и паделить", шариков твой папа или дедушка?
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16.01.2021 04:56 Відповісти
атнять ы паделить -это ,как раз, алигархи
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16.01.2021 08:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/381355 Это ты мне?
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17.01.2021 00:06 Відповісти
Олигархов другими методами надо. Прогрессивный налог. Заработал, к примеру, миллион - налог - 10%. Заработал 2млн - 50%, а три - 90%. Начать с обложения налогом уже накопленого капитала. Придумать для них новый налог, на воздух, к примеру. И не нужно никого вешать.
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16.01.2021 07:05 Відповісти
Без відокремлення бізнесу від політики нічого не буде.
Політика в Україні стала одним з видів бізнесу.
В політику йдуть не для керуванням державою, а для особистого збагачення.
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16.01.2021 07:57 Відповісти
Швеция. Налог на практике колеблется от 7% на доход чуть выше 18 800 крон до 60.1% от доходов выше 675 700 крон
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16.01.2021 13:01 Відповісти
У 17 році буря,що змела клас суспільства,була породжена понизовими водами,й це стосується більше кацапії,а от результати відчула Україна.А що після 91 року капітали й надра сплошь "заработалі" успішні,талоновити й працелюбні суркіс,ахмєтових,Медведчук,Пінчук і т.д.,вони учі у крові українців,а душа Гонгадзе до сього часу волає про собаку кучму,а цю тварину жидяра на перемовини шле.
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16.01.2021 06:01 Відповісти
Ооооо..........
Та я потрапив до 19,1%.
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16.01.2021 07:53 Відповісти
Олекса,я теж з Вами....(3020гр) але це завсім не смішно....
Щасти Вам!
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16.01.2021 08:37 Відповісти
Господа, так вы олигархи ! 2550грн
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16.01.2021 09:04 Відповісти
Хочу в 3 проценти....
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16.01.2021 08:54 Відповісти
Хатєть нє врєдно, врєдно нє хатєть
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16.01.2021 08:58 Відповісти
Ну круче всего не в 3 процента. Круче всего вон в те 3000 судей. Там пенсии больше, чем среднеевропейская зарплата.
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16.01.2021 09:06 Відповісти
судьи получают 50000 гривен пенсии...
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16.01.2021 09:03 Відповісти
Так это специально так подана информация. Гораздо интереснее (и полезнее) знать сколько % в денежной массе получают эти 10%?
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16.01.2021 11:32 Відповісти
У меня больше ста-107.85$ так что я в 19%....и наверное там и останусь 73й годок пошел однако.
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16.01.2021 10:04 Відповісти
так вам тут можно не стесняться в выражениях, что нужно сделать с правительством зеленским и пенсионным фондом...
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16.01.2021 11:23 Відповісти
Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ - Цензор.НЕТ 2125
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16.01.2021 09:12 Відповісти
в тупой собачий рот. кстати, у Сирожки зарплата 960 000 гривен в месяц
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16.01.2021 11:21 Відповісти
я 11.6%...
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16.01.2021 09:14 Відповісти
5,390000 до 3000т. грн из них 1,800000 до 2000т. грн. а хоть одна тварь задумалась, как эти люди выживают с такими ценами?
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16.01.2021 10:04 Відповісти
Дык держава сказала же прожиточный минимум 2к...
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16.01.2021 16:57 Відповісти
Наше государство до сих пор выживает только на том, что недоплачивает заслуженную песию своим пенсионерам. Честно говоря, если бы я знал, чем это всё закончится, я бы эмигрировал ещё в 80 гг. или 90-х, ведь я владел 6-ю иностранными языками. Но тогда я чувствовал себя патриотом.
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16.01.2021 10:10 Відповісти
Я сумніваюсь, що більшість ******** пенсіонерів заслуговує на більшу пенсію.
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16.01.2021 11:09 Відповісти
Ну да, 40 лет стажа и пенсия 2100 грн - это нормуль..
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16.01.2021 13:59 Відповісти
та що ж так не везе? МІЛЬЙОНИ ******** пенсіонерів не мають і десяти, а мені блін, зустрічаються тільки ті, що пропрацювали від 40 до 200 років... Во непруха. І ви розумієте, так в усьому. Півкраїни голосувало за Яника, 73% за Зебіла, а я зараз жодного знайти не можу?
Це якась чорна смуга у житті...

Та хоч тисячу років стаж, з якої суми ви у ПФ сплачували? Можно 40 років пропрацювати на мінімалку, а потім дивуватись. У нас діє стара радянська пенсійна система. Щоби при ній мати пенсію у 10к гривень, потрібно податки РОКАМИ сплачувати із зарплати в 30к/міс. Таких зарплат, ще 5 років назад взагалі не було, відповідно, ВИ І НЕ МОГЛИ ЗАРОБИТИ СОБІ ПЕНСІЮ більшу ніж 2100.
Скажіть відверто, вас турбувало яка у нас пенсійна система, чому вона радянська і чому не проводиться реформа, до того, як ви вийшли на пенсію? Все ж таки, ви були виборцем усі роки незалежності. Саме ви визначали, що і як буде змінюватись у цій країні...
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16.01.2021 14:13 Відповісти
Все дело в том, что все годы независимости, а это начинается с лихих 90-х, украинские работодатели тупо не желали, да и сейчас не желают, платить официально нормальную зарплату. А других вариантов устроиться на работу в 90-х практически не было.
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16.01.2021 14:34 Відповісти
от тільки давайте не будемо шукати крайніх. Усі ці роки, працівників це теж не влаштовувало... Ви знайдіть людину на білу зарплату. Відразу починається - ні, в мене субсидії заберуть, мені так дайте...
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16.01.2021 14:36 Відповісти
Какая на хрен субсидия в 90-х...
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16.01.2021 20:50 Відповісти
так ще 54% за лохов за пєтра голосовало и шо далі?
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16.01.2021 15:10 Відповісти
І що? А хочете правду?
Так вона дуже неприємна... В Україні, з моменту проголошення незалежності майже 15 років діяло законодавство, що дозволяло вийти на пенсію при наявності трудового стажу аж у 5 років. Скільки людей отримує зараз пенсію із стажем до 10, не кажучи 20 років? Думаю мільйони. Перебачте, а на яку пенсію розраховує така людина?
Невже хтось вважає справедливим, що ******* покоління має працювати про 30 років, а хтось отримує пенсію пропрацював 5???
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16.01.2021 11:05 Відповісти
Прикол в том, что 30 років назад майже всі були працевлаштованими,стажа в 5 років не було ні в кого, його зробили для піара, бо все одно у всіх стаж був, а зараз то безробітний,то пластик збирає, то нелегально щось трудиться , а стаж давай і давай. От у ти вийдеш на пенсію , а кругом діди і бабусі без пенсій, чи довго твоя дача стоятиме нерозграбована ? Або будеш віддавати половину пенції на охорону, а в темному закутку все одно віднімуть телехвон
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16.01.2021 16:32 Відповісти
4000 - пенсия? да это все равно что ее нет. и за 4000 грн пенсии вы предлагаете платить туеву тучу налогов?
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16.01.2021 11:19 Відповісти
А ви вважаєте, що я маю більше працювати і ще більше платити податків заради вашої пенсії?
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16.01.2021 14:15 Відповісти
До круизов совершаемых за госпенсион Еэсовских ветеранов нам еще ох как далеко,..разве только судьям вкупе с прокурорами да топ-чинушами...Мизерность украинских пенсий большинства категорий населения указывает на его геноцид от властьпредержащих полностью зависимых от всесильного олигархата
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16.01.2021 12:09 Відповісти
У суддів не пенсія, а довічне утримання, тому воно становить 80% від зарплати. Враховуючи, що зараз суддя має десь 80 к (але це буквально півтора роки) то десь 50 к він буде мати. Я не думаю, що за це можно їздити по круїзах, але це явно не мінімальна пенсія...
щодо прокурорів, то там залежно від часу виходу на пенсію від 7к до 15 к (це зараз).
Але там білі зарплати, там і податки десятиліттями сплачувались (ми ж про зарплати чи про хабарі?)... Врешті решт потрібна накопичувальна пенсія, тоді кожен буде знати - маю те, що заслужив, а не міряти пісюни у чижих руках.
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16.01.2021 14:19 Відповісти
За 50к пенсии раз год можно и покруизится..А где гарантия,что вклад накопленной пенсии будет индексироваться,и не обесценится,как когда-то вклады совзберкнижек? А компенсацию будут мурыжить частями как при Кучме,Юле,Януковиче..?Конечно,при достойной безолигархической власти можно и подкопить на будущий пенсион.Но когда это будет?
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16.01.2021 15:29 Відповісти
У суддів пенція теж є, не хвилюйся, просто є вибір-пенсія, чи утримання, як правили вибирають утримання
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16.01.2021 16:34 Відповісти
СОГЛАСНО ЗАКОНА пенсии должны....просто индексироваться. Инфляция составила с 2014года НЕ МЕНЕЕ 300%,Пенсии проиндексировали? Нет. НАОБОРОТ подняли пенсионный возраст и "за это" типа ЧАСТИ граждан подняли? пенсию. Почему не всем? Почему минимум не в три раза? БЕЗ ВСЯКИХ условий. Я понимаю ДУРЬ( спросите у не менее ПЯТИДЕСЯТИ процентов американцев,потерявших пенсии спецпенсионных фондов,ПРОСРАВШИХ накопления клиентов) если бы это были КОММЕРЧЕСКИЕ пенсионные фонды( ну неудачно вложились,чего уж там)НО госпенсионный фонд ОБЯЗАН индексировать ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ гарантии. БЕЗ ВСЯКИХ условий. Такой низкий разводняк что противно,но все же "хавают". Противно,мы просто корм для чинуш. Государство теряет всяческие даже примитивные социальные функции.
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16.01.2021 19:31 Відповісти
Социальная пенсия для людей вышедших за выслугу лет,это вообще позорище,инвалидам больше выплачивают.
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16.01.2021 22:03 Відповісти
судьи почти по 70000 грн пенсии получают ... это норм по вашему?
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16.01.2021 22:37 Відповісти
 
 