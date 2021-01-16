Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ. ІНФОГРАФІКА
В Україні 11,13 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії становить 3507 грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Станом на 1 січня 2021 року пенсії в розмірі понад 10 тис. гривень отримують 336 985 осіб (3% від загальної кількості пенсіонерів).
Пенсії від 5001 грн до 10000 грн отримують 1,29 млн осіб (11,6%), від 4001 до 5000 грн - 898,5 тис. осіб (8,1%), від 3001 до 4000 грн - 2,1 млн осіб (19,2%).
Переважна більшість пенсіонерів - 4,59 млн осіб (41,2%) - отримують від 2 тис. до 3 тис. гривень. Пенсії від 1500 до 2000 грн отримують 1,8 млн осіб (16,3%).
Топ коментарі
+21 Алексей Достоевский
показати весь коментар16.01.2021 00:47 Відповісти Посилання
+18 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар16.01.2021 00:18 Відповісти Посилання
+17 Игорь Монахов
показати весь коментар16.01.2021 00:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питання: чи повинен я платити за водовідведення?
так всю жизнь работай и в результате...пенсия только на еду
А они - жыды
Еврей это просто национальность
А жид - это степень пассивной гомосексуальности и коррумпированности
В большинстве случаев кстати к евреям эти жиды не имеют никакого отношения
Політика в Україні стала одним з видів бізнесу.
В політику йдуть не для керуванням державою, а для особистого збагачення.
Та я потрапив до 19,1%.
Щасти Вам!
Це якась чорна смуга у житті...
Та хоч тисячу років стаж, з якої суми ви у ПФ сплачували? Можно 40 років пропрацювати на мінімалку, а потім дивуватись. У нас діє стара радянська пенсійна система. Щоби при ній мати пенсію у 10к гривень, потрібно податки РОКАМИ сплачувати із зарплати в 30к/міс. Таких зарплат, ще 5 років назад взагалі не було, відповідно, ВИ І НЕ МОГЛИ ЗАРОБИТИ СОБІ ПЕНСІЮ більшу ніж 2100.
Скажіть відверто, вас турбувало яка у нас пенсійна система, чому вона радянська і чому не проводиться реформа, до того, як ви вийшли на пенсію? Все ж таки, ви були виборцем усі роки незалежності. Саме ви визначали, що і як буде змінюватись у цій країні...
Так вона дуже неприємна... В Україні, з моменту проголошення незалежності майже 15 років діяло законодавство, що дозволяло вийти на пенсію при наявності трудового стажу аж у 5 років. Скільки людей отримує зараз пенсію із стажем до 10, не кажучи 20 років? Думаю мільйони. Перебачте, а на яку пенсію розраховує така людина?
Невже хтось вважає справедливим, що ******* покоління має працювати про 30 років, а хтось отримує пенсію пропрацював 5???
щодо прокурорів, то там залежно від часу виходу на пенсію від 7к до 15 к (це зараз).
Але там білі зарплати, там і податки десятиліттями сплачувались (ми ж про зарплати чи про хабарі?)... Врешті решт потрібна накопичувальна пенсія, тоді кожен буде знати - маю те, що заслужив, а не міряти пісюни у чижих руках.