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За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря

За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, -

Законопроєкт щодо скорочення кількості народних депутатів має потрапити на голосування в сесійну залу ВР на останньому пленарному тижні січня — до початку наступної сесії парламенту.

Про це нардеп СН, заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В сесійну залу він(законопроєкт №1017 - ред.) має потрапити на останньому пленарному тижні в січні. Тому що вимога Конституції — це те, що законопроєкт має бути схвалений на наступній черговій сесії. Саме ця наступна чергова сесія в розумінні Конституції — це січень цього року", - сказала Совгиря.

За її словами, прогнозувати, чи назбирається необхідні 300 голосів для ухвалення законопроєкту в цілому, можна буде після проведення консультацій з усіма депутатськими фракціями і групами.

Як повідомлялося, Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому як закон законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)".

16 грудня 2019 року Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300

Автор: 

ВР (15073) депутат (1784) законопроєкт (3633) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+10
Це нічого не дасть.Навпаки,депутати ще більш будуть підконтрольними.
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15.01.2021 23:46 Відповісти
+8
хорошо если так..
потому что если пройдет, то значит Бог совсем отвернулся от Украины..

За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 4514
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16.01.2021 00:15 Відповісти
+7
Короче - загнать (купить) во фракцию Слуг 300 депов, остальных разогнать.
Вот чего хочет наш мудрый нарід.
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16.01.2021 00:17 Відповісти
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За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 3879
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15.01.2021 23:43 Відповісти
Хрєна вони за таке проголосують! Ці паразити ніколи на таке не підуть щоб самих себе скоротити !
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16.01.2021 00:04 Відповісти
конституційний суд підтвердив, що так можна робити,
але 2/3 голосів все одно треба набрати...зміна конституції жеж
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16.01.2021 07:34 Відповісти
Придурок, зменшення кількості народних депутатів це популістська пропозиція від реалізації якої стане тільки гірше. Небудь зебілом.
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16.01.2021 09:01 Відповісти
Проголосуют, но не сейчас, а под конец срока и для следующего состава, а может и позже.
Так всегда делается, а потом эта норма отменяется (ну например тупицким). Как пример декларации и срок за незаконное обогащение. И при пете отменялось, и при зеле, но эти как-бы и не причем....
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16.01.2021 11:29 Відповісти
Так оставьте два депутата в Раде = оптимальное для сопли количество для диктатуры
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15.01.2021 23:46 Відповісти
так простой и мудрый нарид этого хочет..
ему этому нариду нахрен не нужны его представители в законодательной власти..
вот смотрите опрос на ФСБ Телеграмме, которые замутили зеленые в ВР..
нарид хочет что бы его пороли на конюшнях...
https://t.me/verkhovnaradaukrainy/1915
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16.01.2021 00:02 Відповісти
Це нічого не дасть.Навпаки,депутати ще більш будуть підконтрольними.
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15.01.2021 23:46 Відповісти
не в тему (а может и в тему - про клоунов)
За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 867
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15.01.2021 23:47 Відповісти
так они занимаются своим делом и весьма успешно раз страна летит в зду - для того они и пришли.
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15.01.2021 23:54 Відповісти
вполне достаточно по одному от каждой области - остальных на песчаный каръер
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15.01.2021 23:53 Відповісти
Назвать тебя дураком будет мало, ты клинический идиот.
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16.01.2021 09:03 Відповісти
дурак - мой буй, с ним и толкуй
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16.01.2021 12:40 Відповісти
зеленую бы енергию на придурковатось + лыжи + мендель + ермак и еще много плюсов с фамилиями да в ноль? - може года два после и результат бы проявился...
пока надежи нет...
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15.01.2021 23:58 Відповісти
Ну звістно ж у ноль... бо Ростов не гумовий.
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16.01.2021 00:29 Відповісти
Растёт популярность Земленского

Тернопільська районна рада закликала Зеленського та уряд піти у відставку.
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16.01.2021 00:04 Відповісти
Молодцы- коротко и ясно
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16.01.2021 00:14 Відповісти
300 голосів не знайдеться, вже підрахували.
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16.01.2021 00:12 Відповісти
хорошо если так..
потому что если пройдет, то значит Бог совсем отвернулся от Украины..

За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 4514
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16.01.2021 00:15 Відповісти
В двухпалатном парламенте Франции - 898 депутатов: 321 - в верхней палате и 577 - в нижней.
В Германии парламент также состоит из двух палат. В верхней 69 членов, в нижней - 631, всего получается 700 депутатов.
В однопалатном парламенте Турции 600 депутатов,
в двух палатах парламента Польши - 560 (100 человек в верхней и 460 - в нижней)
в США 535
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16.01.2021 00:14 Відповісти
В США 435 - це палата представників; і 100 сенаторів. Там дві палати. Просто уточнюю.
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16.01.2021 00:26 Відповісти
Короче - загнать (купить) во фракцию Слуг 300 депов, остальных разогнать.
Вот чего хочет наш мудрый нарід.
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16.01.2021 00:17 Відповісти
так и есть...
назло мамке уши отморожу...- лишь бы начальников разогнать.
и останется без защиты перед полным произволом..
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16.01.2021 00:20 Відповісти
А чому 300 а не 200? Ну давайте вже віддайте мудаки кацапам і слобожанщину і наддніпряншину та і взагалі всю Україну... Залиште тільки одне Закарпаття, а потім спокійно в тому же дусі передайте її Угорщині....
...лядво ви ЗЕлене... про Конституцію чули? Мабуть ні!!!!
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16.01.2021 00:17 Відповісти
При этой недолугой власти лучше не давать ей прикасаться к Конституции.
Такого натворят, что потом страну не узнаешь
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16.01.2021 00:18 Відповісти
найкраще голосування - дострокові вибори. Допоки ще існує держава.
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16.01.2021 00:20 Відповісти
По декларации, у семьи СОВГИРИ есть: - 4 квартиры в Киеве (57 кв. м, 56 кв. м, 44 кв. м и 45 кв. м) и 2 автомобиля Муж депутата, Максим Макаров, получил в прошлом году 654 тыс. гривен зарплаты от «Віді Автосіті Кільцева». Наличными у Совгири хранится $80 тыс., а на банковских счетах семьи лежат 127 тыс. грн. Однако журналисты заметили не соответствия в декларации Совгири. Так, в 2018 году наличными у нее было $60 тыс., а доход составил 309 тыс. гривен.
Простой арифметики достаточно, чтобы убедиться, что за 2018-2019 годы депутат заработала 780 тыс. гривен. При этом часть денег (540 тыс. гривен) конвертировала в валюту, а другую часть - потратила на приобретение автомобиля (464 тыс. гривен).
Общая сумма составила 1 млн гривен, что превышает заработанные 224 тыс. гривен. Очевидно, члены семьи финансово помогли депутату, но в декларации такая информация отсутствует…Расхождения, обнаруженные в декларации у данного депутата, очень настораживают, также, как и немалые накопления, источник происхождения которых неизвестен», - отмечают журналисты.
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16.01.2021 00:30 Відповісти
Мама- учительница помагает ( 4 000 у е х 12 месяцев =😀😀😀)
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16.01.2021 01:33 Відповісти
Депутат Ольга Совгиря потратила больше, чем заработала
13 мая 2020 г.
https://kompromat1.ws/articles/152123-deputat_oljga_sovgirja_potratila_boljshe_chem_zarabotala то
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16.01.2021 00:32 Відповісти
КТО-ТО может остановить этот бред?

Ведь всем ясно - чем меньше депутатов, тем легче олигархам их содержать и ими управлять .
В Европе во всех странах большое количество депутатов
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16.01.2021 01:28 Відповісти
Надо депутатом ткнуть эту карту в лицо . КУДА СОКРАЩАТЬ РАДУ - до одного ахметова и бени!

За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 2045
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16.01.2021 01:31 Відповісти
Сокращение депутатов тоже не хорошо, легче будет их подкупить и меньше будет таких кто будет мешать коррупции.
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16.01.2021 02:06 Відповісти
400-450 само норм.
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16.01.2021 02:07 Відповісти
Достаточно сократить СН и ОПЗЖ. Причем сократить физически до нуля.
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16.01.2021 02:19 Відповісти
Зеленные твари, хотят сократить расходы коломойши и ахметыча по покупки депутатов на 1/3.
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16.01.2021 06:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=trtSGW4vz8A Покупка депутатов ВР коломойшей и ахметычем
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16.01.2021 06:06 Відповісти
Зелений мозок голосує проти звилин. Для такіх новацій потрібно створити комісію з фахівців коституційного права типу Кармазіна, державного управління, а не вилизивути геморой олігархії і агентам ФСБ з метою ручного управління корпусом ВР. Звідки базарна баба чи дрібний торгаш знає , які загрози чи позитив несе скорочення числа нардепів в країні де наголошую, поки немає, ні незележного суду, ні правохороних структур, де судді влаштовують постійно заколот, а в ОПУ сидить агентура Москви яка взагалі бажає знищити Україну і створити губернію Жириновського. З таким успіхом можна казку Колобок об'явити конституцією України.
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16.01.2021 07:51 Відповісти
А є якесь обгрунтування ? Чому саме 300 ? Не 304 та не 278 , а саме 300 ? Нумеролог підказав ? Як ця кількість розподіляється на кількість населення ? Яке представництво по областях? Та скільки нас в Україні взагалі?
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16.01.2021 08:09 Відповісти
Пустые разговоры, должен, должен, должен. Духовный лидер партии СН уже давно заявил, что никому ничего не должен.
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16.01.2021 08:35 Відповісти
ни сопле ни стране это ничего не даст. Просто ценники у оставшихся дэпутатов выростут и всё. А оно ж надеется этим пиаром перебить негатив от тарифов....)))
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16.01.2021 09:57 Відповісти
Оказывается для олигархов очень дорого содержать клоунов 😂🤡
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16.01.2021 10:14 Відповісти
 
 