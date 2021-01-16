За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря
Законопроєкт щодо скорочення кількості народних депутатів має потрапити на голосування в сесійну залу ВР на останньому пленарному тижні січня — до початку наступної сесії парламенту.
Про це нардеп СН, заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"В сесійну залу він(законопроєкт №1017 - ред.) має потрапити на останньому пленарному тижні в січні. Тому що вимога Конституції — це те, що законопроєкт має бути схвалений на наступній черговій сесії. Саме ця наступна чергова сесія в розумінні Конституції — це січень цього року", - сказала Совгиря.
За її словами, прогнозувати, чи назбирається необхідні 300 голосів для ухвалення законопроєкту в цілому, можна буде після проведення консультацій з усіма депутатськими фракціями і групами.
Як повідомлялося, Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому як закон законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)".
16 грудня 2019 року Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.
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але 2/3 голосів все одно треба набрати...зміна конституції жеж
Так всегда делается, а потом эта норма отменяется (ну например тупицким). Как пример декларации и срок за незаконное обогащение. И при пете отменялось, и при зеле, но эти как-бы и не причем....
ему этому нариду нахрен не нужны его представители в законодательной власти..
вот смотрите опрос на ФСБ Телеграмме, которые замутили зеленые в ВР..
нарид хочет что бы его пороли на конюшнях...
https://t.me/verkhovnaradaukrainy/1915
пока надежи нет...
Тернопільська районна рада закликала Зеленського та уряд піти у відставку.
потому что если пройдет, то значит Бог совсем отвернулся от Украины..
В Германии парламент также состоит из двух палат. В верхней 69 членов, в нижней - 631, всего получается 700 депутатов.
В однопалатном парламенте Турции 600 депутатов,
в двух палатах парламента Польши - 560 (100 человек в верхней и 460 - в нижней)
в США 535
Вот чего хочет наш мудрый нарід.
назло мамке уши отморожу...- лишь бы начальников разогнать.
и останется без защиты перед полным произволом..
...лядво ви ЗЕлене... про Конституцію чули? Мабуть ні!!!!
Такого натворят, что потом страну не узнаешь
Простой арифметики достаточно, чтобы убедиться, что за 2018-2019 годы депутат заработала 780 тыс. гривен. При этом часть денег (540 тыс. гривен) конвертировала в валюту, а другую часть - потратила на приобретение автомобиля (464 тыс. гривен).
Общая сумма составила 1 млн гривен, что превышает заработанные 224 тыс. гривен. Очевидно, члены семьи финансово помогли депутату, но в декларации такая информация отсутствует…Расхождения, обнаруженные в декларации у данного депутата, очень настораживают, также, как и немалые накопления, источник происхождения которых неизвестен», - отмечают журналисты.
13 мая 2020 г.
https://kompromat1.ws/articles/152123-deputat_oljga_sovgirja_potratila_boljshe_chem_zarabotala то
Ведь всем ясно - чем меньше депутатов, тем легче олигархам их содержать и ими управлять .
В Европе во всех странах большое количество депутатов