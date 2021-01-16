Ціна вакцини Sinovac у приватних клініках може становити 700-750 грн, - "слуга народу" Радуцький

Якщо вакцина проти коронавірусної інфекції китайського виробника Sinovac Biotech з'явиться в приватних клініках України, то її ціна може становити 700-750 гривень.

Про це заявив народний депутат (фракція "Слуга народу") Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я продав свій медичний бізнес, але трошки розумію, як формується ціна на вакцинацію. Якщо ми бачимо, що Україна закуповує у компанії "Лекхім" вакцину за 17,8 долара, то до цього зазвичай треба додати: кабінет щеплення, роботу медичної сестри і консультацію лікаря. Тож, найімовірніше, я думаю, приватні лікарні додадуть десь 200 гривень до ціни закупівлі. Я, якби керував медичним закладом, вчинив би саме так. Зважаючи, що ця вакцина не потребує спеціальних умов зберігання, то ціна має бути 700-750 гривень у приватних клініках", - вважає Радуцький.

У фармацевтичній групі "Лекхім", що є офіційним постачальником вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech, заявляють, що вакцина надійде до України у березні. Загалом "Лекхім" уклала угоду щодо постачання 5 мільйонів доз вакцини у першому півріччі 2021 року, стверджують у компанії. З них 1,9 млн доз замовило Міністерство охорони здоров’я України. Решта вакцин надійде у продаж приватним компаніям і підприємствам, включно з приватними медичними закладами.

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Доза вакцини коштуватиме 504 гривні. За такою ціною "Лекхім" планує продавати вакцину державі.