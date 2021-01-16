Ціна вакцини Sinovac у приватних клініках може становити 700-750 грн, - "слуга народу" Радуцький
Якщо вакцина проти коронавірусної інфекції китайського виробника Sinovac Biotech з'явиться в приватних клініках України, то її ціна може становити 700-750 гривень.
Про це заявив народний депутат (фракція "Слуга народу") Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я продав свій медичний бізнес, але трошки розумію, як формується ціна на вакцинацію. Якщо ми бачимо, що Україна закуповує у компанії "Лекхім" вакцину за 17,8 долара, то до цього зазвичай треба додати: кабінет щеплення, роботу медичної сестри і консультацію лікаря. Тож, найімовірніше, я думаю, приватні лікарні додадуть десь 200 гривень до ціни закупівлі. Я, якби керував медичним закладом, вчинив би саме так. Зважаючи, що ця вакцина не потребує спеціальних умов зберігання, то ціна має бути 700-750 гривень у приватних клініках", - вважає Радуцький.
У фармацевтичній групі "Лекхім", що є офіційним постачальником вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech, заявляють, що вакцина надійде до України у березні. Загалом "Лекхім" уклала угоду щодо постачання 5 мільйонів доз вакцини у першому півріччі 2021 року, стверджують у компанії. З них 1,9 млн доз замовило Міністерство охорони здоров’я України. Решта вакцин надійде у продаж приватним компаніям і підприємствам, включно з приватними медичними закладами.
Доза вакцини коштуватиме 504 гривні. За такою ціною "Лекхім" планує продавати вакцину державі.
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Ну, ладно, Украина - но Турция её тоже купила, и Эрдоган уже публично ею привился...
Во всем на штаты равняться не нужно. Да, медицина у них отличная. Но при этом она очень коммерческая. Так почему бы им не включить в протокол препарат, который их же компаниями и производится? А ЕС влетели. У них не было выбора. Они купили этот препарат, а на следующий день были опубликованы результаты исследования ВОЗ. Самое интересное, что исследования закончились за 2 недели до этого. Но не могли же они сорвать сделку на 1.5 млрд у.е.? В общем, дали фирме заработать, а потом сказали, что это очередной фуфломицин.
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
По ремдесивиру тоже опубликовано уже много исследований. Ни одно из них, в т.ч. спонсируемое производителем, не доказало эффективности препарата. Понимаете, есть четкие критерии определения эффективности препарата: летальность, процент госпитализаций, процент госпитализаций в ОАИТ. То, что производитель придумал свои отдельные параметры, не делает препарат эффективным.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1 ****************** in patients with COVID-19: an open-label, randomized, controlled trial | medRxiv
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1 No evidence of clinical efficacy of ****************** in patients hospitalised for COVID-19 infection and requiring oxygen: results of a study using routinely collected data to emulate a target trial | medRxiv
Собственно говоря, после этих исследований уже все было ясно. Дальше этих исследований было так много, что даже следить смысла не было. Но суть одна: препарат никак не влияет на течение ковида.
Могу Вам еще кое-что подсказать. Сейчас во всем мире пропихивают витамин D для лечения всех вирусных заболеваний. И здесь еще один прикол. Все исследования (ну или почти все), которые это подтверждают, спонсированы именно... производителями витамина D. Круто, правда? А здесь еще и в случае с ковидом действительно выявили корреляцию между содержанием витамина D в крови и тяжестью течения ковид. Но при этом умолчали, что у полных людей содержание витамина D в крови снижено. Т.е. получается, мы имеем то, что всегда было известно: люди, имеющие повышенный ИМТ, болеют тяжелей. И связь с витамином D здесь весьма сомнительна, что и показали независимые исследования.
Я не сторонник теорий заговоров, но фармацевические компании действительно подкупают и чиновников, и журналистов, и ученых. Так что прежде, чем жрать что-либо, нужно 100 раз проверить.
ОТКАТ это называется.
P.S. Недавно один китайский поц объяснял в комментариях в австралийских СМИ, как китайцы всех скупают за деньги, "Вы", - пояснял поц, - "сильно недооцениваете силу денег".
Из этого следует вывод, что зеленые мародеры прибарахляющиеся за счет здоровья и жизней украинцев, заплатят минимум в два раза дороже за малоэффективную баланду, чем заплатили бы за более качественные европейско-американские вакцины. Я думаю, не нужно напоминать, что не эффективность, побочные действия и смерти от китайских вакцин будут замалчиваться на уровне государства чиновниками-коррупционерами-мародерами в высших эшелонах власти.
20% - хочет качественной вакцины, чтоб не иметь проблем с въездом в Европу.
И только 20% согласны на русскую и китайскую вакцины. Но это тот контингент, который хочет бесплатно, а не за + - 100 баксов 2 укола !!!
Так что на такой вакцине, что они нам предлагают, продавцы-барыги смогут заработать разве-что в табло. (с)
- Цена и договороспособность компании Синовак определяющие факторы! Из стоимости 504 грн,500 грн моих!
Это прекрасная факцина!
так что разве что контрабандой, по 2500 евро за дозу.....
Во всём мире вакцинируют людей за счет государства и только в Украине , подонки при власти , не могут цену сложить на
китайский фуфломицин !
Это не реальная цена для многих пенсионеров !
Это даже круче, чем на масках ЗЕленые прибарахлились.
Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Даже африканцы игнорят говно ,что завёз степанов и пихает радуцкая....
Вся шутка в том что у нас громады не утворены на загальных сборах згидно ст,142.143. Коституции и хартии самоуправления. А зачем это нужно свиньям корыта, когда после этого вся властнисть и влада переходит до громад. Догадайтесь с трех раз. Наша государство вне закона и конституци ( см.Риму Белацерковскую )
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Але у цьому випадку варто утриматись.
І для здоров'я краще, і економніше.
Хоча, яка там економія- вакцина ж закуплена за державні гроші.
Тепер - хоч вакцинуйсь, хоч радіо слухай,
грошики уже у кишенях хапуг.
Мир наконец найден!
Китайскую вакцину ввозить в Украину будет посредник Богатырёвой, а продавать её в розницу - клиника БАРИС!
Слава коапрамису!
Далой Доктора Смерть!
Коли воно, погань, обжереться так, щоб луснуло?