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Новини Коронавірус і карантин
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Ціна вакцини Sinovac у приватних клініках може становити 700-750 грн, - "слуга народу" Радуцький

Ціна вакцини Sinovac у приватних клініках може становити 700-750 грн, -

Якщо вакцина проти коронавірусної інфекції китайського виробника Sinovac Biotech з'явиться в приватних клініках України, то її ціна може становити 700-750 гривень.

Про це заявив народний депутат (фракція "Слуга народу") Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я продав свій медичний бізнес, але трошки розумію, як формується ціна на вакцинацію. Якщо ми бачимо, що Україна закуповує у компанії "Лекхім" вакцину за 17,8 долара, то до цього зазвичай треба додати: кабінет щеплення, роботу медичної сестри і консультацію лікаря. Тож, найімовірніше, я думаю, приватні лікарні додадуть десь 200 гривень до ціни закупівлі. Я, якби керував медичним закладом, вчинив би саме так. Зважаючи, що ця вакцина не потребує спеціальних умов зберігання, то ціна має бути 700-750 гривень у приватних клініках", - вважає Радуцький.

У фармацевтичній групі "Лекхім", що є офіційним постачальником вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech, заявляють, що вакцина надійде до України у березні. Загалом "Лекхім" уклала угоду щодо постачання 5 мільйонів доз вакцини у першому півріччі 2021 року, стверджують у компанії. З них 1,9 млн доз замовило Міністерство охорони здоров’я України. Решта вакцин надійде у продаж приватним компаніям і підприємствам, включно з приватними медичними закладами.

Читайте також: Китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію, - Шмигаль

Доза вакцини коштуватиме 504 гривні. За такою ціною "Лекхім" планує продавати вакцину державі.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+32
60% населения Украины вакционироваться не хочет.

20% - хочет качественной вакцины, чтоб не иметь проблем с въездом в Европу.
И только 20% согласны на русскую и китайскую вакцины. Но это тот контингент, который хочет бесплатно, а не за + - 100 баксов 2 укола !!!
Так что на такой вакцине, что они нам предлагают, продавцы-барыги смогут заработать разве-что в табло. (с)
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16.01.2021 00:10 Відповісти
+28
Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать" . Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз . Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки и китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. (с)
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16.01.2021 00:34 Відповісти
+26
Во всех странах прививки БЕСПЛАТНО!!! И только в нашей покупают вакцину за бюджетные деньги, чтоб продавать её в частных клиниках!!! Горите в аду, упыри!!!
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16.01.2021 00:24 Відповісти
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1500гр за прививку с 50% эффективностью, это деньги на ветер!
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16.01.2021 00:07 Відповісти
Ні, це кінець епохи бідності
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16.01.2021 00:17 Відповісти
они могут и физраствор с такимже успехом колоть
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16.01.2021 00:29 Відповісти
Физраствор то как раз "много более" предпочтительнее этой китайской байды, от физраствора не помрешь, а от этой "вакцины"?
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16.01.2021 07:38 Відповісти
Если два раза уколоть то эффективность будет выше
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16.01.2021 00:42 Відповісти
Нет. Это именно эффективность двухкратной прививки. А если учесть, что это просто инактивированная вакцина, то не факт, что у вас даже 3 месяца продержится иммунитет. А побочек может быть гораздо больше, чем от других вакцин. Блин, AZ тоже не особо хорошая, но так она хотя бы полноценное тестирование прошла и цена в 3 раза дешевле. Вот как этих у*бков угораздило купить китайское фуфло? Так мало того, что купили никому не нужный хлам, так еще хотят за него деньги получить.
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16.01.2021 01:26 Відповісти
У меня другой вопрос.
Ну, ладно, Украина - но Турция её тоже купила, и Эрдоган уже публично ею привился...
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16.01.2021 01:36 Відповісти
Ну здесь вообще все просто. Турция закупала и начала массовую вакцинацию в экстренном режиме, когда еще не было всех данных об эффективности этой вакцины. Так в свое время весь мир закупал гидроксихлорохин и ремдесивир. Мы же всегда закупаем уже после того, как весь мир признает, что это Г не имеет смысла колоть. Кроме того, я не удивлюсь, если туркам эта вакцина досталась практически бесплатно. Если это так, то это уже лучше, чем совсем ничего. Наши же хотят на этом навариться. Разницу улавливаете?
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16.01.2021 01:49 Відповісти
вы читали последние исследования по ремдесивиру.а не промежуточные выводы? в штатах включили в протокол недавно
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16.01.2021 08:00 Відповісти
А Вы? Я читал все исследований на эту тему. С того самого момента, как его начали пропихивать. С мая. И получился эффективным препарат только по исследованиям, заказанным производителем. Первое же исследование в Китае опровергло его эффективность.. При этом даже сам производитель заявлял, что препарат не снижает летальность, не снижает процент больных, которым необходима госпитализация и не снижает риск попасть в ОАИТ, но при этом в среднем уменьшает длительность течения болезни. Если у кого-то насморк должен был пройти за 5 дней, пройдет за 3. Вот вся эффективность препарата за 2.5 тыс. у.е. за курс.
Во всем на штаты равняться не нужно. Да, медицина у них отличная. Но при этом она очень коммерческая. Так почему бы им не включить в протокол препарат, который их же компаниями и производится? А ЕС влетели. У них не было выбора. Они купили этот препарат, а на следующий день были опубликованы результаты исследования ВОЗ. Самое интересное, что исследования закончились за 2 недели до этого. Но не могли же они сорвать сделку на 1.5 млрд у.е.? В общем, дали фирме заработать, а потом сказали, что это очередной фуфломицин.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
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16.01.2021 11:58 Відповісти
вы ссылаетесь на сайт, на котором не рекомендовали карантин в феврале 2020,а в апреле уже советовали локдаун. на пабмеде читайте. там все написано
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16.01.2021 20:08 Відповісти
Я ссылаюсь на официальное заключение ВОЗ. Исследований по ремдесивиру было уже десятки. Начали их проводить с марта-апреля месяца. Ни одно из них эффективности препарата не доказало. В принципе, уже в мае это было известно, но так как препарат уже был выпущен, нужно было его кому-то впарить... Получилось.
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16.01.2021 23:13 Відповісти
ситуация аналогична с гидроксихлорохином. воз заявило, что есть исследования, указывающие на его не эффективность. сразу же масса исследователей, имеющие обратные данные, попросили предоставить данные и указать в каких клиниках они были получены. в итоге данные так и не были предоставлены. так и в Вашей ссылке, что-то написано без цифр и неизвестно кем - автор статьи не указан
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16.01.2021 20:20 Відповісти
Вы лучше расскажите на основании чего вообще гидроксихлорохин начали применять. Я напомню. Сначала китайцы включили в протоколы все препараты, которые можно было, а потом один французский докторишка провел "исследование" на группе легких молодых пациентов, которые не требовали госпитализации. Т.е. у сотни человек анализами был обнаружен ковид, но при этом ни у кого не было практически никаких симптомов. Всем назначили хлорохин. Никто из них не попал в реанимацию. А сравнивали их с другими больными в других частях страны. Мгновенно это подхватили другие клиники. Потом оказалось, что если из схемы исключить гидроксихлорохин, то ничего не происходит, кроме уменьшения частоты нежелательных реакций. Более того, даже летальность незначительно снизилась. По итогу получилось, что гидроксихлорохин ничего кроме побочек не дает! Исследований было опубликовано достаточно, на некоторые из них я кидал ссылки здесь же еще в марте-апреле!!!
По ремдесивиру тоже опубликовано уже много исследований. Ни одно из них, в т.ч. спонсируемое производителем, не доказало эффективности препарата. Понимаете, есть четкие критерии определения эффективности препарата: летальность, процент госпитализаций, процент госпитализаций в ОАИТ. То, что производитель придумал свои отдельные параметры, не делает препарат эффективным.
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16.01.2021 23:26 Відповісти
Нашел начало краха гидроксихлорохина.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1 ****************** in patients with COVID-19: an open-label, randomized, controlled trial | medRxiv
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1 No evidence of clinical efficacy of ****************** in patients hospitalised for COVID-19 infection and requiring oxygen: results of a study using routinely collected data to emulate a target trial | medRxiv

Собственно говоря, после этих исследований уже все было ясно. Дальше этих исследований было так много, что даже следить смысла не было. Но суть одна: препарат никак не влияет на течение ковида.
Могу Вам еще кое-что подсказать. Сейчас во всем мире пропихивают витамин D для лечения всех вирусных заболеваний. И здесь еще один прикол. Все исследования (ну или почти все), которые это подтверждают, спонсированы именно... производителями витамина D. Круто, правда? А здесь еще и в случае с ковидом действительно выявили корреляцию между содержанием витамина D в крови и тяжестью течения ковид. Но при этом умолчали, что у полных людей содержание витамина D в крови снижено. Т.е. получается, мы имеем то, что всегда было известно: люди, имеющие повышенный ИМТ, болеют тяжелей. И связь с витамином D здесь весьма сомнительна, что и показали независимые исследования.
Я не сторонник теорий заговоров, но фармацевические компании действительно подкупают и чиновников, и журналистов, и ученых. Так что прежде, чем жрать что-либо, нужно 100 раз проверить.
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16.01.2021 23:47 Відповісти
"Вот как этих у*бков угораздило купить китайское фуфло?"

ОТКАТ это называется.

P.S. Недавно один китайский поц объяснял в комментариях в австралийских СМИ, как китайцы всех скупают за деньги, "Вы", - пояснял поц, - "сильно недооцениваете силу денег".
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16.01.2021 07:40 Відповісти
я имел ввиду 2 по 2 раза. это типа щютка. 50проц. плюс 50 проц.= гарантия 100процентовая.
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16.01.2021 15:27 Відповісти
Евро-американские вакцины изготовлены по другому способу, они действуют даже при мутации вируса, в отличии от китайских и российских, которые не будут работать при мутациях вируса. Это значит. что под каждую мутацию вируса нужно создавать ДРУГУЮ ВАКЦИНУ!!!!! Это значит, что страну подсадят на постоянную покупку вакцин в фирме-прокладке рыгопляди Богатыревой!!!! Некоторые евро-американские вакцины можно разделить на две части, т.е. одну дозу можно вколоть двум людям и эффективность будет не менее 90%. Китайское и российское дерьмо такими свойствами не обладает, и если некоторые европейские вакцины нужно уколоть два раза через определенный промежуток времени, то для, хоть какой-то эффективности, китайско-русскую болтушку нужно колоть ЧЫТЫРЕ РАЗА!!!!!!
Из этого следует вывод, что зеленые мародеры прибарахляющиеся за счет здоровья и жизней украинцев, заплатят минимум в два раза дороже за малоэффективную баланду, чем заплатили бы за более качественные европейско-американские вакцины. Я думаю, не нужно напоминать, что не эффективность, побочные действия и смерти от китайских вакцин будут замалчиваться на уровне государства чиновниками-коррупционерами-мародерами в высших эшелонах власти.
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16.01.2021 09:48 Відповісти
нам предложил поставщик синовак по 80 долларов за дозу. плюс наценка клиники, +анализыперед вакцинацией, +консультация врача. умножить на 2 раза. выходит около 220 долларов. радуцкий - опытный сказочник
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16.01.2021 07:58 Відповісти
Нах мені скільки там можєт составіть ціна? Ви її закупили щоб продавати людям чи безкоштовно вакцинувати усіх бажаючих?
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16.01.2021 00:07 Відповісти
БАРИГИ МАРОДЕРИ ВБИВЦІ
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16.01.2021 00:13 Відповісти
Які ще бариги? Їх кишнули в 19 році, а це ж новиє літса. Панімать нада.
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16.01.2021 00:45 Відповісти
Купили за наші з Вами гроші, щоб нам же і продати...
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16.01.2021 00:38 Відповісти
60% населения Украины вакционироваться не хочет.

20% - хочет качественной вакцины, чтоб не иметь проблем с въездом в Европу.
И только 20% согласны на русскую и китайскую вакцины. Но это тот контингент, который хочет бесплатно, а не за + - 100 баксов 2 укола !!!
Так что на такой вакцине, что они нам предлагают, продавцы-барыги смогут заработать разве-что в табло. (с)
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16.01.2021 00:10 Відповісти
Погано, якщо це фуфло маланці крадуцькі закуплять за бюджетні гроші і буде повторення історії Таміфлю Багіні.
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16.01.2021 00:26 Відповісти
Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать" . Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз . Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки и китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. (с)
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16.01.2021 00:34 Відповісти
Таміфлю ліки від вірусів.
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16.01.2021 00:47 Відповісти
Там тоже мутная фигня с нулевой эффективностью. Единственное, что за ту закупку нет смысла никого обвинять, потому как Тамифлю все же было официально одобрено ВОЗ. Уже позже узнали, что результаты исследований были подделаны, ... но почему-то препарат не отозвали. Бизнес.
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16.01.2021 01:29 Відповісти
От только не надо про Багиню!была бы Юлька у руля уверен вакцин было бы закуплено не 800 тыс.а на все население как в Польше.и не синовак ,а Пфайзер.Юлька не чета этим безмозглым,необучаемым баранам.
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16.01.2021 00:50 Відповісти
Тільки не багіні, а Бага: https://focus.ua/ukraine/78332
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16.01.2021 11:13 Відповісти
Желающие найдутся.в этом году хер где найдешь вакцину от простого гриппа.цены в клиниках были как раз где то 500-700 грн.
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16.01.2021 00:45 Відповісти
Что такое вакцинация? Это: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ, тем вирусом, от которого хочешь защититься. А теперь у нас гуляет вирус, от которого нет лекарства, но вы здоровый человек, колите его себе сами и надеетесь, что не заразитесь !?.. Это коллективное самоубийство. (с)
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16.01.2021 00:49 Відповісти
Очень точно подмечено. К тому же надо еще заметить, что в Европе вакцинация бесплатна и не барматухами, а качественными вакцинами. Вот тебе и "какаяразница"...
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16.01.2021 06:13 Відповісти
Зеленскай объяснил на пальца́х,чем вакцины от Синовак лучше Пфайзер и Модерна.
- Цена и договороспособность компании Синовак определяющие факторы! Из стоимости 504 грн,500 грн моих!
Это прекрасная факцина!
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16.01.2021 00:13 Відповісти
Мальчик жестами показал иностранцам что его зовут Хуан.
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16.01.2021 00:42 Відповісти
Цена вакцины Sinovac в частных клиниках может составить 700-750 грн, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1205
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16.01.2021 00:15 Відповісти
Ну да если еврея вакцинировать подобной вакциной синовак в синагоге , он превращается в хасида автоматически
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16.01.2021 00:30 Відповісти
Цена вакцины Sinovac в частных клиниках может составить 700-750 грн, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2622
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16.01.2021 00:59 Відповісти
Монголоидный хасид ,смесь ещё та
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16.01.2021 10:28 Відповісти
Это китаец-иудей, если шо.
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16.01.2021 16:12 Відповісти
та вы затрахали своими танцующими еврецами...
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16.01.2021 06:20 Відповісти
жрите, зелохи ) откулда вам знать что такое 700 грн, это фантазийная цифра для вас...
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16.01.2021 00:21 Відповісти
Цена вакцины Sinovac в частных клиниках может составить 700-750 грн, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 6986
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16.01.2021 00:51 Відповісти
а даже после того что тесты показали 50% эфиктивности все равно хотят закупать
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16.01.2021 00:23 Відповісти
Во всех странах прививки БЕСПЛАТНО!!! И только в нашей покупают вакцину за бюджетные деньги, чтоб продавать её в частных клиниках!!! Горите в аду, упыри!!!
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16.01.2021 00:24 Відповісти
Не бесплатно, а за счёт медстраховки.
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16.01.2021 05:18 Відповісти
но немножко понимаю, как формируется цена на вакцинацию. Если мы видим, что Украина закупает у компании "Лекхим" вакцину за 17,8 доллара, то какой дурак в Украине накинет еще 7 баксов на то. что бы прививатся китайскими несертифицированными помоями с ефективностью 50% если сертифицированые вакцины от европейских производителе в три раза дешевле и ефективностью вакцинирования больше 90%?
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16.01.2021 00:31 Відповісти
что бы евровакцины оказались в стране - их надо купить, а что бы купить - надо что бы их продали, вот только никто не продает тк себе пока не хватает, пфайцер уже объявила о временном сокращении поставок в ЕС и о том что в 2021 году будет поставлять только по ранее заключенным межгосударственным контрактам
так что разве что контрабандой, по 2500 евро за дозу.....
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16.01.2021 00:43 Відповісти
А в Молдові безкоштовний Pfizer будуть вакцинувати. Бажаю всім зебілам та зебілочкам здохнути або від ковіда, або від китайської вакцини за 700-750 гривень. Ми хоть паржом.
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16.01.2021 00:32 Відповісти
Цена вакцины Sinovac в частных клиниках может составить 700-750 грн, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 675
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16.01.2021 00:44 Відповісти
Эти твари будут зарабатывать на похоронах собственной матери.
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16.01.2021 00:46 Відповісти
Пусть это китайское г-но колят себе сами, но нет же, эти твари будут себе pfizer колоть, рассказывать, что возбудили дела, о том, что мол был ввоз в Украину чего то под видом вакцины, закупят китайское го-но синовак или кацапский спутник... Сволочи, зебилы, что бы сдохли... Я лучше заплачу 200 долларов за 2 вакцины от нормального производителя, зебилы, твари, вы должны страдать
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16.01.2021 00:55 Відповісти
Сколько эти скоты отката хотят получить за китайское говно ???
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16.01.2021 00:56 Відповісти
Цена вакцины Sinovac в частных клиниках может составить 700-750 грн, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9447
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16.01.2021 01:02 Відповісти
кРадуцкий и зеленая шобла и на вакцине срубят бабла !
Во всём мире вакцинируют людей за счет государства и только в Украине , подонки при власти , не могут цену сложить на
китайский фуфломицин !
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16.01.2021 01:10 Відповісти
700 грн. Разве это дорого?
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16.01.2021 08:39 Відповісти
При пенсии 1700 грн. это дорого или нет ?
Это не реальная цена для многих пенсионеров !
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16.01.2021 10:44 Відповісти
Ну так все имеет свою цену. Не мы этот Мир придумали.
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16.01.2021 10:50 Відповісти
Мир не мы придумали,но цены аферисты в этом мире придумывают ,которые намного выше реальной цены
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16.01.2021 12:01 Відповісти
А что, дешево? Почему не та же AZ по 4$ за дозу? 20$ уже Файзер с эффективностью под 95% стоит (правда там цена увеличится в связи со сложностью хранения). Но мы покупаем за такие же деньги китайское фуфло. Зачем?
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16.01.2021 12:04 Відповісти
26 баксов за китайский компот???!!!

Это даже круче, чем на масках ЗЕленые прибарахлились.
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16.01.2021 02:16 Відповісти
Очень может быть, что скоро случится утечка о реальной цене китайского компотика в 3 доллара за вакцину. Не расходитесь, будет интересно про "Вы нас неправильно поняли и фразы вырваны из контекста."
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16.01.2021 05:14 Відповісти
так шо? Благосклонным повелением снизойдут и снизят стоимость на 30% или 30 сребреников, иуды?
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16.01.2021 08:11 Відповісти
Нереально мала націнка, як для медбізнесу, там привикли на 3 множити як мінімум
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16.01.2021 07:10 Відповісти
‎15.‎01.‎2021
Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Даже африканцы игнорят говно ,что завёз степанов и пихает радуцкая....
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16.01.2021 08:20 Відповісти
Смешно - медицина бесплатная, но Конституция - побоку. Давайте поторгуемся.
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16.01.2021 08:27 Відповісти
Вакцинация должна быть бесплатной ,как во всех странах ,вам уже просто срут на тупые головы 💩 какие нах частные клиники 😡🤦🐑🐏🐑🐏🐑
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16.01.2021 08:34 Відповісти
700 грн. за прививку совсем не дорого. скажем так, семье из 3-х человек надо 100 долларов, чтобы привиться. это на много меньше, чем стоимость лечения. В принципе нормально.
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16.01.2021 08:38 Відповісти
Во-первых, нужно две дозы, а это уже 1500 на одного. Три человека в семье - уже 5000. И делать ее нужно будет каждые полгода.
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16.01.2021 09:27 Відповісти
Хватит страдать , пора вырабатывать руководство к действию . В Японии громады платят 10% государству в Италии 20% . У нас 60% с мест и больше на содержание свиней корыта.
Вся шутка в том что у нас громады не утворены на загальных сборах згидно ст,142.143. Коституции и хартии самоуправления. А зачем это нужно свиньям корыта, когда после этого вся властнисть и влада переходит до громад. Догадайтесь с трех раз. Наша государство вне закона и конституци ( см.Риму Белацерковскую )
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16.01.2021 08:42 Відповісти
Соберайтесь по соц сетям и гоните этих гнид нах.....й ,это уже не смешно .
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16.01.2021 08:45 Відповісти
Roman Podolin Шо вы несёте , по конституции медицина бесплатна , да и налогов там заплачено с лихвой , о какой платной прививке вы говорите 😡 это не законно .
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16.01.2021 08:48 Відповісти
У нас понятия , У нас все государство создано не законно не по конституции . ЗАБЫЛИ отдать всю власнисть и владу громадам створеными на загальных сборах як у полякив наприклад. См,142,143, ст, конституции. Зато чиновники поделились и создали олигархов
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16.01.2021 09:23 Відповісти
А может государство лично займется таким важным делом и вообще не допустит хрен знает кого к такому серьезному делу? Левые частники начнут все подряд колоть под видом вакцины. Подделок разведется кучи разных. на каждом углу будут продавать.
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16.01.2021 09:29 Відповісти
Покупают за деньги налогоплательщиков и продают налогоплательщикам-жесть!
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16.01.2021 09:46 Відповісти
Ціна вакцини Sinovac у приватних клініках може становити 700-750 грн, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7686

...
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16.01.2021 10:57 Відповісти
Вакцинація врятувала чимало життів.
Але у цьому випадку варто утриматись.
І для здоров'я краще, і економніше.
Хоча, яка там економія- вакцина ж закуплена за державні гроші.
Тепер - хоч вакцинуйсь, хоч радіо слухай,
грошики уже у кишенях хапуг.
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16.01.2021 11:13 Відповісти
Ура!
Мир наконец найден!
Китайскую вакцину ввозить в Украину будет посредник Богатырёвой, а продавать её в розницу - клиника БАРИС!
Слава коапрамису!
Далой Доктора Смерть!
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16.01.2021 12:07 Відповісти
Нова порція одкровень від непотопляємого пана кРадуцького.
Коли воно, погань, обжереться так, щоб луснуло?
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16.01.2021 13:26 Відповісти
На мені,на вакцинуванні хрін хто заробить.Принципово!
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16.01.2021 13:32 Відповісти
Сначала выкачали деньги за тесты, а теперь решили еще наварить на вакцинации.
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16.01.2021 17:50 Відповісти
Так вот почему так быстро закрыли дело против воровки богатырёвой и её сына!! Нужно было срочно её обелить и заключить с её фирмой -прокладкой контракт на получение вакцины ! Ну и за одно получить соответствующие откаты и гонорары! Ведь зимой дороги Зеленский и К0 не строит, а воровать и набивать свои карманы , так хочется!!
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16.01.2021 18:17 Відповісти
так санітар степанов вмить підробить сертифікат випробовувань, вперше, чи що. Аванс вже отримав. Та яка різниці 50 чи 30 відсотків відповідності. Це ж китайский трейд. самі випустили вірус і одночасно продають вітамін до нього.недарма ж на українських телеканалах появляються горе політологи, які напряму звинувачують США у зараженні всієї планети. сіють недовіру так сказати. А крадуцький вже віщує як він буде вакцинувати лохів і за яку суму. Ще результатів немає, а нього бізнес план народився. повний п.....
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16.01.2021 19:10 Відповісти
Ключевое слово: Считает Рудицкий! Все! А можно узнать, а что это за профессор с ученой степенью , и что его коррупционные считалки относятся к медицине? Я считаю, что российской и китайским варевом, перемешанным лапой летучей мыши должны уколоться наши депутеты, а европейской качественной и исследованной народ !
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16.01.2021 22:04 Відповісти
 
 