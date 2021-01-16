УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8690 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 061 24

Українського воїна поранено поблизу Трудівського. Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів біля Гнутового і Талаківки, - штаб ООС

Українського воїна поранено поблизу Трудівського. Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів біля Гнутового і Талаківки, - штаб ООС

За минулу добу, 15 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як наголошується, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Гнутове і Талаківка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Трудівського противник зробив у бік наших позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Унаслідок пострілів один український захисник зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

"Поблизу Південного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вели вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - уточнили в ООС.

Читайте також: Під час бойових дій у зоні ООС в 2020 році загинули 50 військовослужбовців ЗСУ, 339 були поранені, - Міноборони

Також зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК поінформовано представників ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 16 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зауважили в штабі.

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (29540) Донбас (22358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А что нам скажет зелёный арестович?
показати весь коментар
16.01.2021 08:14 Відповісти
+7
как написали, что несколько обстрелов было и ранили воина, то аж страшно стало, а потом добавили что перемирие не нарушено, и полегчало. ай да умище клоп зеленый, ох и разумист - такое перемирие установил, что даже обстрелами его не разбить. мудрый правитель мудрого народа
показати весь коментар
16.01.2021 08:34 Відповісти
+3
Пострілюють. Ну то таке.
показати весь коментар
16.01.2021 08:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что нам скажет зелёный арестович?
показати весь коментар
16.01.2021 08:14 Відповісти
Пострілюють. Ну то таке.
показати весь коментар
16.01.2021 08:22 Відповісти
вони ж не навмисно...так не прицільно...не системно...хаотично...
показати весь коментар
16.01.2021 09:26 Відповісти
он сам виноват что находился там
показати весь коментар
16.01.2021 11:20 Відповісти
У минулому, 2020 року, православні росіяни вбили на українському Донбасi 50 українських військовослужбовців і 339 людин були поранені.
Мені соромно про це говорити вголос, але, після того, як православні росіяни розстріляли похоронну процесію в Сартані під Маріуполем, накрили ракетами з «Градів» в суботній ранок базар в Маріуполі і вбили 32 мирних мешканця, а православний громадянин з Санкт-Петербурга, Олексій Мільчаков знімав на Донбасі з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови убитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізав на живих полонених свою свастику і любив фотографуватися на тлі покалічених і обгорілих тіл українських воїнів, мені неприємно чути російський , вологодський, волзький, мордовський, мокшанський і угро-фінський говір.
Я не можу тепер слухати радянські пісні і російські самобутні романси (в тому числі і «Поручик Галіцин», мелодію якого, росіяни вкрали у пісні «Мiй друже, Ковалю») і прошу водія маршрутки налаштувати радіоприймач на іншу частоту. Коли в коментарях зустрічаю угро-фінський діалект: («чёй-то», «дик», «токмо», «поребрик», «кура», «гречка», «кенгуруха», «Пухта», «хабарікі» і т. д.) у мене виникає нудотний рефлекс.
Я перестав вважати російських офіцерів людьми після того, як військові Сергія Шойгу розтягнувшись ланцюгом, добивали з пістолетів під Іловайськом поранених, стікаючих кров'ю двадцятирічних українських хлопців, а якути і буряти, коли закінчилися патрони, багнетами відрізали пораненим голови. Географічна назва «Росія» у мене тепер асоціюється з тероризмом і садизмом. Я навіть сир «Російський» перестав купувати, хоча його виготовляють в українському місті Шостці.
Одесити ховали хлопців, загиблих на Донбасі на війні з російським православним окупантом, у яких були відрізані вуха, ніс, руки, відпиляні ступні ніг. У деяких трупів були просвердленi електродрилем колінні чашечки і виколоті очі.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
показати весь коментар
16.01.2021 10:01 Відповісти
А они и не люди. Это кацапы, орда . Нечисть.
показати весь коментар
16.01.2021 10:03 Відповісти
как написали, что несколько обстрелов было и ранили воина, то аж страшно стало, а потом добавили что перемирие не нарушено, и полегчало. ай да умище клоп зеленый, ох и разумист - такое перемирие установил, что даже обстрелами его не разбить. мудрый правитель мудрого народа
показати весь коментар
16.01.2021 08:34 Відповісти
Украинский воин ранен около Трудовского. Террористы стреляли из гранатометов и пулеметов у Гнутово и Талаковки, - штаб ООС

===================
Во ***. После заявления хомчака о братании с русскими, русские оккупанты уже исчезли? Или Московия уже признана страной-терористом? Будем у терористов газ и уголь покупать?
показати весь коментар
16.01.2021 09:20 Відповісти
что-то не слышно счетчика перемирных дней с булавой ? )))
примерз где-то? сколько уже 200-300 ???
показати весь коментар
16.01.2021 09:23 Відповісти
Выздоровления нашему бойцу! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено поблизу Трудівського. Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів біля Гнутового і Талаківки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6250
показати весь коментар
16.01.2021 09:44 Відповісти
Який це день режиму "тиші" ім. зеленського?
Швидкого одужання нашому захиснику.
показати весь коментар
16.01.2021 11:09 Відповісти
Ждем-с очередного заявления Хомчака,что воин получивший ранение, без команды неосторожно высунулся из окопа,или самовольно вышел из блиндажа..Ну,что не сбрешешь дабы обелить Зе-перемирие и прогнуться пред"зеленью"..
показати весь коментар
16.01.2021 12:21 Відповісти
Россиянин, смотри не перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против, а на Донбассе и в Крыму - вместо....
показати весь коментар
16.01.2021 18:11 Відповісти
а чому , власне, повстанцев, а не восстанцев ?
Хіба в москалів є повстання ?
Ні. У них восстаніє.
Здається мені, нас і тут хтось обікрав.
показати весь коментар
16.01.2021 19:19 Відповісти
нет плохих генералов,есть плохие солдаты
показати весь коментар
16.01.2021 19:37 Відповісти
президент Украины должен знать, что его братья и сестры в Израеле не оставляют безнаказанным ни один выстрела со стороны Палестины не говоря о раненых или не дай Бог погибших своих граждан
показати весь коментар
17.01.2021 10:17 Відповісти
 
 