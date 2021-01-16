Українського воїна поранено поблизу Трудівського. Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів біля Гнутового і Талаківки, - штаб ООС
За минулу добу, 15 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Як наголошується, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Гнутове і Талаківка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Трудівського противник зробив у бік наших позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Унаслідок пострілів один український захисник зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
"Поблизу Південного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вели вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - уточнили в ООС.
Також зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК поінформовано представників ОБСЄ.
"Від початку поточної доби, 16 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зауважили в штабі.
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Мені соромно про це говорити вголос, але, після того, як православні росіяни розстріляли похоронну процесію в Сартані під Маріуполем, накрили ракетами з «Градів» в суботній ранок базар в Маріуполі і вбили 32 мирних мешканця, а православний громадянин з Санкт-Петербурга, Олексій Мільчаков знімав на Донбасі з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови убитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізав на живих полонених свою свастику і любив фотографуватися на тлі покалічених і обгорілих тіл українських воїнів, мені неприємно чути російський , вологодський, волзький, мордовський, мокшанський і угро-фінський говір.
Я не можу тепер слухати радянські пісні і російські самобутні романси (в тому числі і «Поручик Галіцин», мелодію якого, росіяни вкрали у пісні «Мiй друже, Ковалю») і прошу водія маршрутки налаштувати радіоприймач на іншу частоту. Коли в коментарях зустрічаю угро-фінський діалект: («чёй-то», «дик», «токмо», «поребрик», «кура», «гречка», «кенгуруха», «Пухта», «хабарікі» і т. д.) у мене виникає нудотний рефлекс.
Я перестав вважати російських офіцерів людьми після того, як військові Сергія Шойгу розтягнувшись ланцюгом, добивали з пістолетів під Іловайськом поранених, стікаючих кров'ю двадцятирічних українських хлопців, а якути і буряти, коли закінчилися патрони, багнетами відрізали пораненим голови. Географічна назва «Росія» у мене тепер асоціюється з тероризмом і садизмом. Я навіть сир «Російський» перестав купувати, хоча його виготовляють в українському місті Шостці.
Одесити ховали хлопців, загиблих на Донбасі на війні з російським православним окупантом, у яких були відрізані вуха, ніс, руки, відпиляні ступні ніг. У деяких трупів були просвердленi електродрилем колінні чашечки і виколоті очі.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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Во ***. После заявления хомчака о братании с русскими, русские оккупанты уже исчезли? Или Московия уже признана страной-терористом? Будем у терористов газ и уголь покупать?
примерз где-то? сколько уже 200-300 ???
Швидкого одужання нашому захиснику.
Хіба в москалів є повстання ?
Ні. У них восстаніє.
Здається мені, нас і тут хтось обікрав.