Українського воїна поранено поблизу Трудівського. Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів біля Гнутового і Талаківки, - штаб ООС

За минулу добу, 15 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як наголошується, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Гнутове і Талаківка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Трудівського противник зробив у бік наших позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Унаслідок пострілів один український захисник зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

"Поблизу Південного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вели вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - уточнили в ООС.

Читайте також: Під час бойових дій у зоні ООС в 2020 році загинули 50 військовослужбовців ЗСУ, 339 були поранені, - Міноборони

Також зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК поінформовано представників ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 16 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зауважили в штабі.