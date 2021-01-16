УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8690 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 138 24

Єврокомісія не обговорює питання поставок китайської вакцини проти коронавірусу в ЄС, - представник ЄК Кеерсмекер

Єврокомісія не обговорює питання поставок китайської вакцини проти коронавірусу в ЄС, - представник ЄК Кеерсмекер

Єврокомісія і КНР наразі не обговорюють можливість поставок китайської вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 для країн ЄС.

Про це заявив офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нині немає дискусій між нами і китайцями з цього питання", - сказав прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати інтерес Угорщини до китайської вакцини Sinovac, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав перспективною і розпорядився перевірити на ефективність.

За словами представника ЄК, він також нічого не чув про контакти між Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і розробником китайської вакцини та запропонував звернутися для з'ясування питання безпосередньо в агентство.

Водночас він пояснив, що держави-члени ЄС мають гарантувати, що замовлені ними вакцини відповідають європейським вимогам безпеки та ефективності, щоб заручитися довірою своїх громадян. Тому вакцини мають отримувати дозвіл EMA для випуску на ринок ЄС.

Читайте також: Коронавірус залишиться з людством і буде не страшніший за грип, - глава Moderna Бансель

Зі свого боку, інший офіційний представник ЄК Дана Спінант нагадала про значний портфель ЄС різноманітних вакцин проти COVID-19. Вона послалася на слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що кількості перших вакцин, дозволених на ринку ЄС - Pfizer / BioNTech і Moderna, - вже вистачить для вакцинації понад 80% населення Євросоюзу.

"Я вважаю, що комісія разом із державами-членами забезпечила достатньо ефективних і безпечних вакцин для європейців", - підсумувала Спінант.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію.

Як повідомлялося, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені заявили, що вона не перевищує 50,38%. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2192) карантин (18172) Китай (4739) Кеерсмекер (2) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Лучше сразу "Спутник Зе" ширять лохторату. шоб наверняка
показати весь коментар
16.01.2021 08:34 Відповісти
+4
Зате ми абсуждам шо акрамя неї ніякої нема і не буде. Дуже дякуєм зеленим недоумкам яких привели до влади лошари.
показати весь коментар
16.01.2021 08:18 Відповісти
+3
Всех не прошедших вакцинацию дешёвым китайским говном...заставят пересмотреть за ново все сезоны Слуги Коломойского!)
показати весь коментар
16.01.2021 08:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот лохи, а мы покупаем через прокладку дороже аналогов, испытаем на людях, а если не поможет штраф у Китая затребуем (sarcasm)
показати весь коментар
16.01.2021 08:16 Відповісти
Лучше сразу "Спутник Зе" ширять лохторату. шоб наверняка
показати весь коментар
16.01.2021 08:34 Відповісти
Ізюмскіє бабушкі трєбуют ру.спутнік онлі!!! Пфайзер - гаффно!
показати весь коментар
16.01.2021 08:56 Відповісти
Не имеем право штраф Китаю выставлять, только прокладке однодневке Богатырёвой в Рашу.
показати весь коментар
16.01.2021 19:50 Відповісти
Зате ми абсуждам шо акрамя неї ніякої нема і не буде. Дуже дякуєм зеленим недоумкам яких привели до влади лошари.
показати весь коментар
16.01.2021 08:18 Відповісти
ЗЕлены лошары...приготовьте сопки под вакцинацию!
Гроши уже отмыты...так шо НАДО!
иначе ЗЕленый МАРАДЕР и торговец НА КРОВИ расстроится)
показати весь коментар
16.01.2021 08:23 Відповісти
Ширяти кожному в голову. Один хрен там тирса.
показати весь коментар
16.01.2021 08:27 Відповісти
Всех не прошедших вакцинацию дешёвым китайским говном...заставят пересмотреть за ново все сезоны Слуги Коломойского!)
показати весь коментар
16.01.2021 08:36 Відповісти
И всё равно лоховские пастухи покупают китайскую вакцыну.
показати весь коментар
16.01.2021 08:26 Відповісти
А Венгрия уже не входит в ЕС?
показати весь коментар
16.01.2021 08:51 Відповісти
Ни одного авто из Китая пока не встречал на дорогах западной Европы, более того, прочитал что это фуфло Европа запретила из-за протокола АДАС по безопасности, на том же уровне и их вакцина, как такое можна покупать?.
показати весь коментар
16.01.2021 08:54 Відповісти
Лечит вера в свое здоровье плацебо тому доказательство. А перепуганым ковидопоклоникам никакие вакцины не помогут . Блажен кто верует и не мешает своему организму щелкать эти вирусы на завтрак.
показати весь коментар
16.01.2021 09:35 Відповісти
Вьіжьіваєт сільнейшьій, шолє?
показати весь коментар
16.01.2021 09:53 Відповісти
Сколько человек вера в свое здоровье спасла от бешенства? А сколько антирабическая вакцина?
Кстати, при испытаниях антиковидной вакцины фирмы Пфайзер в группе, получающей вакцину, умерло два человека, а в такой же по численности, получающей плацебо, умерло четверо.
показати весь коментар
16.01.2021 11:20 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2021 19:52 Відповісти
Хомо сапинес выживут а хомоковидикус выродятся в быдло чем по сути они и есть. Одно то что не преодолен эпидемиопорог, больных надо в 6 раз больше уже тому доказательство,но для стада эта инфрмация выше их понимания ему важнее погремушки страшилки, близость копыта рядом идущего.
показати весь коментар
16.01.2021 10:29 Відповісти
Вы снова путаете эпидпорог для гриппа с эпидпорогом для редких и новых инфекций? А ведь об этом пару десятков рах в темах о ковиде писали. Так что Вам до хомо сапиенса еще эволюционировать и эволюционировать...
показати весь коментар
16.01.2021 11:23 Відповісти
Вы правы ковид редкость по сравнению с тем же грипом что его впору ковидпоклоникам в красную книгу внести а не занематься шарлатанством сваливая все до кучи с диагнозом как у Илон Маска и называя это выявлением бессимптомных.
показати весь коментар
16.01.2021 13:19 Відповісти
Похоже, Вы эволюционируете, но не в ту сторону.
показати весь коментар
16.01.2021 15:04 Відповісти
пусть зебилы спутником ширяются - поприколу.
показати весь коментар
16.01.2021 10:43 Відповісти
Тю. А нам кожного дня втирають саме про китайську.
показати весь коментар
16.01.2021 11:17 Відповісти
 
 