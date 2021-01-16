Єврокомісія не обговорює питання поставок китайської вакцини проти коронавірусу в ЄС, - представник ЄК Кеерсмекер

Єврокомісія і КНР наразі не обговорюють можливість поставок китайської вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 для країн ЄС.

Про це заявив офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нині немає дискусій між нами і китайцями з цього питання", - сказав прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати інтерес Угорщини до китайської вакцини Sinovac, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав перспективною і розпорядився перевірити на ефективність.

За словами представника ЄК, він також нічого не чув про контакти між Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і розробником китайської вакцини та запропонував звернутися для з'ясування питання безпосередньо в агентство.

Водночас він пояснив, що держави-члени ЄС мають гарантувати, що замовлені ними вакцини відповідають європейським вимогам безпеки та ефективності, щоб заручитися довірою своїх громадян. Тому вакцини мають отримувати дозвіл EMA для випуску на ринок ЄС.

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Зі свого боку, інший офіційний представник ЄК Дана Спінант нагадала про значний портфель ЄС різноманітних вакцин проти COVID-19. Вона послалася на слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що кількості перших вакцин, дозволених на ринку ЄС - Pfizer / BioNTech і Moderna, - вже вистачить для вакцинації понад 80% населення Євросоюзу.

"Я вважаю, що комісія разом із державами-членами забезпечила достатньо ефективних і безпечних вакцин для європейців", - підсумувала Спінант.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію.

Як повідомлялося, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені заявили, що вона не перевищує 50,38%. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.