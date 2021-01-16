Ухвалено низку рішень щодо важливості включення поставок літаків Ан-74 до держоборонзамовлення, - Уруський
Актуальним наразі є врегулювання проблемних питань підприємств, учасників ДК "Укроборонпром".
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань стратегічний галузей промисловості Олег Уруський написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою їхнього вирішення із залученням представників центральних органів виконавчої влади, керівництва концерну та окремих підприємств із його складу провів нараду, де, зокрема, обговорювали ситуацію щодо відновлення виробництва літаків Ан-74 на ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство" та необхідні зміни до нормативно-правових актів щодо покращення умов випуску продукції оборонного призначення", - зазначає Уруський.
"За результатами наради було ухвалено низку рішень, які стосуються важливості включення до державного оборонного замовлення постачання літаків Ан-74 в інтересах Збройних сил України, проведення законодавчих ініціатив щодо покращення фінансового стану ДП "ХДАВП", внесення змін до законодавства України з питань ціноутворення продукції військового призначення та авансування державних контрактів за державним оборонним замовленням", - додав він.
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Будут депортировать бубочку на льдину?
РГодину.
Если не поймают по дороге...
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Сполучені Штати Америки передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Українська армія отримала бронемобілі і човни, https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1350106941150949378 повідомляє посольство США в Україні на сторінці в Twitter.
Так, українські сухопутні війська і сили спеціальних операцій отримали 20 бронемобілів Humvee.
В американському представництві додали, що Військово-морські сили України отримали від США 84 човни.»
СБУ припинила схему постачання до ЗСУ неякісних ***********
«За даними досудового слідства, київська комерційна структура підписала державний контракт із Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів. Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн грн, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання", - повідомляє прес-служба СБУ.»
Коррупция рулит ?
Украинцы ему платят зарплату - пусть ответит
в ЦИВІЛЬНІЙ авіаціїї,КАРЛ!
АН 74 закупить важно, очень важно, так важно что аж глаза лопаются, но деньги на закупку выделить не можем, нету
Чего можно ожидать от человека, изъясняющегося подобным образом?
"Принято ряд решений по важности включения "
Очередь за инновационно-инвестиционным пулом высоких наукоёмких критических технопарков....