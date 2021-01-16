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Ухвалено низку рішень щодо важливості включення поставок літаків Ан-74 до держоборонзамовлення, - Уруський

Ухвалено низку рішень щодо важливості включення поставок літаків Ан-74 до держоборонзамовлення, - Уруський

Актуальним наразі є врегулювання проблемних питань підприємств, учасників ДК "Укроборонпром".

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань стратегічний галузей промисловості Олег Уруський написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою їхнього вирішення із залученням представників центральних органів виконавчої влади, керівництва концерну та окремих підприємств із його складу провів нараду, де, зокрема, обговорювали ситуацію щодо відновлення виробництва літаків Ан-74 на ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство" та необхідні зміни до нормативно-правових актів щодо покращення умов випуску продукції оборонного призначення", - зазначає Уруський.

"За результатами наради було ухвалено низку рішень, які стосуються важливості включення до державного оборонного замовлення постачання літаків Ан-74 в інтересах Збройних сил України, проведення законодавчих ініціатив щодо покращення фінансового стану ДП "ХДАВП", внесення змін до законодавства України з питань ціноутворення продукції військового призначення та авансування державних контрактів за державним оборонним замовленням", - додав він.

Читайте також: В Україні створять Агентство оборонних технологій, - Уруський

Автор: 

оборона (4856) Укроборонпром (1741) Уруський Олег (159) Держоборонзамовлення (62) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+3
До того ж, скоріш за все, він єврей
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16.01.2021 08:36 Відповісти
+3
Ан-74 - самолет для работы в Арктике и полетов на Северный полюс.
Будут депортировать бубочку на льдину?
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16.01.2021 08:36 Відповісти
+3
Нашла https://ua.interfax.com.ua/news/general/716380.html
СБУ припинила схему постачання до ЗСУ неякісних ***********
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16.01.2021 09:06 Відповісти
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Уруский? Совсем беспалевная фамилия у мужика. Никогда еще Уруский не был так близок к провалу
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16.01.2021 08:33 Відповісти
а ти не в стані відрізнити руського від руССкого?
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16.01.2021 10:17 Відповісти
До того ж, скоріш за все, він єврей
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16.01.2021 08:36 Відповісти
Татарський?
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16.01.2021 09:33 Відповісти
Ан-74 - самолет для работы в Арктике и полетов на Северный полюс.
Будут депортировать бубочку на льдину?
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16.01.2021 08:36 Відповісти
Бубочка будет валить на историческую РГодину.
Если не поймают по дороге...
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16.01.2021 08:45 Відповісти
Лучше экспортировать льдину на бубочку
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16.01.2021 08:55 Відповісти
зараз антонівці його більше застосовують як таксі - возять ним змінні екіпажі на "Мрію" і "Руслани" https://www.youtube.com/watch?v=sfk8WPIAcwI&ab_channel=DmytroAntonov

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16.01.2021 12:42 Відповісти
Він вже морально застарів.
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16.01.2021 08:42 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/716444.html США передали ЗС України чергову партію військової допомоги , а в украинскую армию поступают снаряды изготовленные кустарным способом в подвалах заброшенного молокозавода..
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16.01.2021 08:49 Відповісти
Я тут расшифровала Вашу ссылку . Про снаряды там ни слова . Так что сбросьте ссылку , плиз.😀
«
Сполучені Штати Америки передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Українська армія отримала бронемобілі і човни, https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1350106941150949378 повідомляє посольство США в Україні на сторінці в Twitter.
Так, українські сухопутні війська і сили спеціальних операцій отримали 20 бронемобілів Humvee.
В американському представництві додали, що Військово-морські сили України отримали від США 84 човни.»
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16.01.2021 09:03 Відповісти
Нашла https://ua.interfax.com.ua/news/general/716380.html
СБУ припинила схему постачання до ЗСУ неякісних ***********
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16.01.2021 09:06 Відповісти
Вопрос, мы отрымалы, чи заплатылы?
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16.01.2021 10:02 Відповісти
С американцами всё класс, тут подставы не бывает, подставу можно ждать от московской Орды, для них украинцы были только как мешки с песком и не более.
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16.01.2021 11:07 Відповісти
84 човни "отримали" чи отримають колись? А де вони зберігаються,
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16.01.2021 14:50 Відповісти
Вы бы больше баклановским чертям верили.Те для пиара ,снаряды скоро на фабриках рошен среди тортов найдут.
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16.01.2021 09:05 Відповісти
Вопрос присутствует - почему подписали и проплатили заказ ?

«За даними досудового слідства, київська комерційна структура підписала державний контракт із Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів. Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн грн, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання", - повідомляє прес-служба СБУ.»
Коррупция рулит ?
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16.01.2021 09:10 Відповісти
Думаю, о том, что Украину коррумпировала власть и олигархи, пора говорить постоянно
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16.01.2021 09:12 Відповісти
Пора вже розуміти, що сотні тисяч гривень, вкрадених у держави -- це КОРУПЦІЯ, а десятки мільйонів -- це вже ПОЛІТИКА.
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16.01.2021 14:58 Відповісти
Каким образом они это определили? В сюжете показана какая та обувная мастерская с банкой вазелина или краски.
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16.01.2021 09:16 Відповісти
И где у нас изготавливают снаряды? Нет у нас таких мощностей,не создали за 30 лет,никому армия не нужна была!
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16.01.2021 09:20 Відповісти
ВОПРОС ТЕПЕРЬ К УРУССКОМУ - ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ СНАРЯДЫ
Украинцы ему платят зарплату - пусть ответит
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16.01.2021 09:27 Відповісти
Скорее всего речь идет о базе утилизации,где выбирают партию снарядов ,одного года и проверяют их оставшееся ттд .После этого эту партию разрешают к использованию на определенный срок,допустим 6 месяцев,после истечения срока или опять продлевают или уже сдают на утилизацию.Вот за такие работы ,еще возможна оплата 50 миллионов.Но только не за новые ,это просто смешные деньги!
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16.01.2021 10:57 Відповісти
АН-74 серийно выпускался на ХАЗе. Может там есть недостроенные экземпляры. Восстанавливать с нуля нет смысла, там много кацапских комплектующих которые даже у них уже не производятся.
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16.01.2021 09:52 Відповісти
У квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року літак Ан-74 рішенням МГА допущений до експлуатації в цивільній авіації.(с)

в ЦИВІЛЬНІЙ авіаціїї,КАРЛ!
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16.01.2021 10:47 Відповісти
Ил-76 также допущен к работе в гражданской авиации, но после этого он не перестал быть военно-транспортным самолетом. Да и Антей с Русланом также.
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17.01.2021 08:46 Відповісти
Суть кратко:
АН 74 закупить важно, очень важно, так важно что аж глаза лопаются, но деньги на закупку выделить не можем, нету
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16.01.2021 09:57 Відповісти
Нда...
Чего можно ожидать от человека, изъясняющегося подобным образом?
"Принято ряд решений по важности включения "
Очередь за инновационно-инвестиционным пулом высоких наукоёмких критических технопарков....
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16.01.2021 10:36 Відповісти
А не брешут, говорит одно, а сделать у новой власти проблемы.
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16.01.2021 11:44 Відповісти
а чиї мотори будуть використовувати при спорудженні. Пратовські чи ролсройсівські. Бо китайці вже заготовили контейнери, якими будуть вивозити запоріжський завод, проданий Вітею Ростовським за великий хабар. чи знайшли в музеї подібні. а то прийняли надважливі документи з їх побудови, а з моторами - пшик. Знову Уруський буде тріпатись про "ізвечние русские ухаби на пути к светлому будущему авиастроения". В росії є один клоун Рогозін -синок генерала ГРУ, який дає Ілону Маску поради як в космосі дирки заліплювати, то чому ж в Україні не може бути такого ж клоуна.
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16.01.2021 18:58 Відповісти
 
 