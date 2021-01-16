Ухвалено низку рішень щодо важливості включення поставок літаків Ан-74 до держоборонзамовлення, - Уруський

Актуальним наразі є врегулювання проблемних питань підприємств, учасників ДК "Укроборонпром".

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань стратегічний галузей промисловості Олег Уруський написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою їхнього вирішення із залученням представників центральних органів виконавчої влади, керівництва концерну та окремих підприємств із його складу провів нараду, де, зокрема, обговорювали ситуацію щодо відновлення виробництва літаків Ан-74 на ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство" та необхідні зміни до нормативно-правових актів щодо покращення умов випуску продукції оборонного призначення", - зазначає Уруський.

"За результатами наради було ухвалено низку рішень, які стосуються важливості включення до державного оборонного замовлення постачання літаків Ан-74 в інтересах Збройних сил України, проведення законодавчих ініціатив щодо покращення фінансового стану ДП "ХДАВП", внесення змін до законодавства України з питань ціноутворення продукції військового призначення та авансування державних контрактів за державним оборонним замовленням", - додав він.

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