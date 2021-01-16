За добу через COVID-19 в Україні померли 144 людини, виявлено 7 729 нових випадків, одужали - 9 792
7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей і 369 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Степанова, за минулу добу:
- госпіталізовано 2 083 особи;
- летальних випадків зафіксовано 144;
- одужало 9 792 особи;
- здійснено 48 700 тестувань за добу (методом ПЛР - 29 363, методом ІФА - 19 337).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 154 692 особи, одужало 857 183 особи, летальних випадків - 20 686, проведено 5 934 439 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
м. Київ - 821 випадок;
Вінницька область - 228 випадків;
Волинська область - 204 випадки;
Дніпропетровська область - 586 випадків;
Донецька область - 540 випадків;
Житомирська область - 200 випадків;
Закарпатська область - 147 випадків;
Запорізька область - 696 випадків;
Івано-Франківська область - 168 випадків;
Київська область - 474 випадки;
Кіровоградська область - 92 випадки;
Луганська область - 155 випадків;
Львівська область - 485 випадків;
Миколаївська область - 409 випадків;
Одеська область - 325 випадків;
Полтавська область - 350 випадків;
Рівненська область - 243 випадки;
Сумська область - 237 випадків;
Тернопільська область - 145 випадків;
Харківська область - 285 випадків;
Херсонська область - 63 випадки;
Хмельницька область - 210 випадків;
Черкаська область - 323 випадки;
Чернівецька область - 209 випадків;
Чернігівська область - 134 випадки.
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На фронте при обстрелах никто не погибает. От Ковида становятся только здоровее и красивее.
А в это время в ВБ гостиницы переоборудуют в госпитали. Вот не знают они, что достаточно просто нихрена не делать и рисовать "правильные" цифры.
Почему ТЕПЕРЬ ,разве она у нас хоть ненадолго от совка отрывалась ?
Она ,как и всё остальное ,к примеру тарифы ,корректируется в ручном режиме.
На каждый миллион жителей Украины в год умирает 15 тысяч
В странах где здравоохранение не чета нам и уровень жизни..локдаун и комендантский час..
Зато у нас гуляй не хочу..про Буковель вообще молчу..
Про вакцинацию вообще молчу..
То что есть другие болезни никто не спорит..но они не передаются воздушно-капельным путем..
И как будет работать отделение больницы если таммкороновирус??
Вы знаете сколько раз закрывалось полстототделениеи гастро?и сколько раз она сдавала на ПЦР?когда они выходят на работу все идут сдавать анализ..и сколько их переболели? Хорошо что коллектив молодой..справились...
А нарисуют вам что хотят..судя по статистике у нас все хорошо..
Ещё неделя и вирус помашет нам короной..
А то что у переболевших куча проблем..никого это не волнует
Уявіть собі.
Епіцентр.
-15 градусів.
НА ВУЛИЦІ стоїть черга 50 чоловік, бо в середину не пускають, бо КАРАНТИН. Щоб не заразились КОРОНАВІРУСОМ.
І НІКОМУ (ні владі, ні менедженарам Епіцентру, ні тим 50 на людям на вулиці) не прийшло до голови подумати, де більший ризик зловити оту "атипову пневмонію" у приміщенні на 1000 кв м ( У нас Епіцентр на два поверхи), чи простоявши годину на вулиці на морозі.
Who's next?
Фахівці розслідують причини смерті пацієнтів. Вже розглянуто 13 справ. Зазначається, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до "більш серйозного перебігу наявних захворювань у людей похилого віку".
Вакцинація проти коронавірусу вакциною Pfizer розпочалася у Норвегії 27 грудня.
Жителі будинків для літніх людей в Осло були щеплені першими. Ще низка країн вже почали вакцинацію медичним засобом від Pfizer.