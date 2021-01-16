За добу через COVID-19 в Україні померли 144 людини, виявлено 7 729 нових випадків, одужали - 9 792

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей і 369 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, за минулу добу:

госпіталізовано 2 083 особи;

летальних випадків зафіксовано 144;

одужало 9 792 особи;

здійснено 48 700 тестувань за добу (методом ПЛР - 29 363, методом ІФА - 19 337).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 154 692 особи, одужало 857 183 особи, летальних випадків - 20 686, проведено 5 934 439 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

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Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ - 821 випадок;

Вінницька область - 228 випадків;

Волинська область - 204 випадки;

Дніпропетровська область - 586 випадків;

Донецька область - 540 випадків;

Житомирська область - 200 випадків;

Закарпатська область - 147 випадків;

Запорізька область - 696 випадків;

Івано-Франківська область - 168 випадків;

Київська область - 474 випадки;

Кіровоградська область - 92 випадки;

Луганська область - 155 випадків;

Львівська область - 485 випадків;

Миколаївська область - 409 випадків;

Одеська область - 325 випадків;

Полтавська область - 350 випадків;

Рівненська область - 243 випадки;

Сумська область - 237 випадків;

Тернопільська область - 145 випадків;

Харківська область - 285 випадків;

Херсонська область - 63 випадки;

Хмельницька область - 210 випадків;

Черкаська область - 323 випадки;

Чернівецька область - 209 випадків;

Чернігівська область - 134 випадки.