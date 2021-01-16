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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 144 людини, виявлено 7 729 нових випадків, одужали - 9 792

За добу через COVID-19 в Україні померли 144 людини, виявлено 7 729 нових випадків, одужали - 9 792

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей і 369 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, за минулу добу:

  • госпіталізовано 2 083 особи;
  • летальних випадків зафіксовано 144;
  • одужало 9 792 особи;
  • здійснено 48 700 тестувань за добу (методом ПЛР - 29 363, методом ІФА - 19 337).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 154 692 особи, одужало 857 183 особи, летальних випадків - 20 686, проведено 5 934 439 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

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Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ - 821 випадок;

Вінницька область - 228 випадків;

Волинська область - 204 випадки;

Дніпропетровська область - 586 випадків;

Донецька область - 540 випадків;

Житомирська область - 200 випадків;

Закарпатська область - 147 випадків;

Запорізька область - 696 випадків;

Івано-Франківська область - 168 випадків;

Київська область - 474 випадки;

Кіровоградська область - 92 випадки;

Луганська область - 155 випадків;

Львівська область - 485 випадків;

Миколаївська область - 409 випадків;

Одеська область - 325 випадків;

Полтавська область - 350 випадків;

Рівненська область - 243 випадки;

Сумська область - 237 випадків;

Тернопільська область - 145 випадків;

Харківська область - 285 випадків;

Херсонська область - 63 випадки;

Хмельницька область - 210 випадків;

Черкаська область - 323 випадки;

Чернівецька область - 209 випадків;

Чернігівська область - 134 випадки.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Водка не передается воздушно-капельным путем!!! Только капельным
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16.01.2021 08:54 Відповісти
+4
аж по 6 чел. на область - от водки больше отравляются чем эта статистика от Лысого из министерства
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16.01.2021 08:50 Відповісти
+3
Теперь статистика, как в совке.
На фронте при обстрелах никто не погибает. От Ковида становятся только здоровее и красивее.

А в это время в ВБ гостиницы переоборудуют в госпитали. Вот не знают они, что достаточно просто нихрена не делать и рисовать "правильные" цифры.
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16.01.2021 08:58 Відповісти
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Хатынка достроена и Мендель воссоединяется со Степановым. Вот и локдауну конец!
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16.01.2021 08:47 Відповісти
Заинтересовали! Что это за воссоединение такое?
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16.01.2021 08:51 Відповісти
Да то лишь бы ляпнуть что-нибудь!
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16.01.2021 11:27 Відповісти
Уряд повністю провалив боротьбу з епідемією, немає 190 тис. ПЛР тестів на добу, немає масового тестування, немає якісного лікування, ситуація погіршується та виходить з під контролю! Шмигаль, Степанов та Радуцький мають йти під трибунал!
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16.01.2021 12:08 Відповісти
аж по 6 чел. на область - от водки больше отравляются чем эта статистика от Лысого из министерства
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16.01.2021 08:50 Відповісти
Водка не передается воздушно-капельным путем!!! Только капельным
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16.01.2021 08:54 Відповісти
Водка сначала продается...
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16.01.2021 10:11 Відповісти
Теперь статистика, как в совке.
На фронте при обстрелах никто не погибает. От Ковида становятся только здоровее и красивее.

А в это время в ВБ гостиницы переоборудуют в госпитали. Вот не знают они, что достаточно просто нихрена не делать и рисовать "правильные" цифры.
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16.01.2021 08:58 Відповісти
" Теперь статистика ,как в совке "
Почему ТЕПЕРЬ ,разве она у нас хоть ненадолго от совка отрывалась ?
Она ,как и всё остальное ,к примеру тарифы ,корректируется в ручном режиме.
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16.01.2021 09:30 Відповісти
А что такое ВБ?
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16.01.2021 11:29 Відповісти
Может Великобритания ?
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16.01.2021 13:20 Відповісти
Мендель же не дура, зачем ей Зеля, обвешанный обязательствами со всех сторон, хоть он и не собирается их выполнять. Другое дело - Степанов, депутат, министр, собственник. Тут такое дело - кто успел, тот и съел.
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16.01.2021 08:58 Відповісти
Уря! Стебанов переміг ковід навіть без вакцинаціі! За допомогою віртуальних карантинів, карантинів вихідного дня, адаптивних карантинів стебанівці не дали жодного шансу вірусу! Уря!
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16.01.2021 09:08 Відповісти
Оці 144, що померли, могли б і надалі жити, аби до них застосували лазерну терапію. Але Степанов зумисне проводить геноцид українського народу. Вже їм вбито 20 000 українців, але він і його зелена шобла не бажають зупинятися.
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16.01.2021 09:09 Відповісти
А сколько из тех одного миллиона переболевших короновирусом в прошлом году если бы не было вируса умерло или все бы и дальше жили ?
На каждый миллион жителей Украины в год умирает 15 тысяч
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16.01.2021 10:25 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 144 людини, виявлено 7 729 нових випадків, одужали - 9 792 - Цензор.НЕТ 5889
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16.01.2021 09:12 Відповісти
зато лохдаун!
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16.01.2021 09:13 Відповісти
Вы верите в статистику Степанова..
В странах где здравоохранение не чета нам и уровень жизни..локдаун и комендантский час..
Зато у нас гуляй не хочу..про Буковель вообще молчу..
Про вакцинацию вообще молчу..
То что есть другие болезни никто не спорит..но они не передаются воздушно-капельным путем..
И как будет работать отделение больницы если таммкороновирус??
Вы знаете сколько раз закрывалось полстототделениеи гастро?и сколько раз она сдавала на ПЦР?когда они выходят на работу все идут сдавать анализ..и сколько их переболели? Хорошо что коллектив молодой..справились...
А нарисуют вам что хотят..судя по статистике у нас все хорошо..
Ещё неделя и вирус помашет нам короной..
А то что у переболевших куча проблем..никого это не волнует
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16.01.2021 12:14 Відповісти
Сьогодні у нас у Рівному була картина маслом.
Уявіть собі.
Епіцентр.
-15 градусів.
НА ВУЛИЦІ стоїть черга 50 чоловік, бо в середину не пускають, бо КАРАНТИН. Щоб не заразились КОРОНАВІРУСОМ.
І НІКОМУ (ні владі, ні менедженарам Епіцентру, ні тим 50 на людям на вулиці) не прийшло до голови подумати, де більший ризик зловити оту "атипову пневмонію" у приміщенні на 1000 кв м ( У нас Епіцентр на два поверхи), чи простоявши годину на вулиці на морозі.
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16.01.2021 13:07 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171063-u-norvegii-pisla-seplenna-vakcinou-pfizer-pomerli-23-ludini.html У Норвегії після отримання щеплення від коронавірусної хвороби вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини.

Who's next?
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17.01.2021 00:48 Відповісти
Як зазначається, усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом.
Фахівці розслідують причини смерті пацієнтів. Вже розглянуто 13 справ. Зазначається, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до "більш серйозного перебігу наявних захворювань у людей похилого віку".
Вакцинація проти коронавірусу вакциною Pfizer розпочалася у Норвегії 27 грудня.
Жителі будинків для літніх людей в Осло були щеплені першими. Ще низка країн вже почали вакцинацію медичним засобом від Pfizer.
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17.01.2021 01:20 Відповісти
 
 