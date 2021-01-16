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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ закликає країни до тіснішої співпраці для якнайшвидшого виявлення нових штамів COVID-19

ВООЗ закликає країни до тіснішої співпраці для якнайшвидшого виявлення нових штамів COVID-19

Комітет із питань надзвичайних ситуацій ВООЗ закликав країни світу до тіснішої співпраці, щоб швидше ідентифікувати нові штами коронавірусу.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується штамів вірусу, комітет закликає до глобального розширення зусиль щодо виявлення послідовності в їхніх геномах, а також обміну даними і ефективнішої співпраці вчених", - наголошується в документі.

Комітет також закликав ВООЗ розробити стандартизовану систему найменувань нових штамів COVID-19, яка "дала б змогу уникати географічних маркерів".

Повідомляється, що ВООЗ вже почала працювати над виконанням цього завдання.

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Автор: 

ВООЗ (773) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Сперва скрывали вместе с тов. Ци, или как там Императора Китая зовут, а теперь - "призывают" - ну так пройдите на тов. Пу-т-Ына, да-да, прямо а потом налево, мимо Мавзолея с засушенным тов. Член-Ын-ом)
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16.01.2021 09:29 Відповісти
Такого штамма як у нас хрен де знайдеш.
ВОЗ призывает страны к более тесному сотрудничеству для скорейшего выявления новых штаммов COVID-19 - Цензор.НЕТ 2421
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16.01.2021 09:46 Відповісти
Эфиопский гоминид отрабатывает бабки своих хозяев, продолжая пугать всю планету.
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16.01.2021 09:54 Відповісти
Оооо ....вот почему лаборатории биохакинга должны иметь свой независимый канал связи и подчиняться напрямую ВООЗ. Это говорилось три года назад....и к этому прийдут. Это безопасность цивилизации....
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16.01.2021 12:31 Відповісти
 
 