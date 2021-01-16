ВООЗ закликає країни до тіснішої співпраці для якнайшвидшого виявлення нових штамів COVID-19
Комітет із питань надзвичайних ситуацій ВООЗ закликав країни світу до тіснішої співпраці, щоб швидше ідентифікувати нові штами коронавірусу.
Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується штамів вірусу, комітет закликає до глобального розширення зусиль щодо виявлення послідовності в їхніх геномах, а також обміну даними і ефективнішої співпраці вчених", - наголошується в документі.
Комітет також закликав ВООЗ розробити стандартизовану систему найменувань нових штамів COVID-19, яка "дала б змогу уникати географічних маркерів".
Повідомляється, що ВООЗ вже почала працювати над виконанням цього завдання.
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Yuriy Smith
показати весь коментар16.01.2021 09:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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