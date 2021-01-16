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"Слуги" та "господа" з ОПЗЖ атакують закон про українську мову, - Порошенко

Перехід сфери обслуговування на українську мову - це ще один важливий крок до посилення значення державної мови.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні, згідно Закону про мову, мовою сфери обслуговування офіційно стає українська. У сфері, де досі прийнято демонстративно нехтувати правами україномовних. Тож це ще один вагомий крок до посилення ролі та значення державної мови, запрограмований нашою командою. Та не слухайте тих, хто намагається із цього природного для незалежної держави кроку зробити вселенську драму", - наголошує Порошенко.

Він зазначає, що в Україні україномовна людина має право спілкуватися українською, а російськомовна - російською.

"І нічого їй за це не буде. Усе інше - маніпуляції. Адже за проханням чи на вимогу клієнта надавати послуги іншою мовою, зокрема російською, не забороняється. Так, перше слово - українське, а далі мову вибирає споживач. Клієнт завжди правий. І закон цілком ліберальний", - запевняє Петро Порошенко.

"Попередження та штраф у разі повторного порушення чекають не на споживачів, а надавачів послуг - службовців та працівників, які вперто відмовляються обслуговати українською громадян, які, маючи на своєму боці закон, прагнуть спілкуватися українською", - пояснює лідер "Європейської Солідарності".

Читайте також: Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову

Порошенко наголошує, що ніхто не зазіхає на право українців обирати мову побутового спілкування.

"Наприклад, у моїй родині розмовляють і українською, і англійською, і російською. Не секрет, що і я сам українську опанував уже в дорослому віці", – нагадує Порошенко.

"Переконаний, що прийняття Закону про мову стало одним із найбільших позитивних досягнень 2014-2019 років. Ми ухвалили закон, який цілком відповідає європейським стандартам та покликаний захистити українську мову, не утискуючи інші мови", - зазначає Петро Порошенко.

"Натомість частина команди Зеленського разом із п’ятою колоною, представленою, зокрема, ОПЗЖ Бойка-Медведчука, постійного намагаються атакувати Закон про мову. Ми вже відбили кілька атак. Цього разу вони просувають законопроєкт №4528, який дозволить порушувати Закон про мову абсолютно безкарно", – застерігає лідер партії.

Перше у цьому році пленарне засідання парламенту призначено на 26 січня. Порошенко наголошує: "Європейська Солідарність" готова знову й знову захищати державну мову".

"Панове "слуги" та "господа" з ОПЗЖ, шануйте українську, а не атакуйте!" – закликає лідер "Євросолідарності".

Читайте також: "Слуги народу" на чолі з Бужанським зажадали першочергового розгляду законопроєкту про скасування штрафів за російську мову в сфері обслуговування. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Порошенко Петро (15203) українська мова (840) Слуга народу (2822) Європейська Солідарність (1093) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+72
"Слуги" и "господа" из ОПЗЖ атакуют закон об украинском языке, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3273
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16.01.2021 10:10 Відповісти
+45
Сегодня отправился за хлебом в супермаркет «ТАВРИЯ». Оказалось, что кассиры общаются с покупателями на государственном языке. Какой ужас!!! Как дальше жить? У входа несколько руськоясычных восьмидесятилетних бабушек в мохеровых беретах из числа сталинских переселенцев из Нечерноземья активно протестуют против МОВИ. На куске картона от коробки из-под бананов (видно ФСБ перестала финансировать российские консервы?) написано: «Путин!» Защити нас от фашистов! Введи войска!». Никто из «биндеровцев» не звонит в полицию и бабушек никто не трогает, хотя телефон есть у каждого. На старух смотрят с сожалением, как на жертв «зомбоящика» и российских телеведущих Киселева, Соловьева и леди Суха беевой. Представляю, если бы в Москве у магазина стояли бы жители Украины, с таким плакатом, протестующие против русского языка? Им бы украинский «БЕРКУТ» Януковича поломал бы все рёбра. А в Украине - демократия.
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16.01.2021 10:09 Відповісти
+43
Какие там ещё господа из опзж? Это гопота из опзж. К тому же насквозь провонявшаяся кацапизмом.
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16.01.2021 10:08 Відповісти
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Если не голосовать за рашистские партии , то можно и не доживать, а жить .
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16.01.2021 19:23 Відповісти
Ну для зебилов и зажопников и их НаРота это самое любимое занятие. Жаль что у нас не как в Литве (если не ошибаюсь )- не знаешь государственного языка - пошел нах - награждение. Потому так и живём.
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16.01.2021 14:51 Відповісти
Щось кволенько зе-хдоба реагує сьогодні на Порошенка. Новина з його іменем висить вже 5 годин, а риго-ватний скот ще й досі спить за втнятком слабенького пердіння якогсь дініса дімітренка який все таки висрав щось про вину Порошенка. Не його 3.14дараса ватного що голосував за Зе а Порошенка... Супер!
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16.01.2021 15:51 Відповісти
їм трошки язика припалили, ось і потихли. адміни банять нещадно."Слуги" та "господа" з ОПЗЖ атакують закон про українську мову, - Порошенко - Цензор.НЕТ 968"
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16.01.2021 15:58 Відповісти
А зачем на говно реагировать? Не трогай вонять не будет! Хотя это говно воняет всё равно....
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20.02.2021 12:06 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko

Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·https://twitter.com/Ogrysko/status/1350388060920360961 4 ч

Днями один рос. аналітик, розмірковуючи про постпутінську Росію, поставив риторичне питання: «А що нас, власне, об'єднує, крім рос. мови?». Це я для тих, кому «а какая разница?». Українська мова має і стане об'єднувальним фактором, хто б які глупства про «двуязичіє» не вигадував
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16.01.2021 16:45 Відповісти
швидше вже Гетьман знову сів у своє законне Президентське крісло!
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16.01.2021 17:49 Відповісти
На нари?
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16.01.2021 18:08 Відповісти
всім охочим - почитайте зміни в конституції северного рейха, як вони виписали статус російської мови-це просто умора. довго думали-яке визначення росіянина і вирішили, що росіянином може бути будь-яка особа яка володіє російською мовою. Отже, росіянином є киргиз, єрзя, чимерис, тувинець, ойрот і т.д. Також всякий єврей, який захищає російську мову, (Бужанський, швидкісний Сашко тощо) є росіянином. Однак з їх сторони це фарисейство. Не може єврей проповідувати та захищати основи іншої держави, крім землі обітованної. А чуваши та інші рускоміровські з кукарки нолінського повіту не в рахунок. було їх 137 а стало 28 як "героїв панфіловців". Якщо на клітці слона написано носорог- не вір очам своїм. в бужанського просто стерлась історична память.
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16.01.2021 18:36 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ ви в курсі, що порушуєте законодавство про мову. Чому сайт на російській мові - за замовчуванням?
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17.01.2021 16:06 Відповісти
А разумков с языкрм оккупантов не успокоится..
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10.06.2021 14:59 Відповісти
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