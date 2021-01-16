"Слуги" та "господа" з ОПЗЖ атакують закон про українську мову, - Порошенко

Перехід сфери обслуговування на українську мову - це ще один важливий крок до посилення значення державної мови.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні, згідно Закону про мову, мовою сфери обслуговування офіційно стає українська. У сфері, де досі прийнято демонстративно нехтувати правами україномовних. Тож це ще один вагомий крок до посилення ролі та значення державної мови, запрограмований нашою командою. Та не слухайте тих, хто намагається із цього природного для незалежної держави кроку зробити вселенську драму", - наголошує Порошенко.

Він зазначає, що в Україні україномовна людина має право спілкуватися українською, а російськомовна - російською.

"І нічого їй за це не буде. Усе інше - маніпуляції. Адже за проханням чи на вимогу клієнта надавати послуги іншою мовою, зокрема російською, не забороняється. Так, перше слово - українське, а далі мову вибирає споживач. Клієнт завжди правий. І закон цілком ліберальний", - запевняє Петро Порошенко.

"Попередження та штраф у разі повторного порушення чекають не на споживачів, а надавачів послуг - службовців та працівників, які вперто відмовляються обслуговати українською громадян, які, маючи на своєму боці закон, прагнуть спілкуватися українською", - пояснює лідер "Європейської Солідарності".

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Порошенко наголошує, що ніхто не зазіхає на право українців обирати мову побутового спілкування.

"Наприклад, у моїй родині розмовляють і українською, і англійською, і російською. Не секрет, що і я сам українську опанував уже в дорослому віці", – нагадує Порошенко.

"Переконаний, що прийняття Закону про мову стало одним із найбільших позитивних досягнень 2014-2019 років. Ми ухвалили закон, який цілком відповідає європейським стандартам та покликаний захистити українську мову, не утискуючи інші мови", - зазначає Петро Порошенко.

"Натомість частина команди Зеленського разом із п’ятою колоною, представленою, зокрема, ОПЗЖ Бойка-Медведчука, постійного намагаються атакувати Закон про мову. Ми вже відбили кілька атак. Цього разу вони просувають законопроєкт №4528, який дозволить порушувати Закон про мову абсолютно безкарно", – застерігає лідер партії.

Перше у цьому році пленарне засідання парламенту призначено на 26 січня. Порошенко наголошує: "Європейська Солідарність" готова знову й знову захищати державну мову".

"Панове "слуги" та "господа" з ОПЗЖ, шануйте українську, а не атакуйте!" – закликає лідер "Євросолідарності".

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