Колишня "регіоналка" Бондаренко в ефірі ТК "Наш" звинуватила ЗСУ в злочинах. Якщо не буде реакції від держави, то вона буде від ветеранів і воїнів, - офіцер Штефан

Учора в ефірі українського каналу колишня нардепка Олена Бондаренко знову звинуватила українську армію у злочинах. На подібні заяви має бути адекватна реакція з боку держави і правоохоронних органів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене не вистачає слів, щоб це прокоментувати, але це вже занадто. Олена Бондаренко вчора в ефірі телеканалу "Наш" заявила, що ЗС України - це злочинці, які воюють проти свого народу і жодних збройних формувань РФ там не було і немає. Кожен, хто зараз носить погони ЗС, - це злочинець", - наводить він слова Бондаренко.

"Її заяву зараз розтягнули всі російські інформагентства і спільники окупантів. Тобто через 7 років війни, маючи тисячі доказів російської агресії, колишня нардепка в ефірі телеканалу, який має дозвіл на українське мовлення, відкрито заявляє, що воїни ЗС - злочинці? Що армія - це злочинець? І на це не буде жодної реакції від Служби безпеки України, Національної поліції України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - продовжує він.

"У мене стійке відчуття і впевненість: якщо не буде реакції на такі заяви з боку держави і правоохоронних органів, то вона буде від ветеранів і воїнів Збройних сил України. І ця реакція, на мою думку, вже наближається з великою швидкістю. Ніхто не дозволить ворогам і їхнім спільникам так поводитись щодо наших воїнів. Це моя особиста позиція як військового та командира", - підсумував Штефан.

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