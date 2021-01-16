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Новини
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Колишня "регіоналка" Бондаренко в ефірі ТК "Наш" звинуватила ЗСУ в злочинах. Якщо не буде реакції від держави, то вона буде від ветеранів і воїнів, - офіцер Штефан

Учора в ефірі українського каналу колишня нардепка Олена Бондаренко знову звинуватила українську армію у злочинах. На подібні заяви має бути адекватна реакція з боку держави і правоохоронних органів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене не вистачає слів, щоб це прокоментувати, але це вже занадто. Олена Бондаренко вчора в ефірі телеканалу "Наш" заявила, що  ЗС України - це злочинці, які воюють проти свого народу і жодних збройних формувань РФ там не було і немає. Кожен, хто зараз носить погони ЗС, - це злочинець", - наводить він слова Бондаренко.

"Її заяву зараз розтягнули всі російські інформагентства і спільники окупантів. Тобто через 7 років війни, маючи тисячі доказів російської агресії, колишня нардепка в ефірі телеканалу, який має дозвіл на українське мовлення, відкрито заявляє, що воїни ЗС - злочинці? Що армія - це злочинець? І на це не буде жодної реакції від Служби безпеки України, Національної поліції України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - продовжує він.

"У мене стійке відчуття і впевненість: якщо не буде реакції на такі заяви з боку держави і правоохоронних органів, то вона буде від ветеранів і воїнів Збройних сил України. І ця реакція, на мою думку, вже наближається з великою швидкістю. Ніхто не дозволить ворогам і їхнім спільникам так поводитись щодо наших воїнів. Це моя особиста позиція як військового та командира", - підсумував Штефан.

Дивіться також: Екс-регіоналка Бондаренко з'явилася в Раді: "Справжні сепаратисти - ті, хто здали Крим і зараз воюють на Донбасі". ВIДЕО

Автор: 

Бондаренко Олена (50) пропаганда (2830) ЗСУ (7717) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+138
Замочить суку давно пора,машины часто взрываются))
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16.01.2021 10:38 Відповісти
+118
Надо ее дочь из США ВЫГНАТЬ 😀😀😀
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16.01.2021 10:39 Відповісти
+102
Как эта черноротая мразь бондаренко задолбала. Годами пердит ртом такое, из-за чего в нормальной стране уже бы нары утюжила. А у нас всем до фени.
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16.01.2021 10:40 Відповісти
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а вы забыли, как Тимашенка Жуля назвала ребят- депутатов, участников АТО "нацепили медали, чёрные полковники! "- когда они не дали Жульке заблокировать трибуну ів 2016 ? и эти фразы СМИ тоже расхватали России . - никаких извинений от Жульки не последовало. и сейчас она молчит и будет молчать.
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16.01.2021 21:13 Відповісти
какая реакция.
от этого ботана баканова лейтенанта запаса, присвоенно нелохом.
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16.01.2021 21:22 Відповісти
Я не понимаю почему не только Бондаренко еще ходит по Украинской земле а не как минимум сидит в тюрьме,я не понимаю почему существует в Украине русский пропогандистский телеканал"Наш"?
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16.01.2021 21:26 Відповісти
Погибли тысячи солдат и офицеров.
А государством руководят отбросы, шестёрки, лицемеры, гниды.
Об страну ноги вытирает всякая шваль промосковская, а эти уроды меморандумы, болтовня.
В народе зреет ненависть к этим гнидам внутренним.
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16.01.2021 21:32 Відповісти
За это нужно сажать, а телеканал лишить всех лицензий за антигосударственную деятельность.
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16.01.2021 21:55 Відповісти
Скоро все рашистско-ПРопоганд...вские гастербайтеры з Украины прилезут на каналы Мертвечука победу ему ковать на внеочередных выборах
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16.01.2021 21:59 Відповісти
ну с зелей все ясно как и с мертвечуком энд компани, а вот где ж пеця шоколадный был вместе с народным фронтом и авакяном когда дали таким мразям заикаться об гражданской войне? чего ж тогда не приняли закон который прямо бы предусматривал ликвидацию врагов? порохоботы а че молчите?
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16.01.2021 22:03 Відповісти
Так вы ж на "Пецю" кидались не хуже , чем эта мразь кидается сейчас на Украину. Вам только Петро мешал жить. Вот и имеете сейчас ЭТО.
Претензии предъявляйте, в первую очередь себе.
Ви зробили ЦЕ разом. Теперь Петро вам не мешает.
Флаг вам в руки, покажите на что вы способны
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17.01.2021 02:16 Відповісти
Золотые слова !!!!!!
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17.01.2021 08:00 Відповісти
я тебя порохобота расстрою я за ЮВТ... ))
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17.01.2021 22:19 Відповісти
У меня от этого никакого расстройства. Имеешь право быть юльком
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17.01.2021 22:38 Відповісти
...саньок у тебе такий прикидон чи ти по життю такий ??? Не вчишся і живеш в масковськой тьмє і ходиш до їх приходу.... Я пораджу прочитати Закон України який прийнятий (як ти *зациклений*) ...Порошенком , ...за покарання таких негідників як ця особа і то жорстко., так свій угар направ у потрібне русло. Не кури багато.
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17.01.2021 11:24 Відповісти
рыгни много сути не вижу, давай фактаж, назови закон целиком а то чес стоит а где суть? аааа суть они в песок... пысы куренье убивает
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17.01.2021 22:18 Відповісти
Колишня "регіоналка" Бондаренко в ефірі ТК "Наш" звинуватила ЗСУ в злочинах. Якщо не буде реакції від держави, то вона буде від ветеранів і воїнів, - офіцер Штефан - Цензор.НЕТ 2034
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16.01.2021 22:19 Відповісти
Мордяка сєльоткі просить.
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17.01.2021 01:33 Відповісти
Кіно . Тварина та барани .
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16.01.2021 22:32 Відповісти
Шавка промосковська , обнагліла .Але чому дивуватися, коли в офхісі нашого смішного харанта таких що так думають нажаль дохрина багато.Весна прийде от і посадять тих кого ще не вбив Ху....ло .
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16.01.2021 22:44 Відповісти
Хто вже цій чорноротій нарешті закриє рот?!!!
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17.01.2021 00:47 Відповісти
Її треба приспати, як скажену тварину.
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17.01.2021 01:34 Відповісти
Тю, такое скажете, мовляв , витрачати на хиврю какое-то там снотворное... и без него пусть уснет вечным сном.
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17.01.2021 07:43 Відповісти
завести дело.сообщить о лодозрении.избрать меру -содержания или арест.подшить всю фактуру. и передать в суд. но плесень єто делать не будет!
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17.01.2021 01:01 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет
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17.01.2021 02:48 Відповісти
шо так дох"""я инкогнита обоср?
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17.01.2021 01:03 Відповісти
********!
772331
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17.01.2021 01:04 Відповісти
нет и не было никакой Украины, все рассея, украинский язык искусственно придумали в австрийском Генштабе, бомбить Киев, Львов и Варшаву, в ядерный пепел...

ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://youtu.be/3EvajBi3T08

Колишня "регіоналка" Бондаренко в ефірі ТК "Наш" звинуватила ЗСУ в злочинах. Якщо не буде реакції від держави, то вона буде від ветеранів і воїнів, - офіцер Штефан - Цензор.НЕТ 6910
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17.01.2021 01:11 Відповісти
Мразота
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17.01.2021 01:49 Відповісти
Те,кто голосовал за плесень - это результат вашего голосования. Это вы воззвали ,так сказать, к жизни этих упырей и вурдалаков, которые повылезли из всех щелей и окопов
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17.01.2021 02:21 Відповісти
Позор Україна ... хлопці мерзнуть в окопах, а ворог в Киеві
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17.01.2021 03:15 Відповісти
Тварь надо садить за антигосударственную деятельность, а там большие сроки. Или ее прибьют ветераны, а это уже будут неприятности для государства. Или ее прибьют опожоповцы, чтобы обвинить ветеранов и на этом поиметь. Короче, садить!
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17.01.2021 04:13 Відповісти
совковая падаль Бондаренко - это наверняка внучка-правнучка каких-нибудь красножопых голодранцев, которые помогали большевикам и чекистам загонять крестьян в крепостнические колхозы, отбирать последнюю горсть муки у детей, умиравших во время Голодомора.
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03.02.2021 05:54 Відповісти
До кого всі ці завиваня? Требавбити,требасадити,требамочити,требавислати,требапідірвати...До самих себе? Чи може до олігархів,які побудували свою систему влади в Україні? Так вони чихати хотіли на всі ці заклики, з висоти своїх мішків з грошима.
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17.01.2021 05:47 Відповісти
так а в чем проблема... сказало это чмо такие слова... а теперь, не выходя из студии, даст доказательства... не даст - в КПЗ... не даст в течение 3-х дней - предварительное заключение с запретом права общаться со всеми, кроме адвоката... перед этим поработать с адвокатом... ЗЕЛЕНСКИЙ, у тебя в запасе не 14 минут, 1 минута... дальше взрыв уничтожит не только немытое вонючее быдло бундырянко, но и институт президенства Украины... вы задолбали своей преступной - ПРЕСТУПНОЙ - бездеятельностью...
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17.01.2021 05:47 Відповісти
подарок для бондаренки-бабушки -

- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
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17.01.2021 06:23 Відповісти
Рыгов бывших не бывает. Рыг - это не партийная принадлежность, а состояние души. Мерзкой, лживой, циничной, продажной душонки.
Да вы на рожу ее посмотрите - ну какая она бывшая？ Она все та же рыговская ************, несет то, что выгодно ее хозяевам и кремлю.
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17.01.2021 06:29 Відповісти
а шо рожа , пересiчна рыгорожа - страшнее ядерной войны... пусть ей кирпич - в помощь.
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17.01.2021 07:49 Відповісти
проснись и пой: где рыговождь (ПыР.укович) , а где фанат Украины Порох.
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17.01.2021 08:44 Відповісти
хоть сцы в глаза ,Божья роса.
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17.01.2021 07:33 Відповісти
ну вот, начиная от всяких там Сердючек и заканчивая черноротою бондаренчихой - всю мразоту выпустил на арену против украинства зебил... ЗЫ... почему сердючка? а где вы видели таких прыдыбилкуватых украинцев, которых пытается всем навязать прыдыбилкуватая сердючка.
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17.01.2021 07:47 Відповісти
СБУ таких нужно сажать, а потом обменять на наших военнопленных. Таких, как Бондаренко в Украине много. И наша гуманность погубит Украину. Только сажать, и немедленно.
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17.01.2021 08:19 Відповісти
Все, шо нужно знать о всяких там вежливых с.ыкунах-безпогонниках(спецназовцах) и всяких там рыго-хвойдах , на кшталт бондаренчихи... "дорогие"вы Херои аатечества, вы- ничто и звать вас никто... Это из кремлевской практики обращения с "героями недоотечества". Тока шо подвозил таксист в аэропорт... Растрынделись , оказался бывшим инвалидом совкоспецназовцем. Знает многия поднаготную кремляди (состоял в охране) и знал их хотелки , бо получил инвалидность за эти хотелки в горячих точках... В итоге, шо для меня было неизвестным: сын Андропова - нарик-алмазник, имел интерес в алмазных копях Африки. Алкашка-доця Брежнева имела рубиновые интересы в копях той же африки... Хорошо этот спецназовец. с группой товарищей, которым повезло выжить, прихватили мешочек"сырых" алмазов. Бо крышевали африканский бизнес от московского официоза , безпогонно("вежливыми человечками, тобто боягузами-безпогонниками, изподтишка). И вот , когда что-то пошло не так, официозная кремлядь от спецназовцев , которых командировала в африку, отказалась. И мало того, после неудачи, начала их отстрел. Но небольшой группе удалось пробраться в южную африку, питаясь змеями и чем попало, где через кубинцев(за алмазную плату) вырваться сначала в Кубу(изначально были засланы в Африку, как кубинцы, а с развалом СССР и в Украину). Ранее, этот таксист-спецназовец(старикашка) был свидетелем-участником, когда он , как и такие же совкоспецназовцы, на неофициальной основе(зелеными человечками) , на стороне египтян, раскатали гусеницами израильских женщин-военных, после гусеницы с неделю воняли гниющим человеческим мясом... Подоплека. Израильские амазонки шли на арабов с одним стрелковым оружием , но с обнаженной грудью. Арабы не имели права смотреть на обнаженную женщину(Коран). Амазонки этим и пользовались , поливая арабов со своих узи с удлиненным патронным магазином, отвоевывая позицию за позицией. Арабские товарищи попросили советских товарищей помочь разрулить ситуацию...(это было в начале семидесятых, по-видимому израильская авиация, в отместку, расфигачила советскую авиацию в ноль , в небе над Палестиной) Да , если эту инфу, шо знает таксист, выплеснуть какому-нить писателю , не один том получился бы, я уже не говорю об этих многотомных материалах для Гааги...ЗЫ... шо мы имеем в итоге. Эти "герои", для совка давно прекратили существовать... И никаких тебе регалий, и никаких тебе льготных пенсий. Ко всему кремлядь отказалась от такого, Украина отправила его на пенсию, как спецназовца. МОЕ МНЕНИЕ, ЧЕЛОВЕК СОСТОЯЩИЙ НА СЛУЖБЕ, НО ВОЮЮЩИЙ БЕЗ ПОГОН - БОЯГУЗ ЗВИЧАЙНИЙ.
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17.01.2021 08:20 Відповісти
Её нужно заставить фамилию сменить на Бондарева или Бондаренкова, чтобы не позорила украинскую фамилию.
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17.01.2021 08:26 Відповісти
Курва ватная!
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17.01.2021 08:32 Відповісти
Шановний пане Штефане, я Вас підтримую, але в українському суді немає позитиву перспективи Ваших обвинувачень проти цієї пані. Протягом СЕМИ років ні Верховна Рада своїм законом, ані Президент України своїм указом на назвали це явище ВІЙНОЮ. В Україні йшла АТО, а тепер - читайте уважно, - ООС. Де тут війна? - виходить громадянська війна.
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17.01.2021 09:49 Відповісти
Дивлячись на неї чітко видно, що це расово і психічно неповноцінна істота - пародія на людину. Таких потрібно тримати в зоопарку.
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17.01.2021 10:13 Відповісти
якби в Україні була адекватна СБУ,то вона вже давно зайнялася б цими телеканалами,бондаренками,єгоровами і взагалі всією медведчуківською мерзотою.сколотити проти таких відкритих сепаратистів(неодноразово відвідувавших рф),підозру в роботі на спецслужби рф не складає жодних труднощів.потрібна лише політична воля керівництва,якої ніколи не було і,тим більше,немає зараз...вони б швидко притихли,та й рф втратила б інтерес до "підозрюваних в шпіонажі"...але кому це потрібно?не здивуюсь якщо зараз саме керівництво СБУ(і не лише СБУ) працює на спецслужби рф.🤔
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17.01.2021 10:42 Відповісти
Да где ж ему взяться тому адекватному СБУ , когда Осел тупо вытер об них ноги и насрал им на голову , назначением своего кореша их шефом , и не кто из них даже не пытался возмущаться .Исключительно по тому , что 95% из них используют службу в СБУ для набивания своих карманов , а интересы государства то второстипенный вариант .
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17.01.2021 11:30 Відповісти
ну для начала нужно ей на голову ведро с гавном одеть
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17.01.2021 10:46 Відповісти
макеевская Потаскуха, подстилка вити хама, на меРтвечуцких гавноговорилках, рассказывает про Украинскую армию, нарко-Дурак может позвонишь билетеру 95 квартала с липовым званием баканову или он поставлен с сАбаковым только для крышевания таможни, янтаря и всей контрабанды???
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17.01.2021 10:58 Відповісти
Для можновладців є сенс застосовувати тактику стравлювання громадян між собою. (Відволікти їхню увагу від себе). Тому дають можливість таким як, ця тварина (і інші) влаштовувати провокації.
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17.01.2021 14:01 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/01/19/yevropejska-solidarnist-vymagaye-negajnoyi-reakcziyi-sbu-i-naczionalnogo-regulyatora-teleradiomovlennya-shhodo-zayav-oleny-bondarenko-na-pidtrymku-terorystiv-poshyrenyh-telekanalom/ Партія «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції Зеленського, СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо заяв Олени Бондаренко на підтримку терористів, поширених телеканалом «Наш»
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
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20.01.2021 11:52 Відповісти
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