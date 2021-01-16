Колишня "регіоналка" Бондаренко в ефірі ТК "Наш" звинуватила ЗСУ в злочинах. Якщо не буде реакції від держави, то вона буде від ветеранів і воїнів, - офіцер Штефан
Учора в ефірі українського каналу колишня нардепка Олена Бондаренко знову звинуватила українську армію у злочинах. На подібні заяви має бути адекватна реакція з боку держави і правоохоронних органів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене не вистачає слів, щоб це прокоментувати, але це вже занадто. Олена Бондаренко вчора в ефірі телеканалу "Наш" заявила, що ЗС України - це злочинці, які воюють проти свого народу і жодних збройних формувань РФ там не було і немає. Кожен, хто зараз носить погони ЗС, - це злочинець", - наводить він слова Бондаренко.
"Її заяву зараз розтягнули всі російські інформагентства і спільники окупантів. Тобто через 7 років війни, маючи тисячі доказів російської агресії, колишня нардепка в ефірі телеканалу, який має дозвіл на українське мовлення, відкрито заявляє, що воїни ЗС - злочинці? Що армія - це злочинець? І на це не буде жодної реакції від Служби безпеки України, Національної поліції України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - продовжує він.
"У мене стійке відчуття і впевненість: якщо не буде реакції на такі заяви з боку держави і правоохоронних органів, то вона буде від ветеранів і воїнів Збройних сил України. І ця реакція, на мою думку, вже наближається з великою швидкістю. Ніхто не дозволить ворогам і їхнім спільникам так поводитись щодо наших воїнів. Це моя особиста позиція як військового та командира", - підсумував Штефан.
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от этого ботана баканова лейтенанта запаса, присвоенно нелохом.
А государством руководят отбросы, шестёрки, лицемеры, гниды.
Об страну ноги вытирает всякая шваль промосковская, а эти уроды меморандумы, болтовня.
В народе зреет ненависть к этим гнидам внутренним.
Претензии предъявляйте, в первую очередь себе.
Ви зробили ЦЕ разом. Теперь Петро вам не мешает.
Флаг вам в руки, покажите на что вы способны
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ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://youtu.be/3EvajBi3T08
- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
Да вы на рожу ее посмотрите - ну какая она бывшая？ Она все та же рыговская ************, несет то, что выгодно ее хозяевам и кремлю.
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.