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Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію

Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію

Міністерство оборони Російської Федерації (РФ) ухвалило рішення про масові постачання в частини Збройних сил Росії невеликих легких квадрокоптерів.

Безпілотники, які планують використовувати для здійснення розвідки, доповнять розвідувальні БПЛА літакового типу, яких у російській армії близько двох тисяч. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

Легкі квадрокоптери надійдуть на озброєння розвідувальних рот і батальйонів сухопутних військ ЗС РФ, повідомляє видання "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони Росії.

Зазначається, що експеримент із застосування невеликих і відносно недорогих коптерів вертолітного типу проводили у російських військах із 2019 року переважно на базі підрозділів і частин Східного військового округу. Наприкінці 2020 року було підбито підсумки використання безпілотних апаратів. Згідно із заявою Міноборони РФ, експеримент визнано успішним.

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Автор: 

армія рф (18036) безпілотник (4430)


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Топ коментарі
+20
Яке дивне "співпадіння".
"В ВСУ расформировывают подразделение «Аэроразведка»"
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16.01.2021 11:21 Відповісти
+10
Проблема там з іншого боку. Будь-яка совкова армія (і українська теж) є паперовою на 90%.
Це монстр, що прожирає купу ресурсів на продукування паперів при боєздатності 10% за рахунок героїв/патріотів.
Скільки ви туди не дайте дронів/джавелінів ... все це буде просто лежати на складах до списання.

От припустимо запустили дрона, а він по тій чи іншій причині розбився. Це зразу купа проблем, паперів, поянюючих , пошук винних ... Навіщо це командирам ? Так що нікуди ті дрони/джавеліни/байрактари не полетять (хіба-що зовсім припече.). Незалежно від їх кількості і якості.
Їх застосування - це взяти на себе відповідальність.
У нас система побудована прямо навпаки на уникненні від будь-якої відповідальності.
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16.01.2021 11:18 Відповісти
+9
Партизан чиркает спичками что бы поджечь шнур взрывчатки заложенной под ЖД полотно. Мимо идёт немецкий часовой, взял коробок спичек, прочитал и колорит: «О, Гомельдрев! Гуд, гуд!». Похлопал партизана по плечу и пошёл дальше.
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16.01.2021 10:53 Відповісти
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Заголовок - вранье. Зачем єто распространять?
По тексту статьи - речь идёт не о расформированиии. Речь идёт про интеграцию в войска.
В каждой части будет свое подразделение аэроразведки.
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16.01.2021 11:03 Відповісти
удалил
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16.01.2021 11:09 Відповісти
Зараз українські патріоти розпочнуть паскудити російську техніку, яку правда ще і в очі не бачили. А що ми можемо ще робити. Як примусити Зє і наших вчених та виробничників наладити масові поставки в ЗСУ рази кращої за мокшанську техніку?
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16.01.2021 11:04 Відповісти
Проблема там з іншого боку. Будь-яка совкова армія (і українська теж) є паперовою на 90%.
Це монстр, що прожирає купу ресурсів на продукування паперів при боєздатності 10% за рахунок героїв/патріотів.
Скільки ви туди не дайте дронів/джавелінів ... все це буде просто лежати на складах до списання.

От припустимо запустили дрона, а він по тій чи іншій причині розбився. Це зразу купа проблем, паперів, поянюючих , пошук винних ... Навіщо це командирам ? Так що нікуди ті дрони/джавеліни/байрактари не полетять (хіба-що зовсім припече.). Незалежно від їх кількості і якості.
Їх застосування - це взяти на себе відповідальність.
У нас система побудована прямо навпаки на уникненні від будь-якої відповідальності.
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16.01.2021 11:18 Відповісти
Російська паперова гармія продукує щороку АПЛ, військові та громадянські авіа-борти, фрєгати, корвєти, гатомні льодоколи, та багацько іншої військової номенклатури. Визнайте це, і не робить з мордору дурників. Я ось наприклад, порівняв би український гєнштаб з чимось, але промовчу.
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16.01.2021 12:23 Відповісти
а слабо кацапский генштаб с чем нибудь сравнить,вата?
никто не не преуменьщает силу врага...но принижать собственную армию-это уже из другой песни.
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16.01.2021 12:36 Відповісти
Самое время разработать и наладить производство дальнобойных дробовиков. Увлекательный спорт получится, покруче стендовой стрельбы.
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16.01.2021 11:33 Відповісти
Партизан чиркает спичками что бы поджечь шнур взрывчатки заложенной под ЖД полотно. Мимо идёт немецкий часовой, взял коробок спичек, прочитал и колорит: «О, Гомельдрев! Гуд, гуд!». Похлопал партизана по плечу и пошёл дальше.
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16.01.2021 10:53 Відповісти
Балабаново? Йа-йа, натюрлих...
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16.01.2021 10:57 Відповісти
Изначально было про Борисов.
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16.01.2021 11:35 Відповісти
осталость тока пацанов набрать що бы ими управлять.... - 5- 7 именно тот возраст.....
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16.01.2021 10:56 Відповісти
как и истинный касап, касапский квадрокоптер работает на водке.. а объем памяти обоих, не превышает столетней гости.. а вычислительные способности - на уровне калькулятора.. на а уровень интеллекта обоих - примерно одинаковый..
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16.01.2021 10:56 Відповісти
Какого же Вы высокого мнения о рукожопых соседях. Все что сделано на кацапии не работает априори а если работает, значит не сделано а собрано из импортных деталей.
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16.01.2021 11:01 Відповісти
та ладно.. "булава" у них хоть и не летала, но зато нормально прыгала..
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16.01.2021 11:10 Відповісти
Зато какие сказочные фейерверки наблюдали норвежцы!
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16.01.2021 11:36 Відповісти
У рукожопых соседей-квадрожоптеры...
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16.01.2021 11:41 Відповісти
там же написано-испытывали в восточном военном округе...то есть,шоб далеко не ездить,челночники навезли китайских квадракоптеров
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16.01.2021 12:40 Відповісти
КАСАПИ Є КАСАПИ АЛЕ НАМ ПОТРІБНО СВОЄ РОБИТЬ,, ЩОБ НЕ ГИНУЛИ НАШІ ВОЇНИ.
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16.01.2021 11:24 Відповісти
Я вам відкрию таємницю, процесори балістичних ракет з гатомною бойоголовкою розміром з кулак, а по потужності на рівні перших Пентіумів. І цього достатньо...
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16.01.2021 12:27 Відповісти
так пригласили бы урода который со стерхами летает
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16.01.2021 10:59 Відповісти
Отлетался, в "гнезде" забункерился.
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16.01.2021 11:05 Відповісти
на сносях,наверное....
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16.01.2021 11:50 Відповісти
китайцы потирают руки
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16.01.2021 11:11 Відповісти
Карабахський досвід.
Вміють переймати.
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16.01.2021 11:14 Відповісти
Военно-космические силы РФ
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16.01.2021 11:16 Відповісти
дырка в российском модуле Звезда на МКС
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16.01.2021 11:21 Відповісти
у пана путина нэма грошей , вот и переходит на китайское дешевое дерьмо
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16.01.2021 11:20 Відповісти
Яке дивне "співпадіння".
"В ВСУ расформировывают подразделение «Аэроразведка»"
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16.01.2021 11:21 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3242172/01921488-3adb-712b-9e91-005449c42434
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16.01.2021 12:26 Відповісти
Вони вже робили нано-роботів. Рукожопи.
Минобороны РФ приняло решение о массовых поставках квадрокоптеров в российскую армию - Цензор.НЕТ 6339
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16.01.2021 11:22 Відповісти
фейк. типу росіяни такі рукожопи, але в відео зольдат явно не російський.
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16.01.2021 12:34 Відповісти
так посмотри оригинал видео...со звуком
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16.01.2021 12:42 Відповісти
Новопостроенный разведывательный корабль Симферополь проекта Лагуна вышел впервые в этом году в Черное море для испытаний. Судно готовится войти в силы постоянной боевой готовности Военно-морских сил ВСУ, пишет https://**********.com.ua/2021/01/novozbudovanyj-rozviduvalnyj-korabel-proyektu-laguna-vyjshov-u-chorne-more-na-vyprobuvannya/ *********** .
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16.01.2021 11:23 Відповісти
Ну что сказать? Красавчики! Не то что Таран и Хомчак.
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16.01.2021 11:25 Відповісти
Чекай, зараз нам тут кянадійськи борцуни намалюють перемогу.
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16.01.2021 12:36 Відповісти
кацапа,сиди на бутылке ровно...а то квадрокоптер тебя за движущуюся мишень примет
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16.01.2021 12:43 Відповісти
Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію - Цензор.НЕТ 984
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16.01.2021 11:31 Відповісти
Якщо це ті коптери-камікадзе, що вже на службі у "Почти росії" - то нехай.
Головне щоб далеко не літали і стінку швидко знаходили.
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16.01.2021 11:33 Відповісти
РФ будет возвращать Китаю все незаконно оккупированные территории
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16.01.2021 11:36 Відповісти
И ИндоПэриджану(ГрекоАнару) тоже-например Дагестан(наз-ся тоже Одэрбэйджан.
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16.01.2021 11:49 Відповісти
Успешные испытания уже прошли на Почта России. Теперь армия.
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16.01.2021 11:41 Відповісти
Группировку спутников на орбите просрали, теперь квадрокоптерами пытаются заменить. Кстати, Почта расеи уже что-то такое пыталась запустить, так квадрик об стену самоубился.
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16.01.2021 11:48 Відповісти
Группировку спутников на орбите просрали

подробности давай...
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16.01.2021 17:48 Відповісти
загугли "россия потеряла спутник" и наслаждайся. Там дохренища. Лопатить нету сил. Реально много.
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16.01.2021 17:52 Відповісти
ну было такое...и что, теперь орбитальной группировки нет?...
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16.01.2021 18:09 Відповісти
Есть. Но ущербная. Глонасс тот точно полуслепой. Была еще где-то информация, что при крушении какого-то носителя не выведен спутник, но уже не нахожу. Давно было. Хотя если порыться хорошенько, найти можно. Гугл помнит все.
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16.01.2021 18:29 Відповісти
ну так ты разузнай, прежде чем дичь нести, мамкин экспэрд...
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16.01.2021 21:01 Відповісти
Они уже пытались применять это в почтовой службе.....
https://youtu.be/Rb67WPmc5b4 ПОЧТА РОССИИ - ПЕРВЫЙ ДРОН КОМОМ
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16.01.2021 12:01 Відповісти
Да они только "приняли решение"...
Алкаши тоже принимают решение.
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16.01.2021 12:11 Відповісти
Немножко позитива ....https://youtu.be/DAR_9oJy1TQ Испанец о разбившемся дроне Почты России
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16.01.2021 12:13 Відповісти
а у дрона интеллект то все таки имеется...не стал в закрытое окно ломиться .вьехал в простенок
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16.01.2021 12:47 Відповісти
все - Flyers пингвиней натягивают в записи ..
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16.01.2021 12:17 Відповісти
5:2 - и так будет с каждым!
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16.01.2021 12:31 Відповісти
Китайских шоли.
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16.01.2021 12:29 Відповісти
Ааа.....аа.....после Данбасся и НАШИХ??...в Крыму
Я мысль оголяю до сути!
Я русский забыл бы уже потому
Что им разговаривал...Пукин!!!

Кхе, кхе....это не я. Это Андрей Орлуша, но в точку.
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16.01.2021 12:44 Відповісти
Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію - Цензор.НЕТ 9189
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16.01.2021 12:50 Відповісти
Я,когда-то в детстве,с очень высокого места,запустил бумажный самолетик метров на 500. Скоро они могут и это внедрить...
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16.01.2021 13:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UAXGQk4Sr2o&ab_channel=ZanoZaTV Украина создала новый боеприпас для БПЛА, который может "разобрать на запчасти" любой танк мира
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16.01.2021 13:54 Відповісти
террористы а они то не их разработки тварюги
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16.01.2021 14:26 Відповісти
Пока турки задницю не надрали...
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16.01.2021 14:39 Відповісти
Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію - Цензор.НЕТ 4939
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16.01.2021 15:51 Відповісти
Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію - Цензор.НЕТ 1536Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію - Цензор.НЕТ 9911Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію - Цензор.НЕТ 7508Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію - Цензор.НЕТ 1288Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію - Цензор.НЕТ 5380
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17.01.2021 22:19 Відповісти
Семь лет войны ВСЕ что нужно для войны и эффективно поставляется НЕ МО ,а волонтёрами и прошлой и при нынешней власти. Даже такие яркие примеры как Карабах НИЧЕГО в украинской армии не изменили. Там "тендеры- шмендеры" на БТР и гвоздики 40 летней давности . При вложении таких ресурсов в модернизацию армии уже давно мы бы на голову выше чем россияне. Там есть приказ кагана и все выполняется ,У нас нет ни кагана,ни главнокомандующего,ни СНБО,ни военной элиты ни гражданской элиты. Все заняты РАЗГРАБЛЕНИЕМ. Какая армия? "Пендер" провели,распив
Хали по карманам,получили за это служебные квартиры и звезды и все дела. Пусть российские снайперы отстреливают украинских воинов,применяя ВСЕ новейшие российские разработки. Не их же детей отстреливают! Общество,в котором дезертиры( которые БРОСИЛИ своих солдат) возглавляют войну и это общество молчит,ну о чем тут говорить. Организовали отстрел пассионариев,изображают то войну,то мир( бухая и развлекаясь на Мальдивах и Буковелях,а вдруг враг пойдет а на Мальдивах туман и самолёты не летают?) Какой то театр абсурда. А россияне модернизируются( каган приказали). И что бы кто не говорил а они тридцать лет воюют. И корабли строят,подлодки,самолёты (САМИ производят) Просто страшно смотреть на нашу импотентность и продажность. Обладая прекрасными данными мы служим материалом для развития других социальных групп и государств.
,
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16.01.2021 18:43 Відповісти
Суворова масковиты защищают прежде всего потому что тот был заднеприводным.
Женился по нужде, пытаясь скрыть свои наклонности. Жена вскоре всё поняла, когда он к ней даже не притронулся ни в брачную ночь ни потом. Знала она как к Суворову в шатер каждый день водили новых молоденьких румяных солдатиков.
Знала она и что об этом шушукается все общество. Факт! И в конце концов не выдержала позора и потребовала развода. И это в то время. Неслыханный шаг а вы говорите беспилотники-дроны... да у кацапов офицеры с солдатами заднеприводные... хоть квадро-, хоть гексакоптеры поставляй... вот что надо использовать в конотрпропаганде на весь мир... при этом надо приняьт еще и план - минимум десяток кацапских хвыцэров на тот свет отправлять, документируя это дело...
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17.01.2021 06:06 Відповісти
ОБЕЗЬЯНИЧАЕТ ПУТИН !)
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17.01.2021 06:58 Відповісти
 
 