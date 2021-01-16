Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію

Міністерство оборони Російської Федерації (РФ) ухвалило рішення про масові постачання в частини Збройних сил Росії невеликих легких квадрокоптерів.

Безпілотники, які планують використовувати для здійснення розвідки, доповнять розвідувальні БПЛА літакового типу, яких у російській армії близько двох тисяч. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

Легкі квадрокоптери надійдуть на озброєння розвідувальних рот і батальйонів сухопутних військ ЗС РФ, повідомляє видання "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони Росії.

Зазначається, що експеримент із застосування невеликих і відносно недорогих коптерів вертолітного типу проводили у російських військах із 2019 року переважно на базі підрозділів і частин Східного військового округу. Наприкінці 2020 року було підбито підсумки використання безпілотних апаратів. Згідно із заявою Міноборони РФ, експеримент визнано успішним.

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