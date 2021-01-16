Міноборони РФ ухвалило рішення про масові постачання квадрокоптерів у російську армію
Міністерство оборони Російської Федерації (РФ) ухвалило рішення про масові постачання в частини Збройних сил Росії невеликих легких квадрокоптерів.
Безпілотники, які планують використовувати для здійснення розвідки, доповнять розвідувальні БПЛА літакового типу, яких у російській армії близько двох тисяч. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.
Легкі квадрокоптери надійдуть на озброєння розвідувальних рот і батальйонів сухопутних військ ЗС РФ, повідомляє видання "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони Росії.
Зазначається, що експеримент із застосування невеликих і відносно недорогих коптерів вертолітного типу проводили у російських військах із 2019 року переважно на базі підрозділів і частин Східного військового округу. Наприкінці 2020 року було підбито підсумки використання безпілотних апаратів. Згідно із заявою Міноборони РФ, експеримент визнано успішним.
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По тексту статьи - речь идёт не о расформированиии. Речь идёт про интеграцию в войска.
В каждой части будет свое подразделение аэроразведки.
Це монстр, що прожирає купу ресурсів на продукування паперів при боєздатності 10% за рахунок героїв/патріотів.
Скільки ви туди не дайте дронів/джавелінів ... все це буде просто лежати на складах до списання.
От припустимо запустили дрона, а він по тій чи іншій причині розбився. Це зразу купа проблем, паперів, поянюючих , пошук винних ... Навіщо це командирам ? Так що нікуди ті дрони/джавеліни/байрактари не полетять (хіба-що зовсім припече.). Незалежно від їх кількості і якості.
Їх застосування - це взяти на себе відповідальність.
У нас система побудована прямо навпаки на уникненні від будь-якої відповідальності.
никто не не преуменьщает силу врага...но принижать собственную армию-это уже из другой песни.
Вміють переймати.
"В ВСУ расформировывают подразделение «Аэроразведка»"
Головне щоб далеко не літали і стінку швидко знаходили.
подробности давай...
https://youtu.be/Rb67WPmc5b4 ПОЧТА РОССИИ - ПЕРВЫЙ ДРОН КОМОМ
Алкаши тоже принимают решение.
Я мысль оголяю до сути!
Я русский забыл бы уже потому
Что им разговаривал...Пукин!!!
Кхе, кхе....это не я. Это Андрей Орлуша, но в точку.
Хали по карманам,получили за это служебные квартиры и звезды и все дела. Пусть российские снайперы отстреливают украинских воинов,применяя ВСЕ новейшие российские разработки. Не их же детей отстреливают! Общество,в котором дезертиры( которые БРОСИЛИ своих солдат) возглавляют войну и это общество молчит,ну о чем тут говорить. Организовали отстрел пассионариев,изображают то войну,то мир( бухая и развлекаясь на Мальдивах и Буковелях,а вдруг враг пойдет а на Мальдивах туман и самолёты не летают?) Какой то театр абсурда. А россияне модернизируются( каган приказали). И что бы кто не говорил а они тридцать лет воюют. И корабли строят,подлодки,самолёты (САМИ производят) Просто страшно смотреть на нашу импотентность и продажность. Обладая прекрасными данными мы служим материалом для развития других социальных групп и государств.
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Женился по нужде, пытаясь скрыть свои наклонности. Жена вскоре всё поняла, когда он к ней даже не притронулся ни в брачную ночь ни потом. Знала она как к Суворову в шатер каждый день водили новых молоденьких румяных солдатиков.
Знала она и что об этом шушукается все общество. Факт! И в конце концов не выдержала позора и потребовала развода. И это в то время. Неслыханный шаг а вы говорите беспилотники-дроны... да у кацапов офицеры с солдатами заднеприводные... хоть квадро-, хоть гексакоптеры поставляй... вот что надо использовать в конотрпропаганде на весь мир... при этом надо приняьт еще и план - минимум десяток кацапских хвыцэров на тот свет отправлять, документируя это дело...