Стан пораненого вчора воїна стабільний. За цим фактом направлено ноту в ОБСЄ, - українська делегація у ТКГ

Вчора, 15 січня, близько 22:00 унаслідок обстрілу противником наших позицій у районі Волновахи зазнав поранення один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української делегації у Тристоронній контактній групі.

"Йому надано медичну допомогу, стан стабільний. Українська сторона СЦКК із використанням коордінаційного механізму запровадила "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - зазначено в повідомленні української делегації в ТКГ.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС писав про поранення укранїского воїна поблизу Трудівського.

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