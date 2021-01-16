Стан пораненого вчора воїна стабільний. За цим фактом направлено ноту в ОБСЄ, - українська делегація у ТКГ
Вчора, 15 січня, близько 22:00 унаслідок обстрілу противником наших позицій у районі Волновахи зазнав поранення один військовослужбовець Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української делегації у Тристоронній контактній групі.
"Йому надано медичну допомогу, стан стабільний. Українська сторона СЦКК із використанням коордінаційного механізму запровадила "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - зазначено в повідомленні української делегації в ТКГ.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС писав про поранення укранїского воїна поблизу Трудівського.
Топ коментарі
+28 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.01.2021 11:01 Відповісти Посилання
+12 Григорий Слободянок
показати весь коментар16.01.2021 11:17 Відповісти Посилання
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.01.2021 11:21 Відповісти Посилання
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Ну слава богу! Теперь можно брататься с москалями! Ведь на Донбассе воюет и стреляет Кремль! Нарид русский тут ни при чем.
А там, певно, відповіли, що "это не мы".