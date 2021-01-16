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Новини Агресія Росії проти України
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Стан пораненого вчора воїна стабільний. За цим фактом направлено ноту в ОБСЄ, - українська делегація у ТКГ

Стан пораненого вчора воїна стабільний. За цим фактом направлено ноту в ОБСЄ, - українська делегація у ТКГ

Вчора, 15 січня, близько 22:00 унаслідок обстрілу противником наших позицій у районі Волновахи зазнав поранення один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української делегації у Тристоронній контактній групі.

"Йому надано медичну допомогу, стан стабільний. Українська сторона СЦКК із використанням коордінаційного механізму запровадила "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - зазначено в повідомленні української делегації в ТКГ.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС писав про поранення укранїского воїна поблизу Трудівського.

Читайте також: Українського воїна поранено поблизу Трудівського. Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів біля Гнутового і Талаківки, - штаб ООС

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (29527) поранення (2824) Донбас (22358) бойові дії (4184)


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Топ коментарі
+28
Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 834
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16.01.2021 11:01 Відповісти
+12
До сраки эта нота! Нужна ответка минометным ковром по позиции, откуда произведен выстрел, чтобы там, за поребриком свиноматки, оплакивая своих выродков сами в ОБСЕ жаловались.
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16.01.2021 11:17 Відповісти
+9
Щось нове у війс кових діях: на обстріли ворога, поранення і загибель своїх військових відповідати нотами. Думаю, це дуже серйозний аргумент для противника, щоб припинити обстріли. Можливо, каще вже не лише нотами, а готовим оркестром відповідати.
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16.01.2021 11:21 Відповісти
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Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 834
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16.01.2021 11:01 Відповісти
Режим припинення вогню має бути скасований і артилерія та РСЗВ мають відновити удари по позиціям терористів, а Генштаб має планувати наступ на Донбасі та в Криму!
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16.01.2021 11:51 Відповісти
ти хомячка слухав ? який наступ ?
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16.01.2021 15:13 Відповісти
Звичайний наступ, хай Хомчак покаже як він вміє воювати, це не по посадкам переховуватись!
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16.01.2021 16:31 Відповісти
ти бачив відео його "наступу" під Іловайськом ? я б йому своїх гусей не довірив пасти не те що армію !
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16.01.2021 16:42 Відповісти
Хомчак займає місце начгенштабу, має працювати!
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16.01.2021 16:57 Відповісти
так членограй займає місце президента , але не фіга не працює ! і точно знаю не працюватиме бо в голові шаурма!
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16.01.2021 17:37 Відповісти
Так он и работает на пацифистов от"зелени"
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16.01.2021 18:10 Відповісти
У ноті вказано на стурбованість такими діями той сторони і занепокоєння з приводу поодиноких порушень всеосяжного перемир'я.
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16.01.2021 11:06 Відповісти
Де офіцери-патріоти,чому дозволяєте шутам,клоунам,зрадникам,дебілам,лохам принижувати ЗСУ і Україну в цілому???
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16.01.2021 11:15 Відповісти
Вы говна зелёного наволяли в 2019, а за вами офицерам убирать? Смеёшься? Ноги в руки и вперед на Банковую. Будет тяжело - поможем.
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16.01.2021 11:23 Відповісти
Не бачив там таких "помічників"
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16.01.2021 11:24 Відповісти
Зелебобик? или титушка?
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16.01.2021 11:44 Відповісти
Їх звільнено. Ти не в курсі?
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16.01.2021 11:55 Відповісти
Нота.
Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3907
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16.01.2021 11:16 Відповісти
До сраки эта нота! Нужна ответка минометным ковром по позиции, откуда произведен выстрел, чтобы там, за поребриком свиноматки, оплакивая своих выродков сами в ОБСЕ жаловались.
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16.01.2021 11:17 Відповісти
Я думал у нас во главе государства клоун, пардон "артист юмористического жанра", а у нас у власти " МУЗЫКАНТЫ" меняют убитых и раненных украинских солдат на " НОТЫ" арии " неукоснительное и всеобъемлющее перемирие"
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16.01.2021 11:18 Відповісти
Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

============
Ну слава богу! Теперь можно брататься с москалями! Ведь на Донбассе воюет и стреляет Кремль! Нарид русский тут ни при чем.
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16.01.2021 11:21 Відповісти
Та да, то стріляв розрахунок у складі Сечіна-Козака. А наш воїн швидше за все самовільно підставив я під вогонь. Гєнштаб команди такої звісно ж не давав.
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16.01.2021 11:24 Відповісти
Щось нове у війс кових діях: на обстріли ворога, поранення і загибель своїх військових відповідати нотами. Думаю, це дуже серйозний аргумент для противника, щоб припинити обстріли. Можливо, каще вже не лише нотами, а готовим оркестром відповідати.
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16.01.2021 11:21 Відповісти
Який головнокомандуючий такі і дії.
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16.01.2021 14:13 Відповісти
Та да, то стріляв розрахунок у складі Сечіна-Козака. А наш воїн швидше за все самовільно підставив я під вогонь. Гєнштаб команди такої звісно ж не давав.
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16.01.2021 11:24 Відповісти
Стабільне- це як? Воїн при тямі? Руки, ноги, очі як?
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16.01.2021 11:28 Відповісти
Та стабільно вже інвалід! Що там ще запитувати. Ще і заявлять, що не посилали під обстріл.
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16.01.2021 14:09 Відповісти
Де ж то "пєрєміріє",з яким зелений клоун бігав по Україні і піарився біля кожного стовпа?..
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16.01.2021 11:38 Відповісти
Тобто не залп відправили, а ноту?
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16.01.2021 11:50 Відповісти
Саме так. Не пакет з Граду, а бамажку по інстанціях. Отака в нас зараз "стратегія"
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16.01.2021 11:57 Відповісти
некоторым это повод еще раз съездить в буковель
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16.01.2021 12:06 Відповісти
у кацапов затряслись коленки - всу отправило ноту в обсе
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16.01.2021 12:19 Відповісти
Так, в ОБСЄ.
А там, певно, відповіли, що "это не мы".
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16.01.2021 12:36 Відповісти
А не хотят эти долбанные миротворцы с Ослярой -идиотом во главе , раз это была их инициатива- просто перестать стрелять , отправлять всех трехсотых в Израиль на лечение за свой счет.Ну нашел же Осел Оманский миллионы баксов на свой маразм , ну который опрос , так и тут пусть за свою тупость платит из своего кармана и карманов своих слуг.
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16.01.2021 12:56 Відповісти
Зермази ноту отправили! Зебилы это ваша работа...
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16.01.2021 13:46 Відповісти
Где делись Воины? На убийство зеленые чмошники нотами отвечают. Бумажками подтираются. ОТ своих воинов отказываются - мы вас не посылали. Пока Крым "сдавали" эти ***..и по корпоративам и саунам в кацапии воевали. Армией руководят импотенты. Накрыть весь участок кацапов залпом и не одним.
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16.01.2021 13:46 Відповісти
в спортлото
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16.01.2021 14:21 Відповісти
Зебильные падаль радуется,это не только про зелупу,но про его НаРот (наріт) - если кто непонял.
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16.01.2021 14:44 Відповісти
Найкраща нота - це автомат і 9 грам.
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16.01.2021 14:52 Відповісти
Для зебилья и нота взятая на фортепьяно без рук сойдет..
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16.01.2021 18:26 Відповісти
Теперь только нотами разрешено отстреливаться?
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16.01.2021 15:51 Відповісти
Ви вже стільки нот наотправляли, що можна зіграти не одну симфонію....
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16.01.2021 20:00 Відповісти
 
 