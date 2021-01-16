Суддя Антикорупційного суду Хамзін оскаржить рішення ВРП про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, - ВАКС

Суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін повідомив про незгоду з прийнятим щодо нього рішенням дисциплінарної палати ВРП і заявив про намір оскаржити його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Напередодні, 13 січня 2021 року, Третьою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя прийнято рішення про притягнення судді ВАКС Тимура Хамзіна до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження. Підставою для відкриття дисциплінарного провадження стала скарга захисника в інтересах судді Окружного адміністративного суду Києва", - підкреслює пресслужба ВАКС.

У повідомленні наголошується, що йдеться про ухвалу від 30 червня 2020 року, якою слідчий суддя Вищого антикорсуду Тимур Хамзін надав дозвіл на проведення обшуку квартири, що перебуває у фактичному володінні судді Окружного адміністративного суду Києва. Пресслужба ВАКС не повідомляє імені судді Окружного адмінсуду Києва, проте відомо, що в цьому випадку мається на увазі обшук у квартирі Володимира Келеберди.

"Суддя висловив незгоду з позицією заявника скарги та надав дисциплінарній палаті свої пояснення. Однак її члени дійшли висновку про наявність у діях слідчого судді складу дисциплінарного проступку. Найближчим часом Тимур Хамзін оскаржить це рішення в порядку, передбаченому законодавством", - підсумувала пресслужба ВАКС.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що ВРП притягнула до відповідальності суддю Антикорупційного суду Хамзіна за дозвіл на обшук у судді ОАСК Келеберди.

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