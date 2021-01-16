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Суддя Антикорупційного суду Хамзін оскаржить рішення ВРП про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, - ВАКС

Суддя Антикорупційного суду Хамзін оскаржить рішення ВРП про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, - ВАКС

Суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін повідомив про незгоду з прийнятим щодо нього рішенням дисциплінарної палати ВРП і заявив про намір оскаржити його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Напередодні, 13 січня 2021 року, Третьою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя прийнято рішення про притягнення судді ВАКС Тимура Хамзіна до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження. Підставою для відкриття дисциплінарного провадження стала скарга захисника в інтересах судді Окружного адміністративного суду Києва", - підкреслює пресслужба ВАКС.

У повідомленні наголошується, що йдеться про ухвалу від 30 червня 2020 року, якою слідчий суддя Вищого антикорсуду Тимур Хамзін надав дозвіл на проведення обшуку квартири, що перебуває у фактичному володінні судді Окружного адміністративного суду Києва. Пресслужба ВАКС не повідомляє імені судді Окружного адмінсуду Києва, проте відомо, що в цьому випадку мається на увазі обшук у квартирі Володимира Келеберди.

"Суддя висловив незгоду з позицією заявника скарги та надав дисциплінарній палаті свої пояснення. Однак її члени дійшли висновку про наявність у діях слідчого судді складу дисциплінарного проступку. Найближчим часом Тимур Хамзін оскаржить це рішення в порядку, передбаченому законодавством", - підсумувала пресслужба ВАКС.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що ВРП притягнула до відповідальності суддю Антикорупційного суду Хамзіна за дозвіл на обшук у судді ОАСК Келеберди.

Читайте також: ВАКС про відмову продовжити терміни розслідування у справі ОАСК: Клопотання НАБУ не відповідає вимогам КПК

Автор: 

Вища рада правосуддя (583) Антикорупційний суд ВАКС (2000) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+7
В Украине должен быть только один суд. И это суд Линча
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16.01.2021 11:28 Відповісти
+6
Хорошая "крыша" у ОАСКа.., вовку можно не бояться.
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16.01.2021 11:48 Відповісти
+5
Зе розвернув реформу судової системи взад. Перше, що зроблено на цьому розвороті - змінено склад ВРП і ВККС шляхом введення туди суддів-корупціонерів.
Тепер вони і пресують небагатьох чесних.

Агов, https://censor.net/user/437088!!! Ти хотів, щоб весь суддівський корпус був змінений на раз і назавжди? Так он, створили новий антикорсуд... і що? Пресують чесних суддів!
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16.01.2021 11:48 Відповісти
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Всі судяться з усіма.
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16.01.2021 11:27 Відповісти
В Украине должен быть только один суд. И это суд Линча
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16.01.2021 11:28 Відповісти
Суворо,але справедливо. На жаль очевидно іншого шляху для встановлення верховенства права в Україні немає.
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16.01.2021 11:38 Відповісти
Суддя Антикорупційного суду Хамзін оскаржить рішення ВРП про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4424
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16.01.2021 12:21 Відповісти
"А судьи кто?" (С)
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16.01.2021 12:42 Відповісти
И ты должен первым предстать перед ним. Пусть тебе отрубят бошку.
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16.01.2021 13:27 Відповісти
Хорошая "крыша" у ОАСКа.., вовку можно не бояться.
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16.01.2021 11:48 Відповісти
Портнов з вовком керують всіма судами і ніхто нічого не міняє вже сім років бо всіх все влаштовує.
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16.01.2021 11:56 Відповісти
Портнови з 2014 до 2019 року в Україні не було. Нагадати, чому? Так що не бреши.
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16.01.2021 13:38 Відповісти
Ти мені краще нагадай чия була влада,хто був генплокулолом і чому Європейський суд виправдав портнова, а з моєї і твоєї кишені заплатили йому компенесацію по рішенню Європейського суду?
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16.01.2021 14:03 Відповісти
Це все, що ти тут нагородив, якось аювирюправдвує твою брехню? То де все-таки був Портний з 2014 по 2019 рік і чому? Відповіді не бачу.
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16.01.2021 16:36 Відповісти
Портнов повернувся в Україну разом із Зеленським. Совпадєніє?
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16.01.2021 17:17 Відповісти
Спитай у Європейського суду котрий присудив виплатити йому компенсацію з наших податків.
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16.01.2021 17:41 Відповісти
Так чому Портнов повернувся в Україну тільки при Зеленському, а тепер не вилазить із Генпрокуратури, ДБР і ОПи? Може через це Україна програє в міжнародних судах, бо її інтереси представляють любителі Портнова, Януковоща і Каломойського? Друг нашого зеленого недоразумєнія Каломойський із шкіри вистрибує, щоб Приватбанк змінив свою позицію в Лондонському суді. От тоді ми із своїх податків Бєні заплатимо ще 5.5. млрд дол. які він вкрав разом з подєльниками, серед яких є і простой парєнь із народа.
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16.01.2021 18:30 Відповісти
В тебе є матеріали на портнова щоб об"явити йому підозру? В кого в Україні є на нього заведені справи і чому вони були не заведені минулим керівництвом якщо це таке погане? За те що поротнов був вигнаний з країни ми йому компенсували,замість луценка, ,шокіна і іншої погані яка була на нашому утриманні і все просрала.
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16.01.2021 18:57 Відповісти
Я бачу, ти любитель собачих ротів Портнова, Бужанського і Ко. Мені не треба матеріали, щоб розгледіти в Портнові нахабного і підступного ворога. Досить пару раз його послухати. Ти кажеш, що Портнова вигнали з країни. Хто, за що і як? а може він як і багато інших ворогів і зрадників України просто переховувався за кордоном, бо знає чому? ти якийсь заторможений. Ще раз тобі повторю: Україна програє в міжнародних судах, бо її інтереси представляють любителі Портнова, Януковоща і Каломойського. Чому проти Каломойського порушені кримінальні справи в багатьох країнах, а в Україні, де він крав, ні? більше того, продовжує красти ще більше ніж до 2014 року
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16.01.2021 19:44 Відповісти
Мені пох всі перелічені тобою підрили і ти разом з ними.ПНХ.
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16.01.2021 19:54 Відповісти
Вітя, коли в тебе немає аргументів, а тільки якийсь пердьож, - не лізь в дискусію культурних людей. Іди до своїх братів по розуму, там тебе оцінять
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16.01.2021 20:33 Відповісти
Я до тебе смердючого не звертався і ти мені в буй не свистів бик культурний.Ти непорозуміння само напросилося ,а тепер незрозуміло чого хочеш. Тобі було сказано ПНХ, а ти вже повернувся як швидка настя.
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16.01.2021 20:48 Відповісти
Зе розвернув реформу судової системи взад. Перше, що зроблено на цьому розвороті - змінено склад ВРП і ВККС шляхом введення туди суддів-корупціонерів.
Тепер вони і пресують небагатьох чесних.

Агов, https://censor.net/user/437088!!! Ти хотів, щоб весь суддівський корпус був змінений на раз і назавжди? Так он, створили новий антикорсуд... і що? Пресують чесних суддів!
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16.01.2021 11:48 Відповісти
Це у ВАЗеленського називається провести прогресивні реформи судоустрою
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16.01.2021 17:18 Відповісти
Не треба ляля бо мальдівський не міняв навіть призначених і шлепером і вони сидять на своїх посадах досі бо зашкварені і ручні.Це влаштовувало однотурового і влаштовує зебанду.
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16.01.2021 18:21 Відповісти
я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть...не оглянулся ли я...
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16.01.2021 12:14 Відповісти
Для обыска в квартире судьи нужны определенные основания, там немного другая процедура. Но сельский судья Хамзин закон не читал, поэтому и поплатился. Тут никакой политики, просто понабирали в тот ВАКС непонятно кого.
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16.01.2021 13:29 Відповісти
Ти, бачу, спеціаліст не тільки в тарифах на газ. Те, що НАБУ записала на плівки розмови суддів ОАСК на чолі з Вовком про те, як впливати на державні органи і фактично захопити державну владу, недостатнє обгрунтування?
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16.01.2021 17:14 Відповісти
Правильно- обжалуйте.
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16.01.2021 14:27 Відповісти
А там ще один наш Вовк.
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16.01.2021 17:19 Відповісти
Вища Рада Правосуддя якраз зашкварилася на справі проти цього суду. Де там наші зелені реформатори, коли розгоните суддівську мафію?
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16.01.2021 17:08 Відповісти
 
 