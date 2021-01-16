Заступник начальника відділу Нацполіції в Житомирській області загинув у ДТП під час виконання службових обов'язків
Увечері 15 січня під час виконання службових обов'язків унаслідок ДТП загинув 35-річний Ігор Мороз, заступник начальника відділу УІАП ГУНП у Житомирській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"15 січня капітан поліції Ігор Мороз поїхав на своєму автомобілі Volkswagen Polo для виконання службового завдання і потрапив у ДТП у місті Житомир. Від травм поліцейський загинув на місці події", - підкреслюється в повідомленні.
Департамент комунікації Нацполіції висловив співчуття родині загиблого правоохоронця.
Топ коментарі
+26 Tat Prut
показати весь коментар16.01.2021 12:22 Відповісти Посилання
+23 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.01.2021 12:20 Відповісти Посилання
+21 Алексей Вовченко #392976
показати весь коментар16.01.2021 12:45 Відповісти Посилання
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На яке завдання їхав міліцейський начальник?
І, для зебілів: ;...при исполнении служебных обязанностей в результате ДТП погиб 35-летний Игорь Мороз. на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания...;
Вечером.. в пятницу... на личном автомобиле... Это по каким таким служебным делам??? И кстати - УИАП - это Управління інформаційно-аналітичного забезпечення. (вiддiл телефонних комунікацій, структурованих кабельних систем) , то есть явно не за преступником гнался.
Прекрасно понимаем, что это маленькая дописочка даёт право семье получить все льготы, которые причитаются за гибель "при исполнении"...
Теперь берём одного известного мне инвалида войны. Он подал в 2014 году заявление про компенсацию, по ранению. Получил отказ и подал в Суд. Суды в течение всего этого времени НИРАЗУ не рассматривали дела по существу. По этот день. Только футболяли - из окружного в апеляционный, районный, опять окружной...
Вопрос к аудитории - что есть коррупция?
Я розумію, що більшість читачів цього сайту - підприємці, торгаші або безробітні, які думають, що прості держслужбовці живуть лише на хабарі і катаються на казенних машинах. Ви просто далекі від реальності.
Іди в торгаші-безробітні-підприємці і буде тобі щастя..
Але ні... Не знаю жодного, підкреслюю ЖОДНОГО, держ службовця, або працівника держустанови, який пропрацював там більше 2-х років, і самостійно пішов від тої кормушки..
Дехто хто не вписався, або не по душі йде через рік максимум два..
НЕ ПРАВИЛЬНО вважати, що всі чиновники - це хапуги. В Україні мільйони людей сидять на одній зарплаті, повірте.
А працювати не пробували???
Декілька днів назад поновлював ключ на цифровий підпис... Точно сидять)... і раді що локдаун... від людей відгородились.. а зарплати капає...
Кажете мало??? а я проводжу треннінги як заробити більше, тобто ефективніше ПРАЦЮВАТИ, і по домовленості з центром занятості дали посилання на онлайн треніг по всіх держ установах, тому що потік відвідувачів обмежений, є час занятись саморозвитком... А хоч би один держ службовиць цим зацікавився...
І, до речі, на рахунок потоку відвідувачів: далеко не всі його обмежили. Не всюди керівництво зважає на карантин. Напевне, у різних регіонах по різному.
чеж ты так поверхносно описываешь свою работу ? чисто по человечески тебе тут врядли кто поверит , че ты за свой кошт катаешся на благо державы
Ви по районних центрах України поїздили би, подивилися б де, що і як. Там далеко не Київ і не Одеса. В місцевих селищних і сільрадах, в правоохоронних органах на кшталт пробації чи держвиконавчої служби, в місцевих районних адмінстраціях, архівних установах, районних прокуратурах. Я майже 5 років працюю в РДА спеціалістом, і прекрасно розумію, що десятки, сотні, тисячі таких самих спеціалістів, начальників відділів, управлінь на районному рівні живуть на зарплату (зараз - 7-10 тисяч грн. ) у кращому випадку ще на якісь дрібні "могоричі". Кошти на службовий транспорт майже ніде ніхто не виділяє (якщо структура державна). Більше того масово скорочують завгоспів, водіїв, сторожів і т. п.
А називати приклади чесних не хапужних чиновників -лише особисто знаю таких десятки, вам всіх перелічувати, пофамільно? Про чиновників вищого рівня не говоримо, я про периферію
Я вже давно знаю, що "реально хороших людей" відсіюють ще в школі міліції.
Щодо авто - це взагалі нонсенс. По-перше, це абсолютно недорогий автомобіль. Явно не Порш Каєнн чи БМВ Х5. По-друге, людина може відкладати кошти із зарплати декілька років, бо мріє мати власне авто. Це нормально. По-третє, людина може банально отримати спадщину, працювати за сумісництвом, мати заможніх батьків тощо.
Щодо авто яка зараз зарплата в полюції? 12000 грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.work.ua/ru/salary-kyiv-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
Скільки років він відкладав? Стільки не живуть!!!!
Коли в нас буде система шерифів, яких будуть ВИБИРАТИ, тоді може відродиться довіра. А поки що хороші менти- в хороших домовинах.
Влучно!!
Простой пенсионер МВД, да добавлю, он и не хотел уходить, но куда-то вляпался и сказали надо, пора уже и отдохнуть в 51 год и дать дорогу молодым, так бы и на четвёртый этаж хватило.
А я не борець, не - "нормальна адекватна людина", а так, просто рабочий ...
По друге гарні -в гарних гробах.
По третє, Ви десь бачили щоб поліцаї РЕАЛЬНО захищали?!! Вони або пресують, або заяву не приймають .