Заступник начальника відділу Нацполіції в Житомирській області загинув у ДТП під час виконання службових обов'язків

Увечері 15 січня під час виконання службових обов'язків унаслідок ДТП загинув 35-річний Ігор Мороз, заступник начальника відділу УІАП ГУНП у Житомирській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"15 січня капітан поліції Ігор Мороз поїхав на своєму автомобілі Volkswagen Polo для виконання службового завдання і потрапив у ДТП у місті Житомир. Від травм поліцейський загинув на місці події", - підкреслюється в повідомленні.

Департамент комунікації Нацполіції висловив співчуття родині загиблого правоохоронця.

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