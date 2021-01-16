УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4123 відвідувача онлайн
Новини
16 903 67

Оператор відтермінував продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини та Данії

Оператор відтермінував продовження будівництва

Федеральне відомство з морського судноплавства та гідрографії у п'ятницю, 15 січня, дозволило подальше будівництво газопроводу "Північний потік-2" у німецьких водах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, попередній дозвіл з екологічних міркувань дозволяв проводити підводні роботи у виключній економічній зоні ФРН лише з травня до вересня включно, новий зняв тимчасові обмеження: будувати за певних умов можна відтепер упродовж усього року.

Документ дозволяє "Газпрому" негайно приступити до робіт у водах Данії, яка дала зелене світло прокладанню трубопроводу якраз із 15 січня, щоб, за попередніми розрахунками, вже у квітні дійти до економічної зони ФРН і в травні-червні завершити будівництво.

Проте 15 січня німецька економічна газета Handelsblatt із посиланням на  оператора майбутнього газопроводу, швейцарську компанію Nord Stream 2 AG, що належить "Газпрому", повідомила, що добудова "Північного потоку- 2" відтерміновується на невизначений термін, хоча за новим розкладом роботи мали початися вже 15 січня.

Читайте також: Будівництво газопроводу "Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності, - посол у Німеччині Мельник

Тим часом будівництво газопроводу затягується і у водах Данії. "Ми отримали схвалення Данського енергетичного агентства почати роботу в п'ятницю. Але це не означає, що ми відновимо укладання труб цього ж дня", - заявив представник оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

За його словами, спершу необхідно перевірити технічне обладнання. "Ймовірно, наприкінці січня або початку лютого ми зможемо точніше оцінити, коли почнемо укладання труб", - додав представник Nord Stream 2 AG.

Читайте також: Нова адміністрація США розглядає припинення санкцій проти "Північного потоку-2" для розрядки відносин з європейськими партнерами, - радник Байдена Бернс

Автор: 

Газпром (3399) Німеччина (7511) Данія (790) Північний потік (2475)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
В том то и прикол, что Украина большинству 73% зелехторату не нужна. Им "какаяразница". Поэтому, ждем активных действий Байдена и Ко.
показати весь коментар
16.01.2021 13:04 Відповісти
+10
Дурень як ти іде голосувати паприколу. Отримав, що бажав? Закінчилась епоха бідності, дурень?
показати весь коментар
16.01.2021 13:24 Відповісти
+9
Не буде знімати.
Бо освідомлює, що рашка тоді зовсім зшаленіє...
показати весь коментар
16.01.2021 12:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подивимось, що Байден зробить. Є вірогідність, що зніме санкції, щоб налагодити стосунки з ФРГ. Але в цьому разі й Україні буде більше допомагати, ніж Трамп, який взагалі не помічав Україну.
показати весь коментар
16.01.2021 12:50 Відповісти
Не буде знімати.
Бо освідомлює, що рашка тоді зовсім зшаленіє...
показати весь коментар
16.01.2021 12:55 Відповісти
Уже вчера заявили о приостановке санкций
показати весь коментар
16.01.2021 12:59 Відповісти
Приостановке санкции в случае остановки строительства СП2 как в море так и на суше.
показати весь коментар
16.01.2021 13:01 Відповісти
Ващето там другая формулировка была) Снятие санкций в обмен на добровольный отказ немцев от проекта. Игра в злого и доброго полицейского.
показати весь коментар
16.01.2021 13:07 Відповісти
Вчера какой-то там советник уклончиво заявил, что может быть когда нибудь этот вопрос будет как-то обсуждаться. А кацапы почему-то восприняли это чуть ли не как свершившийся факт, хотя отменить эти санкции может только тот, кто их ввел, а именно конгресс США.
показати весь коментар
16.01.2021 13:12 Відповісти
"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами" Источник: https://censor.net/ru/n3242036
Тобто - для призупинки американских санкцій , обов'язкою є умова до европейців - зупинка будівництва ПП2 . .
показати весь коментар
16.01.2021 13:28 Відповісти
Байден може сказати німцям: "Я не проти, але ж Конгресс проти". Подивимось... У любому випадку Байден буде підтримувати Украину, після того, як порішає внутрішні проблеми. Може й Бубочці наваляє, щоб той припинив своє "какаяразніца".
показати весь коментар
16.01.2021 13:02 Відповісти
Дурень думкою багатіє!
показати весь коментар
16.01.2021 13:15 Відповісти
Дурень як ти іде голосувати паприколу. Отримав, що бажав? Закінчилась епоха бідності, дурень?
показати весь коментар
16.01.2021 13:24 Відповісти
Откуда уверенность в том, что кто-то кому-то будет помогать? Никому Украина не нужна, кроме украинцев, так что надежда только на себя
показати весь коментар
16.01.2021 13:01 Відповісти
В том то и прикол, что Украина большинству 73% зелехторату не нужна. Им "какаяразница". Поэтому, ждем активных действий Байдена и Ко.
показати весь коментар
16.01.2021 13:04 Відповісти
Жди, ждун...
показати весь коментар
16.01.2021 13:16 Відповісти
73% это внепартийная сила кторая может свергнуть любого презеднта. Не забываем об этом
Нас 73% И выбор за нами . Диктуем свои условия и кто под ними распишеться кровью на юридическм договоре за того и отдаем голса . Тарифы, надра,частка каждого ... давай обсуждать свои условия договора. Сделаем всех олигархов разом. Хватит страдать и причитать пора обьединяться бо мы того варти.
показати весь коментар
16.01.2021 14:55 Відповісти
Ватное быдло? Отнять и поделить? Уже проходили...
показати весь коментар
17.01.2021 01:32 Відповісти
Байден продаст Украину первым, его поведение в 2008-16г ничему идиотов не научило
показати весь коментар
16.01.2021 18:40 Відповісти
Э нет! вы не нравы нам Украине и ее народу как раз и нужны США Канада Англия и Россия которые обдурив наш с вами заставили нас по наивности поверить промокашке Будапешта за реальное ядерное оружие будь у нас оно было бы то что имеем сегодня??? ой ли??? а нам на минуточку в ценах 1993-1994 года всего то накапало 200 миллиардов долларов а на сегодня можно смело умножать как минимум на 1,5 если не на 2 ... так что.. у нас долгов перед МВФ 39 лярдов а что взаимозачет в счет ЯО??!1 почему нет нет с таким придурком как Вавка такое не реально вот что то нормальное типа Порошенко как политика международника... таки да вопрос озабоченности ОБЯЗЩАН приобрести очертания конкретных сумм сроков порядка и так далее пусть не деньгами у нас нет ВМС.. у нас нет ВВС у нас нет членства НАТО вот им и карты в руки.. политика это тот же бизнес...
показати весь коментар
16.01.2021 13:08 Відповісти
без згоди Конгресу Байден ,не зможе зняти в односторонньому порядку санкції з рашиста
показати весь коментар
16.01.2021 13:16 Відповісти
ЕС жизненно необходим Северный поток? Кто тебе такую херню сказал?
показати весь коментар
16.01.2021 14:26 Відповісти
Германия- не весь ЕС ,Да и фрицы не доплачивают взносы в НАТО .но вот монету в карман рашиста ,которого НАТО считают врагом , немцы собираются платить не малые .Северный поток, интерес немецко- рашистский. и это не лирика,а реальность песня немецкого "nachtigall" то что США предприняли по сей день решительно не дает возможности окончить строительство потока, и все,кто принимал участие в строительстве,решительно тормознули
показати весь коментар
16.01.2021 19:13 Відповісти
Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
показати весь коментар
16.01.2021 14:38 Відповісти
Отлично написано, спасибо
показати весь коментар
16.01.2021 14:57 Відповісти
все правильно...пока байден официально не стал президентом сша,кацапня писается принимать решения
показати весь коментар
16.01.2021 12:50 Відповісти
Розміняє Байден Україну в обмін на налагодження відносин із Європою? Сніме санкції з потоку , чи Конгрес не дозволить? Кроксфорд...
показати весь коментар
16.01.2021 12:50 Відповісти
Интересы кучки частных компаний, сдуру втюхавших свое бабло в этот проект - это далеко не интересы Европы.
показати весь коментар
16.01.2021 13:05 Відповісти
Туда-сюда, обратно: тебе и мне приятно.
показати весь коментар
16.01.2021 12:51 Відповісти
фигня, руцкии раб затянет пояс и оплатит и это, не в первые.
показати весь коментар
16.01.2021 12:51 Відповісти
Потому шмаркля торопится заключить договор на покупку газа напрямую с Московией. У него с Путлером есть надежда, что санции отменит не только США по строительству СП-2, но и вообще Запад по отношению к Морсковии.
показати весь коментар
16.01.2021 12:52 Відповісти
Пишите правильно название статьи:
"Рукожопый оператор отложил продолжение строительства "Северного потока - 2" в водах Германии и Дании".
показати весь коментар
16.01.2021 12:54 Відповісти
Говорят украинские сварщики лом вварили в трубопровод. Сюрприз будет когда задвижку откроют.
показати весь коментар
16.01.2021 12:56 Відповісти
Как обычно, статейка вчерашняя, писалась еще раньше.
Тем временем уже согласован график строительства до мая включительно.
показати весь коментар
16.01.2021 13:00 Відповісти
Да, да, да...
И сертификатора уже нашли, и страховщиков...
И Байден решил санкции снимать...
А что ещё пишут в вашей методичке, Юрий?
показати весь коментар
16.01.2021 13:03 Відповісти
Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» планирует завершить его строительство в июне этого года. Об этом сообщает https://lenta.ru/tags/organizations/bloomberg/ Bloomberg со ссылкой на источники и график работ Nord Stream 2.
показати весь коментар
16.01.2021 13:06 Відповісти
100%,Юрец - Лена Ру - это мега надёжный и правдивый новостной сайт..
показати весь коментар
16.01.2021 13:26 Відповісти
Америка понад усе! Ніхто не буде заради України жертвувати стабільними відносинами з потужними державами, як то Німеччина. Хіба що заради великих прибутків від свого скрапленого газу до Європи.
показати весь коментар
16.01.2021 13:01 Відповісти
ну ***** зрада байденовская или не?
показати весь коментар
16.01.2021 13:04 Відповісти
Таки да! Он ещё с пуйлом будет целоваться
показати весь коментар
16.01.2021 13:12 Відповісти
отвечешь за слова? - бо я ж напомню если не, вангователь...
показати весь коментар
16.01.2021 13:29 Відповісти
"Биденнаш" говорите? Ну-ну!
показати весь коментар
16.01.2021 13:07 Відповісти
Оператор відтермінував продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини та Данії - Цензор.НЕТ 7091
показати весь коментар
16.01.2021 13:18 Відповісти
Украинцы - прекратите провоцировать кацапию на вас нападать....!
примерно так думают лишнехромосомнутые.....
показати весь коментар
16.01.2021 13:23 Відповісти
Після 20.01.21р приїде новий фахівець Байден будувати газопровід.Він вам і добудує і газу піддасть по самі гланди.
показати весь коментар
16.01.2021 13:25 Відповісти
Байден хочет отменить санкции на Северный поток-2
показати весь коментар
16.01.2021 13:27 Відповісти
Да.Еще у США госдолг очень большой! А у тебя стабильность.
показати весь коментар
16.01.2021 13:33 Відповісти
Да у меня стабильно всегда мало денег.
показати весь коментар
16.01.2021 13:34 Відповісти
Надо уменьшить свои чрезмерные запросы!
показати весь коментар
16.01.2021 13:37 Відповісти
y вас же поперек лоба "КАЦАП" - меченые вы, смешные
показати весь коментар
16.01.2021 13:53 Відповісти
По графику Nord Stream 2 декларирует с 15 января пусковые испытания, а непосредственно работа трубоукладчика Фортуна в водах Дании указана с 25 января. Так что отложили или нет станет ясно 25 января. Заявленная скорость - 400 м в сутки.
показати весь коментар
16.01.2021 13:31 Відповісти
После 400,ты потерял одну букву "м". И вообще,план написан на ближайшие 20 лет.
показати весь коментар
16.01.2021 13:35 Відповісти
Мы не на лавке у подъезда сидим, зубоскалим и проходящих людей обсуждаем. Это данные из нового графика Nord Stream 2. Как они его будут в реальности реализовывать, будущее покажет. А пока есть то, что по согласованному с Данией графику сказано, что трубу начнут укладывать не с 15 января, а с 25 января. Поэтому пока нет оснований говорить о каком-то переносе. Если 25 не начнут, значит перенесли.
показати весь коментар
16.01.2021 13:41 Відповісти
Да-да! Еще Мишустин много раз говорил в 2020,что ситуация с пандемией улучшится! Последний раз он это сказал вчера. А сегодня опять рекорд!
показати весь коментар
16.01.2021 13:51 Відповісти
К слову, в Германии выбрали преемника Меркель на посту лидера партии - Армин Лашет. Потенциально будущий канцлер, если эта партия снова выиграет выборы.
показати весь коментар
16.01.2021 13:36 Відповісти
Баварский король как-то помощнее выглядит...
показати весь коментар
16.01.2021 13:58 Відповісти
"Дырку ты получишь от бублика,а не Шарапова!" (с)
показати весь коментар
16.01.2021 14:34 Відповісти
а ну малец - если я скажу всем в бейсмант - пойдешь?
ез грандпа.....ok.
************ знайте шаг на мою землю? - огонь по рогам без предупреждения...
показати весь коментар
16.01.2021 14:35 Відповісти
Датська інжинірингова компанія Ramboll, що задіяна в будівництві газопроводу «Північний потік-2», відмовилася від участі в проєкті через побоювання санкцій з боку США.

Ассоциация, объединяющая 13 клубов международного морского страхования, заявила, что ни один из ее членов не будет предоставлять страховое покрытие судам, участвующим в строительстве трубопровода, а швейцарская Nord Stream 2 AG - 100-процентная дочка "Газпрома" - не планирует начинать работы. Причина - необходимость "проверить оборудование" после ультиматума из США. К тому же Госдеп США предупредил компании о риске новых санкций из-за "Северного потока-2". "Мы пытаемся проинформировать компании о риске и призвать их уйти, пока не стало слишком поздно". Участники стройки получили "письма счастья" с требованием немедленно выйти из зоны укладки газопровода ... и белый уплыл пароход. "Академик Черский" первым смекнул что к чему и свалил подальше от трубы.
С грохотом накрывается последний "проект "Газпрома", ради которого ведется война на Донбассе.
показати весь коментар
16.01.2021 18:21 Відповісти
 
 