Оператор відтермінував продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини та Данії

Федеральне відомство з морського судноплавства та гідрографії у п'ятницю, 15 січня, дозволило подальше будівництво газопроводу "Північний потік-2" у німецьких водах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, попередній дозвіл з екологічних міркувань дозволяв проводити підводні роботи у виключній економічній зоні ФРН лише з травня до вересня включно, новий зняв тимчасові обмеження: будувати за певних умов можна відтепер упродовж усього року.

Документ дозволяє "Газпрому" негайно приступити до робіт у водах Данії, яка дала зелене світло прокладанню трубопроводу якраз із 15 січня, щоб, за попередніми розрахунками, вже у квітні дійти до економічної зони ФРН і в травні-червні завершити будівництво.

Проте 15 січня німецька економічна газета Handelsblatt із посиланням на оператора майбутнього газопроводу, швейцарську компанію Nord Stream 2 AG, що належить "Газпрому", повідомила, що добудова "Північного потоку- 2" відтерміновується на невизначений термін, хоча за новим розкладом роботи мали початися вже 15 січня.

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Тим часом будівництво газопроводу затягується і у водах Данії. "Ми отримали схвалення Данського енергетичного агентства почати роботу в п'ятницю. Але це не означає, що ми відновимо укладання труб цього ж дня", - заявив представник оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

За його словами, спершу необхідно перевірити технічне обладнання. "Ймовірно, наприкінці січня або початку лютого ми зможемо точніше оцінити, коли почнемо укладання труб", - додав представник Nord Stream 2 AG.

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