Потужний землетрус може зруйнувати міст через Керченську протоку, - заступник директора Інституту НАНУ Кендзера
У районі побудованого моста через Керченську протоку велика можливість землетрусу.
Про це повідомив заступник директора Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України Олександр Кендзера в коментарі Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.
"Сейсмічні дослідження дозволяють прогнозувати ситуацію в разі землетрусів у місцях житлових будинків та інших об'єктів, зокрема в районі моста, який з'єднує Крим і Росію. Прямо під ним пролягає межа розділу двох тектонічних плит. Очевидно, що ці плити можуть зміщуватися або повертатися щодо одна одної. У таких випадках виникають досить сильні землетруси. Підземні поштовхи, які були в Анапі, якраз вказують на активні структури, на яких теж можуть виникати досить сильні землетруси", – стверджує вчений.
Видання нагадує, що через землетрус у Чорному морі поблизу Анапи (Росія), який стався в грудні, в Керчі сталися пошкодження чавунних водогонів.
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По-моему вьі один другого стоите
Ввели национальную - "Мир". Обязали всех кого смогли, делать всевозможные карточки (зарплатные, пенсионные, платёжные), именно на ней. Может урон в масштабах США и не велик, но несколько сот миллионов карточек (у меня - их 4) и денежных операций по ним - у них из под контроля ушли (равно как и возможность шантажировать этим контролем).
Они найдут как его развалить - крейсером "Наподдатый" или баржей "Неуступчивая".
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"Нечего ждать милостей от природы. Взять их у неё - наша задача !"
Сидеть, ничего не делать по поводу возврата Крыма и надеяться на землетрясение можно ещё 100 лет. Можно и не дождаться его никогда . . .
Всё сыграет свою роль: подвижное дно пролива, качество строительства, украденные деньги, техногенное долбоййобство, ну и никуда не денется сейсмическая активность ...
Останній масштабний руйнівний землетрус потужністю 8 балів був на окупованому тоді кремлівськими комуно-фашистами ката Сталіна Криму в 1927 році. Як відомо, він привів до масового руйнування і великої загибелі населення. Екс - керівник "Кримського міжнародного центру сейсмобезпеки" Микола Георгієв повідомив, що потужні землетруси в Криму відбуваються з періодичністю в 85-100 років. Останній землетрус страшної потужністю 8 балів було на ПБК в 1927 році. Як відомо, він привів до колосальних руйнувань і до масових великих жертв. Також Микола Георгієв повідомив, що період затишшя закінчується, і ця сейсмічна зона знову "прокидається". І активність катаклізмів найсильніших землетрусів буде вже зовсім скоро - це факт, - заявив Микола Георгієв.
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка ) (уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це кацапське добро загарбників добряче перевірив на їх сейсмостійкість
А когда первые построили вторые, поскольку сами ничего сделать не могут, надеются на землятресение.
И после этого эти убогие хотят чтобы Крым стал украинским?
По-настоящему строит сегодня Китай, потому что там за ошибку расстреливают.
Там кумовьям и друзьям детства миллиардные проекты не достаются.