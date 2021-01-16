Потужний землетрус може зруйнувати міст через Керченську протоку, - заступник директора Інституту НАНУ Кендзера

У районі побудованого моста через Керченську протоку велика можливість землетрусу.

Про це повідомив заступник директора Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України Олександр Кендзера в коментарі Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сейсмічні дослідження дозволяють прогнозувати ситуацію в разі землетрусів у місцях житлових будинків та інших об'єктів, зокрема в районі моста, який з'єднує Крим і Росію. Прямо під ним пролягає межа розділу двох тектонічних плит. Очевидно, що ці плити можуть зміщуватися або повертатися щодо одна одної. У таких випадках виникають досить сильні землетруси. Підземні поштовхи, які були в Анапі, якраз вказують на активні структури, на яких теж можуть виникати досить сильні землетруси", – стверджує вчений.

Видання нагадує, що через землетрус у Чорному морі поблизу Анапи (Росія), який стався в грудні, в Керчі сталися пошкодження чавунних водогонів.

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