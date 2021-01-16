За вчора оформлено 1062 приписи за несвоєчасне прибирання снігу в Києві, - КМДА

У Києві інспектори благоустрою винесли за добу 1062 приписи тим підприємствам, установам і організаціям, які несвоєчасно розчищають балансові території від снігу.

Про це повідомив в.о. директора Департаменту міського благоустрою Київської міськадміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Загалом за день було внесено 1062 приписи підприємствам, установам і організаціям за несвоєчасне очищення балансових територій від снігу. Також інспектори склали 127 протоколів на керівників підприємств, які знехтували приписом і не виконали вимог", - уточнив Ткаченко.

Зазначено, що станом на ранок 16 січня дороги і тротуари чистять 5018 комунальних працівників дорожньо-експлуатаційних управлінь, житлово-комунального господарства та управлінь зелених насаджень.

До робіт залучено 468 одиниць снігоприбиральної техніки, використано 3349 тонн посипальних матеріалів.

Читайте також: Комунальники ліквідують наслідки негоди в столиці, - КМДА