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Новини
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За вчора оформлено 1062 приписи за несвоєчасне прибирання снігу в Києві, - КМДА

За вчора оформлено 1062 приписи за несвоєчасне прибирання снігу в Києві, - КМДА

У Києві інспектори благоустрою винесли за добу 1062 приписи тим підприємствам, установам і організаціям, які несвоєчасно розчищають балансові території від снігу.

Про це повідомив в.о. директора Департаменту міського благоустрою Київської міськадміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Загалом за день було внесено 1062 приписи підприємствам, установам і організаціям за несвоєчасне очищення балансових територій від снігу. Також інспектори склали 127 протоколів на керівників підприємств, які знехтували приписом і не виконали вимог", - уточнив Ткаченко.

Зазначено, що станом на ранок 16 січня дороги і тротуари чистять 5018 комунальних працівників дорожньо-експлуатаційних управлінь, житлово-комунального господарства та управлінь зелених насаджень.

До робіт залучено 468 одиниць снігоприбиральної техніки, використано 3349 тонн посипальних матеріалів.

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Автор: 

КМДА (2382) Київ (19791) снігопад (466)


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Топ коментарі
+6
а чем скрести? предписаниями??? )))))))))))
За вчера оформлено 1062 предписания за несвоевременную уборку снега в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 282

...
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16.01.2021 13:21 Відповісти
+4
а предписаниями можно подтереться. такое дело даже я без юр. образования выиграю. мол поломалась лопата, а купить не смог бо шморгаль забороныв
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16.01.2021 13:25 Відповісти
+4
и фото отчет есть)))
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16.01.2021 13:28 Відповісти
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А куда складировать этот снег?
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16.01.2021 13:16 Відповісти
да зачем его убирать, сам растает скоро
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16.01.2021 13:20 Відповісти
а чем скрести? предписаниями??? )))))))))))
За вчера оформлено 1062 предписания за несвоевременную уборку снега в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 282

...
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16.01.2021 13:21 Відповісти
ахахахах, шах и мат
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16.01.2021 13:23 Відповісти
а предписаниями можно подтереться. такое дело даже я без юр. образования выиграю. мол поломалась лопата, а купить не смог бо шморгаль забороныв
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16.01.2021 13:25 Відповісти
и фото отчет есть)))
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16.01.2021 13:28 Відповісти
Наказали стрелочников (дворников).
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16.01.2021 13:32 Відповісти
За вчора оформлено 1062 приписи за несвоєчасне прибирання снігу в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 7546
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16.01.2021 13:35 Відповісти
Сьогодні бачив машину яка повинна розкидати отсєв на дорозі, а він мабуть змерзся. Так напарник довбав його лопатою і йшов позаду машини посипаючи з відра.
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16.01.2021 13:56 Відповісти
Коли і на якій вулиці, районі, і номер автівки бо тоді це фейк!
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16.01.2021 14:05 Відповісти
це так фіксувати треба коли українською мовою не обслуговують
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16.01.2021 16:47 Відповісти
А чего это предприятие должно убирать территорию которую ему приписали на баланс только для того что бы её убирать? Предприятие не может на ней вести деятельность. Там в основном ходят люди которые не имеют к предприятию никакого отношения.
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16.01.2021 14:03 Відповісти
Це ж скільки інспекторів мають клопіт, щоби скласти стільки протоколів. І мають пристойну роботу з прийнятним грошовим забезпеченням, не кажучи вже про соціальний пакет.
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16.01.2021 14:44 Відповісти
 
 