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Новини
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Ґвалтівника, якого розшукував Інтерпол, затримано під час спроби виїзду з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Ґвалтівника, якого розшукував Інтерпол, затримано під час спроби виїзду з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили 29-річного громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку.

Чоловіка затримали в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" під час оформлення на виїзд з України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Як зазначається, на документ іноземця спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що чоловіка з 2019 року розшукували правоохоронні органи Туреччини за зґвалтування.

Наразі порушника передано співробітникам Нацполіції для подальшої екстрадиції до країни-запитувача з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Дивіться також: Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої затримали на Сумщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) зґвалтування (390) Інтерпол (376)


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Топ коментарі
+5
например, въехал до появления в базе Интерпола
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16.01.2021 14:02 Відповісти
+5
Не розумію насильників. Закраз кругом стільки нєудовлєтворьонних шо ще й приплатять
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16.01.2021 14:43 Відповісти
+4
не по тем клавишам он своей штукой тарабанил - глядишь,и Эрдоганыча сменил бы..
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16.01.2021 13:59 Відповісти
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с 19 года в розыске , а в Украине явно ж не больше года находился , и теперь интересует вопрос : А как же он тогда в Украину попал , когда он уже был в розыске и почему пограничник пропустивший его в Украину который совершил минимум служебную халатность не понес не какого наказания.
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16.01.2021 13:51 Відповісти
например, въехал до появления в базе Интерпола
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16.01.2021 14:02 Відповісти
Когда он въехал ещё Интерпола не было. Он всю жизнь в Украине на Наташах тренировался.
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16.01.2021 14:49 Відповісти
Вы мабуть з офісу простих рішень?
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16.01.2021 18:00 Відповісти
В тебе дані з Інтерполу?
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16.01.2021 14:05 Відповісти
Но, только так это могло быть.
Там, возможно, шло следствие - он свободно перемещался между странами.
А потом ему выставили подозрение - и объявили в международный розыск, т.к. у турков уже была информация от их погранслужбы, что персона до объявления подозрения покинула Турцию. Он в этот момент находился в Украине. А сегодня "красная карточка" сработала.
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16.01.2021 14:12 Відповісти
не по тем клавишам он своей штукой тарабанил - глядишь,и Эрдоганыча сменил бы..
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16.01.2021 13:59 Відповісти
Не розумію насильників. Закраз кругом стільки нєудовлєтворьонних шо ще й приплатять
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16.01.2021 14:43 Відповісти
По-різному буває. У дійсно хворих вилупків причина не в тому, що "нема кого сексом трахнути" - з погляду психіатрії та сексопатології їхнім ключовим мотивом є саме акт агресивного силового оволодіння, приниження, домінування над жертвою.
Хоча частіше усе примітивніше: "дівка не дає - візьму силою" (бидло-стайл).
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16.01.2021 14:53 Відповісти
Богуцкую ему надо было , богуцкую. А так не на тех погорел 🤔🤔🤔
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16.01.2021 14:59 Відповісти
А где аваковцы? Если бы не переход границы так бы и шатался маньчила по Украине?
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16.01.2021 18:00 Відповісти
Может осознал вину и приехал к нам жениться на пострадавшей.
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16.01.2021 18:26 Відповісти
 
 