Ґвалтівника, якого розшукував Інтерпол, затримано під час спроби виїзду з України, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили 29-річного громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку.
Чоловіка затримали в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" під час оформлення на виїзд з України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.
Як зазначається, на документ іноземця спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що чоловіка з 2019 року розшукували правоохоронні органи Туреччини за зґвалтування.
Наразі порушника передано співробітникам Нацполіції для подальшої екстрадиції до країни-запитувача з метою притягнення до кримінальної відповідальності.
Топ коментарі
+5 Киянин #451756
показати весь коментар16.01.2021 14:02 Відповісти Посилання
+5 Злий Грицько
показати весь коментар16.01.2021 14:43 Відповісти Посилання
+4 Салаутдин
показати весь коментар16.01.2021 13:59 Відповісти Посилання
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Там, возможно, шло следствие - он свободно перемещался между странами.
А потом ему выставили подозрение - и объявили в международный розыск, т.к. у турков уже была информация от их погранслужбы, что персона до объявления подозрения покинула Турцию. Он в этот момент находился в Украине. А сегодня "красная карточка" сработала.
Хоча частіше усе примітивніше: "дівка не дає - візьму силою" (бидло-стайл).