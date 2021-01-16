Ґвалтівника, якого розшукував Інтерпол, затримано під час спроби виїзду з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили 29-річного громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку.

Чоловіка затримали в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" під час оформлення на виїзд з України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Як зазначається, на документ іноземця спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що чоловіка з 2019 року розшукували правоохоронні органи Туреччини за зґвалтування.

Наразі порушника передано співробітникам Нацполіції для подальшої екстрадиції до країни-запитувача з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

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